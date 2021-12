Kol pasaulio lyderiai reikalauja nesielgti su gamta kaip su išviete, Lietuvoje aplinkosaugos projektai finansuoja medžių kirtimą ir trinkelių klojimą

Kaip už biologinei įvairovei skirtus pinigus galima iškirsti daugiau kaip 400 tvarkomos teritorijos medžių? Trakų pavyzdys rodo, kad tai ne tik galima, bet ir gan sunku su tokia tendencija kovoti. LRT.LT laida internetinis projektas „Spalvos“ pristato pusmetį trukusį tyrimą, kuriame susikerta biurokratinis nihilizmas su vietos bendruomenės noru išsaugoti kuo daugiau gamtos.

Trakai – Lietuvos turizmo vizitinė kortelė, kur galima pažinti vietos istoriją ir paveldą įspūdingos gamtos apsuptyje. Europos Sąjunga (ES) suteikia galimybes dar labiau stiprinti šias vertybes, skirdama dideles investicijas aplinkosaugos projektams, pagal kuriuos siekiama įtraukti visuomenę, išsaugoti biologinę įvairovę ir prisitaikyti prie klimato kaitos. Tačiau laidoje kalbinti trakiškiai tokio projekto įgyvendinimo senojoje Lietuvos sostinėje laukė su nerimu.

Pilkėjantys Lietuvos miestai

Pagal Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo projektą buvo planuota pašalinti 20 proc., o tai yra kas penktą, teritorijos medžių. Tirdami šį vieno miesto su pilimi atvejį, siekėme išsiaiškinti, kaip tarptautiniu mastu deklaruojamos žaliosios vertybės virsta mažosios architektūros pirkimais bei mažėjančiu medžių skaičiumi. Kas vyksta tokius projektus tvirtinant su atsakingomis institucijomis ir koks savivaldybės požiūris į visuomenės vaidmenį tvarkant miestą už viešus pinigus tos pačios visuomenės labui?

Lietuvoje pastebimai nyksta brandūs medžiai, o šalies miestai, atlikus aikščių, skverų ar gatvių rekonstrukcijas, tiesiog pilkėja. Nesunku pastebėti, kad statybų tempai dažnai sutampa su Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų terminais. Paprastai tariant, kai ES skiria pinigų, savivaldybės gali į juos pretenduoti.

Glazge, Škotijoje, lapkritį baigėsi Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferencija, į kurią buvo susirinkę visų šalių lyderiai, kad susitartų, kaip kartu spręsti klimato krizę.

ES skiria milijardus eurų kovai su klimato kaita ir skelbiasi lydere šioje srityje. Tuo tarpu Lietuvoje vis pasigirsta gyventojų komentarų, kad už ES lėšas miestai kloja plyteles ir senus, ekologiškai vertingesnius medžius keičia jaunais sodinukais. Dažnai tai lieka gandais, nes dauguma žmonių nežino, kaip tiksliai ES projektai rengiami ir tvirtinami, tad nežino ir kaip tai patikrinti.

Šiame tyrime nagrinėsime tik vieną konkretų atvejį iš daugybės ES fondų finansuotų projektų Lietuvoje ir jį pateiksime taip, kad suprastų ir su klampiais dokumentais ar valstybinėmis institucijomis nedirbantys žmonės.

Po karjeros Trakuose – aukštas postas Vilniuje

Mūsų dėmesį patraukė šiemet garsiai nuskambėjęs Trakų projektas, kurį finansuoja aplinkosaugai skirta ES fondų programos dalis ir pagal kurį planuota pašalinti kas penktą tvarkomos senamiesčio teritorijos medį ir iškloti daugiau kaip 300 kv. metrų trinkelių.

Nuo pat pradžių prie Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo projekto, kurio vertė šiuo metu yra daugiau nei 366 000 eurų, dirbo buvęs Trakų savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius. Viename rajono tarybos posėdyje jis kalbėjo apie pakrančių tvarkymo projektus, kurių dalis patenka ir į mūsų aptariamą teritoriją.

