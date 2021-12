Viceministras: yra tikimybė, kad dalis prieglobsčio negavusių migrantų liks, bet tai nereiškia, kad jie legalizuosis

Beveik trigubai padidinus išmokas savanoriškai į kilmės šalį grįžti sutinkantiems migrantams, tokių asmenų atsirado daugiau – nuo praėjusio trečiadienio Migracijos departamentas priėmė 55 sprendimus dėl savanoriško grįžimo.

Migracijos departamento duomenimis, iš daugiau kaip 3 tūkst. prieglobsčio prašymo bylų, patenkinti buvo 54 asmenų prašymai, daugiau kaip 600 asmenų, sulaukusių neigiamo atsakymo, kreipėsi į teismą.

Pasak vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus, dabar svarstomi Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai praplėstų migrantų galimybes apeliuoti dėl statuso teismine tvarka.

„Numatyta, kad bus įvestos dvi teisminės instancijos, tiek pirminė, tiek antrinė apeliacinė, ir tikėtina, kad tie žmonės taip pat skųs Migracijos departamento sprendimus. Manome, kad jų (skundų – red. past.) bus pakankamai daug“, – LRT RADIJUI penktadienį sakė viceministras.

Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl nesuteikto prieglobsčio, „vienintelis variantas“ yra grąžinimas į kilmės šalį, sakė A. Abramavičius, tačiau problema ta, jog tik nedidelė dalis šalių su readmisija sutinka, tarp jų nėra Irako, iš kurio yra didžioji dalis atvykusiųjų – šalis pripažįsta tik savanorišką grįžimą.

„Dėl to turėsime tam tikrų keblumų“, – „Ryto garsams“ sakė A. Abramavičius. Jo teigimu, toliau bus bandoma įtikinti grįžti savanoriškai. Tie, kurie to padaryti nesutiks ir negalės būti grąžinami be sutikimo, liks Lietuvoje, tačiau tai nereikš ženkliai didesnių jų laisvių, aiškino viceministras.

„Tikimybė tokia, be abejo, išlieka, bet tai nereiškia, kad jie Lietuvoje legalizuosis. Planuojama, kad po šešių mėnesių jiems bus išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas, bet jis nesuteiks jokių integracinių galimybių – nei galimybės dirbti, nei laisvai judėti į kitas ES šalis“, – sakė viceministras.

Arnoldas Abramavičius / D. Umraso/LRT nuotr.

Dabartinis teisinis migrantų statusas traktuoja juos kaip „neįleistus į šalį“, Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai numato, kad pasibaigus šešių mėnesių vadinamajai pasienio procedūrai, šis statusas keistųsi.

„Teisiškai jie bus jau įleisti į šalį, (...) tokiu atveju įstatymas numatys jų tolesnį judėjimo apribojimą. Lengviausias sprendimas, be abejo, būtų neribotas jų judėjimas ir jie laisvai judėtų į Vokietiją, bet tai tik dar labiau padidintų traukos faktorių ir dar didesnis kiekis migrantų norėtų atvykti į Lietuvą. Todėl siūloma, kad administraciniais tiek Migracijos departamento, tiek VSAT sprendimais jų judėjimo laisvė būtų apribota dar šešiems mėnesiams, per kuriuos, tikėtina, pasibaigs apeliacinis procesas ir tai sudarys tam tikras galimybes ieškoti gražinimo sprendimų per tuos mėnesius. Kita vertus, dėl dalies žmonių individualia tvarka bus kreipiamasi į teismą dėl jų sulaikymo, jeigu jie keltų pavojų nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, sakykime, kurstytų riaušes migracijos centruose ir panašiai. Siūlomos įvairios galimybės“, – sakė viceministras.

Migracijos departamento vadovės Evelinos Gudzinskaitės teigimu, šiuo metu migrantų, kurie Lietuvoje daugiau kaip šešis mėnesius, yra apie kelias dešimtis. Dėl jų VSAT iš anksto yra individualiai kreipusis į teismą dėl tolimesnės asmenų padėties.