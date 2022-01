Strioga: niekur pasaulyje apie vakcinų nuo COVID-19 stiprinamųjų dozių poreikį nėra sprendžiama pagal antikūnų lygį

Seimas pradėjo svarstyti įstatymo pataisas, jas priėmus nepasiskiepiję nuo COVID-19 žmonės negalėtų dirbti gydymo įstaigose ir socialiniais darbuotojais. Tokios pataisos skubinamos ir dėl omikron atmainos plitimo. LRT laidoje „Dienos tema“ – pokalbis su onkoimunologu Mariumi Strioga.

– Sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė, pristatydama įstatymo pataisas, kalbėjo, kad sąlyga pasiskiepyti medicinos ir socialinės globos sistemos darbuotojams keliama, norint apsaugoti tuos žmones, su kuriais jie dirba, nes dažnai tie žmonės neturi imuniteto dėl įvairių ligų, persodintų organų ar panašiai. Buvęs sveikatos apsaugos ministras sakė, kad tam nebūtina skiepyti, esą galima apsaugoti pacientus naudojant apsaugos priemones, ar galima?

– Dėl tiesioginės pačių pacientų apsaugos sunku pasakyti. Esant kitoms atmainoms mes žinodavome, kad vakcinos sumažina tiek užsikrėtimo tikimybę, tiek platinimo tikimybę. Taip buvo tiek su alfa, tiek su delta atmaina. Kaip yra su omikron atmaina? Pradiniai duomenys rodo, kad taip, galbūt užsikrėtimą šiek tiek sumažina, bet pirminis medicinos įstaigų ir globos namų darbuotojų skiepijimo tikslas yra išsaugoti juos darbo vietoje. Jeigu jie užsikrės ir taps potencialiu infekcijos platinimo šaltiniu arba jaus simptomus ir jiems patiems reikės gydymo, tai gali labai apsunkinti medicinos ir slaugos paslaugų teikimą. Taigi, medikai turėtų skiepytis, kad kuo labiau sumažėtų galimybė jiems patiems iškristi iš darbo vietos. Medikų stygius gydymo ir slaugos įstaigose yra viena iš priežasčių, galinti sukelti, sakykim, jei ne krizę, tai tam tikrų sukrėtimų sveikatos apsaugos sistemoje. Dėl omikron atmainos labai tikėtina, kad sunkių ligonių, kuriuos reikės gydyti reanimacijose, bus mažiau, bet, tarkim, ir prancūzų kolegos pastebi, kad gali būti taip, kad jų būklė bus tokia, kad jiems reikės hospitalizacijos, gydymo ligoninėje, bet ne paprasto profilio skyriuose, ir šių pacientų antplūdis gali būti. Tam bus reikalingas ir personalas. Tai visų pirma vakcinacija dabar yra reikalinga dėl paties personalo išlaikymo ir netiesioginiu būdu tikintis, kad kiek įmanoma bus sumažinta pacientų bei globos namų gyventojų užsikrėtimo rizika.

– Šioms pataisoms nepritarianti opozicija jas vadino prievarta. Kaip vadinate jūs?

– Savaime aišku, labai norėtųsi iš medikų, iš šitos būtent bendruomenės populiacijos sąmoningumo ir suvokimo šitos imunoprofilaktikos tikslingumo. Kodėl to nėra, sunku pasakyti – įsitikinimai, žinių stoka, bet, deja, šių priemonių yra priverstos imtis ir kitos valstybės. Tai, tarkime, tiek Austrijoje, tiek Prancūzijoje jau kuris laikas, turbūt tuoj bus pusė metų, kai medikų profilaktinė vakcinacija nuo COVID-19 yra privaloma, bet tose šalyse yra privaloma skiepytis ir nuo kitų ligų. Sakykim, Prancūzijoje – nuo hepatito B. Labai norėtųsi, kad medikai, kaip profesionalai šios srities, sakykime, nebūtinai imunologijos, bet jau dėl bendrų imunoprofilaktikos principų, patys tą suvoktų. Ši grandis yra tiesioginė, priešakinių kovotojų, ir ji pirmoji susiduria su grėsme toje pandemijos valdymo situacijoje, todėl tai yra pateisinama priemonė, aš sakyčiau. Nemaloni, bet ją galima pateisinti.