„Totoriškių tako projektui statybos leidimas išduotas prieš kelias dienas, finansavimas yra, dabar pradėsime viešųjų pirkimų procedūras ir dar šiemet pradėsime įrengimo darbus, tai turėsime sutvarkytą gražią pakrantę, – posėdyje kalbėjo jis. – Dėl Lukos ežero pakrantės koreguojame projektą, skaidome į dvi dalis, kad galėtume teikti paramai gauti ir užtikrinti finansavimą.“

Darius Kvedaravičius / BNS nuotr.

Po karjeros Trakų rajono savivaldybėje D. Kvedaravičius gavo aukštą postą – tapo aplinkos viceministru ir išvyko dirbti į Vilnių, į Aplinkos ministeriją, kuriai pavaldžios institucijos ir prižiūri, kaip tokie projektai vykdomi ir kaip laikomasi ES standartų aplinkosaugos ir statybos srityse.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad aplinkosaugos kategorijoje, esančioje „Kraštovaizdžio apsaugos“ priemonėje, kurios projektams ES lėšas skirstančios institucijos Lietuvoje be konkurso paskirstė daugiau kaip 20 milijonų eurų, ypač svarbūs buvo keli elementai, tarp jų išskirtinis dėmesys – visuomenės dalyvavimui, biologinei įvairovei ir, kaip ir visų ES finansuojamų projektų atveju, – tinkamam suderinimui su daugybe atsakingų institucijų.

Pinigų yra, bet darbai vykdomi nekokybiškai?

Pradėkime nuo visuomenės, kurios pasitikėjimą ir ES projektų žadamas galimybes savo inauguracinėje kalboje prieš metus akcentavo tuometinis naujasis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Šatevičius. Viena iš jo siekiamybių, kaip pats sako, yra pasitikėjimu grįsta komunikacija su gyventojais bei įvaizdžio formavimo politika.

„Sieksiu, kad gyventojai tiek į mane, tiek į administraciją žiūrėtų kaip į žmones, kurie dirba jiems, kurie sprendžia problemas kartu su gyventojais, būdami bendruomenės dalimi, – inauguracinėje kalboje tikino A. Šatevičius. – Aišku, dar norėčiau paminėti, kad ES investicijos mums atvėrė duris į gražesnę ir palankesnę infrastruktūrą, o tai padarė įtaką naujų gyventojų apsisprendimui gyventi mūsų rajone, [...] investuotojų susidomėjimui. Tai, manau, kartu su administracijos komanda būčiau pasiruošęs tęsti investicinius projektus ir infrastruktūros plėtrą.“

Andrius Šatevičius / Trakų r. sav. nuotr.

Kol vyko mūsų tyrimas, nė metų neišdirbęs naujame poste, A. Šatevičius tapo Trakų meru. Dar šią vasarą jis susirašinėjo su šešerius metus čia gyvenančia Liuda, kuriai užkliuvo A. Kvedaravičiaus minėti Totoriškių ežero pakrantės tvarkymo darbai.

Liuda Drižytė yra želdynų komisijos narė, taip pat Trakų naujakurė. „Tokios didelės apimties medžių, su tokiais kamienais ir šaknyno zona, kuri yra trečdaliu didesnė nei laja, yra labai mažai“, – rodydama į vieną tokių medžių tvirtina ji.

Tuometis administracijos direktorius tikino, kad aplink medžius darbai buvo atliekami rankomis, saugant šaknis, bet Liudai atėjus į statybų vietą taip nepasirodė. „Visa šaknyno zona buvo iškasta traktorių, – pasakoja L. Drižytė. – Šaknys gulėjo kartu su šakomis didžiulėmis krūvomis. Tas medis dabar bando išgyventi… Nedažnai suvedi medžio nudžiūvimo priežastis ir pasekmes. Tiesiog sako – senėjimo procesas ir baigiasi jo laikas, tačiau čia jis galėtų dar augti ir teikti šešėlį ir gerumą, ir dar gyvenamąją vietą kitiems gyviams. Bet savivaldybė atsakė, kad jis ir prieš tai buvo labai prastos būklės.“

Liuda turi daug žinių apie medžius. Ji turi aplinkotvarkos darbuotojo kvalifikaciją, studijavo arboristiką. Labiausiai ją domina žemoji arboristika ir medžių šaknų mokslas.

