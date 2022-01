50 atlyginimų paminklui, šimtai vainikų ir išskirtinė spalva svarbiems asmenims – sovietmetis propagandai išnaudojo net mirtį

Žmogaus mirtis buvo valstybės nuosavybė – taip apie mirtį ir laidotuves sovietmečiu portalui LRT.lt pasakoja Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Nerija Putinaitė. Pasak jos, mirties įprasminimas sovietmečiu turėjo auklėjamąją reikšmę, o prestižu laikyta puošnios laidotuvės, tad žmonės rungtyniaudavo dėl paminklų dydžio ir atneštų vainikų skaičiaus.

– Atliekate tyrimą „Mirties politika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jausmai“. Papasakokite, ką analizuojate.

– Idėją dėl šio tyrimo turėjau seniai. Kai analizavau ateizmo politiką, pamačiau, kad yra perdaromi ritualai, stengiamasi, kad laidotuvės, vestuvės ir krikštynos būtų ne bažnytinės, o civilinės. Kartais atrasdavau tokių pastebėjimų ir iš partijos vadovų, ir iš kitų, kad „vardynas ir vestuves mes atsikovojome, bet su laidotuvėmis yra didelių problemų“.

Iš tikrųjų visa ateizmo politika griežtai neigė anapusinį pasaulį ir visiškai perdarė prasmių sistemas, kurios per propagandą buvo diegiamos žmonėms. Tai reiškia, kad sovietinė propaganda ir valstybės politika kūrė tai, kas vadinama politine religija: savo tikėjimo sistemą, prasmių sistemą, kuriomis norėjo pakeisti religines prasmes. (...)

Mirtis yra toks dalykas: taip, kaip supranti mirtį, taip supranti ir gyvenimą. Jei manai, kad yra anapusinis pasaulis ir Dievo Teismas, tikriausiai vienaip elgiesi ir save projektuoji nei netikėdamas, manydamas, kad mirtis viską užbaigia.

Nerija Putinaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sovietmečiu atsirado naujų ritualų, laidotuvių specifika. Pavyzdžiui, karo aukų įprasminimas ir diegimas į patriotinę valstybės politiką. Svarbus specifinio valstybinio ritualo kūrimas, tarsi siekiant išstumti asmeninį ritualą.

Žinoma, man labai rūpėjo žmonių jausmai. Režimus tikriausiai siejame su tuo, kaip jie performuluoja žmonių emocinį pasaulį. Buvo įdomu, kokie jausmai siejami su mirtimi – jei iš tikrųjų ją traktuoji labai racionaliai, ar apskritai buvo toleruojamas koks nors jausmas.

– Viename jūsų interviu perskaičiau mintį, kad „artimųjų liūdesiui ar skausmui laidotuvėse vietos nebuvo daug“. Kaip sovietmečiu suvokta mirtis – kaip režimas norėjo, kad žmonės suvoktų mirtį?

– Liūdesys buvo toleruojamas. Analizavau Sniečkaus mirtį ir laidotuves, ten, žinoma, valstybinės laidotuvės, kitų respublikų atstovai buvo suvažiavę, buvo dideli ritualai.

Man užkliuvo, kaip pozicionuoja šeima: po laidotuvių rengti gedulingi pietūs, į juos sukviesti patys žymiausi delegacijų atstovai. Man labai įdomu, kad Sniečkaus žmona į juos kreipėsi beveik ne kaip žmona, kuri prarado mylimą vyrą, bet kaip kolegė, bendrapilietė. Ji elgėsi tinkamai – taip, kaip reikalavo šis ritualas. Toks racionalus santykis.

Sakoma, kad paprastų žmonių laidotuvėse turi būti palikta vietos liūdesiui išreikšti, bet gedulo nuotaikas stengiamasi kiek galima išstumti.

Sakoma, kad paprastų žmonių laidotuvėse turi būti palikta vietos liūdesiui išreikšti, bet gedulo nuotaikas stengiamasi kiek galima išstumti, laidotuves ir gedėjimą kiek įmanoma sutrumpinti, gedėjimui net nepalikti vietos. Pagrindinis dalykas, kurį stengiamasi įdiegti, – tai vadinamoji pagarba mirusiajam, stengiamasi išryškinti jo didelius nuopelnus gyvenime.

