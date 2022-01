LRT trumpai. Įsigaliojo pandemijos valdymo pokyčiai – ką būtina žinoti gyventojams?

Pirmadienį Lietuvoje įsigaliojo COVID-19 pandemijos valdymo pokyčiai. Portalas LRT.lt primena, ką svarbu žinoti.

Apie tai, kad pandemijos valdymo priemonės sulauks pokyčių, praėjusią savaitę pranešė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Tuomet jis kalbėjo, kad bus peržiūrimi skiepijimo, testavimo ir izoliacijos algoritmai.

„Karantino buvimas ar nebuvimas šiuo metu labiausiai priklauso ne nuo Vyriausybės sprendimų, bet nuo elgesio modelio, apie kurį kalbu. Jis yra visų mūsų rankose“, – teigė ministras.

Tiesa, kaip sakė A. Dulkys, koronaviruso omikron atmaina plinta labai sparčiai, tad neatmestina, kad pandemijos valdymo priemonės pokyčių sulauks ir ateityje.

Taikomus pokyčius pirmadienį pristatė ir sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

„Nuo šios dienos įsigaliojantys pakeitimai: žinome duomenis ir juos jau kartoja kelias savaites. Nauja atmaina yra plitri, greit užkrečianti, bet inkubacinis laikotarpis yra trumpesnis – trunka 3–5 dienas. Vadinasi yra pakankamai saugu peržiūrėti izoliacijos tvarką“, – teigė viceministrė.

Kas keičiasi?

Izoliacija

Sutrumpintas izoliacijos laikotarpis. Turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 turės izoliuotis nebe 10, o 7 dienas nuo PGR ar antigeno testo atlikimo dienos. Izoliuotis reikės visiems gyventojams, net ir tiems, kurie yra paskiepyti.

Izoliacija iki 7 dienų trumpinama ir iš užsienio atvykusiems asmenims.

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu. Tokių asmenų sąrašą NVSC turės pateikti darbdaviai.

Kaip praneša, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), izoliuotis nereikės socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės, arba per didesnį atstumą kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems bus rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų.

Izoliacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jeigu gyventojas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos. Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos.

7 dienų izoliacijos terminas bus taikomas nuo pirmadienio naujai izoliuojamiems žmonėms, o gyventojai, kuriems anksčiau buvo skirta 10 dienų izoliacija, dėl jos sutrumpinimo turės kreiptis į NVSC.

Kaip sakė A. Bilotienė Motiejūnienė, išimtys yra taikomos mokyklose, kurios turi atskirą izoliavimo tvarką, kuri nesikeitė.

„Vadinasi nustačius teigiamą atvejį savikontrolės tyrimais, yra žiūrima, ar nėra inkubacinis periodas praėjęs ir nėra teigiamo testo. Darbuotojai, net ir turintys kontaktą šeimoje, nesiizoliuoja, jie kasdien atlieka testus“, – aiškino viceministrė.

Aušra Bilotienė-Motiejūnienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims, pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą.

SAM primena, kad COVID-19 liga susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas. Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus gyventojai turėtų registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją.

Nedarbingumo pažymėjimas

Jei po kontakto su sergančiuoju COVID-19 asmeniui bus reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, nuo pirmadienį jį išduos nebe šeimos gydytojai, o Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Respiratoriai

Dar spalį Lietuvoje buvo grąžintas privalomas apsauginių priemonių – kaukių ir respiratorių – dėvėjimas uždarose patalpose. Nuo pirmadienio šis reikalavimas griežtėja – renginiuose, kurie vyksta uždarose patalpose, visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo viso renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.

Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Respiratorius / BNS nuotr.

SAM pažymėjo, kad renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių.

Dėvėti respiratorius ar arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną vyresniems nei 6 metų žiūrovams ar dalyviams rekomenduojama ir tokiu atveju, jei renginys vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.

Koncertas, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Renginiai

SAM taip pat primena, kad kad renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms:

– kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu;

– turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

– gavus teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą (registruotis PGR tyrimo atlikimui).

Be to, renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius bei iki renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.