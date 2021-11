Leidus anksčiau pasiskiepyti stiprinamąja vakcina nuo COVID-19, prie skiepijimo centrų formavosi seniai matytos eilės

Nuo trečiadienio leidus anksčiau pasiskiepyti stiprinamąja COVID-19 vakcinos doze, skiepijimo centruose nusidriekė eilės. Žmonių – dvigubai daugiau nei įprastai. Pusmečio po antro skiepo nelaukė ir premjerė Ingrida Šimonytė, kuri dar sykį pakartojo, kad jei šalyje teks įvesti ribojimus, pirmiausia jie palies nesiskiepijusius žmones .

Eimantas Pranauskas – Raudonojo kryžiaus savanoris. Jis kviečia skiepytis senjorus, atsako į kylančius klausimus, o jų – vis dar daug.

„Tikrai buvo tokių, kurie galvojo, kad gal reikia mokėt už skiepus. Kai kurie nežino apie kai kurias paslaugas kaip atvažiavimas, vykimas į namus ir suteikimas namų erdvėje, ypatingai nevaikštantiems“, – pasakoja savanoris.

Kiti stoja prie „Litexpo“ skiepijimo centro seniai nematytas eiles. Vos išgirdę, kad trečios vakcinos dozės nereikia laukti pusmetį, galima ją gauti praėjus 4 mėnesiams po antro skiepo, tuoj pat atvyko. Vieni sakė, kad planuoja keliones į užsienį, kiti pasakojo, jog atlikus antikūnų testą pamatė, kad jų skaičius sumažėjęs.

Ryte bandydami užsiregistruoti, kai kurie skundėsi, kad sistema strigo. Su jokiais trikdžiais nesusidūrė 8 valandą ryto skiepui užsiregistravusi premjerė Ingrida Šimonytė, popiet ji taip pat pasiskiepijo trečiąja vakcinos doze.

Pasiskiepyti kiek anksčiau premjerė nusprendė dėl įtemptos darbotvarkės.

„Yra kontaktų su žmonėmis, vizitų, yra kelionių. Darbotvarkė nėra kontaktų prasme tokia intensyvi, kaip buvo pirmąjį metų pusmetį, tai dėl didesnio savo saugumo nusprendžiau, kad pasinaudosiu galimybe“, – aiškina premjerė.

Ingrida Šimonytė pasiskiepijo trečiąja vakcinos nuo COVID-19 doze / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak I. Šimonytės, trečiam skiepui jau registravosi dauguma ministrų – nė vienas jų nenori karantino. Bet jei vis dėlto kokių nors ribojimų reikės, premjerė kartoja, kad jie bus nepasiskiepijusiems.

„Niekas nėra suinteresuotas karantinu, manau, žmonės taip pat juo nesuinteresuoti. Jei ir bus griežtinami apribojimai, pirmiausia tų žmonių, kurie nesirūpina nei savo, nei visuomenės sveikata“, – sako I. Šimonytė.

Ministrė pirmininkė pirmąja doze skiepijosi tą pačią dieną, kaip ir kiti valdžios atstovai. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako neplanuojantis ankstinti skiepo, nes jis numatytas gruodžio 17 dieną.

Prezidentūra teigia, kad prezidentas Gitanas Nausėda trečiąja doze skiepysis artimiausiu metu, kada tiksliai – praneš.

Stiprinamąja doze skiepytis galima „Pfizer“, „Jonhsson and Johnsson“ ir „Moderna“ vakcinomis. Tačiau nesvarbu, kokia vakcina žmogus skiepijosi anksčiau, norint revakcinuotis „Moderna“, tai galima padaryti tik praėjus 6 mėnesiams po paskutinio skiepo.

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Leidus pasiankstinti revakcinaciją, Sveikatos apsaugos ministerija skaičiuoja, kad pirmadienį per pusdienį užsiregistravo daugiau žmonių, nei paprastai per visą dieną. Skiepytis galima ir be registracijos.

„Prašymas – registruotis iš anksto, nes yra atskira eilė be registracijos, o pirmiausia leidžiami žmonės su registracija. Tie, kurie atvyksta be registracijos, ilga eilė, teks laukti lauke“, – LRT TELEVIZIJAI sako „Litexpo“ vakcinavimo centro koordinatorė Vaida Danielė.

Persirgimas prilyginamas trečiam skiepui. Gyventojai, kurie prieš pasiskiepijimą, tarp jų ar po susirgo COVID-19, nebus skiepijami stiprinamąja vakcinos doze. Jų įgytas imunitetas, pasak ministerijos, turėtų užtikrinti pakankamą organizmo apsaugą.