Sovietmečiu vyravęs „blato“ reiškinys / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

Netgi laidotuvių kalbose stengiamasi pabrėžti nuopelnus kolektyvui, visuomenei, bet labai mažai, beveik nėra vietos meilei.

– Nelieka asmeniškumo?

– Nėra vietos asmeninei netekčiai. Tą reiškinį ir galima vadinti mirties suvisuomeninimu. Sovietmečiu tuo visu ritualu buvo pavesta rūpintis darbo kolektyvams. Ir kalbas sakydavo žmonės iš darbo kolektyvo – nebūtinai mirusiojo, tai galėjo būti ir mirusiojo šeimos narių, mirusiojo žmonos, vaikų. Iš tikrųjų yra tas akcentas, kad laidotuvės tampa tarsi visuomenės rūpesčio atspindžiu.

Šeimai ten lieka labai mažai vietos, asmeniniam gedului taip pat labai mažai vietos. Nuopelnų darbo kolektyvui išryškinimas turėjo užgožti asmeninės netekties skausmą – laikyta, kad jo neišvengsi, bet jis nėra geras dalykas.

Tai charakteringiausia Kauno Petrašiūnų kapinėse, toje dalyje, kur palaidoti žymūs žmonės (nors ir kitur matyti), bet ant paminklo labai dažnai atsiranda koks profesinis ženklas arba būtinai parašyta, kad palaidotas mokytojas, gydytojas. Prieškariu tai taip pat būdavo įrašyta, bet prieškariu tai buvo labiau kaip prestižas.

Gyvenimas sovietmečiu / A. Steponavičiaus nuotr.

Sovietmečiu profesinė veikla, profesiniai nuopelnai buvo daug svarbesni nei tavo asmeninės savybės, gerumas, rūpinimasis artimaisiais. Kartais net diskusijų kildavo, ką sakyti prie kapo žmogaus, kuris nieko nedirbo. (...)

Kaip sakyta, sovietinė valstybė pagarbą turi rodyti bet kuriam žmogui. Kaip parodysi tokiam? Tai gal anekdotiniai atvejai, bet tai parodo tokio santykio iškreipimą ir tai, kad valstybės politika krypo į tai, kad visas savo jėgas, visą asmenybę turi nukreipti į nuopelnus valstybei. Tokia ideologija, bet įdomi ir praktika, kaip ji prasilenkia su visais norais.

– Tad kaip ta praktika prasilenkdavo su norais? Ar iš tiesų taip ir būdavo?

– Praktika prasilenkdavo labai įvairiai. (...) Įdomu tai, kad labai didelės dalies laidotuvių nepavyko supilietinti, vadinasi, daug kas vyko su Bažnyčia. Vienas įdomiausių dalykų yra tai, kad sovietinė valstybė vis dėlto norėjo įvesti mirčių hierarchiją.

Žmogaus mirtis buvo valstybės nuosavybė.

Matome, kad žymiausi žmonės laidojami labai iškilmingai. Ir dabar yra valstybinės laidotuvės, bet ten hierarchijos pakopų buvo daug įvairesnių. Jei jau šeima būtų pasakiusi, kad mes nenorime puošnių laidotuvių, tai būtų negalioję. Žmogaus mirtis buvo valstybės nuosavybė.

Nerija Putinaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Čia tikriausiai galėtume pakalbėti apie valstybines laidotuves, pompastiškas sovietų lyderių laidotuves. Kaip jos skyrėsi nuo paprastų žmonių laidotuvių?

– Analizuojant man kaip tik įdomesnės pasidarė paprastos laidotuvės. Visas dėmesys buvo kreipiamas į tai, kad laidotuvių puošnumas tarsi atitinka mirusiojo socialinį statusą, nes laidotuvės yra pagarbos jo visam gyvenimui, nuopelnams išraiška.

Labai įdomiai matyti ta dinamika, kad paprastų žmonių laidotuvės tampa vis puošnesnės, vis brangesnės, žmonės investuoja labai daug pinigų, atsiranda daug daugiau vainikų, nes vainikas tapo pagarbos ženklu. Ryški tos transformacijos reforma realiai prasidėjo po 1963 metų, tai taip pat susiję su ateizacijos politika.

