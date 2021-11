Čmilytė-Nielsen: Lietuva tikrai neišsiskiria griežtu reguliavimu – pandemijos akivaizdoje kaip tik žengiame labai atsargius žingsnius

Seimas atmetė tris prezidento vetuotus įstatymus: dėl mokamų testų, dėl Seimo nuolatinio atstovo ES, numatančio atstovą skirti ir konkrečioje valstybėje, ir dėl aplinkos apsaugos institucijų diferencijuoto reagavimo į skundus dėl gamtos pažeidimų. Bene svarbiausias balsavimas – dėl mokamų testų tiems, kurie sąmoningai nuo COVID-19 nesiskiepija be jokios rimtos priežasties. Nuo gruodžio už testus teks mokėti patiems. Komentuodama pandemijos valdymą, Seimo pirmininkė teigia, kad ES kontekste Lietuva „tikrai neišsiskiria griežtu reguliavimu“ – anot jos, kaip tik žengiami labai atsargūs žingsniai.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen – „Dienos temoje“.

– Valdančiųjų šiandieninė mobilizacija parodė, kad koalicija egzistuoja, lemiamais momentais gali susiburti. Ar tai kainavo daug pastangų, ar mobilizacija buvo sudėtinga?

– Nesakyčiau, kad tai kainavo daug pastangų. Tiesiog šiandien darbotvarkėje turėjome daug svarbių klausimų ir koalicijos atstovai, tarp jų ir ministrai, buvo darbo vietoje Seime ir balsavo. Tad, manau, įprasta darbinė diena.

– Jūsų nuomone, Seimui atmetus tris prezidento veto, jums, aš turiu galvoje valdančiuosius apskritai, pavyks pataisyti santykius su prezidentu? Jūs turbūt jau matėte jo reakciją ir atmetus veto, ir ką jis kalbėjo prieš.

– Aš nevertinčiau šiandienos balsavimo per santykių su prezidentu prizmę. Taip, jie buvo svarbūs, ypač Užkrečiamųjų ligų įstatymas ir mokamų testų klausimas, tai yra pandemijos valdymo klausimas, ir jis iš tiesų yra reikšmingas. Mes, valdančioji koalicija, savo nuomonės nekeitėme dėl šio sprendimo svarbos ir šiandien balsavimas tai parodė. Aš vėlgi koncentruočiausi į turinį sprendimų, o ne į tai, kad tai yra veto. Manau, po šiandienos balsavimų dirbsime kaip dirbę ir nemanyčiau, kad tai turėtų sukelti papildomų sunkumų ar įtampą.

COVID-19 testavimo punktas / BNS nuotr.

– Bet prezidentūra akcentavo, kad būtent šitas įstatymas parodė, jog prezidentas ir valdančioji koalicija skirtingai žiūri į pandemijos valdymą.

– Kad prezidentas ir valdančioji koalicija turi skirtingą požiūrį į kai kuriuos vertybinius dalykus, matyt, jokia paslaptis. Ar tai yra blogai ir ar tai turėtų stebinti? Tikriausiai nebūtinai.

– Mokamų testų įstatymu siekiama, iš vienos pusės, taupyti valstybės lėšas, iš kitos pusės, paskatinti tuos, kurie nepasiskiepiję, vis dėlto pasiskiepyti. Jeigu taip neatsitiks, tarkime, jeigu žmonės, kaip grasina, išeis iš darbo, bet neis skiepytis, o darbuotojų jau dabar trūksta... Arba, kaip sakė kai kurie Seimo nariai, kad studentai negalės tęsti studijų ir todėl tai irgi bus Seimo atsakomybė. Kas prisiims atsakomybę, jeigu šiuo įstatymu nepavyks įgyvendinti tų svarbių tikslų?

– Man rodos, kad šis įstatymas visų pirma kalba apie kiekvieno žmogaus atsakomybę už savo sprendimus. Prisiminkime, kad dauguma suaugusių Lietuvos piliečių jau pasiskiepijo ir, matyt, ketina skiepytis trečią kartą. Ir svarbu paskatinti tuos, kurie vis dar abejoja, priimti tą sprendimą, saugoti save ir aplinkinius. Aš priminčiau, kad tarp kaimyninių šalių, apskritai Europos Sąjungos kontekste Lietuva tikrai neišsiskiria griežtu reguliavimu. Pandemijos akivaizdoje mes kaip tik žengiame labai atsargius žingsnius ir juos labai gerai pasveriame, ir aš manau, kad tai yra svarbu. Tačiau valdančiosios koalicijos atsakomybė visiems Lietuvos gyventojams pandemijos akivaizdoje irgi svarbi. Mes dedame visas pastangas, kad apsaugotume žmones, ir matydami susirgimų kreives, matydami, deja, kasdienes mirtis, privalome imtis priemonių, kad paskatintume žmones skiepytis.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Apie kokį skaičių mes kalbame? Ar jums žinomi tie skaičiai, kuriuos norite paskatinti skiepytis, nes ministras sako, kad yra maždaug 35 000 tokių, kurie piktybiškai nesiskiepija. Prezidentūra sako, kad jų yra vos ne keturis kartus daugiau, apie 120 000. Koks jums žinomas skaičius?

