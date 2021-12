Premjerės patarėjas Survila – apie „Belaruskalij“ trąšų skandalą, santykius su prezidentu ir tai, kas nutiko Pavilioniui

Vyriausybę supurčiusią „Belaruskalij“ trąšų tranzito krizę pirmiausia lėmė gauta ne visa ir neteisingai interpretuota informacija, sako premjerės Ingridos Šimonytės patarėjas Jonas Survila. Konservatorių partijos pirmininko pavaduotojas taip pat prakalbo apie Sauliaus Skvernelio su bendražygiais kuriamos partijos šansus būsimuose rinkimuose.

– Turbūt pradėti reikėtų nuo labiausiai aptarinėjamos pastarųjų dienų temos, tai yra „Belaruskalij“ trąšų tranzito skandalo ir ministrų atsakomybės klausimo. Kokia atmosfera Vyriausybėje buvo iki gruodžio 8-osios? Buvo įtarimų, kad viskas taip klostysis?

– Tenka pripažinti, kad Vyriausybė ir ministrai veikė dozuotos informacijos sąlygomis. Galbūt buvo pernelyg pasikliaujama, turiu omenyje Susisiekimo ministeriją, „Lietuvos geležinkelių“ vadovo ir vadovybės teikiama informacija, taip pat ir jos interpretacija.

Vis dėlto premjerė ir, beje, užsienio reikalų ministras, sužinoję apie padėtį dėl netipinių atsiskaitymų, primygtinai prašė įmonės vadovo ir Susisiekimo ministerijos atstovų skubiai įsivertinti šią situaciją ir imtis teisėtų veiksmų, kad valstybė nebūtų įstumta į kontroversišką reputacijai padėtį.

Žvelgiant iš šios dienos perspektyvos būtų tikslu sakyti, kad tam tikrą kontroversiją pirmiausia lėmė informacijos asimetrija ir skirtingas teisinių sutarčių bei tam tikrų rizikų interpretavimas.

Situacija yra sudėtinga dėl pačių sankcijų architektūros. Reikia įvertinti įvairius aspektus – tiek nacionalinio saugumo interesus ir jų atitikimą, tiek galimas finansines rizikas dėl galimų netesybų. Lietuva yra teisinė valstybė ir sutartys yra vykdomos, jei jos yra galiojančios.

Kyla klausimų, ar „Lietuvos geležinkeliai“ ir jų vadovybė padarė viską, kad galėtų savo sutartyje, kurią turi su „Belaruskalij“, subalansuoti tiek finansines rizikas, tiek nacionalinio saugumo interesus.

Esant šitai plačiai formulei, kurioje yra daug veiksnių, geriausią sprendimą greitai rasti ne visada pavyksta. Tam reikia laiko. Pati sankcijų architektūra veikia taip, jog iš esmės jų poveikį padaro rinka per finansų institucijas. Bazinis scenarijus esant tiek informacijos, kuria disponavo Vyriausybė, turėjo būti toks, kad pirminės sankcijos, kaip ir planuota, veiks per antrinį efektą, suveikiant rinkai.

– Kai kurie Seimo nariai dabar kalba, kad jie dar vasarą kėlė klausimą dėl to, kas nutiks gruodžio 8 dieną. Kada buvo susivokta, kad gruodžio 8 dieną nenustos trąšos važiuoti?

– Nenorėčiau spekuliuoti konkrečiomis datomis ir terminais. Tai nėra klausimas, kurį asmeniškai kuravau, todėl neturiu įgaliojimų ir nenorėčiau kalbėti Vyriausybės vardu.

Problema, kaip ir minėjau, yra dozuota, ne visa informacija, kuri pasiekdavo iš „Lietuvos geležinkelių“ politinę vadovybę.

– Kas vyko gruodžio 8 dieną Vyriausybėje? Kokios buvo reakcijos už uždarų durų į tai, kas prasidėjo gruodžio 8-ąją ir vyko kitomis dienomis?

