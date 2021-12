Gera žinia žiemiškų orų mėgėjams – iki pat trijų karalių turėtų išsilaikyti šalti ir sniegingi orai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) direktoriaus pavaduotoja Vida Ralienė LRT TELEVIZIJAI sako, kad sniego tikrai bus ir per Kūčias, ir per Kalėdas. Negana to, žemę užklojusį baltą patalą šventinėmis dienomis lydės ir žvarbus šaltukas.

Paskutiniais metais kalbėdavome apie drėgnas, pilkas ir nešaltas Kalėdas, tačiau šiųmetės šventės tikrai bus baltos ir žiemiškos, tikina V. Ralienė. „O jei kur ir nebus to sniego, tai bent jau to pabalinimo, pasnigimo, tikrai turėtume sulaukti artimiausiomis paromis, – patikslina sinoptikė. – Gera žinia žiemiškų orų mėgėjams – pagal pasaulinės meteorologijos organizacijos vertinimus iki pat trijų karalių turėtų išsilaikyti šalti ir sniegingi orai. Taigi, tikrai galėsime pasidžiaugti žiemiškais orais.“

Artimiausią, Kūčių, penktadienio, naktį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, pustys. Pajūryje nakties pradžioje pietų, pietvakarių vėjo gūsiai sieks iki 15 m/s. Žemiausia oro temperatūra bus nuo 4 iki 10 laipsnių šalčio. Vakariniame šalies pakraštyje termometro stulpeliai nekris žemiau 0–3 laipsnių šalčio. „Kūčių diena sniego pilni debesys ir toliau keliaus per mūsų šalį. Daug kur numatomi krituliai: sniegas, pajūryje – šlapdriba. Daug kur pustys. Pajūryje antroje dienos pusėje šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s. Ši diena, keliaujančiųjų, reikalaus susikaupimo, nes, turbūt, važiuosime į rečiau lankomas vietas, o keliai ne visur gali būti gerai nuvalyti. Dėl smarkaus vėjo gali pustyti, o ir keliai slidūs būti. Svarbu neskubėti ir važiuoti ramiai. Aukščiausia temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Kūčių vakarą pradės smarkiau šalti“, – Kūčių orus išsamiai pristato V. Ralienė.

Sniegas Vilniuje / E.Blaževič/LRT nuotr.

Šeštadienio, pirmosios Kalėdų dienos, naktis turėtų būti šalčiausia šiame tūkstantmetyje, savo pareiškimu kiek stebina pašnekovė. „Istoriškai pasižiūrėjus, tai praeitame tūkstantmetyje Kalėdų naktis išsiskirdavo tuo, kad ji nėra buvusi šalta. Niekada oro temperatūra nekrisdavo žemiau 20 laipsnių šalčio, – sako sinoptikė. – Didžiojoje šalies dalyje tvyros 10-15 laipsnių šaltis, o šiauriniuose rajonuose spustels ir 17 laipsnių šaltis. Kalėdų rytas turėtų pasitikti žemę užklojusia balta antklode. Diena spaus silpnas šaltukas – nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio.“

Kalėdiniai papuošimai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrąją Kalėdų, sekmadienio, naktį daugiau sniego galime tikėtis vakariniuose šalies rajonuose. Naktį daug kur, dieną vietomis pustys. Pajūryje naktį vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s. „Oro temperatūra naktį bus nuo 5 iki 10 laipsnių šalčio, o pajūryje termometro stulpeliai sukiosis apie 0 laipsnių. Dieną kritulių bus nedaug, tačiau prasidės šioks toks atodrėkis. Bus 5 laipsnių šalčio šiaurės rytiniuose rajonuose iki 2 laipsnių šilumos prie jūros“, – antrosios Kalėdų dienos orus skelbia V. Ralienė.

Pūga / BNS nuotr.

Pirmadienio naktį kai kur truputį pasnigs, o dieną išvengsime žymesnio sniego. Vietomis formuosis rūkas, šerkšnas. Oro temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, vietomis 14–16 laipsnių šalčio, o dieną – nuo 4 iki 9 laipsnių šalčio. „Prie jūros tiek naktį, tiek ir dieną bus ženkliai šilčiau, – sako LHMT direktoriaus pavaduotoja. – Dieną termometrai čia rodys apie 0 laipsnių.“

Vida Ralienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antradienio naktis prognozuojama be žymesnio sniego, o dieną vakariniuose rajonuose vietomis gali truputį pasnigti. Oro temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, vietomis 13–15 laipsnių šalčio, o dieną laikysis 3–8 laipsnių šaltukas. „Pūs žvarbokas pietryčių vėjas, kuris labiau bus juntamas pietvakarių Lietuvoje ir mažiau šiauriniuose šalies rajonuose. Dėl tokio vėjo jausime šaltesnę oro temperatūrą“, – įspėja sinoptikė.

Žiemiški orai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trečiadienis numatomas gan kontrastingas. „Šiauriniai rajonai gaus naują sniego porciją, o pietiniai Lietuvos rajonai bus apgaubti drėgnesniais orais, – sako V. Ralienė. – Tačiau tas šiltesnio oro srautas gražiai aplenks Lietuvą ir greitai nukeliaus į Rytus, tad mūsų šalyje turėtų ir toliau išsilaikyti žiemiški orai.“

Pūga/žiemiški orai / BNS nuotr.

Antroje kitos savaitės pusėje, pasak sinoptikės V. Ralienės, pajūrio gyventojai sulauks atodrėkio, o visur kitur Lietuvoje gyventojai džiaugsis švelniais, tačiau žiemiškais orais.

Parengė Vismantas Žuklevičius.