28 metus į pagalbą skubantis Rytis – apie gyvybių gelbėjimą ten, kur stovi, retą kolekciją ir kodėl juos vadina fanatikais

Kauniečiui paramedikui Ryčiui Malašauskui teko ir ankštame automobilyje dirbti, ir nešti 40 kilogramų sveriantį defibriliatorių. Dabar, pasak jo, įranga profesionali, gyvybių išgelbėjama vis daugiau, bet iškvietimų skaičius padvigubėjo. 28 metus Kauno greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotyje dirbantis R. Malašauskas interviu LRT.lt papasakojo, kaip per tiek metų pakito tarnyba, kodėl trauminiai incidentai jam yra patys įdomiausi ir kodėl visiems privalu išmokti teikti pirmąją pagalbą. Be to, pašnekovas prasitarė, kaip profesija paveikė laisvalaikį ir įkvėpė rinkti gana unikalią kolekciją.

– Jūs dėstote būsimiems paramedikams, dalijatės patirtimi. O kaip pats tapote paramediku, kas jus atvedė čia?

– Pirmiausia greitosios medicinos pagalbos stotyje dirbau sanitaru. Vieną dieną atostogaudamas sulaukiau kolegos skambučio. Jis paklausė, ar norėčiau mokytis paramediko profesijos. Šis pasiūlymas sudomino, jau turėjau nemažai patirties dirbdamas sanitaru, tad supratau, kad norėčiau išmokti daugiau. Taip ir prasidėjo mano, kaip paramediko, o dabar, po kolegijos studijų – skubiosios medicinos pagalbos paramediko, kelias.

Mes teikiame pirmąją pagalbą – čia ir dabar reikia ją suteikti žmogui, stabilizuoti būklę ir vežti į ligoninę. Mes dirbame lauko, namų sąlygomis ir suteikiame žmogui pačią pradžią. O toliau – jau stacionaras, kur gydytojai gydo.

– Kauno GMP stotyje dirbate nuo 1993 metų, vėliau tapote vienu pirmųjų miesto paramedikų. Kas tada, pradėjus dirbti, buvo kitaip negu šiandien?

– Visų pirma tais laikais buvo lengviau, nes brigadoje dirbdavome keturiese: vairuotojas, gydytojas, felčeris ir sanitaras. Bet automobiliai nebuvo pritaikyti tokiai nemažai grupei žmonių, todėl tekdavo spaustis, būdavo nepatogu. Dabar dirbame dviese arba trise, automobiliai erdvesni, todėl tokių problemų nebūna.

Rytis Malašauskas (centre) / Asmeninio archyvo nuotr.

Antra, neturėjome tiek profesionalios įrangos kaip dabar.

– Kas per tiek metų paramediko darbe atsirado naujo, kad dabar be to neįsivaizduojate darbo dienos?

– Labiausiai džiugina patobulėjusi įranga. Pavyzdžiui, anksčiau turėjome 40 kilogramų sveriantį defibriliatorių, įdėtą į didelę dėžę. Ir tokią sunkią dėžę tekdavo neštis į iškvietimo vietą. Be to, defibriliatorius tik defibriliuodavo, o dabar, be defibriliacijos, galima užrašyti elektrokardiogramą, ją išsiųsti konsultacijai GMP stotyje budinčiam gydytojui ar kardiologinės reanimacijos gydytojams, stebėti širdies ritmą, deguonies prisotinimą kraujuje, matuoti kraujospūdį ir dar daug kitų funkcijų.

Tai labai palengvino darbą, kadangi viskas vienoje vietoje, nereikia neštis daug daiktų. Trumpai tariant, tai yra pagrindinis darbo įrankis, be kurio neįsivaizduojame darbo dienos.

– O kaip pasikeitė iškvietimai? Į kokias nelaimes dažniausiai tenka vykti šiandien ir į kokias – prieš 20 ir daugiau metų?

– Anksčiau nebūdavo tiek daug darbo. Kai pradėjau dirbti, per parą vykdavome į vidutiniškai 8 iškvietimus, dabar – į 16–20. O kviečiasi žmonės dėl įvairiausių priežasčių: nuo padidėjusio kraujospūdžio iki avarijų, dėl kurių žmonės patiria siaubingų sužalojimų. Taip buvo ir prieš 20 metų, taip ir dabar.

