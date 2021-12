„Tokie pasistumdymai atrodo nerimtai“ – politologas įsitikinęs, kad ministrų sprendimais dėl pasitraukimo pasinaudos Kremlius

„Kremlius bandys tuo pasinaudoti“ taip galimą vieno ar kito ministro atsistatydinimą vertina politologas Vytis Jurkonis. Anot jo, reikia kalbėti ne apie atstatydinimus, o dirbti taip kad sankcijos nebūtų apeidinėjamos.

„Aš suprantu ministrą, kad kai deklaruojama viena, o gaunasi kita, net jeigu tai tiesiogiai nepriklauso nuo ministro, tai nuvilia, galbūt šiek tiek erzina“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ kalbėjo V. Jurkonis.

Politologas įsitikinęs – situacija gali pasinaudoti Kremlius, todėl būtina išlaikyti šaltą galvą.

„Taip pat esu įsitikinęs, kad Lietuvos reputacija yra pakankamai aukštai, todėl nereikėtų situacijos dramatizuoti. Žinant įtemptą situaciją visame regione, kaip tik atvirkščiai, aš sakyčiau, reikia išlaikyti šaltą protą. Tokie pasistumdymai pas mus atrodo nerimtai, tiek Kremlius, tiek Maskva bandys tuo pasinaudoti ir, man atrodo, reiktų suteikti kuo mažiau galimybių jiems leisti žaisti tą žaidimą „Skaldyk ir valdyk“, – komentuoja V. Jurkonis.

Vytis Jurkonis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak politologo, sankcijos ir jų veikimas susiduria su iššūkiais ne tik Lietuvoje. Tačiau būtina toliau ieškoti būdų, kaip sustabdyti verslus apeidinėjant jas.

„Sankcijų įgyvendinimas šlubuoja daug kur, ne tik Lietuvoje. „Siemens“ vokiškos turbinos yra Kryme – tai yra vienas iš daugelio, bet turbūt ryškesnių pavyzdžių. Manau, kad reikia ne apie atsistatydinimą kalbėti, o rasti būdus, kad sankcijos nebūtų apeidinėjamos, kad visi, kurie tą bando padaryti, nes tam yra ir teisininkų kontoros, ir konsultantų biurai, negalėtų kalbėti, kad čia yra tiesiog verslas, kad tai turėtų būti ir jų atsakomybė su kuo dirba. Negali būti taip, kad „mes nežinojome“, – aiškina pašnekovas.

„Belaruskalij“ / BNS nuotr.

V. Jurkonis nurodo, kad Lietuva šiuo metu negali būti be užsienio reikalų ministro.

„Lietuva dabar neturi prabangos būti be užsienio reikalų ministro. Sankcijų klausimą būtina spręsti, bet nereikia pamiršti ir to milžiniško darbo, kuris buvo padarytas palaikant baltarusius. Vienas iššūkis ar bjauri situacija, neanuliuoja viso to, kas yra padaryta. Ir negalima išlipti pusiaukelėje, reikia susikaupti ir dirbti“, – pabrėžia jis.

Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad ketvirtadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad yra pasiruošęs trauktis iš pareigų ir laukia premjerės Ingridos Šimonytės sprendimo.

Tokį sprendimą priėmė ir susiekimo ministras Marius Skuodis.

Apie galimą pasitraukimą ministrai paskelbė kilus skandalui dėl to, kad net įsigaliojus JAV sankcijoms baltarusiškos trąšos Lietuvos geležinkeliais toliau rieda į Klaipėdos uostą.

Premjerė teigė, kad sprendimą dėl ministrų atsistatydinimo paskelbs kitą savaitę.