Ministerija teigia, kad koronaviruso atvejų skaičius mokyklose nekelia nerimo, tačiau epidemiologė į tai žvelgia skeptiškiau

Pradinių klasių moksleiviams kaukių dėvėjimas pamokose ir pertraukų metu tampa privalomas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija augantį COVID-19 židinių skaičių ugdymo įstaigose vadina natūraliu, tačiau epidemiologai atkreipia dėmesį – jau praėjusią savaitę daugiau nei pusė visų COVID-19 židinių buvo mokyklose.

Trečiadienį Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos 2D klasės mokiniai pamokoje visi dėvi kaukes. Mokytoja sako, nė vienas nepamiršo, bet jas dėvi nenoriai.

„Vaikai tikrai nenoriai nešioja kaukes ir nenori dėtis, todėl kad yra ir sunku kvėpuoti, ir kalbėti, ir man, kaip mokytojai, labai sunku juos girdėti, ką jie sako. Labai nedirba tada artikuliacija ir tada turi paprašyti, kad kelis kartus pakartotų“, – LRT TELEVIZIJAI pasakoja mokytoja Kristina Judickaja.

Būti su kaukėmis pradinukams nuo trečiadienio privaloma ir per pamokas, ir per pertraukas. Leidžiama nedėvėti tik tose pamokose ar atliekant tas užduotis, per kurias reikalingas didelis fizinis aktyvumas.

„Vaikai yra vaikai, suaugę ir tai ne visada laikosi tam tikros tvarkos, tai vaikams pirma diena irgi buvo labai įdomi. Buvo visko: kažkas ir nusiėmė, kažkas bėgioti išėjo ir be kaukių, buvo grąžintas atgal į klasę. Kažkokių didelių bėdų neturime“, – tikina Vilniaus E. Pliaterytės progimnazijos dirktorius Gintaras Alfonsas Petronis.

Direktorius sako, progimnazija turi porą šimtų kaukių – jas duos tiems, kurie patys pamiršo ar jomis nepasirūpino, tačiau aprūpinti visus vaikus mokyklai per sunku. Tai, pasak direktoriaus, turėtų padaryti tėvai.

„Pagal reikalavimus, pradinukas turėtų 2 kartus keistis kaukę, dvi kaukes turėti per dieną. Tai jeigu mes turime 500 pradinukų, dauginame iš dviejų, vadinasi, mokyklai kasdien tai atsietų beveik 1000 eurų, tai misija neįmanoma“, – priduria direktorius.

Nuo gruodžio kaukės bus privalomos ir pradinukams. / Shutterstock nuotr.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius sako, kad kaukės turi būti tinkamos – medicininės ir ne per didelės, skirtos vaikams.

„Tikime, kad patį tą dėvėjimo procesą vaikai imlūs ir greitai prie jo pripras, kurie iki šiol to nedarė, bet, žinot, jeigu mes jau einam šituo keliu, jeigu jau vaikams yra privalomos kaukėms, tai tuomet svarbiausia, kad jos būtų teisingos“, – tikina ministerijos kancleris.

Pasak kanclerio, susirgimų skaičius mokyklose auga: šiuo metu ugdymo įstaigose fiksuoti 429 aktyvūs protrūkiai – daugiau kaip 1700 atvejų.

„Natūralu, kad jis po truputį auga, tiesa, per atostogas buvo gerokai sumažėjęs, tai augimas yra ir kol mokyklose bus testavimas, ir kol bus kontaktinis ugdymas, tai, matyt, ir galime tikėtis, kad nustatysime mokyklose atvejų. Ar pats atvejų skaičius mokyklose yra kažkaip tai gąsdinantis, ar verčiantis sunerimti, tai taip tikrai nėra“, – priduria kancleris.

Mokinys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau epidemiologai į augantį židinių skaičių žvelgia skeptiškiau: nors atvejai nėra skaitlingi – jų vienoje vietoje skaičiuojama iki 10, – židiniai Lietuvoje po truputį plečiasi. Praėjusią savaitę iš 700 židinių visoje šalyje, daugiau nei pusė fiksuoti ugdymo įstaigose. Daugiausiai – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

„Praėjusią savaitę ugdymo įstaigose registruota 40 proc. aktyvių protrūkio ugdymo įstaigose, negu prieš tai buvusi. Taip, kadangi buvo rudens atostogos, tai tuo metu, žinoma, negalėjo kilti nei susirgimų, nei protrūkių atvejų, bet sugrįžus į ugdymo procesą, kaip matome, tas protrūkių augimas nemažai procentų paaugo“, – sako epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Pasak epidemiologės, riziką kelia tai, kad vaikų nuo 12 metų pasiskiepiję tik trečdalis, sergančiųjų skaičius vaikų amžiaus grupėje auga, taip pat grėsmę kelia nauja omikron atmaina, todėl medicininių kaukių dėvėjimas pradinukams – efektyvi ir saugi priemonė.