Epidemiologė kritikuoja ir eglių įžiebimų organizatorius, ir prie jų susirinkusius gyventojus: ar būtina eiti ir būriuose stovėti?

Žiūrint į nuotraukas iš savaitgalį vykusių eglių įžiebimo ceremonijų atrodo, kad pandemija baigėsi: nors raginta renginius stebėti per televiziją, grožėtis eglėmis gyvai susirinko būriai smalsuolių, o apsauginės kaukės – vos vienam kitam ant veido. Kaip LRT.lt teigė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė, tai kelia susirūpinimą. Ji bedė pirštu ir į renginių organizatorius, ir į pačius gyventojus. Jų elgesį pašnekovė pavadino atsainiu.

„Būtent tokie organizuojami renginiai, kai kviečiami žmonės, jie gi ne patys susirinko. Vadinasi, buvo informacija, kad žmonės panašiu laiku susirinktų.

Žmonės ilgą laiką buvo šaltame, drėgname ore. Susibūrė tikrai didžiulis žmonių skaičius be kaukių, be atstumų. Žinant, kokia yra epideminė situacija, imant bet kokius rodiklius: ar sergamumą, ar protrūkius, ar hospitalizacijų skaičius, reanimacijos lovas, pandemijos plitimo procesas nėra pasibaigęs“, – komentavo D. Razmuvienė.

2021-ųjų sostinės Kalėdų eglė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Ir, sakyčiau, žmonių toks atsainus elgesys, be abejonės, kelia susirūpinimą epidemine prasme. Žinant, kad yra susiformavusi naujoji grėsminga omikrono atmaina, kas gali pasakyti, kad Lietuvoje jos dar nėra?“ – pridūrė ji.

Pasak pašnekovės, žmogus gali pasakyti, kad buvo atvirame ore, bet reikia suprasti: net ir būnant lauke, reikia paisyti visų rekomendacijų, dėvėti kaukes, jeigu neišlaikomas saugus atstumas. Pastarojo reikalavimo, jos teigimu, tikrai nebuvo paisoma.

„O jeigu buvo infekuotas to dar nežinantis žmogus. Dabartiniu metu yra žmonių, kurie turi peršalimo ligų simptomų, o po tuo gali slėptis ta pati COVID-19 infekcija. Be abejonės, sąlygas išplisti virusui sudarome patys“, – pridūrė D. Razmuvienė.

Daiva Razmuvienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kauno ribojimai – pavyzdys, bet auga ir vaikų sergamumas

Ji svarstė, kodėl kiti miestai negalėjo padaryti kaip Kaunas, kuris ėmėsi tam tikrų ribojimų ir eglės įžiebimo šventėje buvo labai nedidelis skaičius vaikų. LRT.lt primena, kad Kauno miesto savivaldybė šiemet Kalėdų eglės įžiebimą pavertė uždaru renginiu: į jį buvo pakviesti negalios paliesti vaikai bei jų tėvai, globėjai. Iš viso, pasak Kauno valdžios, šeštadienį vakare stebėti renginio buvo pakviesta apie 500 kauniečių.

Bet, kaip minėjo D. Razmuvienė, negalima atmesti galimybės, kad Kaune prie eglės susirinkę vaikai galėjo užsikrėsti.

Kauno kalėdinė eglė / BNS nutor.

„Mokslininkai pastaruoju metu dažnai išsako nuomonę, kad ne vien vaikai kalti, kad virusas plinta, – tėvai gali užkrėsti vaikus. O šie gali atnešti virusą į ugdymo įstaigą. Vaikų nuo 12 metų yra paskiepyta labai nedidelė dalis – virš 30 proc. Labai sunku pasakyti, ar tie vaikai buvo skiepyti. Bet tokie susibūrimai nepriklausomai nuo amžiaus sukelia riziką, nes protrūkių skaičius Lietuvos ugdymo įstaigose praėjusią savaitę išaugo“, – kalbėjo D. Razmuvienė.

Ji sakė, kad praėjusią savaitę šalies ugdymo įstaigose užfiksuota 370 COVID-19 protrūkių, o dar ankstesnę savaitę buvo apie 250. Nors vieno protrūkio atveju susirgo iki 10 vaikų, D. Razmuvienė pabrėžė, kad praėjus 10 dienų nuo mokinių grįžimo į klases akivaizdu, kad virusas plinta.

Plinta ne tik koronavirusas

Ką reikėtų daryti tiems miestams, kurie šventines egles įžiebs kiek vėliau, kaip, pavyzdžiui, tą ketina daryti Klaipėda? Pasak NVSC atstovės, nederėtų skelbti tikslios datos, kada įvyks Kalėdų eglės įžiebimas.

„Kaip buvo Vilniuje: paskelbta data, nors ir nebuvo fejerverkų, nebuvo skaičiavimo, kada eglė sužibs, vis tiek žmonės laukė apie dvi valandas. Tokių dalykų ateityje neturėtų būti“, – komentavo D. Razmuvienė.

Be to, eglę pamatyti norinčius gyventojus ji ragina šiemet padaryti išimtį: jei įmanoma, stebėti įžiebimo transliaciją per televiziją, o gyvai atvykti kitu laiku, grožėtis dekoracijomis iš toliau.

2021-ųjų sostinės Kalėdų eglė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Virusas nebus ant eglės, bet jis yra tarp žmonių. Tokiuose susibūrimuose žmogus nuo žmogaus gali užsikrėsti, jeigu nesilaikoma atstumo, netinkamai nešiojamos kaukės. Tad mes patys sudarome sąlygas plisti virusui. Kiekvienas asmuo – ar nėščia moteris, ar seneliai su anūkais – ar būtina eiti prie eglės ir būriuose stovėti pusvalandį?

Galima surasti ir kitų būdų pamatyti eglę. Tuo labiau kad dabartiniai drėgni, šalti orai tikrai nepadeda, kai žmonės susibūrę. Galiausiai galima užsikrėsti ne tik COVID-19 infekcija, bet ir gripu“, – įspėjo D. Razmuvienė.

Sąlygas diktuos naujoji viruso atmaina

Ji taip pat užsiminė apie naująją omikrono atmainą. Kadangi dar nebuvo apribotos kelionės iš užsienio, D. Razmuvienės manymu, yra tikimybė, kad susibūrimuose prie Kalėdų eglių gali būti žmonių, grįžusių iš šalių, kuriose išplitusi arba greitai plinta naujoji viruso atmaina.

Paklausta, ar derėtų riboti žmonių skaičių prie šventinių eglių, D. Razmuvienė atsakė, kad reikėtų atsižvelgti į omikrono atmainą. Mokslininkams išsiaiškinus naujosios koronaviruso atmainos savybes, pašnekovė svarstė, kad, ko gero, gali atsirasti griežtesnių ribojimų.

„Kaip matome dabar, šalys užsidaro vien dėl viruso. Tad galime suprasti, kad laukia naujesnė grėsmė. Aišku, gali būti ir kitų pokyčių. Gali būti taip, kad, sakykime, dabartinė delta atmaina neįsileistų šito omikrono, tačiau ir delta atmaina pavojinga“, – pabrėžė pašnekovė.

„Įvertinkime savo sveikatą ir labiau ją vertinkime, nes eglių ir Kalėdų dar bus. Tikrai ne visų sveikata yra tokia, kad būtų galima jos nesaugoti“, – patarė NVSC gydytoja epidemiologė D. Razmuvienė.