– Tenka pripažinti, kad buvo nesuvaldyti lūkesčiai ir viešoji erdvė, kad būtent po gruodžio 8-osios krovinių pervežimas sustos. Kaip minėjau, tie sprendimai nepriklauso tiesiogiai nuo valstybės institucijų ir Vyriausybės, o priklauso nuo „Lietuvos geležinkelių“ ir kitos šalies įsipareigojimų vykdymo.

– Bet aš turiu omenyje tai – ateina gruodžio 8-oji, žiniasklaida ir viešoji erdvė jau mirga informacija, kad vagonai toliau važiuoja. Kokios buvo reakcijos Vyriausybėje – premjerės, užsienio reikalų, susisiekimo ministrų?

– Viešos reakcijos buvo išsakytos. Ministrė pirmininkė tomis dienomis turėjo Baltijos Ministrų Tarybos posėdį, žiniasklaida taip pat to klausė, ji komentarus pateikė. Buvo papildomai ir intensyviai aiškinamasi ir tikrinama „Lietuvos geležinkelių“ teikiama informacija.

– Kada buvo pradėtas kelti ministrų atsakomybės klausimas – ar kai jie patys tai pasakė viešai, ar iškart užvirus visai situacijai?

– Turbūt šis klausimas skirtas ne man. Viešojoje erdvėje jis susiformavo ir ministrai priėmė tuos sprendimus, kuriais prisiėmė atsakomybę. Jie pateikė premjerei savo atsistatydinimo pareiškimus ir tai padarė savarankiškai ir neraginami.

– Kiek iš tikro buvo realus scenarijus, kad atsistatydinti gali visa Vyriausybė?

– Premjerė aiškiai įvardijo, kad visi scenarijai yra galimi ir toks scenarijus yra neatmestinas. Premjerė jį realiai svarstė.

– Politiniai oponentai sako, kad iki šiol yra meluojama, kad ministrai turėjo būti atleisti. Prezidentas tai, kad visgi ministrai nebuvo atleisti, vadino pralaimėjimu, o jo patarėja sakė, kad „Lietuvos geležinkelių“ vadovas Mantas Bartuška tapo atpirkimo ožiu. Taigi, ar teisingas buvo sprendimas ministrus palikti dirbti, o M. Bartušką atleisti iš pareigų?

– Turėdami dabartinę informaciją, vis dėlto matome, kad esminis problemos raktas buvo „Lietuvos geležinkeliuose“, ne valstybės institucijų sprendimuose. Valstybės institucijų atsakomybė, galbūt, buvo nesuvaldyti lūkesčiai ir viešosios erdvės informavimas bei pernelyg didelis pasitikėjimas valstybės valdoma įmone.

– „Belaruskalij“ skandalas užvirė prieš pat pirmąsias Vyriausybės darbo metines. Vertinant iki tol, kokie buvo pirmieji Vyriausybės darbo metai?

– Buvo labai įtempti ir sunkūs metai, diktuojami išorinių nenumatytų aplinkybių. Be abejo, tęsėsi pandemija su viruso atmainomis, kurios koregavo tą pačią pandemijos valdymo strategiją. Taip pat ir „Ryanair“ lėktuvo užgrobimas ir po jo ėjusi Baltarusijos režimo organizuota neteisėtų migrantų ataka.

Vyriausybei teko dirbti labai sudėtingomis kelių ekstremalių padėčių sąlygomis. Dabartinė padėtis rodo, kad šios krizės buvo suvaldytos. Grėsė ir sveikatos sistemos perdegimas, bet to neįvyko, taip pat pabėgėlių organizuota ataka atremta tiek pasitelkus Europos partnerių paramą, tiek priėmus sprendimus dėl apgręžimo ir sėkmingai vykdant barjero statybą Lietuvos pasienyje, ko nebuvo per 20 metų padaryta.

