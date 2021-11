Nausėda apie neramumus pasienyje: tai, kas dabar vyksta, yra vis mažiau hibridinė, vis labiau ataka

„Tai, kas dabar vyksta, yra hibridinė ataka. Dar patikslinsiu – vis mažiau hibridinė, vis labiau ataka“, – apie iš Baltarusijos plūstančių migrantų krizę pasienyje sako prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, Europos Vadovų Tarybos vadovas dabar gerai supranta situaciją mūsų pasienyje ir, kalbant apie fizinio barjero finansavimo klausimus, galima tikėtis Charles`io Michelio pritarimo ir paramos.

LRT laidoje „Dienos tema“ žurnalistas Raigardas Musnickas kalbėjosi su prezidentu Gitanu Nausėda.

– Šiandien Jums buvo susitikimų diena: susitikote su pasienio vadovais, premjere Ingrida Šimonyte. Kaip apibūdintumėte padėtį?

– Susitikimų tikslas buvo išsiaiškinti ne tiek padėtį, kadangi situacija labai gerai žinoma. Žinoma, ji labai greitai keičiasi. Siekėme aiškiai suvokti, kad institucijos yra pasirengusios įvairiems scenarijams, kurie gali būti optimistiniai ir blogi, kai migrantų skaičius prie mūsų sienų staigiai padidėtų. Beje, kol šnekėjome, atsirado duomenų, kad taip ir vyksta. Taip pat vienas iš tikslų buvo išsiaiškinti su ministrais ir pareigūnais, ar nepaprastosios padėties įvedimas būtų tinkamas atsakas šio pobūdžio iššūkiams suvaldyti. Atsakymai buvo pozityvūs, matau, kad institucijos, pareigūnai yra pasiruošę. Kariuomenės vadas, krašto apsaugos ministras patvirtino, kad kariuomenės įsipareigojimai padėti mūsų sienos apsaugos tarnyboms yra garantuoti.

Nepaprastosios padėties įvedimas reikalingas tam, kad būtų galima užkardyti ir apsunkinti tam tikrus veiksmus, kai migrantų grupės koordinuoja veiklą tarpusavyje ir tikrai sukelia problemų mūsų sieną saugantiems pareigūnams. Kad šito galėtume išvengti, turime turėti tam tikrus instrumentus, priemones savo rankose. Dėl tos priežasties remiu nepaprastarosios padėties įvedimą tokiomis sąlygomis, kokios numatytos: siaurame ruože, nustatytam laikotarpiui, su labai aiškiomis instrukcijomis, ką turėtų daryti pareigūnai. Svarbiausia – tai iš esmės nepaveiks mūsų žmonių teisių ir laisvių, tokioms sąlygoms mes tikrai galime pritarti ir toliau ruoštis galimoms provokacijoms.

– Jeigu vyktų sienos šturmas esant nepaprastajai padėčiai, kokie galėtų būti mūsų veiksmai?

– Kažką panašaus pastaruoju metu matome Lenkijos pasienyje, kur buvo sukoncentruotos didelės pajėgos. Tokių pajėgų tikrai negalėtume sukoncentruoti. Nepaisant to, elgesio normos, kurios nustatytos tokiu atveju, pirmiausia yra adekvatumas atžvilgiu žmonių, kurie atsikūrė labai nepavydėtinoje situacijoje ir tapo įrankiu diktatoriaus rankose. Atsakas turi būti adekvatus: nekelti pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei, ginklų panaudojimas – absoliučiai kraštutinis variantas ir, tikiuosi, iki to nebus prieita, išspręsime tas problemas taip, kaip sprendėme iki šiol.

Migrantai Baltarusijos-Lenkijos pasienyje / AP nuotr.

– Pastaruoju metu daug bendraujate su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda. Ar jis prašė kokios nors pagalbos?

– Mes abu vienas kitam siūlėme pagalbą, bet ko dabar labiausiai reikia, tai to peties jausmo ir solidarumo, moralinės paramos – tą labai aiškiai pasakė prezidentas A. Duda. Tą pagalbą esame pasiruošę suteikti pirmiausia bendraudami su ES institucijomis, kadangi vienos šalies, net ir atsidūrusios tokiame karštame taške, balsas reiškia tik vienos šalies balsą, o dviejų trijų šalių balsas turi, be jokios abejonės, kitą poveikį. Dėl šios priežasties šiandien kalbėjausi su EVT vadovu Charles’iu Micheliu. Ponas Michelis pabrėžė, kad prisimena savo vizitą liepos mėnesį Lietuvoje ir kad jam buvo svarbus tas vizitas, ypač vizitas pasienyje, todėl dabar gerai suvokia situaciją Lietuvoje ir darys viską, kad ir ES institucijos tiksliai ir adekvačiai suvoktų iššūkio rimtumą Lietuvoje. Kitaip tariant, kai kalbėsime apie migrantų politikos gaires, sienos finansavimo klausimus, mes galime tikėtis, bent aš taip supratau, jo pritarimo ir paramos. Be jokios abejonės, šiandien dar yra žmonių, kurie iš inercijos sienos finansavimo klausimą tebetraktuoja restriktyviai ir sako, kad tai neturėtų būti daroma. Bet tokių balsų vis mažiau, vis daugiau šalių įsitikina, su kuo mes susiduriame. Tai, kas dabar vyksta, yra hibridinė ataka. Dar patikslinsiu – vis mažiau hibridinė, vis labiau ataka.

