Vilnius – trečias inovatyviausių Europos miestų rinkimuose: gavo 100 tūkst. eurų prizą

Kasmetinio prestižinio „European Capital of Innovation“ (iCapital) konkurso finale Vilnius užėmė 3 vietą tarp 38 pretendentų – ne mažesnių nei 50 tūkst. gyventojų turinčių Europos miestų. Konkurso laimėtojui atiteko 1 mln. eurų premija, dviejų antrų ir trečios vietos laimėtojams – po 100 tūkst. eurų, rašoma Vilniaus miesto savivaldybės pranešime.

„Įvertinimas tik užtvirtino tai, ką pasiekėme pastaraisiais metais esame stiprūs savo inovacijomis, esame kūrybingi, galime būti lyderiai ir rodyti pavyzdį Europai, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius. – Ačiū kiekvienam vilniečiui – kiekvienas kuriame savo miestą ir įkvepiame kurti kitus“.

Konkurso laimėtojas paskelbtas Briuselyje vykstančiame dviejų dienų trukmės Europos inovacijų tarybos aukščiausiojo lygio susitikime.

„Šis apdovanojimas yra viso miesto nuopelnas – inovacijas kuria tiek mieste veikiančios įmonės, organizacijos, bendruomenės, tiek ir kiekvienas aktyvus vilnietis. Tampame tuo miestu, į kurį nori lygiuotis kiti Europos ir pasaulio miestai, kuris ne tik kalba apie inovacijas, bet ir iš tiesų jų imasi“, – sakė „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šiemet dalyvauti kasmetiniame konkurse paraiškas iš viso pateikė net 38 miestai, kuriuos vertino Europos inovacijų tarybos sudaryta nepriklausomų ekspertų komisija. Renkant inovatyviausius Europos miestus buvo atsižvelgiama į jų vietos inovacijų ekosistemų naudą inovacijų kūrėjams ir miestiečių gerovei. Kartu su Vilniumi konkurso finale varžėsi Dublinas (Airija), Malaga (Ispanija), laimėjo Dortmundas (Vokietija).

Konkurso komisijai Vilnius išsamiai pristatė 2020 m. vystytus miesto projektus ir Vilniaus miesto skaitmenizacijos politiką (Vilnius 2IN), kurioje svarbų vaidmenį užima atviri duomenys (angl. open data). Tarp sostinės svarbiausių su inovacijomis susijusių veiklų minima eksperimentinė kibernetinio saugumo iniciatyva „Hack Me if You Can“, padėjusi miestui apsisaugoti nuo galimų didesnių kibernetinių incidentų. Šis projektas kviečia programuotojus ieškoti spragų miesto savivaldybės administracijos valdomose IT sistemose, tačiau su sąlyga, kad šie užsiregistruoja.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Komisijai taip pat buvo pristatytas 5–12 klasių moksleivių technologinį raštingumą skatinantis projektas „IT MUST“, skirtas supažindinti vaikus su bent viena IT kalba, taip pat „Intelligent Energy Lab“ iniciatyva – atvira, 57 tvarios ir pažangios energetikos subjektus jungianti platforma, skatinanti ekosistemos bendradarbiavimą. Konkurse vertintas ir savanorystės projektas „Gedimino legionas“, taip pat kitos inovatyvios pandemijos valdymo, energijos išteklių tausojimo priemonės, su inovacijų ekosistemos vystymu susiję projektai.

Vilniui atitekęs 100 tūkst. eurų piniginis prizas bus panaudotas įvairiems švietimo srities projektams vykdyti.