– Aš būčiau linkusi remtis skaičiais, apie kuriuos kalba Vyriausybė. Tai yra realistiški skaičiai. Manau, šiame etape sudėtinga tiksliai numatyti, koks bus efektas, tai yra kiek žmonių, koks procentas nepasiskiepijusiųjų priims sprendimą. Tačiau netgi grįžtant prie sprendimo, kurį Seimas šiek tiek anksčiau priėmė dėl 100 eurų išmokos senjorams, net ir keli tūkstančiai pasiskiepijusių žmonių yra išgelbėtos gyvybės ir nuo perkaitimo apsaugota sveikatos apsaugos sistema. Tuos dalykus mes turime vertinti.

– O ką manote apie prezidento siūlymą pratęsti 100 eurų mokėjimą, nes terminas baigiasi? Ministerija jau paskelbė, kad senjorai turėtų suskubti, jeigu nori pasinaudoti tuo 100 eurų.

– Toks siūlymas turėtų būti svarstomas. Kol kas jis nebuvo apsvarstytas valdančiojoje koalicijoje.

– Prezidentas sako, kad šis įstatymas, aš kalbu apie tą, kurio veto atmetėte, dar labiau supriešins visuomenę. Pasakykite, ką jūs manote apie prezidento vienijančius veiksmus. Ar galite išvardyti, kokiais veiksmais prezidentas vienija visuomenę kovoje su pandemija?

Prezidento institucija neabejotinai turi didžiulį vienijimo potencialą. Ar jis šiandien pakankamai išnaudojamas, yra atviras klausimas.

– Aš manyčiau, kad galbūt prezidentas ar prezidentūros atstovai turėtų kalbėti apie prezidento poziciją.

– Kaip jums atrodo iš šalies žiūrint?

– Nesakyčiau, kad aš visiškai iš šalies žvelgiu, todėl, matyt, man paprasčiau kalbėti, tarkime, apie Seimo poziciją ar valdančiosios koalicijos, ar savo veiksmus. Tačiau prezidento institucija neabejotinai turi didžiulį vienijimo potencialą. Ar jis šiandien pakankamai išnaudojamas, yra atviras klausimas. Kiekvienas, matyt, turi savo atsakymą.

– Kokį jūs turite atsakymą?

– Kaip jau minėjau, politikos lyderiai, prezidentūra turi visas galimybes, visus įrankius būti vienijančios figūros. Linkiu, kad tas potencialas būtų išnaudotas iki galo.

Gitanas Nausėda, Viktorija Čmilytė-Nielsen / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jeigu linkite, vadinasi, reikia manyti, kad ne iki galo išnaudotas. Prezidentas kviečia partijas kalbėtis apie tai, kaip reikėtų toliau valdyti pandemiją, nepaisant to, kad šiandien tas veto buvo atmestas. Jūs matote prasmę tokiame susitikime, tokiame pokalbyje? Kaip vertinate tokį prezidento kvietimą? Gal jis anksčiau turėjo būti, gal jau seniai turėjote apie tai kalbėtis?

– Aš manau, kad kvietimas yra prasmingas, tokia iniciatyva yra prasminga. Galbūt atkreipčiau dėmesį, kad šią savaitę, vos prieš kelias dienas, buvo ir kitas svarbus momentas, kai Seimas apsisprendė dėl nepaprastosios padėties, kai mes tikrai matėme susivienijimą, susitelkimą tiek Seimo, tiek prezidento palaikymą tokioje grėsmingoje situacijoje. Tad, manau, ne kartą esame parodę, kad galima susitelkti didžiausių iššūkių akivaizdoje.

– Seimas šiandien atmetė dar vieną prezidento veto, susijusį su tuo, kad Seimas galės turėti savo atstovą Europos Parlamente ir Lietuvai svarbių šalių parlamentuose. Iš karto po to Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas savo socialinėje paskyroje parašė, kad netrukus toks atstovas bus paskirtas Jungtinių Valstijų parlamente, nes tai yra svarbu Lietuvai, tai yra svarbi Lietuvai šalis. Ar galite patvirtinti, kad tikrai taip bus, toks žmogus jau numatytas? Ir gal galite pasakyti, kas tas žmogus?

