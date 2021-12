Šiukšlių maišai Kauno senamiestyje rėžia akį: „Tuoj būsime Europos kultūros sostinė, bet šiukšles metame po langais“

Netoli Kauno Rotušės aikštės esančios Muitinės gatvės gyventojai buitines šiukšles ne į tam skirtą konteinerį meta, o palieka gatvėje greta namo, kur jos kasryt surenkamos. „Kauno švaros“ teigimu, to norėjo patys gyventojai: anksčiau šioje vietoje buvo konteineriai, tačiau kildavo nesklandumų. Be to, įmonė pabrėžė, kad šiukšles prie ženklo paliekantys kauniečiai nepaiso nustatytų taisyklių.

Kaunas bus Europos kultūros sostinė su šiukšlėmis gatvėje?

Kaunietę Ingridą stebina vaizdas Kauno senamiestyje esančioje Muitinės gatvėje: greta namo sienos pastatytas „Kauno švaros“ stendas, o šalia jo gyventojų prašoma palikti maišus su komunalinėmis atliekomis.

Šiukšlės Kauno senamiestyje, Muitinės gatvėje / V. Šukštos/LRT nuotr.

„Jie surenkami kiekvieną rytą, tačiau ar tai dera mieste? Ir ne bet kur, o vos keli žingsniai nuo Rotušės aikštės! Iš pradžių maniau, kad gal tvarko, ruošia naujus konteinerius, kad tai laikina. Bet mačiau vasarą, mačiau rudenį, o dabar su draugais eidami nuo Kalėdų eglės vėl matome šiukšlių maišus Kauno senamiesčio širdyje“, – LRT.lt sakė Ingrida.

Moters teigimu, šiltesniu sezonu nuo šiukšlių sklisdavo smarvė, ją buvo galima jausti ir einant pro šalį. Pasak Ingridos, greta yra vidinis kiemas, kuriame turėtų užtekti vienos konteineriui.

„Tuoj būsime Europos kultūros sostinė, bet šiukšles vis dar metame sau po langais“, – pyko kaunietė.

Šiukšlių maišai surenkami kiekvieną rytą, tačiau ar tai dera mieste? Ir ne bet kur, o vos keli žingsniai nuo Rotušės aikštės! Kaunietė Ingrida

Gyventojų sprendimas

Jonas Tumpa, „Kauno švaros“ viešųjų ryšių specialistas, LRT.lt sakė, kad tokį sprendimą lėmė toje vietoje gyvenančių kauniečių noras. Dar 2018 metų balandį gyventojų iniciatyva vyko susirinkimas dėl alternatyvių atliekų tvarkymo būdų paieškos.

„Susirinkime su gyventojais buvo nuspręsta susikaupusias komunalines atliekas surinkti „Kauno švaros“ ženklu paženklintuose maišuose, pagal susikaupimo normą. Atsižvelgdami į gyventojų išreikštą norą, šias atliekas apvažiavimo būdu surenkame kiekvieną dieną. Tenka apgailestauti, tačiau šiuo metu tai nėra laikinas sprendimas – tokia buvo gyventojų valia“, – teigė J. Tumpa.

Šiukšlės Kauno senamiestyje, Muitinės gatvėje / V. Šukštos/LRT nuotr.

Pasak jo, susirinkime gyventojams buvo siūloma pasistatyti atskirus konteinerius savo teritorijoje. Tačiau to norinčiųjų nebuvo – žmonėms tiko sprendimas šiukšles palikti gatvėje. Anksčiau, kaip pasakojo „Kauno švaros“ atstovas, šalia namo buvo sustatyti bendrieji komunalinių atliekų konteineriai, tačiau kildavo nesklandumų. Pavyzdžiui, nebūdavo išlaikomi atstumai – atliekų konteineriai turi būti nutolę bent 10 metrų nuo gyvenamojo namo ir langų. Situaciją apsunkindavo ir siauros senamiesčio gatvelės, pro kurias negali pravažiuoti šiukšliavežiai.

„Susirinkime, kuriame dalyvavo aplinkinių namų gyventojai, „Kauno švaros“ ir Kauno miesto savivaldybės atstovai, buvo pristatyta ne viena atliekų surinkimo alternatyva, tačiau norint pakeisti esamą tvarką reikėjo visų gyventojų pritarimo: normatyvinių atstumų mažinimas paliekant konteinerius, privačių konteinerių pasistatymas savo kiemų teritorijose arba specialūs atliekų surinkimo didmaišiai. Kaip žinoma, gyventojai vienbalsiai pasirinko pastarąją alternatyvą“, – teigė J. Tumpa.

Tenka apgailestauti, tačiau šiuo metu tai nėra laikinas sprendimas – tokia buvo gyventojų valia J. Tumpa

Tikisi, kad ateityje konteineriai sugrįš

Gyventojai ne visada paiso nurodytos tvarkos. Anot J. Tumpos, kauniečiai paženklintus maišus turėtų palikti iš vakaro arba ryte prieš išvežant šiukšles, tačiau jie atliekas neša visą dieną, meta pavienes atliekas ir neužrištus maišus, todėl teritorijoje nuolat randama vėjo išdraikytų atliekų. „Kauno švaros“ atstovo teigimu, įmonė tikisi, kad gyventojai norės grįžti prie įprastos tvarkos.

„Dabartinis mūsų siekis – kad gyventojai savo teritorijose susistatytų privačius konteinerius, tačiau kol kas gyventojai to padaryti nepanoro. Šių namų gyventojai savo teritorijose nenori laikyti konteinerių, nes neliktų vietos automobiliams“, – komentavo J. Tumpa.

Šiukšlės Kauno senamiestyje, Muitinės gatvėje / V. Šukštos/LRT nuotr.

Jis pridūrė, kad anksčiau suformuotuose sklypuose nebūdavo numatytos vietos atliekų konteineriams, o dabar tai darant senamiestyje reikalaujama išskirti atliekų konteineriams numatytą vietą.

„Mūsų žiniomis, šiuo metu galiojančią atliekų surinkimo tvarką nori pakeisti vienas gyventojas. Jeigu gausime visų ar bent jau daugumos gyventojų kreipimąsi, mes drauge su Kauno miesto savivaldybe organizuosime susirinkimą ir esant poreikiui svarstysime naują alternatyvų atliekų surinkimo būdą“, – teigė „Kauno švaros“ viešųjų ryšių specialistas J. Tumpa.

Jo teigimu, Kaune yra trys analogiškos vietos Vilniaus gatvėje, kur nėra konteinerių, o gyventojai atliekas palieka gatvėje, bet tai daro tvarkingai.