– Kokių sankcijų turi sulaukti šalys, susijusios su migrantų ataka?

– Būtų idealu pirmiausia užkardyti skrydžių organizavimą iš vis naujų vietų, tačiau čia įtraukta labai daug oro linijų ir visos jos – ES sankcijų lauke. Nepaisant to, turime stengtis padaryti viską, kad tiek oro uostai, tiek oro linijos pajustų šios nelegalios veiklos pasekmes. Ne paslaptis, kad „Belavia“ nuomoja lėktuvus iš Europos Sąjungos bendrovių. Būtų galima remtis, kad jos turi savo sutartinius įsipareigojimus ir taip paprastai neprieisi. Nepaisant to, čia matau pirmiausia moralinio pobūdžio žalą, kurią patiria bendrovės, norom ar nenorom įsitraukusios į žmonių prekybos tinklą. Šitą dalyką akcentavau ir kai kuriems Europos Sąjungos vadovams. Be jokios abejonės, visi pripažino, kad tai yra didžiulio masto problema.

Belavia avialinijų lėktuvas / Vida Press nuotr.

– Aliaksandras Lukašenka greitu laiku vyks į Rusiją. Ko gali laukti ES?

– Jis gali vykti, gali nevykti. Nepakeisime proceso, kuris jau pastebimas akivaizdžiai, – tai paskutinių Baltarusijos nepriklausomybės likučių praradimas. Tai jau daroma su Lukašenkos žinia. Antrinis klausimas, kiek jis to nori, kiek nenori, bet pasirinkimo, matyt, jau nebemato, nes nemato kito kelio, kaip išeiti iš krizės, kaip tik prievartaudamas savo žmones ir keldamas pavojų tarptautinei bendruomenei. Tai didžiulė jo problema, kuri tampa ir regiono problema, bet žvelgiant į šitą Baltarusijos nepriklausomybės tirpimo, nykimo procesą labai svarbias išvadas pirmiausia turėtų padaryti NATO. Mes kalbame apie labai rimtą dalyką – visišką karinę Baltarusijos integraciją į Rusijos karinę sistemą. Tai kelia naujų iššūkių NATO kolektyvinio saugumo klausimams. NATO turėtų koreguoti savo planus, strategiją ir taktiką, ypač kai kalbame apie šį regioną, kuris ribojasi su Baltarusija.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Kokios laikysenos turi laikytis mūsų politikai pasienio klausimu?

– Turime kalbėti apie sienos saugumą, kuris yra mūsų nepriklausomybės, suverenios valstybės požymis. Praradę jį negalime kalbėti apie nepriklausomybę. Šiuo atveju kalbame apie išorinę Europos Sąjungos sieną. Vadinasi, kalbame apie įsipareigojimus kitoms Europos Sąjungos valstybėms, kalbame apie galimą antrinę emigraciją, kuri vis labiau jaučiama Vokietijoje ir kitose ES šalyse, kuomet žmonės prasiveržia pro sieną įvairiais būdais ir atsiduria galutinėje stotelėje, valstybėje, į kurią nori patekti. Tai yra didžiulės problemos, didžiulė įtampa ir dėl tos priežasties turime tikrai labai aiškiai pasakyti, kad šventai saugosime sieną, nacionalinį saugumą. Tai yra prioritetas numeris vienas.

Šie žmonės traktuojami kaip gyvuliai, atsiprašau už šį pasakymą, nes toks yra Baltarusijos režimo požiūris.

– Šį savaitgalį prie Vyriausybės vyko piketas, palaikantis migrantų teises. Kaip vertinate tokias palaikymo akcijas dabartiniame kontekste?

– Žmonių teisės, humanitarinis aspektas yra labai svarbus. Tikrai reikia ieškoti būdų, kaip išspręsti štai tokią problemą, kaip šitiems žmonėms, kurie jaučiasi Baltarusijoje patekę į savotiškus spąstus, išreiškia norą grįžti į tėvynę ar kilmės šalį, kad jiems būtų sudarytos tokios galimybės.

