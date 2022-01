Vaikų grįžimo į klases po žiemos atostogų sveikatos specialistai laukia neramūs: tikroji padėtis – po savaitės

Pirmadienio rytą į klases po žiemos atostogų rinksis daugumos šalies mokyklų mokiniai. Visuomenės sveikatos specialistai neslepia neramiai lauksiantys kitos savaitės antros pusės užsikrėtimų COVID-19 atvejų statistikos.

Tuomet, anot jų, ir paaiškės, ar per atostogas šeimos saugojosi, ar per didžiąsias metų šventes daug bendravo.

Mokyklų vadovai tikisi, kad dauguma vaikų sekmadienį pasidarys greitąjį antigenų testą, kurį gavo prieš atostogas, ir taip pavyks užkirsti kelią virusui plisti.

Kaip rodo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys, paskutinę praėjusių metų savaitę ugdymo įstaigose buvo registruoti 306 besitęsiantys (nustatyti prieš atostogas) COVID-19 ligos protrūkiai, o savaite anksčiau jų buvo 396.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

Koronavirusas išplito savaitę prieš Kalėdas

Kad padėtis pagerės ir dauguma vaikų sugrįš į klases sveiki, viliasi Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos vadovai.

Ši ugdymo įstaiga stiprius koronaviruso kirčius pajuto prieš Kalėdas. Dviem klasėms teko izoliuotis, o pavieniams kitų klasių mokiniams – mokytis savarankiškai ir nuotoliniu būdu. Kaip rodo koronastop.lrv.lt duomenys, iš viso čia nustatyti 57 COVID-19 atvejai, o didelės rizikos sąlytį turėjo 385 mokyklos bendruomenės nariai.

„Nežinome, kiek vaikai per atostogas turėjo kontaktų, kiek jie judėjo, tad kol kas neaišku, kaip bus po atostogų“, – sakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Šmulkštienė.

Jos duomenimis, mokykloje nuolat testuojasi per 80 proc. vaikų. O kai nustatomi atvejai atskirose klasėse, šis rodiklis pasiekia ir 100 proc.

„Testavimas visuomet padeda kontroliuoti situaciją. Mes rugsėjį, spalį ir neturėjome daug atvejų, protrūkis susidarė prieš žiemos atostogas“, – sakė A. Šmulkštienė.

Koronavirusu užsikrėtė ir pora šios mokyklos darbuotojų.

Mokykla / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sveikatos specialistai: tikroji padėtis – kitą savaitę

Marijampolės visuomenės sveikatos biuro (MVSB) visuomenės sveikatos specialistė Aurelija Makackienė mano, kad šventinis periodas padarė nemažą neigiamą įtaką.

„Buvo šventės, buvo renginių, susibūrimų. Manau, paaiškės daugiau užsikrėtimo atvejų vaikams nuo penktos klasės, nes jie savarankiškesni“, – sakė specialistė.

Pasak visuomenės sveikatos specialisto Manto Čėsnos, atostogos galėtų turėti teigiamos įtakos ugdymo įstaigoms, siekiant sumažinti užsikrėtimų skaičių, bet galime pajusti atvirkštinį poveikį, mat atostogos sutapo su šventėmis, o per jas buvo gausu bendravimo.

„Mūsų ligoninės priimamajame antplūdžio nėra, bet palaukime kitos savaitės, kai po švenčių bus praėjusios dvi savaitės, tuomet ir pamatysime tikrąją padėtį“, – sakė M. Čėsna.

Bučnys: tokia situacija, kokia dabar yra, tai ji nėra grėsminga

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) gimnazijoje Kaune užfiksuoti keturi COVID-19 atvejai. Pirmasis užsikrėtimas nustatytas jau per žiemos atostogas – gruodžio 24 d., naujausias – sausio 4 d. Taip pat nustatyti trys didelės rizikos ir penki mažos rizikos kontaktai. Gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys LRT.lt sakė, kad situacija nekelia problemos ir pirmadienį moksleiviai grįš į klases.

„Mūsų sveikatos priežiūros specialistai griežtai domisi situacija, visi vaikai, kuriems reikia, yra izoliacijoje. Jeigu jie bus joje po atostogų, pamokos jiems vyks nuotoliniu būdu. Reikės – karantinuosimės, bet šiandien tikrai nėra ta situacija, kuri verstų mus abejoti ar pirmadienį mes sugrįšime į gimnaziją. Tokia situacija, kokia dabar yra, tai ji nėra grėsminga“, – komentavo A. Bučnys.