Bet įvyksta taip, kad paprasti žmonės stengiasi savo artimuosius palaidoti kuo puošniau, prie to prisideda darbo kolektyvai. Galiausiai paprastų žmonių laidotuvės tampa visiškai pompastiškos. Tarpusavyje netgi propagandininkai kalbėjo, kad taip negerai, kad ne taip turėtų būti.

Sovietmetis / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

Mirčių hierarchiją buvo mėginama įdiegti ir paminklų dydžiais, grožiu. Valstybė buvo labai aiškiai nustačiusi tarifus, pagal kokius nuopelnus kokio brangumo paminklą valstybė gali pastatyti. Aišku, Sniečkus čia išimtis, nes jo kompleksas Antakalnio kapinėse atsiėjo dešimtis tūkstančių rublių.

Brežnevo laikais po pinigų reformos buvo toks standartas – 5 tūkst. rublių nusipelniusiems asmenims. Tuo metu 100 rublių buvo paprasto žmogaus atlyginimas, tad galime matyti, kad 5 tūkst. rublių yra 50 paprasto žmogaus atlyginimų.

Mirčių hierarchiją buvo mėginama įdiegti ir paminklų dydžiais, grožiu.

Bet įvyko taip, kad paprasti žmonės pradėjo statyti milžiniškus paminklus ir mokėti didelius pinigus. Prasidėjo rungtyniavimas. 1975–1976 metais jau kalbama, kad reikia stabdyti šį rungtyniavimą.

Iš tikrųjų antkapinis paminklas yra vienintelis tam tikras žmogaus gyvenimo įvertinimas. Jei gyvenimas iš tikrųjų pasibaigia mirtimi ir jis matuojamas nuopelnais visuomenei, jei tie nuopelnai išreiškiami tokiais matomais ženklais kaip paminklai ir vainikai, tai paminklas tapo mirusiojo ar jo artimųjų, net darbo kolektyvų socialiniu statusu, nes darbo kolektyvai taip pat minėdavo savo žymiausius mirusiuosius.

Nerija Putinaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Buvo stengiamasi su tuo visaip kovoti, bet kova buvo pralaimėta. Paminklų statymą iš pradžių buvo bandoma labai reglamentuoti, vienas kitas privatus paminklas netgi buvo nuverstas, bet reakcijos buvo tokios, kad, manau, suprato, jog jei labai kišis į tokį dalyką kaip mirtis ir ritualas, paminklai, tai gali kilti milžiniškas visuomenės nepasitenkinimas. Mirties įprasminimas yra vienas pagrindinių žmogaus gyvenimo dalykų, jis politiniam konstravimui yra labai sunkus ir jautrus dalykas. (...)

Buvo stengiamasi net paminklus hierarchizuoti, standartizuoti paprastiems žmonėms, kad būtų visiškai paprastučiai paminklai, buvo leidžiamos rekomendacijos, o išėjo visiškai kitaip – atsirado rungtyniavimas dėl paminklų dydžio, kapų ir laidotuvių puošnumo, laidotuvių prabanga imta vertinti pagal tai, kiek žmonės atneša vainikų, kiek žmonių dalyvauja. Tai tapo mirties rungtynėmis.

– Kaip suprantu, šiais ribojimais ir rekomendacijomis buvo siekiama mirtį ir laidotuves susieti su tam tikrais sovietiniais politiniais tikslais. Koks buvo tikslas?

– Siekta trijų dalykų. Pirma – modernizuoti. Netgi po Rusijos revoliucijos buvo stengiamasi mirčiai suteikti kiek mažiau reikšmės. Tai susiję su labai daug veiksnių, pavyzdžiui, su sparčia urbanizacija. Miestuose buvo stengiamasi statyti didelius krematoriumus, kad tradicinių kapinių faktiškai neliktų. (...) Kai žlugo visuotinė kremavimo idėja, buvo stengiamasi įdiegti minimalistinį kapinių variantą. (...)

