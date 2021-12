Į šalį grįžta sniegas ir šaltukas, tačiau dėl orų per didžiąsias šventes – dar mįslė: Kalėdoms ruošti roges ar guminius batus?

Į Lietuvą ir vėl sugrįžta žiemiški orai, LRT RADIJUI sako meteorologas Silvestras Dikčius. Artimiausiomis paromis sulauksime sniego ir gan nemažo šaltuko. O štai dėl šventinių dienų meteorologams vis dar kyla daug klausimų. Pasak S. Dikčiaus, būtent šventinėmis dienomis virš Lietuvos susidarys labai nepastovi orų cirkuliacija, tad kol kas dar neaišku, ar ir toliau viršų ims šaltukas, ar sulauksime šiokio tokio atodrėkio.

Beveik visoje šalyje kraštovaizdis vėl primena žiemą, sako S. Dikčius ir priduria, kad jei kur dar ir nespėjo pasnigti, tai taip nutiks jau artimiausią parą. „Tas virsmas į dar žiemiškesnius orus virs jau šiandien, mat ne tik sulauksime sniego, bet ir ženkliai šaltesnių orų, – tikina meteorologas. – Vyraus daugiau mažiau stiprokas vėjas. Daugelyje rajonų šiandien pustys, bus slidu. Reiktų neapsigauti ir žiūrint į oro temperatūrą – juntamoji temperatūra bus gerokai žemesnė. Pavyzdžiui, termometras gali rodyti vos 2-3 laipsnius šalčio, tačiau juntamoji temperatūra gali siekti 10-12 laipsnių šalčio. Įdomu dar ir tai, kad šiandien dieną oro temperatūra nekilo šiltėjimo prasme, bet krito žemyn. O tai reiškia, kad į Lietuvą iš pačios šiaurės, kartu su šiaurinių krypčių vėjais, veržiasi šalto oro srautas. Pirmadienio vakare daugelyje rajonų oro temperatūra pasieks 8-10 laipsnių šalčio.“

Artimiausią, antradienio, naktį daug kur trumpai pasnigs. Pūs šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, o dieną pajūryje gūsingas, vėjas. Oro temperatūra naktį kris nuo 7 iki 12, o šalies rytuose kai kur iki 14 laipsnių šalčio. Dieną termometro stulpeliai rodys 3–9 laipsnius šalčio. Tiesa, vakariniame šalies pakraštyje oro temperatūra nekris žemiau 0–2 laipsnių šalčio. „Žiema vis labiau pradės įsigalėti. Rytų Lietuvoje, o ir Vilniuje, dienos metu laikysis žemiausia prognozuojama oro temperatūra – termometrų stulpeliai vargiai kils ir apsistos ties 8-9 laipsniais“, – artimiausios paros orus apžvelgia pašnekovas.

Sniegas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Trečiadienis bus gražesnė diena jau vien dėl to, kad danguje pasirodys saulė, geromis prognozėmis dalinasi S. Dikčius. Pūs besikeičiančios krypties, 2–7 m/s., vėjas. „Nurims vėjas, o pasnyguriuoti turėtų tik kai kur. Žvarbumas, kurį šiandien ir rytoj kels vėjas, trečiadienį atsitrauks, – sako S. Dikčius. – Tačiau, reikia atkreipti dėmesį, kad bus giedresnė diena, tad oro temperatūra dar labiau kris žemyn. Naktį šals nuo 7 iki 12 laipsnių šalčio, o kai kur oro temperatūra kris iki 14-16 laipsnių šalčio. Dieną laikysis 4-9 laipsnių šaltis.“

Silvestras Dikčius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Panašūs žiemiški orai laikysis ir ketvirtadienį, tikina meteorologas. „Vėlgi sulauksime pragiedrulių. Naktis bus vienu kitu laipsniu šaltesnė, nei kad trečiadienį – nuo 8 iki 13 laipsnių šalčio, o kai kur paspaus ir 15 laipsnių šaltukas. Dieną bus nuo 3 iki 8 laipsnių šalčio“, – ketvirtadienio orų prognozę skelbia S. Dikčius.

Žiema Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Penktadienį, o ir visą savaitgalį, Per Kūčias ir Kalėdas, sniegas tikrai neištirps, tačiau virš Lietuvos susidarys labai nepastovi orų cirkuliacija, tad prognozuoti, kokie tiksliai orai nusimato šventinėmis dienomis, kol kas yra sudėtinga, sako meteorologas. „Prognozuojama, bent jau taip skaičiuoja vakarykščiai atmosferos modeliai, kad žiemiški orai išliks ir per Kūčias, ir per abi Kalėdų dienas, – sako pašnekovas. – Tačiau šios dienos modelis rodo, kad šventinėmis dienomis gali būti nedidelis atodrėkis. Naujausiais duomenimis, bent jau penktadienį, Kūčių dieną, snyguriuos ir turėtų išsilaikyti bent keli laipsniai šalčio didesnėje šalies dalyje. O prie jūros gali šilti nuo 0 iki 2 laipsnių šilumos.

Sniegas Vilniuje / J. Stacevičiaus /LRT nuotr.

Vis tik, reikia pabrėžti, kad ir šitos, naujausios, prognozės dar gali keistis. Tas pats galioja ir kalėdiniam savaitgaliui. Vakarykščiai modeliai rodė, kad šeštadienį ir sekmadienį išliks neigiama oro temperatūra ir pakankamai žiemiška, išliks nemažas šaltukas naktimis, o štai dabar jau rodo, kad artėsime prie atodrėkio. Aš likčiau prie tokios pozicijos, kad oro temperatūra bus artima 0 laipsnių. Kaip bebūtų, orų nepastovumas išlieka, prognozės labai nepastovios, tad jos bus tikslinamos artėjant šventinėms dienoms.“

