Čaplinskas sako, kad nereiktų galvoti apie karantiną per šventes: turime visas galimybes švęsti saugiai

Nuo pirmadienio Lietuvoje keičiasi kai kurios pandemijos valdymo taisyklės. Kokių naujų priemonių imasi valdžia ir kokią įtaką tai turės ligos plitimui? Apie tai „Dienos temoje“ kalba profesorius virusologas Saulius Čaplinskas ir duomenų analitikas Vaidotas Zemlys-Balevičius.

– Nuo pirmadienio viešose erdvėse leidžiama dėvėti tik medicinines kaukes ir respiratorius. Ar tai kompresas numirėliui?

S. Čaplinskas: Ne, jokiais būdais. Jau anksčiau buvo įvertinta, sakysime, Amerikos grįžimas į mokyklas, kad kartu taikomos dvi prevencijos priemonės – kaukės ir reguliarus testavimas – per pusę sumažina viruso plitimo greitį. Bet labai svarbu, kad kaukės būtų dėvimos tinkamai ir kad būtų ne šalikas, skarutė ar medvilninė kaukė, o būtent tam skirta filtruojanti medicininė kaukė ar respiratorius.

– O kodėl tik dabar sugalvota?

S. Čaplinskas: Čia jau kitas klausimas. Pirmiausia prieš metus buvo kaukių trūkumas. Jos buvo labai brangios ir panašiai. Prieš metus galbūt buvo daugiau laboratoriniai tyrimai ir duomenys, kiek kaukės yra efektyvios. Dabar ir realiame gyvenime aiškiai parodyta, kad tose bendruomenėse, tuose kaimuose Bangladeše, kur buvo kryptingai naudojamos medicininės kaukės, rezultatas tikrai buvo pasiektas.

– Ar mes pakankamai turime medicininių kaukių? Aš turiu omeny, kad visi perka kur gali: internetu, dar kitur dideliais kiekiais. Nebūna taip, kad apsigauna? Kažkas sakė, kad juodos kaukės nėra tos, kurios saugo.

S. Čaplinskas: Nebūtinai. Juodos kaukės taip pat gali būti medicininės. Turi būti parašyta, kad tai medicininės kaukės, turinčios C sertifikatą. Lengviausia būtų pasakyti, kad pirkite vaistinėse, bet galbūt nebūtinai. Jeigu medicininė kaukė bus išimta iš pakuotės, jau gali nesuprasti. Reikia žiūrėti būtent ant pakuotės ir galų gale dokumentuose, kur ji buvo įsigyta, kur pagaminta.

Medicininė kaukė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Sprendimą, kaip dėvėti kaukę ir apskritai ar ją dėvėti, Vyriausybė dabar tarsi perkelia ant žmonių pečių. Jie baudžiami, jeigu, pavyzdžiui, tose vietose, kur reikia dėvėti kaukę, jos nedėvi? Apskritai koks nors monitoringas vyksta?

S. Čaplinskas: Jūs pamenate, nuo pat pandemijos pradžios aš beveik niekada nekalbėjau apie draudimus, baudimus ir panašiai. Kitas klausimas – tam tikra kontrolė turi būti. Bet kaip galima kontroliuoti, ar, pavyzdžiui, nuėjęs į viešąjį tualetą žmogus su kauke? Jeigu jis nesupras, ją nusiims, tai gali būti labai rizikinga. Pirmiausia reikia aiškinti, kaip ir kodėl žmogus turi naudoti kaukę, kad apsaugotų save ir artimuosius.

– Kaip medicininių kaukių dėvėjimas keistų pandeminę situaciją? Kokius apskritai galima skaičiavimus padaryti ir kokie būtų lūkesčiai?

S. Čaplinskas: Jau minėjau, kad amerikiečiai buvo apskaičiavę, kad tos dvi priemonės, taikomos kartu, per pusę sumažino viruso plitimo greitį. Kalbant apie mokyklas taip pat labai svarbus patalpų vėdinimas ir galbūt netgi, sakysim, oro dezinfekavimas. Trečioje vietoje – skiepai vaikučiams, kuriems jie jau prieinami.