Taip pat buvo stengiamasi išstumti bažnytines laidotuves ir joms suteikti visai kitą prasmę. Čia – kitas politinis tikslas, dėl kurio buvo dedama labai daug pastangų. Pavyzdžiui, buvo finansuojamos laidotuvės, šarvojimas, statomi laidojimo namai ir šarvojimo salės, kad tai būtų valstybės rankose.

Visą laiką rajonų ataskaitose buvo sakoma, kad tai neatsiperka, žinoma, daug kas buvo subsidijuojama, bet šarvojimo salės patirdavo nuostolių. Tačiau tai vis tiek buvo daroma, paslaugos teikiamos sumažintomis kainomis, kad žmonės jomis naudotųsi. Tai ateizavimo politika.

Stalino laidotuvės / AP nuotr.

Apskritai stengtasi padaryti taip, kad žmogus gyvenimo vertę sietų su tuo, kiek uoliai dirba valstybės labui. (...) Žinoma, turi dirbti savo tėvynei, bet turi gyventi ir savo gyvenimą, o ta proporcija buvo visiškai išstumta – asmeniniai poreikiai, asmeninis gyvenimas, prisirišimas prie šeimos buvo nustumti į periferiją. Mirties įprasminimas turėjo vadinamąją auklėjamąją reikšmę.

– Tad propaganda paliečia net mirtį ir laidotuves?

– Taip, tai žmonėms buvo nešama per visus propagandos šaltinius. Bet tai ne tik propaganda – įdomu, kad per materialines priemones ir per kuriamas paslaugas tai įgavo materialinį apčiuopiamumą. Nėra taip, kad tau tik smegenis plauna ir pudrina, bet praktiškai viskas organizuojama.

Buvo įvairiai, bet net kalbėtojus parinkdavo darbo kolektyvas, o ne šeima. Iš šeimos irgi būdavo kalbėtojas, bet rekomendacija – ne daugiau kaip du ar trys kalbėtojai prie karsto.

Viena didžiausių problemų – kaip valstybei aprūpinti visas laidotuves dūdų orkestrais. Juokaujama, kad buvo siekiama, jog jei kas nors pradėtų giedoti religinę giesmę, tai dūdų orkestras ją užgožtų. Bet taip ne dėl to buvo, o dėl to, kad sukurtų specifinę nuotaiką, kad nebūtų tylos.

Stalino laidotuvės / AP nuotr.

– Kokius būtų galima išskirti pagrindinius laidotuvių skirtumus sovietmečiu ir dabar?

– Yra didžiulių skirtumų. Sovietmečiu liko labai daug religinių laidotuvių, bet religinės laidotuvės galiausiai taip pat perėmė puošnumą. Kiek randu statistikos, žinoma, ji netiksli, iš užuominų ir diskusijų matyti, kad mažesniuose miesteliuose būdavo ne mažiau kaip 80 proc. religinių laidotuvių.

Kaip tik analizavau kapines, steigtas tuo metu, tai buvo vienas labai didelis skirtumas: paminklų dydis ir jų kuklumas. Panašus kapinių išdėstymas – koks sovietmečiu buvo įdiegtas kapinių planas, toks jis išliko.

Sovietmečiu liko labai daug religinių laidotuvių, bet religinės laidotuvės galiausiai taip pat perėmė puošnumą.

Dabar laidotuvės yra šeimos nario mirtis, asmeninio gedėjimo ritualo dalykas. Dar kokį dešimtmetį po sovietmečio buvo galima matyti, kad darbo kolektyvai figūruoja laidotuvėse, bet kiek dabar stebiu ir susiduriu, laidotuvės yra asmens, artimiausių žmonių – šeimos, draugų – gedėjimas, ir tai iš esmės skiriasi. (...)

Nebėra puošnumo. Mirus žymesniam žmogui girdime raginamų nenešti gėlių, geriau aukoti labdaringai veiklai. (...) Tai yra šiuolaikiškumo bruožas – žmogaus vertė nematuojama laidotuvių iškilmingumu.

Vėlinės Rasų kapinėse / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Paminėjote, kas pasikeitė, tačiau įdomu, ar iki šiol yra dalykų, atsineštų iš sovietmečio. Kaip mus paveikė tas laikas?