„Kraštovaizdis, kuris buvo suformuotas, dabar pertvarkomas, tai nėra blogai, bet kai matai, kad blogai atliekami darbai, norisi paprašyti. Jeigu nesiklauso, tada pareikalauti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, kompetentingai. Pinigų yra, kodėl nepadaryti visko gerai?“ – klausia medžių priežiūros specialistė.

Inventorizacijos autorius: visuomenė klaidingai mano, kad medžių būtinai turi būti daug

Savivaldybės nutarimu, kartu su kitais trakiškiais ji daugiau nei prieš metus prisijungė prie Trakų rajono visuomeninės želdynų ir želdinių komisijos veiklos. Komisija yra visuomenės balsas ne tik tokiuose dideliuose projektuose, bet ir sprendžiant saugomų medžių klausimus privačiose teritorijose.

Komisijos nariai kartu su paveldo specialistais šių metų kovo 1 d. buvo pakviesti gyvai apžiūrėti daugiau kaip 400 Trakų senamiesčio medžių, kuriuos planuojama kirsti pagal miškininkystės eksperto Juliaus Bačkaičio atliktą inventorizaciją. Kelios savaitės iki posėdžio jie gavo projekto dokumentus. Būtent tada ir sužinojo, kad želdynų tvarkymas planuojamas išpjaunant 20 proc. teritorijos medžių.

„Pirmas klausimas buvo, kodėl tiek daug medžių pažymėti kirsti? Ar tikrai tiek daug reikia kirsti?“ – užduotus klausimus persako L. Drižytė.

„Nesąmonė kirsti 500 medžių... Kažkoks košmaras! Taip viskas ir prasidėjo“, – jai atliepia Trakų rajono visuomeninės želdynų ir želdinių komisijos narė Ona Staniulionienė.

Laida „Spalvos“ / E. Reimerytės/Pranešimo autorių nuotr.

Netrukus šiuos planus sužino ir kiti gyventojai. „Tikrai, ir Vytauto gatvėje, ir pakrantėje daug medžių, ir pataikė nupjauti tuos medžius, kurie yra saugotini“, – stebisi trakiškė fotografė Dana Zacharevičienė.

Projektui nepritarę komisijos nariai laiškuose savivaldybei piktinosi, kad senamiesčio sąlygomis augančius medžius kirsti nurašo miškų specialistas ir pasigedo kraštovaizdžio architekto.

„Vietomis atrodo, kad štai auga keturių juodalksnių puokštė. Jie plonesni, nes jiems trūksta vietos, jie niekad neišaugs į kokybišką medį, tuo požiūriu iš jo geros lentos būtų. Miškininko požiūriu, iš tų keturių bent vieną, o gal du reikia nukirsti, kad kiti būtų stambesni, lygesni. Bet kraštovaizdžio požiūriu – ta puokštė yra nuostabi“, – sako Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) atstovė, biologė Andželika Kriaučiūnienė.

Projekte ekspertas Julius Bačkaitis teigia, kad po kirtimų gerokai padaugės geros būklės kamienų. Ekspertas siūlo kirsti medžius dėl to, kad jie ligoti, kelia grėsmę ir augdami šakomis stelbia šalimais esančias neva vertingesnes rūšis. Taip pat šalinami grupėse augančių medžių kamienai.

Kad išgirstume, kodėl ketinama kirsti tiek medžių, nuvykome pas patį inventorizacijos autorių – miškų ūkio inžinierių ir dėstytoją dr. J. Bačkaitį. Per pastaruosius 20 metų medžių būklę jis vertino maždaug 40-yje savivaldybių.

