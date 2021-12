Žmogaus teisių gynėjai nerimauja dėl migrantų gyvenimo sąlygų: gyvenimas čia toks, koks gali būti kalėjime

Žmogaus teisių gynėjai nerimauja dėl migrantų apgyvendinimo sąlygų, labiausiai buvusiuose pataisos namuose Kybartuose. Pasieniečiai kitąmet ketina jas pagerinti, tačiau nevyriausybininkams, bendraujantiems su migrantais, nerimą kelia ir jų psichologinė būsena, nes daugelis ir praėjus kone pusmečiui nežino savo ateities – kada bus išleisti.

Be galimybės išeiti jau kone pusmetį. Žiemą lauke tik su šlepetėmis. Neaišku ar neturi batų, ar dėl to, kad į tualetą ar dušą tenka keliauti per lauką.

„Gyvenimas čia toks, koks gali būti kalėjime. Maistas, pareigūnai neblogi. Bet taip gyventi 6 mėnesius sunku“, – sakė vienas migrantas.

Iš aštuonių šimtų Pabradėje apgyvendintų migrantų, daugiau nei penki šimtai gyvena konteinerių nameliuose.

„Tai yra standartinis apgyvendinimo konteineris, skirtas 4 žmonėms, stengiamės, kad būtų apgyvendinti trys, kad atitiktų higienos normas“, – pasakojo užsieniečių registracijos centro Pabradėje vadovas Aleksandras Kislovas.

Migrantai Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Keturiems tokiame namelyje prasilenkti jau sunku. Be to net raktų nuo jų migrantai neturi – pareigūnų teigimu dėl saugumo.

Ir pasak žmogaus teisių gynėjų, tualetų ir dušų, bei privatumo trūkumas viena didžiausių problemų migrantų stovyklose.

„Be abejo, tai yra sudėtinga. Žmonės nesvajoja čia būti. Atsipalaiduoti ir turėti privatumo – sunku“, – kalbėjo „Carito“ projektų vadovė Ieva Čičelytė.

„Kai kuriose stovyklavietėse konteineriniai nameliai sustatyti tokiu artumu, kad žmonės negali net pasivaikščioti išeiti“, – aiškino Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.

Birutė Sabatauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Didžiausią nerimą žmogaus teisių gynėjams kelia migrantų sąlygos buvusiuose Kybartų pataisos namuose.

„Tam tikros kalėjimo praktikos ten vis dar taikomos, tam tikros drausminės nuobaudos, patalpinimas tamsiame šaltame kambaryje“, – migrantų padėtį vertino Raudonojo kryžiaus atstovė Eglė Samuchovaitė.

Kaip užtikrinamos migrantų teisės po mėnesio ataskaitą ketina pateikti Lygių galimybių kontrolierė. Jos teigimu, migrantai skundžiasi priekabiavimu dėl religijos, tautybės, seksualinės orientacijos. Ir iki šiol nėra sistemos kam jie tai saugiai galėtų pranešti.

„Vietoj to, kad būtų sureaguota, tas kur nuėjo pasiskųsti, sako kad jį dar ir į vienutę atskirai uždarė“, – sakė B. Sabatauskaitė.

B. Sabatauskaitė sako, kad migrantai gyvena kaip kaliniai, nors jiems teismas neskyrė įkalinimo bausmės. Pasieniečių vadas migrantų gyvenimo sąlygas Kybartuose vadina ne idealiomis.

„Tos sąlygos tikrai bus gerinamos, pirmiausia dėmesys bus kreipiamas į migrantų apgyvendinimą. Taip pat planuojama rekonstruoti šildymo sistemą“, kalbėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas.

Rustamas Liubajevas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau žmogaus teisių gynėjams nerimą kelia ir migrantų psichologinė būklė – daugelis čia jau pusmetį ir neaišku kiek dar bus.

„Vienintelė viltis stebėti pro tvoros apačią, nes tvora yra uždengta, praeinančių žmonių kojas ir pravažiuojančias mašinas ir įsivaizduoti, kad gyvenimas nesibaigė, o tęsiasi ir kažkur jis tikrai vyksta“, – kalbėjo Lygių galimybių kontrolierė B. Sabatauskaitė.

Kad laikas greičiau bėgtų, Pabradėje susikūrė migrantų futbolo komanda.

Kad nežinomybė slegia migrantus, pripažįsta ir Pabradės užsieniečių centro vadovas. Išgyventi padeda užimtumas, kuriuo rūpinasi savanoriai. Migrantų vaikai mokomi lietuvių kalbos.

„Po savaitės sutikau vaiką galbūt 6, gal 8 metų, kuris sakė: „Sveikas, kaip sekasi, duok žaibą“. Šiek tiek apakau nuo tokio pasisveikinimo“, – stebėjosi užsieniečių registracijos centro Pabradėje vadovas A. Kislovas.