Lenkijos premjeras užsiminė, kad Baltarusija ir Rusija gali pasinaudoti Afganistano situacija kitoje migrantų krizės bangoje

Sekmadienį į Lietuvą atvykęs ir su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte susitikęs Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis sakė, kad žinoma apie Baltarusijos ir Rusijos ryšius su Afganistanu bei Uzbekistanu. Anot M. Morawieckio, yra tikimybė, kad kitai migrantų krizės bangai gali būti pasinaudota migrantais iš Afganistano.

M. Morawieckis dėkoja už galimybę susitikti, pasikeisti nuomonėmis sudėtingoje situacijoje. Jo teigimu, nors pavyko mobilizuoti visos Europos, NATO, G-7 paramą, jaučiamas supratimas Lenkijai, Baltijos šalims. Tačiau M. Morawieckis pažymėjo, kad tai yra tik pradžia ilgesnės krizės, kurią iššaukia Aliaksandro Lukašenkos rėžimas, bendradarbiaudamas su Kremliumi.

„Verta suvokti, kad tai nėra tik dirbtinis konfliktas su Lenkija ar su Lietuva: tai yra bandymas pažeisti ES vidinę sieną. Šiandien suvokiame, kad šie veiksmai, kurie daromi pasienyje, yra visiškai režisuojami Lukašenkos“, – kalbėjo M. Morawieckis.

Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors jau įvyko pirmieji skrydžiai, kai migrantai grįžo į Artimųjų rytų šalis, tačiau M. Morawievkis užsiminė, kad žinoma apie diplomatinius ir tarnybinius kontaktus tarp Baltarusijos, Rusijos ir Afganistano bei Uzbekistano.

„Bus bandymas, tikriausiai, panaudoti Afganistano krizę kitai migracijos krizės bangai“, – kalbėjo Lenkijos premjeras.

„Tikriausiai bus dar viena migrantų judėjimo kryptis, norime apie tai perspėti iš anksto“, – pridūrė jis.

Kitos rizikos be migrantų krizės

Be migrantų krizės, M. Morawieckis pabrėžė ir kitus krizę keliančius veiksnius: prie Ukrainos besikaupiančius Rusijos karinius dalinius ir spaudimą Moldovai, bandant iššaukti ten energetinę krizę.

„Palikime nuošalyje aukštas dujų kainas – tai iššaukė Rusija. EVT mums labai aktyviai dalyvaujant mes forsavome užrašą ištirti Rusijos kainų manipuliacijas dujų rinkoje. Tai reiškia, kad Kremlius gali akumuliuoti rezervus, finansinę jėga pravedant įvairiais atakas, energetinį, karinį, ekonominį šantažą ir įvairius kitus politinio destabilizavimo pobūdžiu veiksmus“

Pasak jo, šiandien rytiniame NATO ir ES flange pastebimos didžiules rizikas ir siekiama apie jas įspėti ir drauge su Lietuva įtikinti sąjungininkus.

„Mes kartu su I. Šimonyte bandome įtikinti mūsų partnerius. Lietuva suvokia lygiai taip pat reikalus kaip mes. Mes žinome, kad buvo Tarybų sąjunga, koks yra Rusijos apetitas atstatyti imperiją šiandien ir bandome įspėti mūsų Vakarų sąjungininkus“, – kalbėjo M. Morawieckis.

Jis dar pabrėžė, kad išaugo propagandos kiekis.

I. Šimonytė: krizė yra Baltarusijoje ir turi būti sprendžiama ten

„Šiandien norėčiau labai pabrėžti savo solidarumą su Lenkija, nes šiandien didžiausias hibridinės atakos krūvis, kuri vyksta ties ES rytinėmis sąjungos sienomis, krenta būtent Lenkijai“, – spaudos konferencijoje kalbėjo I. Šimonytė.

Anot jos, kai didžiausią įtampą teko atlaikyti vasarą Lietuvai, tai dabar situacija yra pakitusi, bet esmė nesikeičia.

„Tai yra Lukašenkos rėžimo spaudimas ES, spaudimas atšaukti sankcijas, pripažinti jo statusą. <…>Turime ir toliau didinti spaudimą. Tas spaudimas turi užtikrinti tiek, kad šita hibridinė ataka liautųsi, tiek, kad būtų išspręsta humanitarinė krizė, kuri yra Baltarusijoje ir ten turėtų būti sprendžiama“, – pridūrė I. Šimonytė.

Ji pabrėžė, kad ši krizė yra Baltarusijoje ir ten turi būti sprendžiama. Kad vyktų bet kokia diskusija, anot I. Šimonytės, turi būti paleisti politiniai kaliniai ir surengti demokratiniai rėžimai.

„Dabar į savo rankas techninius pokalbius su Minsko atstovais perėmė Europos Komisija ir (ES) Išorės veiksmų tarnyba. Mums labai svarbu, kad bet kokie pokalbiai būtų koordinuojami su tomis šalimis, kurios yra hibridinės atakos priešakinėse linijose – tai yra ir su Lietuva, ir su Lenkija, ir su Latvija, ir kad nebūtų priimami tokie sprendimai, kurie neleis išspręsti situacijos iš esmės“, – teigė I. Šimonytė.

Sekmadienį į Lietuvą atvykęs Lenkijos premjeras M. Morawieckis su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte aptarė situaciją šalių pasienyje ir tolimesnius bendrus veiksmus didinti bendruomenės spaudimą Minskui.

Be to, M. Morawieckis sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad migrantų krizė – didžiausias per 30 metų bandymas destabilizuoti Europą.

