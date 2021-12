Karbauskis išpeikė Vyriausybės užsienio politiką: šitie „ereliai“ nesupranta, ką daro

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis šeštadienį vykusiame partijos suvažiavime pažėrė kritikos akmenis į valdančiųjų užsienio politikos daržą. „Valstiečių“ vedlys kritikavo poziciją tiek dėl Kinijos, tiek Baltarusijos.

Nuo scenos į partiečius besikreipęs R. Karbauskis dėstė, kad šešėlinė „valstiečių“ Vyriausybė teikė siūlymus dėl politikos Baltarusijos atžvilgiu.

„Mes sakėme, kad jokių sprendimų, apart diplomatinių, šitoje situacijoje nėra ir niekada nebus. Angela Merkel parodė, kad mes esame teisūs. Po jos skambučio į Baltarusiją pradėjo kažkas keistis. Tai yra diplomatinis kelias, jokio kito kelio nėra“, – kalbėjo partijos lyderis.

Anot jo, niekada nepavyks Baltarusijos sankcijos priversti tapti demokratine valstybe. Jis teigė, kad taikant sankcijas Baltarusija bus tik dar labiau pastumta į Rusijos rankas.

Ramūnas Karbauskis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suvažiavime / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, jis teigė, trąšų tranzitui per Lietuvą nėra sankcijų, o jas Lietuvoje taikyti nutarė valdžia. Jo teigimu, pritaikius tokias sankcijas, trąšos bus vežamos per Latviją ir latviai „pasiims pinigus, kurių nenori pasiimti Lietuva“.

„Kam tai naudinga? Ar tai naudinga demokratinei Baltarusijos visuomenei? Kad ji atsidurs Rusijoje ir rusų tankai stovės prie Lietuvos ir Lenkijos sienos? Čia yra kvaila politika.

Jau nenoriu šnekėti apie tai, kas vyksta Kinijos atžvilgiu. Tai yra išprotėjusi politika, geriausiu atveju“, – sakė R. Karbauskis.

Jis kritikavo sprendimą dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atidarymo. R. Karbauskis aiškino, kad visame pasaulyje yra Taipėjaus atstovybės, tad ir Lietuvoje reikėtų sekti šiuo keliu.

„Taivanas nepyksta ant kitų pasaulio šalių. <...> O ant mūsų bando, kokios bus sankcijos. O sankcijos tokios, kad vizų nebegaunam, deklaruoti nieko negalim, parduoti į Kiniją nebegalim.

Nuostoliai, kurie bus dėl to padaryti, bus milijardiniai. Ir juos sumokėsime mes, visi Lietuvos žmonės. Šitie „ereliai“ nesupranta, ką daro. Jie griauna Lietuvos ekonomiką. Padėti Taivanui kovojant su Kinija – neįmanoma. Su Kinija reikia vesti dialogą ir tik taip gali padėti Taivanui“, – suvažiavime tvirtino R. Karbauskis.