Alytaus ligoninės COVID-19 skyrius / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Nesutinkantieji skiepytis ne dėl to, kad negali dėl sveikatos, nes tokių irgi yra, o dėl to, kad tiesiog nenori, po trijų mėnesių galėtų būti atleidžiami. Opozicija Seime teigia, kad kaip tik taip būtų sukeltas darbuotojų trūkumas. Ar jūs žinot, kiek nepasiskiepijusių žmonių dėl sveikatos, o ne dėl to, ką jie galvoja apie skiepus, pavyzdžiui, ten, kur jūs pats dirbate?

– Dėl sveikatos problemų yra labai mažai indikacijų, dėl ko žmogus negalėtų skiepytis, tai faktiškai būtų alergijos tam tikroms vakcinose esančioms medžiagoms – polietilenglikolis RNR vakcinose ir polisorbatas 80 vektorinėse vakcinose. Šios alergijos iš principo yra labai retos. Taip pat negalima skiepyti žmonių, jeigu yra tam tikrų lėtinių ligų paūmėjimas arba jie tuo metu yra ūmios būklės, bet kokiu atveju dažniausiai tie žmonės ar taip, ar taip nedirbtų. Tikrų medicininių kontraindikacijų profilaktinei vakcinacijai nuo COVID-19 yra labai mažai. Faktiškai tos, kurias aš pasakiau. Kitais atvejais realaus pagrindo, medicininio pagrįstumo pasakyti, kad tas žmogus negali to daryti, nėra.

Onkoimunologas Marius Strioga / LRT stop kadras

– Medikų ir socialinės globos įstaigų darbuotojų noras arba nenoras skiepytis. Kiek čia yra faktorius tokių sumanymų, kad būtų tokios pataisos ir tokie skiepai taptų privalomi?

– Tarkim, Nacionaliniame vėžio institute, kur man tenka dirbti, didžioji dalis medikų yra pasiskiepiję, bet yra kolegų, gydytojų, kurie vengia skiepytis. Žinoma, priverstinumas, sakykim, ar daugiau privalomumas, įneša tam tikros trinties tarp medikų, ypač kai dirbi, skatini ir esi vienas iš vakcinacijos strategų. Manau, tai yra paskutinio žingsnio jau sprendimas, kai tu matai, kad kitomis priemonėmis negalima pasiekti reikiamų būtinų tikslų, tada politikai yra priversti imtis politinių sprendimų. Jie yra nemalonūs tiek tiems, kuriems reikės juos vykdyti, tiek tiems, kurie juos priima, bet tai, kas yra reikalinga bent jau medikams, aš pateisinu.

COVID-19 testavimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Prie prezidento buriama ekspertų grupė šiandieną kalbėjo, kad galimybių pasas kaip pandemijos valdymo ir kaip saugumo užtikrinimo priemonė, ypač plintant omikron atmainai, nebėra efektyvi. Vienas iš tų ekspertų šiandien pasiūlė antikūnų prieš tam tikrą nukleokapsidės baltymą tyrimą įteisinti kaip įrodymą galimybių pasui gauti, nes tas tyrimas rodo, kad žmogus persirgo ir yra įgijęs imunitetą ne po skiepo, nes po skiepo toks antikūnas, pasak jo, nesusidaro. Kiek toks siūlymas būtų pagrįstas, jūsų manymu?

– Vakcinos sukelia imuninį atsaką tik prieš koronaviruso S baltymą, tai yra prieš tą baltymą, kuris yra tarsi viruso raktas, skirtas mūsų ląstelių spynoms atrakinti. Po vakcinacijos mes turėsime antikūnų tik prieš šį baltymą. Esant infekcijai virusas turi daugiau baltymų – S, M, N, E, nestruktūrinių baltymų. Infekcijos metu susidaro antikūnų ne tik prieš S baltymą, bet ir prieš tą vadinamąjį N, nukleokapsidės baltymą. Šią idėją mes praeitą pirmadienį svarstėme nepriklausomų ekspertų patariamojoje taryboje, aš dariau ta tema prezentaciją ir čia iškilo klausimas dėl to, kad dabar žmonės, kurie turi labai aukštą antikūnų titrą, nors mes tos atskaitinės vertės ir nežinome, nuo kuriuos mes galėtume sakyti, kad jau pakankama apsauga yra garantuota, bet, tarkime, dešimtimis tūkstančių prieš S baltymą. Buvo kilęs klausimas, ar, apribojus tokių žmonių galimybių paso naudojimą, juos reikėtų skatinti skiepytis trečia doze.