Tik šiais laikais atsirado galimybė žmonėms padėti ir telefonu. Pavyzdžiui, paskambinama dėl rasto be sąmonės žmogaus ir, kol atvyks greitoji medicinos pagalba, dispečeris kalbasi su paskambinusiuoju, nurodo jam, kokius veiksmus atlikti. Ši naujovė labai padeda pagerinti nelaimės baigtį.

– Kur, jūsų manymu, reikėtų pasitempti kauniečiams, kad išvengtų pavojaus tiek sau, tiek kitiems?

– Be abejonės, reikia saugoti save ir kitus. Pats svarbiausias dalykas, ko mokome tiek būsimus paramedikus, tiek visuomenę, – įvertinti aplinkos saugumą. Jeigu matote gulintį žmogų, neskubėkite iškart pulti jam padėti – pirmiausia turite pagalvoti apie save. Galbūt per skubėjimą nepastebėsite, kad šalia nukritę elektros laidai, ir galiausiai taip pat nukentėsite.

Antra, ne tik kauniečiams, bet ir visiems piliečiams reikėtų baigti pirmosios medicinos pagalbos praktinius mokymus. Norint išvengti pavojaus, dar reikia žinoti, kaip tinkamai padėti ištikus nelaimei, kadangi net ir gerų norų paskatinti neretai galime pakenkti. Pastebiu, kad vis daugiau žmonių eina mokytis šių įgūdžių, todėl tikiu, kad ateityje visi galėsime jaustis saugesni.

– Jūsų manymu, kada ir kur reikėtų žmonėmis mokytis pirmosios pagalbos?

– Manau, pirmosios medicinos pagalbos reikėtų mokytis jau vaikystėje. Lietuvos paramedikų asociacija, kuriai vadovauju, važiuoja į darželius, mokyklas ir moko teikti pirmąją pagalbą. Tokią iniciatyvą vykdo ir Kauno GMP, ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo centras IRTA, kuriam vadovauja mano žmona.

Pirmoji pagalba / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, su dukra Kauno „Santaros“ gimnazijoje įsteigėme jaunųjų paramedikų būrelį. Gimnazistai gali ateiti mokytis šių įgūdžių, kad suteiktų pagalbą, jei mokykloje atsitiktų nelaimė. Taip pat organizuojame mokiniams pirmosios medicinos pagalbos varžybas Lietuvos mastu. Tai dar labiau skatina jaunuolius mokytis teikti pagalbą. Žinoma, koronavirusas pristabdė šią veiklą, tačiau tikiuosi, kad greitai viskas grįš į senas vėžes.

Daug pirmosios pagalbos mokymų vedame įvairių tam skirtų projektų metu, darbovietėse, visuomeniniuose renginiuose, mamyčių klubuose. Dabar žmonės tikrai turi pasirinkimą, kada ir kur išmokti teikti pirmąją pagalbą.

– Užsiminėte, kad esate Paramedikų asociacijos vadovas. Sakykite, kaip vertinate paramedikų darbo sąlygas, algas? Ar tai yra pats tas, ar dar yra kur tobulėti?

– Jeigu imtume tarnybas – ugniagesius gelbėtojus, policiją, greitąją pagalbą, jų atlyginimai yra maži. Dirba fanatikai, kurie nežiūri atlyginimo, dirba todėl, kad patinka, negali be to. Mano manymu, valstybė turėtų labiau atsižvelgti į šias tarnybas, nes dabar tikrai ne svajonių atlyginimas. Darbo sąlygos tikrai yra geros, esame aprūpinti tiek darbo drabužiais, tiek įranga. Na, aišku, visada yra kur tobulėti.

– Pakalbėkime apie jūsų patirtį darbe. Kuris įvykis ar iškvietimas per tiek metų buvo pats sudėtingiausias?