Teko gesinti šiuos gaisrus, bet dabar, jei žiūrėtume metus atgal, pavyko padėti tam tikrus pagrindus ir moderniai Lietuvos ateičiai, perspektyvai. Buvo suderėtas su Europos Komisija ir labai gerai įvertintas vadinamasis RRF (Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo, angl. Recovery and Resilience Facility – LRT.lt) planas, kuris leis gerokai pagerinti viešąsias paslaugas, skaitmeninti, žalinti. Daug investicijų ateina į švietimo sistemą, pradėta Tūkstantmečio gimnazijų programa.

Viena vertus, sakyčiau, pavyko užgesinti gaisrus. Nors jie vis dar rusena, bet jie nesudegino nei Vyriausybės, nei valstybės. Taip pat pavyko padėti pamatus ateities reformoms.

– Premjerė per Seime vykusią Vyriausybės valandą sakė paskaičiavusi, kad pavyko nudirbti apie 90 proc. pirmiems metams suplanuotų darbų. Jūs pasakėte, kas pavyko, o ko nudirbti nepavyko?

– Vyriausybės programoje yra daug priemonių, daug įsipareigojimų yra ir koalicijos sutartyje, tad darbų sąrašas yra platus visiems ketveriems metams. Kalbant apie anksčiau neplanuotus, bet svarbius darbus, kitais metais svarbu baigti fizinio barjero statybą.

Tikimės, kad galbūt bus pagaliau išspręstas asmenvardžių klausimas. Taip pat yra serija kitų darbų, kurie suplanuoti Vyriausybės programoje.

– Kalbant apie pandemiją, vienas dažniausiai girdimų scenarijų yra tai, kad trečiasis karantinas jau čia pat – už kampo. Žiūrint į dabartinę situaciją, kiek realu, kad teks grįžti į karantino ar griežtų ribojimų režimą?

– Nenorėčiau spekuliuoti, nes virusas gyvena savo gyvenimą ir atmainos neretai keičia prognozes, dinamiką. Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija nustatė rodiklius, siejamus su užimtomis lovomis, su padėtimi sveikatos sektoriuje, jie ir riša prie tam tikrų ribojimų.

Tai priklausys nuo padėties sveikatos sektoriuje ir nuo lovų užpildymo. Bet dabar svarstyti apie labai konkrečias datas, man atrodo, būtų labiau sąmokslo teorijų arba, kaip sako, urban legends (liet. miesto legendų – LRT.lt) sritis.

Tai šia prasme valdančioji dauguma veikia efektyviai, geba realizuoti keliamus uždavinius ir prioritetus.

– O ar Vyriausybė atlaikytų trečią karantiną? Svarstymų būta visokių, o politikos užkulisiuose kalbėta, kad premjerė yra sakiusi, jog trečią karantiną reikėtų įvesti jau be jos.

– Būtų neatsakinga dabar spekuliuoti. Dabar tai nėra svarstoma ar planuojama. Tai priklausytų nuo labai konkrečių aplinkybių.

Kol kas matome, kad Vyriausybė geba efektyviai veikti, ji turi Seimo palaikymą. Pastarosios savaitės parodė, kad sveikatos apsaugos ministras, kuris yra pirmiausia atsakingas už pandemijos valdymą, parlamento pasitikėjimą turi.

Vyriausybė taip pat sėkmingai patvirtino kitų metų biudžetą, kiek anksčiau valdančioji koalicija įveikė ir prezidento veto. Tai šia prasme valdančioji dauguma veikia efektyviai, geba realizuoti keliamus uždavinius ir prioritetus. Kol kas aplinkybių, kad staiga nebeliktų pasitikėjimo sveikatos apsaugos ministru ir jo brėžiama kryptimi, nesimato.

– Vienas iš Vyriausybės, o taip pat ir Seimo, pirmųjų darbo metų akcentų buvo nesutarimai su prezidentu. Viešojoje erdvėje taip pat matyti, kad nesutarimo dvasia tvyro. Kiek iš tikro yra tų nesutarimų ir kodėl nepavyksta jų numalšinti?

