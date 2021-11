Biurokratijos vingrybės: kol valdininkai laikėsi naujos tvarkos bei medžio nelietė, šis neatlaikė vėjo ir nuvirto ant keturių automobilių

Valdininkams neseniai nustatyta prievolė išgirsti gyventojų nuomonę patiems gyventojams gali nemaloniai atsirūgti. Taip neseniai nutiko ir vieno uostamiesčio daugiabučio namo gyventojams – kol savivaldybė kelias savaites viešino sprendimą kirsti prastos būklės medį ir laukė gyventojų skundų dėl to, medis neatlaikė sustiprėjusio vėjo ir užvirto ant žmonių automobilių.

Šiomis dienomis Klaipėdoje sustiprėjus vėjui kai kurie klaipėdiečiai patyrė nuostolių – ant gyventojų automobilių Mažvydo al. 5 namo kieme nuvirtęs medis apgadino 4 automobilius.

Klaipėdoje nuvirtęs medis / Skaitytojo nuotr.

Į LRT.lt kreipęsi gyventojai neslėpė nuostabos dėl susiklosčiusios situacijos, nes jau kurį laiką tikėjosi situacijos sprendimo.

Žmonės pasakojo, jog tai, kad kieme buvusį seną didelį medį reikia kirsti, atvykę specialistai pažymėjo prieš maždaug 3 savaites, tačiau darbų niekas taip ir neatliko kol medis neatlaikė stipraus vėjo ir nuvirto.

Klaipėdoje nuvirtęs medis / Skaitytojo nuotr.

Pasak situacijos liudininkų, medis linkti pradėjo jau kiek anksčiau, tad gyventojai ilgokai savo automobilius kieme palikdavo su tam tikra baime.

Klaipėdos savivaldybei situacija žinoma, tačiau aiškėja, kad net ir sužinoję apie pavojingus medžius ir priėmę sprendimą juos pašalinti, valdininkai negali nedelsiant inicijuoti darbų.

„Mums Miesto tvarkymo skyrius parašė prašymą, gavę gyventojų skundus, tuos medžius kirsti. Bet nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja tvarka ir mūsų priimtas sprendimas turi būti viešinamas savivaldybės tinklapyje 20 darbo dienų. Čia yra Želdynų įstatymas“, – paaiškino Klaipėdos savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Jievaitienė.

Klaipėdos miesto savivaldybė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per šį laikotarpį gyventojai gali pareikšti nesutinkantys su sprendimu kirsti medžius ir nusprendę atlikti želdinių būklės ekspertizę.

Be to, ir po minėtų 20 darbo dienų, jeigu nesulaukiama gyventojų prieštaravimų kirsti numatytus medžius, prieš imantis darbo dar laukiama 10 darbo dienų. Taigi, iš viso nuo sprendimo priėmimo kirsti vieną kar kitą medį iki realių darbų pradžios praeina kone pusantro mėnesio.

Pašnekovė neslėpė, kad dėl minėtos naujos tvarkos, mieste gali pasitaikyti ir daugiau panašių atvejų, kai medžius bus ruošiamasi kirsti, bet jie tiesiog gali neatlaikyti maždaug pusantro mėnesio, kai valdininkai turi laukti gyventojų nuomonės apie priimtą sprendimą, ir nuvirsti.

Klaipėdoje nuvirtęs medis / N. Jankausko/LRT nuotr.

„Aišku, tie medžiai taip nepablogėjo per dieną. Gal jau ir anksčiau tų požymių matėsi. Medis dažniausiai nugriūna per vėtrą, per didesnį postūmį, bet nebūna taip, kad jo būklė pablogėja per vieną dieną. Bet esmė ta, kad mums žinoma, mums prašymą pateikė ir mes jį viešiname dabar 20 darbo dienų“, – sakė R. Jievaitienė.

Taigi, nuo šiol gyventojų ar namų administratorių, prižiūrinčių tvarką kiemuose, prašoma labai atidžiai vertinti kiemuose esančių želdynų būklę ir nedelsti kreiptis, jeigu kieme yra pavojingų medžių.

Tiesa, naujoji tvarka klausimų kelia ir patiems valdininkams.

„Dėl viešinimo, sakyčiau, kad kažkokį laiką žmonės tikrai turi matyti, nes anksčiau jie nesuspėdavo sureaguoti – apskųsti mūsų sprendimo ar pan. Tai dabar jiems yra duotas tas laikas. Galbūt jis galėjo būti mažesnis – negaliu pasakyti. Bet, kad gavus leidimą dar 10 dienų jie negali pradėti darbų – nerandu jokių motyvų, kodėl priimtas toks sprendimas. Nes leidimas galioja, visuomenė turėjo laiko sureaguoti, tai kodėl taip – mes ir šiaip, ir taip galvojome, nėra paaiškinimo“, – pripažino savivaldybės darbuotoja.