– Iškvietimų per tiek metų būta įvairių. Sudėtingiausia, aišku, kada reikia gaivinti žmogų, daugybinių sužalojimų, nestabilių būklių atvejais, kada reikia ne tik skubiai suteikti pagalbą, bet ir kuo greičiau žmogų išnešti iš, pavyzdžiui, penkto aukšto, vežti iki stacionaro. Anksčiau, kai dar dirbau sanitaru, neturėjau tokios atsakomybės, tik padėdavau komandai. Įgijęs paramediko profesiją ir baigęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko studijas tapau brigados vadu, vadinasi, ir atsakingas už pacientui teikiamą pagalbą, už visos komandos darbą.

Rytis Malašauskas (antras iš kairės) / Asmeninio archyvo nuotr.

Todėl ir į iškvietimus žiūriu kitomis akimis nei anksčiau. Kiekvienas iškvietimas reikalauja žinių, įgūdžių, ypač jei pacientas patyręs traumų. Tai labai sudėtingi įvykiai, tačiau ir patys įdomiausi.

– Kaip dažnai nutinka, kad jau niekuo negalima padėti atvykus į nelaimę?

– Jeigu lygintume su ankstesniais laikais, atvejų, kai jau niekuo negalima padėti, sumažėjo. Šiuos pokyčius lėmė pažangesnė įranga, automobiliai, geresnė strategija bei dispečerinių atsiradimas.

– Kiekvienam žmogui sava nelaimė yra aukščiau visko ir neretai jie peikia greitosios pagalbos medikus, kad per ilgai važiavo. Ką sakote tokiais atvejais žmonėms, kaip juos nuraminate?

– Neslėpsiu, tikrai būna atvejų, kai žmonės skundžiasi dėl atvykimo laiko. Tačiau stengiamės nesiaiškinti ir kuo greičiau bei kokybiškiau atlikti darbą. Nesmagu, kai žmogus kviečia greitąją, pasiima laikrodį ir žiūri, kada ji atvažiuoja, o ne teikia pagalbą kitam. Galbūt reikėtų tik krūtinės ląstos paspaudimų padaryti, kad mes atvažiavę galėtume toliau kraujotaką užvesti. O jis sėdi laikroduką pasiėmęs.

Arba toks pavyzdys: guli kraujo baloje padurtas į ranką jaunuolis ir apie 20 žmonių laukia, kol atvyks paramedikai. Aišku, greitoji atvažiavo per tris minutes, bet žmogus nukraujavo ir mirė. O juk kai kurie sėdėjo savo automobiliuose: ten yra vaistinėlė, pirštinės, paprasčiausiai reikėjo užspausti žaizdą.

Užtat už pirmosios pagalbos teikimą turėtų būti atsakingi ne tik greitosios pagalbos darbuotojai, bet ir kiekvienas žmogus. Tu turi padėti kitam žmogui ir nesvarbu, ar jį pažįsti. Jei turi priemonių – kodėl gi ne?

– Tačiau per 28 metus turėjo pasitaikyti ir linksmų nutikimų. Kuris momentas labiausiai įstrigęs atmintyje?

– Kartą, dirbdami klasterinėje brigadoje, važiavome į iškvietimą rajone. Kai atvykome, pamatėme policiją, kuri atvyko mums į pagalbą. Mūsų brigadą sudarė trys vyrai – nuo mažesnio iki didesnio, o policijos ekipažą – dvi pareigūnės. Šios su šypsena klausia: ar čia jums pagalbos reikia? Pagalbos nereikėjo, bet šypseną sukėlė.

Tokių linksmų nutikimų neretai būna, tačiau negalime per daug apie tai kalbėti.

– O kokiais atvejais darbas sukelia daugiausia įtampos, nerimo?

– Kiekvienas iškvietimas kelia įtampą, kadangi visi jaučiame didelę atsakomybę. Labai daug kas priklauso ir nuo situacijos. Tačiau manau, kad stresas mūsų darbe yra labiau priešas nei draugas. Jeigu esame užtikrinti turimomis žiniomis ir įgūdžiais, tai proporcingai mažėja įtampa ir nerimas. To mokau ir savo studentus.

– Po kokių iškvietimų, akimirkų pagalvojate, kad didžiuojatės, jog dirbate tokį darbą?

– Žinoma, kad labiausiai savimi didžiuojuosi, kai pavyksta išgelbėti nukentėjusį žmogų. Ypač tokiais atvejais, kai atvažiuoji į avariją ir kartu su komanda sprendi ne kaip greičiau ištraukti labai sužalotą žmogų, bet kaip mažiau pakenkti ir išgelbėti. Todėl trauminės situacijos man ir yra įdomiausios, nes tada jaučiuosi labiausiai padėjęs.