– Lietuva yra parlamentinė respublika su pusiau prezidentinio valdymo bruožais. Kalbant apie Vyriausybę ir ministrus, tai jie santykius su kitomis institucijomis formuoja pagal Konstituciją, įstatymus. Šia prasme santykiai yra pastatyti ant aiškių teisinių ir konstitucinių bėgių.

Galima būtų pripažinti, kad kartais pagarbos konstituciniam valdžių atskyrimo principui pritrūksta iš prezidento patarėjų pusės. Nepamenu atvejų, kad premjerės ar ministrų patarėjai būtų leidę sau tam tikrą viešą raišką prezidento atžvilgiu. To nėra buvę.

Matyt, kai prezidentas kandidatavo į šią poziciją, jis siekė aukštos politinės kultūros, turėjo politinio moderavimo dvasią. Tai norėtųsi palinkėti, kad šie tikslai būtų realizuoti. Man atrodo, kad tai ne tiek bendrą tarpinstitucinių santykių turinį, bet tą dvasią ar foną galėtų pagerinti.

Tikrai iššūkių aplink yra labai daug, ypač geopolitinių, grėsmių nemažėja. Tad man atrodo, kad visų valdžios šakų interesas turėtų būti kuo konstruktyvesnis darbas.

– Politologai yra sakę, kad susidaro įspūdis, jog prezidentas vis dar gyvena rinkimų kampanijoje, kur jo konkurente ir buvo premjerė. Galima pritarti tokiam teiginiui?

– Būtent dėl to ir nenorėčiau vertinti prezidento. Paliksiu tai politologams, nes nemanau, kad tai būtų korektiška iš mano pusės.

Dėl to nenorėčiau pernelyg sureikšminti vadinamosios antraščių kultūros. Daug svarbiau žiūrėti į turinį ir kaip tai veikia faktus realybėje.

– Kaip valstybės gyvenimą ir visuomenės nuotaikas veikia toks bendravimas tarp valdančiųjų, Vyriausybės ir prezidentūros? Pavyzdžiui, skirtinga informacija dėl pandemijos suvaldymo, vakcinacijos.

– Vėlgi, tai klausimas sociologams ir politologams.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys per interpeliaciją Seime parodė aiškią statistiką, kad Lietuva šiandien pagal vakcinaciją pirmauja Rytų Europoje ir iš esmės atitinka Vidurio Europos valstybių rodiklius. Aišku, iki Vakarų ar Šiaurės Europos dar turime kur pasistengti.

Nepaisant viešosios erdvės specifikos, tai netrukdo Lietuvai gana sėkmingai judėti su vakcinavimo kampanija. Dėl to nenorėčiau pernelyg sureikšminti vadinamosios antraščių kultūros. Daug svarbiau žiūrėti į turinį ir kaip tai veikia faktus realybėje. Percepcija svarbu, bet svarbiausia realybė ir skaičiai, kuriuos šiandien turime. O jie yra neblogi.

– Kaip Jums atrodo, kaip bendrą politinį lauką veikia tokios situacijos, kaip, tarkime, Agnės Širinskienės sprendimas palikti „valstiečius“ arba tai, kad kuriama nauja partija kol kas, atrodo, sėkmingai vilioja ištisus kitų partijų skyrius?

– Matome vykstančią perturbaciją ir fragmentaciją kairiojoje politinio spektro pusėje. Teko susipažinti su tam tikromis apklausomis, kurios rodo, kad jei Saulius Skvernelis sukurtų partiją ir ji dalyvautų rinkimuose, šiandien ji turėtų apie 8 proc. palaikymą.

Pagrindinis palaikymas ateina socialdemokratų ir „valstiečių“ partijų populiarumo sąskaita. Dėl to galima prognozuoti, kad įtampa ir konkurencija kairėje spektro pusėje didės ir aštrės. Tai rodo ir tam tikrų merų pasitraukimas iš socialdemokratų partijos.