„Būklė, aišku, svarbiausias dalykas dėl to, kad mums aktualu, ar tas medis pavojingas, ar ne. Kiti tikslai yra tiesiog sužinoti, kiek yra žaliųjų plotų ir jų vertingumą. Ar ten daug ąžuolų, ar daug blindžių. Medžiai skiriasi ilgaamžiškumu ir vertingumu“, – sako Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos dėstytojas.

Apie ketvirtadalį medžių, kurie yra sveiki, siūloma kirsti vadinamais projektiniais tikslais. Posėdyje dėl šios inventorizacijos eilutės buvo ypač aršiai diskutuojama.

„Projektiniai tikslai – tai kai, pavyzdžiui, ant gražaus ąžuoliuko lipa drebulė. Ąžuoliuką stelbia drebulė, o drebulė – sveika, bet ji net nesaugoma. Vadinasi, turi būti pašalinta, kad ąžuoliukas gyventų. Kartais mums prikiša žmonės, bet kertam sveiką drebulę. Bet kas – drebulė ar ąžuolas – yra vertingesnis?“ – šypsodamasis teiraujasi J. Bačkaitis.

„Nežinau, kodėl reikia visuomenę klaidinti, kad medžių būtinai turi būti daug, – toliau mintį tęsia pašnekovas. – Visa problema – ginčas tarp inventorizuotojų, tarp savivaldybių ir tarp žmonių, tarp visuomenės, tos vadinamosios suinteresuotos, dažniausiai kyla dėl medžių kiekio. Tiesiog normaliai visuomenei nepaaiškinama, kad sumažinus medžių, pvz., dukart, parke arba skvere, jau po kokių penkerių metų nebesijaus jokio skirtumo. Po kirtimų, ugdomųjų kirtimų, medžiai pirmiausia pradeda augti ne į aukštį, ne į storį, o užsiaugina lają.“

Savivaldybė papildomų ekspertų kviesti nepanoro

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad šios kraštovaizdžio apsaugai skirtos priemonės finansuojami projektai turi atitikti galybę teisės aktų ir sutarčių, tarp jų ir užtikrinančių visuomenės teisę žinoti apie jų aplinką veikiančius projektus ir dalyvauti priimant sprendimus.

Laida „Spalvos“ / E. Reimerytės/Pranešimo autorių nuotr.

Vienas tokių – kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų planas, numatantis pareigą viską derinti su visuomene, leisti jai įsitraukti ir net atsižvelgti, jei yra pageidavimų atlikti papildomus tyrimus.

Pareigą ne tik informuoti, bet ir įtraukti visuomenę numato ir beveik 20 metų Lietuvoje galiojančios Orhuso ir Kraštovaizdžio konvencijos. Mūsų aptariamo Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto sąlygose tarp privalomų teisės aktų nurodyta ir Kraštovaizdžio konvencija.

Vos apžiūrėję brūkšniais pažymėtus tvarkomos teritorijos medžius, mūsų kalbinti Trakų rajono gyventojai ėmė siųsti savivaldybei nepritarimo laiškus. Jie prašė papildomos ekspertizės, kurią atliktų ne, kaip jie teigia, miškininkas, bet kitų specializacijų ekspertai, tarp jų, miestų medžių priežiūros ekspertas, kuris išmanytų būtent miesto medžių gydymą, nes čia jie auga veikiami kitokių veiksnių.

Savivaldybės argumentas, kodėl nebus pakviesti papildomi ekspertai, toks: „Pažymėtina, kad papildoma želdinių būklės ekspertizė nebus atliekama, kadangi komisijos posėdis buvo vykdomas pagal želdinių būklės ekspertų parengtą Trakų senamiesčio želdinių inventorizaciją, kuri yra sudedamoji ir neatskiriama Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastinto techninio darbo projekto dalis.