Greitoji medicinos pagalba (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat labai džiaugiuosi sužinojęs, kad mūsų brigados atgaivintas žmogus gyvena produktyvų gyvenimą. Tokios akimirkos skatina suprasti, kad pasirinkau teisingą kelią.

– Kaip atsipalaiduojate, ilsitės po darbų?

– Gyvenu užmiestyje, gražios gamtos apsuptyje, ten ir atsipalaiduoju. Taip pat man patinka keliauti su šeima, lankyti draugus užsienyje.

Turiu hobį: renku greitosios pagalbos modeliukus. Kolekcijoje – apie 300 vienetų. Pirmą modeliuką gavau Lenkijoje per greitosios medicinos pagalbos varžybas. Nuo tada ir pradėjau kolekcionuoti.

Ryčio Malaušausko greitosios medicinos pagalbos automobiliukų kolekcija / Asmeninio archyvo nuotr./ LRT koliažas

Pats brangiausias – vienos kolegės dovana gimtadienio proga. Atsiųstas iš JAV ir jų buvo tik 3 tūkst. modelių. O įdomiausias – ukrainiečio pagaminta kolekcinė mašina dėžutėje.

Ryčio Malaušausko greitosios medicinos pagalbos automobiliukų kolekcija / Asmeninio archyvo nuotr.

– Užsiminėte apie GMP žaidynes. Kaip jos vyksta?

– Atvyksta į žaidynes GMP komandos iš įvairių Lietuvos miestų. Žaidynėms komandos ruošiasi, papildomai mokosi, treniruojasi. Žaidynėse simuliuojamos situacijos. Pavyzdžiui, surežisuojama avarija: apvirtęs automobilis, jame – kraujuojantis žmogus ir jam turi teikti pagalbą. Po visų užduočių vyksta aptarimas, patikslinama, kokią pagalbą reikėjo teikti, analizuojamos situacijos. Kiekviena komanda gali įsivertinti žinias ir praktinius įgūdžius. Vyksta konferencijos, paskelbiamos skubiosios pagalbos teikimo naujovės.

Esu dalyvavęs ne vienose varžybose Lietuvoje ir užsienyje. Patį pirmą kartą dalyvavau su dviem kolegomis paramedikais, jie dabar, jau po studijų, yra gydytojai. Man taip patiko, kad vėliau pradėjau ieškoti, kur dar organizuojamos tokios žaidynės. Bėgant metams su komanda tapome čempionais Estijoje, Ukrainoje, tarptautiniais nugalėtojais Lenkijoje. Dabar pats jau nedalyvauju – teisėjauju ir ruošiu kitas komandas, žinoma, ir studentų.

Rytis Malašauskas GMP žaidynėse / Asmeninio archyvo nuotr.

– Užsiminėte apie studentus, tad grįžkime prie interviu pradžios – jūs esate ir dėstytojas. Kokia, jūsų akimis, auga būsimų paramedikų karta?

– Manau, ši paramedikų karta yra geresnė, kadangi dabar turime daugiau ir vis pažangesnės įrangos. Pavyzdžiui, turime kvėpuojantį, plakančia širdimi manekeną, kuriam galima padažninti arba suretinti pulsą, t. y. simuliuoti tam tikrą klinikinę situaciją, todėl studentams lengviau įsivaizduoti, kaip viskas atrodytų dirbant realiai. Be to, ateina mokytis jau turintys specialybę žmonės, kurie nori pokyčių gyvenime, jų akyse atsispindi noras mokytis.

– Ar daug žmonių ne iš medicinos srities ateina mokytis paramediko profesijos?

– Taip, tikrai daug. Šie žmonės traukte traukia iš mūsų, dėstytojų, žinias, viską, ką gali. Su tokiais žmonėmis smagu dirbti.

– Ką patartumėte tiems, kuriuos domina paramediko darbas, kurie svajoja mokytis šios specialybės?

– Patariu nemanyti, kad tai lengva profesija. Reikia turėti ryžto mokytis, dirbti praktiškai, noro išgelbėti.