Šioje lauko pusėje konkurencija bus nuožmi, nes turime ir Lietuvos regionų partiją ir frakciją, kuri gavo reikšmingą politinį pastiprinimą – A. Širinskienę. Prognozuotume, kad Regionų frakcijos aktyvumas, bent Seime, smarkai išaugs. Ta konkurencija pirmiausia opozicijos pusėje aštrės.

Valdančiajai daugumai ir Vyriausybei tiesioginio poveikio tai neturėtų turėti.

– Naujoji Demokratų partija „Vardan Lietuvos“ bus rimtas politinės arenos žaidėjas ir tvarus politinis darinys?

– Kaip ir minėjau, pirminės apklausos rodo, kad jau dabar, dar net nesukūrę partijos, jie peržengia 5 proc. rinkimų kartelę. Tai yra neblogas startas. Ji turi perspektyvą įsitvirtinti kairėje spektro pusėje.

Be abejo, poveikį tai darys. Neatmestina, kad ir pati frakcija gali gausėti.

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) gretose matyti bangavimas, ypač kalbant apie Žygimantą Pavilionį, kurį frakcija paragino trauktis iš Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko pozicijos. Kokia yra bendra atmosfera Jūsų partijoje?

– Teko dalyvauti frakcijos posėdyje, kur frakcija vienbalsiai pasiūlė gerbiamam Ž. Pavilioniui apsvarstyti galimybę pasitraukti iš URK pirmininko pozicijos. Nebuvo kitų balsų tuo metu.

Tenka apgailestauti dėl tokios susidariusios situacijos, nes Ž. Pavilionis tikrai yra labai darbštus, energingas politikas, daug besistengiantis daryti, turintis daug iniciatyvų ir platų ryšių tinklą pasaulyje, buvęs patyręs diplomatas.

Deja, yra toks terminas personalo vadyboje burn out, tai, mano asmenine nuomone, turbūt jis tiesiog emociškai perdegė šiuo sudėtingu pandeminiu laiku su daug įtampų. Man atrodo, kad ir jam pačiam, ir frakcijai būtų naudinga, kad jis padarytų tam tikrą pauzę.

– Bet daryti pauzės jis kol kas neketina ir tada susiklosto situacija, kai valdančioji partija turi reikšti nepasitikėjimą savo pačių deleguotu komiteto pirmininku.

– Frakcija, turbūt, kitos savaitės pradžioje svarstys šį klausimą. Vis dar tikimasi iš Ž. Pavilionio, kaip iš patyrusio diplomato ir politiko, kad jis į anksčiau išsakytą frakcijos nuomonę įsiklausys.

– O kaip pavyksta suderinti pozicijas koalicijoje, ypač turint omenyje krikdeminį TS-LKD flangą? Tarkime, svarbūs Laisvės partijos programiniai projektai nesulaukia palaikymo iš kai kurių koalicijos partnerių Jūsų partijoje.

– Man atrodo, kad koalicija dirba efektyviai ir neblogai. Minėti klausimai koalicijos sutartyje buvo išskirti specifinėje grafoje, čia partneriai įsipareigoja dėti maksimalias pastangas dėl partneriams svarbių įstatymų svarstymo bei priėmimo.

Jeigu paklaustumėte koalicijos partnerių, jie galėtų paliudyti, kad TS-LKD frakcijos ir partijos vadovybė dėjo maksimalias pastangas. Tikrai tais klausimais buvo daug diskutuojama, rengiami klausymai Seime. Jei pažiūrėtume į balsavimo išklotinę, palaikymas iš TS-LKD buvo didelis ir net didesnis, nei kas nors galėjo pagalvoti.