Taip pat papildomai pridedame gautą išplėstinį J. Bačkaičio atsiliepimą dėl viešojoje erdvėje visuomenei kilusių klausimų.“

Miškotyros mokslų daktaras J. Bačkaitis papildomai pateikė specialų atsaką visuomenei, kuriame teigia, kad arboristinis vertinimas būtų perteklinis ir brangiai kainuojantis pageidavimas bei nepaneigtų jo išvadų apie medžių būklę ir keliamą pavojų. Trakų rajono savivaldybė bei J. Bačkaitis taip pat neigia, kad jis, kaip ekspertas, vertino savo paties inventorizuotus medžius.

J. Bačkaičio ilgalaikio kirtimo planai: medžius šalinti pakopomis

Inventorizacijoje J. Bačkaitis numatė medžius kirsti pakopomis. Pirmiausia dėl labai blogos ir pavojingos būklės buvo rekomenduota šalinti tik šešis medžius. O 317 medžių buvo siūloma nukirsti per artimiausią penkmetį. Savo strategiją, kad medžių būklė galbūt blogės etapais ir dėl to reikės kirtimų, jis aiškina paprastai.

„Jei kirsti, tai ne tai, kad visus iškirsti šiandien. Kai kurie skubiai kirstini, nes yra pavojingi dėl būklės. Kiti medžiai būna kirstini per penkerius metus. Kada savivaldybei patogu – gali šiemet, gali po trejų, gali po penkerių metų kirsti – tie medžiai blogi, bet jie dar gali pastovėti keletą metų, – sako dr. J. Bačkaitis. – Ir, sakysim, yra antra eilė, kur nuo penkerių iki dešimties metų laikotarpyje (turi būti iškirsti medžiai – LRT.lt).

Galbūt tų medžių niekas net nekirs. Arba jų būklė pablogės, ir, kai ateisi po 10 metų inventorizuoti iš naujo, sakysi – va, matot, mes rekomendavome iškirsti – jis buvo antroj eilėj, o dabar jis blogesnės būklės, dabar jį reikėtų per dvejus trejus metus būtinai pašalinti.“

Nors pusė narių nepritarė, protokolas fiksavo bendrą sutarimą

Trakų rajono visuomeninės želdynų ir želdinių komisijos narė Ona Stanulionienė ir jos dukra Joana Staniulionytė sako vis užduodančios klausimą: kodėl tuos medžius reikia pjauti, o ne genėti?

„O kokia čia bloga būklė? Klaustukų daugiau nei atsakymų, ir tų atsakymų niekas net nesiruošia duoti. Savivaldybės iš karto didžiulis pasipriešinimas: kaip jūs apskritai drįstate ir kodėl trukdote projektui! Etatiniai trukdytojai! Jums vis kažkas nepatinka“, – potyriais, išgyventais bendraujant su savivaldybės atstovais, dalijasi J. Staniulionytė.

„Projekte numatyta kirsti tik blogos ir labai blogos būklės medžius ir tuos, kurie kelia pavojų žmonių ir turto saugumui, kurie yra šalia intensyvių pėsčiųjų takų ar gatvių. Medžių, kurių būklė bloga ar labai bloga, jau neįmanoma gydyti. Medžiai, kurių daugiau kaip 80 proc. kamieno pažeista puvinio, atsivėrusios didelės drevės ar kamienas skilęs pusiau, ir šie medžiai auga pagrindinėje miesto gatvėje, jų gydyti neįmanoma. Savivaldybės tikslas yra saugūs ir pavojaus nekeliantys želdiniai pagrindinėje miesto gatvėje“, – rašoma Trakų r. sav. atsiųstame atsakyme.

Laida „Spalvos“ / E. Reimerytės/Pranešimo autorių nuotr.

Po posėdžio Visuomeninė želdynų komisija per 30 dienų turėjo parašyti išvadą, tačiau Trakų rajono savivaldybė skubėjo, prašė pastabas pateikti per dieną, ir leidimas kirsti išduotas praėjus vos savaitei po posėdžio. Nors pusė narių išreiškė nepritarimą – posėdžio protokole buvo užfiksuota, kad komisija esą bendru sutarimu kirtimams pritarė.

