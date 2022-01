Pamario gyventojų namai skęsta vandenyje – žmonės baiminasi, kad potvynis plėsis

Ankstyvas potvynis Šilutės rajone plečiasi. Iš krantų išsiveržusio Nemuno vandenys toliau semia Rusnės plentą, kai kuriuos kaimus ir Nemuno pievas. Šilutės seniūno teigimu, tokie potvyniai pamaryje žiemą pasikartoja kas dešimtmetį. Rytoj savivaldybė svarstys, ar skelbti ekstremaliąją padėtį.

Šilutės rajono Žalgirių kaimą toliau semia vanduo. Gyventojų namuose jis pakilęs pusę metro, vietomis lauke ir iki metro. Vanduo vietos gyventojams pridarė nuostolių.

„Gelbėtojai vakar plaukė iki tų sodybų, kurios yra apsemtos, jie dalį žmonių išgabeno, kadangi iš tiesų buvo sustresavę, susierzinę, juos išplukdė iš kaimo, jie įsikurtų kitose vietose, dalį žmonių plukdė iki sodybų, kad šie pasišertų šunis“, – pasakojo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Lijana Jagintavičienė.

Vanduo apsėmė ne tik Žalgirius, bet ir aplinkines vietoves.

„Iki pagrindinio kelio ateina, ir pievos yra užlietos, vanduo išsiliejęs, kelyje Rusnės vienoj vietoj, kitoj, tiek Šyšos kaime yra vanduo“ – sakė Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis.

Pasak Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, su gyventojais šiuo metu susisiekti galima tik valtimis. Rusnės kelias dviejose vietose apsemtas iki 10 centimetrų. Vieną užlietą elektros transformatorinę ketinama laikinai atjungti.

„Vieną transfarmatorinę numatyt atjungti, dalį ten 4 sodybos atsijungs, o toliau valandos bėgy bus užmaitinta, o likusios sodybos elektra padės, aišku, jeigu vanduo tiek pakils aukštai, transformatorinė negalės dirbti, bus išjungtos ir žiūrėsim, gyventojai generatoriais ar kažką reikės nuvešim gyventojams, jeigu bus poreikis“, – teigė V. Pozingis.

Administracijos direktorius sako, į savivaldybę kol kas pagalbos dėl guminių kostiumų kreipėsi tik 3 gyventojai, kai kuriems suteikti guminiai batai. Šilutės rajono tarybos narė sako, žmonės baiminasi dar didesnio potvynio.

„Pasak jų, visos bėdos ne tik dėl to, kad, reiškia, Nemune yra susikaupę ledai, bet ir dėl to, kad yra per maža pralaida palikta Šyšos upės pylime, kad prabėgtų upės vanduo, kelyje naujame, kur yra Šilutė-Rusnė naujas įrengtas kelias, jame yra per mažai pralaidų. Taip pat jie mato problemą, kad nėra ledlaužio“, – sakė L. Jagintavičienė.

Administracijos direktorius sako, rytoj savivaldybėje ketinama spręsti dėl ekstremalios padėties paskelbimo.