Iš imunologinės logikos atrodytų, jeigu antikūnų titras iš tiesų yra labai aukštas, jiems ta trečia dozė galbūt nereikalinga ir labiausiai tikėtina, kad toks antikūnų titras nesusidaro po vakcinacijos, nes vien po vakcinų tie antikūnų titrai dešimčių tūkstančių nesiekia. Labiausiai tikėtina, kad žmogus, kuris buvo vakcinuotas, tam tikru laikotarpiu po vakcinacijos turėjo kontaktą su virusu, turbūt to nejautė, reiškia, vakcinų tikslas buvo pasiektas. Imuninė sistema į tai sureagavo, imuninė sistema į kiekvieną pakartotinį susidūrimą su antigenu reaguoja. Jeigu iš tiesų tas įvyko, jeigu po vakcinacijos žmogus turėjo kontaktą su virusu, jis turės ne tik antikūnų prieš S baltymą, kuriuos sukėlė vakcinacija, bet ir antikūnų prieš N baltymą, kurie jau bus tarsi aidas imuninėje sistemoje, kad virusas į organizmą buvo užsukęs. Tai logika tokių antikūnų tyrimo buvo tokia, kad jeigu mes įrodytume, kad esant aukštam antikūnų titrui prieš S baltymą dar nustatomi ir N antikūnai, kas leistų daryti serologinį patvirtinimą, kad buvo užsikrėsta nesimptomiškai ir tokiu atveju infekcija veiktų kaip stiprinamoji dozė. Tai vienas iš pasiūlymų buvo toks, bet jis irgi nėra idealus, nes iškyla klausimas, nuo kokio antikūnų prieš S baltymą lygio mes jau turėtume ieškoti tos galimai buvusios infekcijos įrodymo.

Esmė visur lieka ta pati, kad mes tikslaus apsauginių antikūnų prieš S baltymą lygio nežinome. Mes faktiškai Lietuvoje esame įsivėlę į šį reikalą, nes jokioje pasaulio dalyje vakcinacija nėra vykdoma pagal antikūnų titrą, ten yra vykdoma pagal nustatytą laiką. Lietuvoje, kai dar buvo vakcinų trūkumas, siekiant jas kuo racionaliau paskirstyti, kad nebūtų vakcinuojami tie žmonės, kurie jau turėjo kontaktą su virusu ir turi nors kokią apsaugą, buvo įvestas tas antikūnų nustatinėjimas. Tokiu atveju turintiems antikūnų prieš S baltymą bent dviem mėnesiams buvo liepta, rekomenduota ir net privaloma nukelti vakcinaciją. Tokiu būdu mes žmones pripratinome, prijaukinome prie to ir tie antikūnų tyrimai tapo populiarūs. Deja, prieš alfa, prieš delta atmainas mes tam tikras orientacines vertes galėjome turėti, o esant omikron atmainai mes jų nežinome. Tai kada, nuo kokio S antikūnų lygio, kuris yra sukeltas vakcinos, mes galėtume sakyti „ieškokime antikūnų prieš N baltymą“ ir jų radę pripažįstame, kad buvo infekcija, kuri veikia kaip trečioji dozė, mes šito konkrečiai pasakyti negalime. Pritempti visą tą reikalą tam, kad neskirtume trečios dozės žmonėms su antikūnais prieš S baltymą, galime, bet, kaip liaudis sako, tai būtų šakėmis ant vandens rašyta. Niekur pasaulyje apie stiprinamųjų vakcinų dozių poreikį, bent jau nuo COVID-19, nėra sprendžiama pagal antikūnų lygį.