– Ne, negaliu pasakyti, kas tas žmogus. Tiesą pasakius, nežinau, kas tas žmogus, tačiau taip, tai svarstoma ir natūralu, kad JAV yra ta šalis, kur pirmiausia svarstytume turėti tokį atstovą...

Viktorija Čmilytė-Nielsen / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ne Europos Parlamente?

– Tai būtų prasminga ir apie tai jau buvo diskutuojama kurį laiką. Tai, manau, yra visiškai natūralus žingsnis.

– Norite pasakyti, kad pradėtume nuo atstovo JAV, o paskui Europos Parlamente?

– Manau, tikėtina, kad taip ir bus.

Tikrai nesame vieno, dviejų ar trijų klausimų koalicija.

– Grįžkime prie trijų veto. Ar jums kaip parlamento vadovei, kaip vienos iš koalicijos partnerių partijos pirmininkei kelia rūpesčių koalicijos santykiai su prezidentu, nes akivaizdu, kad jie nėra sveiki?

– Aš manyčiau, kad per šiuos metus, nes jau galime apibendrinti pirmus darbo metus, išryškėjo tam tikros vertybinės takoskyros tarp valdančiosios koalicijos ir prezidento. Ir jos neturėtų stebinti. Man rodos, kad didelių grėsmių, didelių iššūkių akivaizdoje mes galime ir turime dirbti kartu. Žinoma, geriau, kai pavyksta rasti bendrą kalbą svarbiausiais klausimais. Kaip jau minėjau, šią savaitę turėjome puikų to pavyzdį dėl situacijos pasienyje ir dėl hibridinės Baltarusijos režimo atakos.

– Nepaisant to, kad trys prezidento veto atmesti, koalicijoje to, ką teikė Laisvės partija, tai yra nedidelio kiekio narkotikų dekriminalizavimo įstatymo, nepavyko priimti ir iš karto po to Laisvės partijos narė pasakė, kad bus kalbama apie Laisvės partijos likimą koalicijoje. Ar jūs rimtai žiūrite į tokį pareiškimą, ar čia toks ne pirmas kartas ir to nesureikšminate?

– Pirmiausia turėčiau pasakyti, kad ši koalicija turi daug klausimų, kurie mus vienija, ir kur kas mažiau, kurie skiria, ir mes tikrai nesame vieno, dviejų ar trijų klausimų koalicija. Šiandien po balsavimo buvo ir kitų pareiškimų, pavyzdžiui, kad šis klausimas, šis įstatymo projektas ir toliau bus tobulinimas, kad prie jo bus grįžta. Aš tuo net neabejoju ir manau, kad bus bandymų – ir aš juos palaikysiu – patobulinus vėl teikti. O pareiškimą dėl ateities persvarstymo aš vertinčiau labiau kaip emocinę reakciją po nuviliančio Seimo apsisprendimo.

Viktorija Čmilytė-Nielsen, Ingrida Šimonytė, Aušrinė Armonaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Paklausiau jūsų dėl to, kad kitos partijos – konservatorių – vadovas Gabrielius Landsbergis pasakė, jog tai yra labai rimta. O jūs šito nesureikšminate ir manote, kad būtent dėl šio klausimo nebus koalicijos išsiskyrimo?

– Aš manau, kad nebus, nes, kaip jau minėjau, mus vienija kur kas daugiau klausimų, nei skiria. Aš ir šį klausimą vertinčiau kaip tą, kurį ateityje dar galėsime spręsti, ir viliuosi, kad sėkmingai išspręsime.

– Jūsų partijos bene penki nariai nepalaikė šito įstatymo. Jūs žinojote, kad tai bus, buvote įspėjusi Laisvės partiją? Ji žinojo, kad taip pasielgs liberalai?

– Taip, aš ir prieš balsavimą šiandien kalbėjau, kad frakcijose yra išsiskiriančių nuomonių. Aštuoni Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai palaikė, kiti penki nedalyvavo balsavime ir koalicijos partnerius mes buvome informavę, kokia yra mūsų frakcijos pozicija, taigi jiems tai tikrai nebuvo naujiena. Žinoma, svarbu, kad tokie klausimai kaip dekriminalizavimas ar partnerystė, tai yra žmogaus teisių lauko klausimai, aš jau ne kartą esu sakiusi, turėtų būti sprendžiami Seime ir su opozicijos pagalba, ypač su tų opozicijos partijų frakcijų, kurios savo rinkimų programoje taip pat turi žmogaus teisių klausimus kaip įsipareigojimą. Kol kas mes geros valios iš tų partijų neturime ir kelių balsų vis pritrūksta.