Bet yra viena problema – beveik neįmanoma to padaryti nedalyvaujant Baltarusijos režimui, nes šie žmonės yra ten. Jeigu kalbame apie žmones, jau esančius Lietuvoje, žinote, kad keletas šimtų jau yra grįžę namo ir tai padaryta jų pačių prašymu, sutikimu. Tačiau čia kalbame apie tuos žmones, kurie stengiasi žūtbūt patekti į ES, bet šiandien jie yra Baltarusijoje. Spręsti jų humanitarines problemas pirmiausia yra paties Baltarusijos režimo atsakomybė, nes jie yra Baltarusijos teritorijoje. Šiandien su jais nesielgiama kaip su žmonėmis, tad gal kelkime šitą klausimą tarptautiniame kontekste, kad šiandien šie žmonės traktuojami kaip gyvuliai, atsiprašau už šį pasakymą, nes toks yra Baltarusijos režimo požiūris. Jį režimas neseniai pademonstravo savo žmonių atžvilgiu, dabar demonstruoja kitų.

Gitanas Nausėda / AP nuotr.

– Mūsų elgesį su migrantais akylai stebi tiek Rusijos, tiek Baltarusijos specialiosios tarnybos. Jeigu bus perlenkta lazda, gali būti taip, kad paskui mūsų kova bus nesuprasta tarptautinėse organizacijose, kai mes sakysime, kad Baltarusijoje ir Rusijoje pažeidžiamos žmogaus teisės.

– Jokių priekaištų mūsų pareigūnams, kurie dirba labai profesionaliai, tikrai įvertina visus aspektus, ir jokių nežmoniško arba nesuderinamo su civilizuoto elgesio normomis pavyzdžių tiesiog negalėčiau pateikti. Taip, yra išgalvotų istorijų, filmukų, daug ašarų, apgaulingo elgesio, kuris nukreiptas į tai, kad diskredituotų mūsų valstybę. Bet daugelis tų mitų arba išgalvotų scenarijų yra paneigta, pateikti labai aiškūs įrodymai, kad tai yra dirbtinai sukurti naratyvai ir filmukai, su kuo mes gana sėkmingai kovojame. Tą darysime ir ateityje, svarbiausia, kad mūsų pareigūnai labai aiškiai žinotų, kur yra jų elgesio ribos. Manau, kad jie tai puikiai žino, ir šiandien susitikimo metu tuo dar kartą įsitikinau.

– Po kelių mėnesių pertraukos šiandien susitikote su Ingrida Šimonyte. Kokia atmosfera šiandien buvo tarp jūsų – draugiška, ištiesėte ranką vienas kitam?

– Aš nežinau, kodėl tas klausimas taip eskaluojamas. Taip, galbūt susitikimai nevyksta taip periodiškai, kaip kas gal įsivaizduoja, kad jie turi vykti nustatytu laiku. Tam buvo ir objektyvių priežasčių, nebuvo tokių klausimų, kuriais reikėtų ieškoti sutarimo, buvo nuomonių skirtumų, buvo kitokių priežasčių, susijusių su premjerės darbotvarke, mano vizitais – jų pastaruoju metu užsienyje buvo daug, beveik visą savaitę tekdavo būti konferencijoje ar forume. Bet šiandien, kai tik iškilo šis klausimas, kurį turime spręsti vieningai, susitikimas įvyko. Kaip tokiais atvejais sakoma, praėjo draugiškoje atmosferoje, paskui su gerbiama premjere dalyvavome spaudos konferencijoje ir atsakėme į klausimus.

Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Joje pakvietėte partijas ieškoti bendro sutarimo. Ar bus išgirstas šis kvietimas?

– Tai pirmiausia skirta tam klausimui, kuris kėlė aistrų pastaruoju metu. Galimas dalykas, dar ir šią savaitę kils tam tikrų kontroversijų, tai yra dėl mano vetuoto įstatymo. Taip, turime skirtingą požiūrį, argumentus mes išdėstėme. Manau, kad Seimas galės pasirinkti, atmesti ar pritarti mano veto. Jau sakiau, kad esu pasirengęs gerbti bet kokį Seimo sprendimą. Nepaisant to, kaip pasibaigtų balsavimas ketvirtadienį, vis tiek turėsime dvi pakankamai panašias grupes žmonių, kurie galvos skirtingai šiuo klausimu. Kad išvengtume priešpriešų ir nereikalingų emocijų ateityje, kurių vis pasitaiko partijų santykiuose, inicijuoju šitą diskusiją, apsikeitėme nuomonėmis, kad truputį aiškiau žinotume vieni kitų argumentus. Kiek girdėjau, daugelis partijų pozityviai atsiliepė į tą kvietimą. Tikiuosi, kad ir premjerė ras galimybių dalyvauti šiame susitikime.