Jis pridūrė, kad ugdymo įstaigoje vykdomas sistemingas moksleivių testavimas nuo praėjusių metų gegužės ir tik labai maža dalis mokinių to nedaro. Be to, per žiemos atostogas investuota į oro gryninimo sistemą tose patalpose, kur susirenka daugiau vaikų, pavyzdžiui, valgykloje, čia jie nusiima kaukes pietaudami.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Daug mūsų vaikų yra vakcinuota, nes didžioji dalis tėvų yra medikai. Mes dirbame su gimnazijos bendruomene ir puikiai suprantame vieną dalyką – kuo ilgiau vaikams reikės būti karantine arba mokytis nuotoliniu būdu, tuo daugiau bus psichologinių ir socialinių problemų. Ne tiek ugdymas kenčia, kiek psichologinė būsena“, – aiškino A. Bučnys.

Jis taip pat pridūrė, kad į tėvų komitetus kviečiami medikai, pavyzdžiui, LSMU Kauno klinikų profesorius Rimantas Kėvalas, docentas Vaidotas Gurskis arba LSMU Kauno ligoninės direktoriaus medicinai pavaduotojas Justinas Dzidzevičius.

„Aiškiname, kad nereikia bijoti to, ko nereikia bijoti“, – nurodė LSMU gimnazijos direktorius A. Bučnys.

Poželė: tėvai nustemba, kad vaiko testo rezultatas teigiamas, nors savijauta gera

Prieš moksleivių žiemos atostogas septyni koronaviruso atvejai buvo užfiksuoti Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje. Jos direktorė Asta Poželė LRT.lt sakė, kad dėl to ugdymo procesas buvo organizuotas nuotoliniu būdu.

„Visi sirgę mokiniai pasveiko. Labai tikimės, kad situacija bus palanki ugdymuisi kontaktiniu būdu. Visą laiką laikomės infekcijų plitimą ribojančio režimo“, – nurodė A. Poželė.

Anot jos, nuo rugsėjo 1-osios COVID-19 infekcija persirgo 17 proc. mokinių, tai buvo patvirtinta PGR testais, o kaupiniais arba greitųjų antigenų testais testuojasi 67 proc. visų mokinių.

„Yra pageidaujančių testuotis pasiskiepijusių mokinių – turime raštiškus tėvų sutikimus. Negauta tėvų sutikimų dėl bet kokio testavimo dėl 2 proc. mokinių“, – komentavo A. Poželė.

Pasak jos, po rudens atostogų 95 proc. mokinių į klases grįžo atlikę greituosius testus. Tikimasi ne mažesnio skaičiaus ir po žiemos atostogų – greituosius testus pasiėmė 98 proc. testuojamų mokinių.

„Sudėtingiau yra pastebėti besimptomius atvejus. Neretai tėvai nustemba sužinoję, kad mokykloje atlikto greitojo testo rezultatas – teigiamas, nors vaiko savijauta gera. Tačiau dauguma tėvų pasirūpina, kad vaikui būtų atliktas rekomenduojamas PGR testas“, – pridūrė A. Poželė.

Kalbėdama apie pedagogus, ugdymo įstaigos vadovė sakė, kad iš 97 įstaigos darbuotojų šiuo metu trečiąja vakcinos doze yra pasiskiepiję 35 procentai, kiti yra pasiskiepiję dviem dozėmis, dalis yra persirgę COVID-19 infekcija, o trys – periodiškai testuojasi.

Pradinukai grįžta į mokyklas / E. Blaževič nuotr.

Pauzė ugdymo procese stabilizavo padėtį

Epidemiologų vertinimu, ir per rudens, ir per žiemos atostogas epideminė padėtis šalies ugdymo įstaigose pagerėjo, skelbė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Paskutinę metų savaitę ugdymo įstaigose suskaičiuoti 306 besitęsiantys (prieš atostogas nustatyti) COVID-19 ligos protrūkiai, o savaite anksčiau jų buvo 396. Nors, kaip ir anksčiau, liūto dalį sudarė protrūkiai, registruoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigose, išaugo ikimokyklinio ugdymo įstaigose registruotų protrūkių dalis, ji siekė 17 proc., skaičiuojant nuo visų ugdyme registruotų aktyvių koronavirusinės infekcijos protrūkių.

Vertinant aktyvių protrūkių skaitlingumą, pastebima, jog tendencijos išlieka palankios: 97 proc. ugdymo įstaigose registruotų protrūkių nėra skaitlingi, pirminių atvejų skaičius juose nesiekia dešimties. Gausus protrūkis šiuo metu registruotas vienas – jame registruota per 30 susijusių COVID-19 ligos atvejų.

Vertinant protrūkių pasiskirstymą regionuose, daugiausia jų registruota Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, kaip ir ankstesnes dvi savaites.