Saulius Čaplinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Prie Vyriausybės šiandien protestavo būrelis mamų dėl galimybių paso įvedimo vaikams nuo 12 metų. Ar čia jau sąlygos, vertos protesto?

S. Čaplinskas: Protestas yra viena, bet, sakysime, iš virusologijos pusės, kalbant apie mediciną, tai, aišku, kad skiepai yra saugūs ir efektyvūs. Bet medikai niekada nesakė, kad skiepai nuo koronaviruso suformuoja imunitetą iki gyvenimo galo. Pradžioje buvo neaišku, kiek laiko išliks tas imunitetas, bet kad jis susiformuoja, aišku tapo gan greitai. Dabar aišku, kad jis išlieka vidutiniškai 6–7 mėnesius. Štai dėl ko atsirado tie 7 mėnesiai. Iš esmės po 6 mėnesių daugumai jau gali būti per vėlu, o kai kam ir anksčiau gali išblėsti imunitetas arba išvis nesusiformuoti.

– Pone V. Zemly-Balevičiau, esate matematikas, skaičiuojate įvairias formules, kreives dėliojote. Šiandien susirgimų skaičius mažesnis negu 1 000. Tai tarsi turėtų džiuginti. Jums tie skaičiai ką nors sako?

V. Zemlys-Balevičius: Niekuomet nežiūriu į vienos dienos skaičius, bet jeigu žiūrėsime į pastarųjų savaičių tendencijas, nors visada geriausiai žiūrėti bent į dvi–tris savaites, tai matome tam tikrą sulėtėjimą. Jis jau buvo matyti prieš Vėlines, bet dabar galima šnekėti apie rimtą sulėtėjimą ir netgi kritimą po Vėlinių mokinių atostogų. Yra nukritęs atvejų skaičius, tai matyti ne tiktai amžiaus grupėse iki 20 metų, bet ir visose kitose amžiaus grupėse. Tai labai ryškiai matyti žiūrint 7 dienų vidurkius, bet matyti ir 14 dienų. Tai rodo, kad Vėlinių atostogos padarė įtaką ir pauzę epidemijai. Vadinasi, davė mums laiko atsikvėpti. Lygiai taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ligonių skaičius nukrito. Nuo aukščiausio piko mes dabar dvi savaites grįžtame atgal.

Vaidotas Zemlys-Balevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vadinasi, turime atokvėpį ir kol kas reikia juo džiaugtis. Kaip sakant, tos griežtinančios priemonės, sakyčiau, yra labai gerai. Jeigu dabar atsikvepiam, tai reikia nesustoti, nes situacija vis dar sunki, turime labai daug atvejų. Galbūt mes pasiekėme piką, reikia stengtis, kad atvejų ir ligonių skaičius toliau važiuotų žemyn.

– Kokios būtų jūsų prognozės? Įmanoma matematiškai prognozuoti ar dabar, kaip jūs sakote, atokvėpis?

V. Zemlys-Balevičius: Ilgo laikotarpio niekas negali tiksliai prognozuoti. Mes galime šnekėti apie scenarijus, o scenarijai yra prielaidos. Esant kokioms prielaidoms kas gali įvykti? Visados yra veiksnių, kurie epidemiją skatina ir kurie mažina. Neigiami dalykai yra neigiama informacija, kaip kad dabar neskiepykime vaikų. Tai generuoja nepagrįstą abejonių bangą dėl skiepų. Kai vyksta neigiamas dalykas, atitinkamai jį reikėtų atsverti teigiamu. Svarbiausia yra aiškinti žmonėms. Jeigu žmogus netikės, kad kaukė apsaugos, tai niekas negalės užtikrinti, kad visi tas kaukes dėvėtų. Galima žiūrėti mėnesio tendencijas, dabar jos atrodo optimistiškai, bet šnekėti apie ilgalaikes tendencijas ir prognozuoti, deja, negalime. Labai retai būna tokių situacijų, kai su dideliu patikimumu galime šnekėti, kas bus lygiai po mėnesio arba po pusės metų.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Profesoriau, Austrija, siekdama sulėtinti naujausią koronaviruso bangą, nuo šiandien įveda karantiną nepasiskiepijusiems asmenims. Tai vienas drastiškiausių žingsnių, kokius žengia Vakarų Europos šalys. Ar čia mums reikėtų ieškoti sektino pavyzdžio?