Garsesnis visuomenės balsas žlugdo projektus?

Paklausta, kodėl, nepaisant net pusės pačios savivaldybės sudarytos komisijos narių nepritarimo, dokumente teigiama, kad tai pritarimas, Savivaldybė raštu atsakė, kad leidimų išdavimo tvarkos 8 punktas nustato, jog Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija tik įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, tačiau minėtas punktas esą nesuteikia Visuomeninei želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai teisės pritarti ar nepritarti pačiam leidimo išdavimui.

Tačiau ši interpretacija kelia klausimų, nes aukštesnio teisinio statuso dokumente, Aplinkos ministro įsakyme, nėra sakoma, kad komisijos balsas yra rekomendacinis ir kad jo laikytis nebūtina.

Medžiai buvo kertami po kovo 15 d., ir net paties J. Bačkaičio rekomendacija nepradėti darbų paukščių perėjimo metu greitam Savivaldybės tempui įtakos, deja, neturėjo.

Trakuose medžius šalinusios įmonės teigimu, iki aplinkosaugininkų įsikišimo Lukos ežero pakrantėje buvo iškirsta net 250 medžių.

Trakiškis botanikas, biologas Mindaugas Ryla sako, kad projektus, kurie yra jautrūs visuomenei, „stengiamasi padaryti labai žaibiškai“. „Tai yra sutelkiamos didžiulės pajėgos. Ir, tarkime, visą šitą pakrantę, kiek čia buvo tų medžių numatyta, iškirto per vieną dieną, tas visas ruožas nuo stoties iki čia ir po to, kai jau medžiai nupjauti, suprantat, jų net netvarko. Juos tiesiog pjauna, pjauna, pjauna, o kai jau jie nupjauti, viskas, jau tada to medžio nebepriklijuosi.

Ir tada (savivaldybė – LRT.lt) ramiai čia per savaitę ar dvi susitvarkė tą dalyką. Galbūt kai kurie medžiai buvo blogos būklės, bet esmė ta, kad nebuvo iki galo atliktos vertinimo procedūros, buvo daug klausimų, susijusių su ta visuomenine komisija. Ar įvyko posėdis, ar ne? Buvo daug visokių klaustukų, kurie nebuvo išspręsti iki galo. Ir staiga prasidėjo darbai“, – stebisi M. Ryla.

Tuo tarpu J. Bačkaičio teigimu, didžiausia problema yra ta, kad „pastaruoju metu, kokius trejus ar penkerius metus, pernelyg sureikšminamas visuomenės vaidmuo“. „Tai blogai. Visuomenė, be abejo, turi, privalo ir labai reikia, kad ji visur dalyvautų, bet kai visuomenė, sakysim, vienas ar du žmonės, neretai būna, kad gali sustabdyti bet kokį procesą, bet kokias ekspertų išvadas gali paneigti, tai jau absoliučiai nenormalu, – sako želdinių būklės ekspertas. – Ekspertai būna savo srities specialistai, dažniausiai dirbę 10, 20, 30 metų, o žmogus tiesiog iš šalies priėjo ir sako: „Man viskas nepatinka, aš visų pirma net negirdėjau, ką jūs ten sakėte, bet su viskuo nesutinku.“ Ir tada viskas. Koks nors projektas iš karto žlunga.“

Viso išsamaus tyrimo klausykitės ir stebėkite garso bei vaizdo įrašuose.

Parengė Vismantas Žuklevičius.

Atraskite dar daugiau įdomių šios istorijos kampų kitais formatais:

„Nara“ teksto pasakojimas. Pasakojimas taip pat publikuotas anglų kalba „Lithuania – where 'biodiversity funding' is cutting down trees“.

Šis tyrimas yra „Media4Change – Future Story Lab“ projekto dalis. Projektas kofinansuojamas Europos Komisijos ir atspindi tik autorių nuomonę ir yra jų atsakomybė. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už laidoje esančios informacijos naudojimą.