– Analizuoju mirusiųjų dieną, kurią švenčiame lapkričio pradžioje. Būtent sovietinė valstybė stengėsi perimti mirusiųjų dieną. (...) Žvakės sovietmečiu buvo rekomenduojamos – iš pradžių su jomis buvo kovojama, o vėliau jos įteisintos kaip mirusiųjų dienos atributas. Gausa gėlių, žvakių...

Sovietmetis uždėjo visus atributus. Ir uždėjo, ir kovojo – su dirbtinėmis gėlėmis buvo kovojama, su gėlių gausa – taip pat. Patys ritualo konstruotojai nenorėjo, kad būtų kalnai plastmasinių gėlių, bet dėl to, ką jie darė, taip ir nutiko. (...)

Apie 1959 metus buvo idėja, kad mirusiųjų diena būtų minima gegužės ar birželio mėnesį, buvo mėginama tai įgyvendinti, bet suprasta, jog nepavyks, nes bažnytiškai minima per Vėlines, kai kunigai bažnyčiose atlieka ritualus. (...)

Nerija Putinaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

Buvo nuspręsta šią dieną minėti lapkričio pirmąją, padaryti ją labai iškilmingą. Į kapines buvo įvesta elektra, atsirado garsiakalbiai, buvo transliuojama muzika. Ji buvo transliuojama labai garsiai ne veltui, kadangi negali atlikti kitų giesmių ar maldų.

Buvo stengiamasi šią dieną minėti kuo puošniau, iškilmingiau, su vadinamaisiais mitingais, sakant kalbas, buvo rengiami montažai. Jei žmonės į kapines ateina lapkričio pirmąją ir gauna tokią dozę iškilmingumo, emocijų, tikriausiai lapkričio antrąją jau neis. Taip ir buvo skaičiuojama – sumažėja lapkričio antrosios reikšmė.

– Papasakokite apie sovietinių lyderių iškilmingas laidotuves – kaip jos atrodė? Visuotinis gedėjimas? Pompastika taip pat buvo naudojama siekiant išdidinti žmogaus nuopelnus?

– Sniečkus mirė žiemą, jį į kapines lydėjo juodų volgų eskortas, vainikų priskaičiuota 600. Jie, aišku, nebuvo maži. 600 vainikų, o paskirų gėlių niekas neskaičiavo. Iškilmingas šarvojimas...

Išskirtinių žmonių laidotuvės nuo paprastų skyrėsi raudona spalva. Prie karsto buvo leidžiamos valstybinės raudonos vėliavos. (...) Raudona spalva buvo išskirtinumas. Žinoma, visas žmonių ėjimas – viskas buvo atvira, kad žmonės atsisveikintų.

Analizavau gausybę gedulo telegramų, kurios buvo siunčiamos iš įvairių kolektyvų. Jos įdomesnės nei užrašai ant vainikų. Labiau rašoma ne tai, kad mes liūdime. Taip, parašyta, kad liūdime, bet pagrindinis dalykas yra pažadas, kad „mes tęsime darbus“ arba „jis bus pavyzdys mūsų darbui valstybei“, „jis amžinai liks mūsų širdyse“.

A. Sniečkus (dešinėje) ir SSRS MT pirmininkas A. Kosyginas (viduryje) poilsio metu Palangoje 1972 m. / Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.

Stiprus amžinybės momentas – atsiranda pasižadėjimas, kad tai, ką Sniečkus darė, amžinai bus mūsų širdyse. Amžinybė perkeliama iš anapusybės į liaudį, kurią „jis labai mylėjo“. Kartais, labai retai, sakoma, kad „jis rodė mums meilę“.

Tokių jausmų ten nėra, užrašas „liūdime“ yra gana formalus, bet pažadas, kad jis liks mūsų širdyse, yra. Lankymas yra tarsi parodymas, kad jis liks mūsų širdyse kaip neblėstantis pavyzdys, kaip reikia gyventi ir dirbti.

Labai įdomu tai, kad užrašas „liks mūsų širdyse“ vėliau persikelia į paprastų žmonių laidotuvių vainikų užrašus. Pavyzdinės laidotuvės, jų įspaudas galiausiai atsirita iki paprastų žmonių, ir tų šabloninių frazių, kurios taikomos išskirtiniams žmonėms, aš aptikau ir paprastų žmonių laidotuvėse.