Man įdomiau, kodėl partijos, kurios yra opozicijoje, pirmiausia – socialdemokratai, kurie turėjo savo rinkimų programoje pasitvirtinę tiek partnerystės klausimą, tiek narkotikų dekriminalizavimo klausimą, kodėl jie nesilaikė savo programinių įsipareigojimų.

Pagal dabartinę sanklodą koalicija nėra didelė, tiesiog tų balsų pritrūko, kad šie koalicijos partnerių prioritetai būtų jau realizuoti.

– O kaip tuomet vertinti biudžeto balsavimą, kuris pavyko dėl opozicijos atstovų?

– <...> Biudžetui priimti užtenka paprastos daugumos, tiesiog reikia, kad bent 71 Seimo narys dalyvautų priėmime. Buvo dar ir keturi, kurie susilaikė, tad nėra taip, kad biudžeto priėmimą lėmė Antano Vinkaus balsas. Biudžetas būtų priimtas tiek su juo, tiek be jo.

Be to, dėl objektyvių priežasčių negalėjo dalyvauti kai kurie valdančiosios daugumos atstovai – dėl labai svarbių komandiruočių JAV ar dėl to, kad buvo ligoninėje. Koalicija tikrai turėjo pakankamai balsų, kad priimtų biudžetą.

– Politinė arena pilna kovų ir ginčai Seime yra normalu, bet jei mūsų politinę padėtį reikėtų įvertinti balu, koks jis būtų?

– Labai sunku taip abstrakčiai vertinti. Reikėtų tai palikti vertinti politologams. Yra skirtingos valdžios šakos, skirtingi gali būti kriterijai. Vyriausybė pirmiausia vadovaujasi tuo, kas yra jos programoje, ir savo darbą bei pasiektus rezultatus vertina siedama juos su Vyriausybės programa. Kol kas, turbūt, neblogai sekasi ją vykdyti.

Taip pat galėtume pažiūrėti, kaip mūsų užsienio politiką vertina užsienio spauda, apžvalgininkai, solidūs leidiniai. Kol kas, man atrodo, matome daug gerų žodžių ir įvertinimų tiek užsienio reikalų ministrui, tiek Lietuvos užsienio politikai apskritai.

– Kokios reformos yra planuojamos kitais metais?

– Pamatai buvo padėti Vyriausybės programoje. Taip sutapo, kad Vyriausybė susiformavo tuomet, kai planuoti darbai ir programiniai prioritetai sutapo su Europos Sąjungoje vykusiu ciklu, kai šalys narės su Europos Komisija derėjosi dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF). Dėl to ir energetinė nepriklausomybė ir saugumas gali būti stiprinami iš tų pačių RRF lėšų, tai atitinka ir Vyriausybės, ir Europos Sąjungos kriterijus. Išėjo labai gera sinergija, kad iš Europos Sąjungos lėšų galima finansuoti daug Vyriausybės prioritetų.

Išskirčiau energetinį saugumą užtikrinančias priemones ir būsimas sinchronizacijas su Vakarų Europos tinklais. <...> Tūkstantmečio gimnazijų programa švietime, skaitmenizacija – tai prioritetai, kurie veikia sinergiškai su RRF priemone.

– Kaip pandemija paveikė Vyriausybės suplanuotų darbų eigą?

– Be abejo, pandemija suvalgo labai daug laiko ir energijos, žmogiškos ir politinės darbotvarkės. Jei jos nebūtų, darbai būtų daromi greičiau ir kitaip. Tarkim, sveikatos apsaugos sistemoje, nepaisant pandemijos, vis tiek ateinama su pasiūlymais dėl sveikatos tinklo gerinimo ir siūlomos reformos dėl įstaigų šalia ministerijos konsolidavimo, institucijų stiprinimo.

Darbai būtų vykę greičiau, bet pandemija yra ir panašu, kad artimiausiu metu nesiruošia trauktis. Reikia išmokti gyventi su ja, greitai ir operatyviai reaguoti, skiepytis trečiuoju skiepu ir pandemijos keliamas rizikas sumažinti.