S. Čaplinskas: Tai susiekime su tuo, ką gerbiamasis Vaidotas ką tik sakė: kompleksas priemonių gali duoti norimą efektą. Kaip šiuo atveju jis pasakė, statistikai aiškiai mato, kad mokinių atostogos savo rezultatą davė. Dabar grįžkime prie Austrijos. Austrai mato, kad yra ypač mažas paskiepytų žmonių nuošimtis, tai daro įtaką viruso plitimui. Austrijoje ir toliau yra gana aktyvūs vakcinų priešininkų judėjimai. Tai atspindi ir susirgimų statistika. Užtat Austrija ir imasi tokių veiksmų, ji ieško būdų, kaip suaktyvinti skiepijimo procesą. Bet vien skiepų neužteks. Lygiai taip pat kaip vien kaukių neužteks. Tik kompleksas priemonių, kad kiekvienas žmogus apsaugotų save ir savo artimuosius, gali duoti norimą efektą tiek artimoje, tiek tolimoje perspektyvoje. Tolimoje perspektyvoje prognozuoti yra sudėtinga, nes yra labai daug veiksnių.

– Jūs Lietuvos socialdemokratų planą matėte?

S. Čaplinskas: Tiesą sakant, spaudoje šiandien truputį užmečiau akį. Mano galva, ten daug kas pasakyta, bet kartu, švelniai tariant, yra šiek tiek vandens. Bet kitaip, ko gero, tokie strateginiai planai gal ir nedaromi. Labai svarbu, iš vienos pusės, įvertinti kitų šalių patirtį. Kaip nuo pat pradžių sakiau, negalima aklai sekti nei Austrijos, nei Švedijos pavyzdžiu, jeigu žmonės patys nenorės keistis, jeigu bus susipriešinimas ir jeigu bus ta retorika. Abi stovyklos viena kitą iš esmės vadina tais pačiais epitetais. Aišku, tai neveda niekur.

Skiepai / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kokių priemonių trūksta, pavyzdžiui, šalia visko, kas daroma?

S. Čaplinskas: Pirmiausia reikėtų atsakyti žmonėms į klausimus. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre dabar per dieną gauname po 1 400 telefono skambučių, elektroninių paklausimų ir iš esmės dauguma yra tas pats per tą patį. Lengviausia būtų pasakyti, kad viskas yra internete, bet žmogui reikia atsakyti į kylantį klausimą ir būtų gerai, kad jis atsakymą gautų asmeniškai. Bet vėlgi – iš to žmogaus, kuriuo pasitiki, iš tos institucijos, kuria pasitiki. Čia, ko gero, vienas svarbiausių momentų. Toliau – socialiniai burbulai. Reikėtų eiti ten ir atsakinėti žmonėms, gyvenantiems tiktai savo socialiniame burbule ir, sakysime, nežiūrintiems „Dienos temos“.

Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Artėja Kalėdos. Ar būtų specialių rekomendacijų? Ar galime apsieiti be karantino, kaip manote?

S. Čaplinskas: Ar reikia karantino, sprendžiu ne aš. Čia yra politinis sprendimas. Būtų labai gerai, kad mes net negalvotume apie tokį totalų užsidarymą. Kalėdos yra didelė šventė, bet tai turi būti šeimos šventė, galbūt artimiausių draugų šventė, ir mes turime visas priemones, visas galimybes, kad galėtume švęsti saugiai. Reikia paprasčiausiai vadovautis tuo, ką jau išmokome.