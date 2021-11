Vakcinacijos klastojimo tyrimai: po signalo Kaune daugiau atvejų nefiksuota, bet policija įspėja – sukčiai vilioja pinigus už galimybių pasą

Prieš dvi savaites LRT TELEVIZIJAI pranešus apie galimą vakcinacijos dokumentų klastojimą Kaune, daugiau analogiškų tyrimų, anot pareigūnų, neatliekama. Tačiau policija užsiminė, kad suaktyvėjo sukčiai, prašantys pinigų už galimybių paso pagaminimą, bet neperduodantys dokumento. O Kauno miesto poliklinika dabar griežčiau stebi vakcinaciją, tarp priemonių – automatizuota sandėlio likučių sekimo sistema.

Gali būti pažeista daugiau kodekso straipsnių

Ikiteisminiam tyrimui dėl galimo dokumento klastojimo ar disponavimu tokiu dokumentu vadovaujanti Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Jolanta Petraitytė LRT.lt sakė, kad yra nustatytas asmuo, kuris galimai padarė šią nusikalstamą veiką.

„Tyrime nustatyta, kad buvo užregistruoti ir užpildytos formos trims asmenims, jog jie buvo atvykę ir paskiepyti „Johnson & Johnson“ vakcina. Tačiau šie asmenys nei buvo atvykę, nei paskiepyti „Johnson & Johnson“ ar bet kuria kita vakcina“, – teigė J. Petraitytė.

Pasak jos, surinkus visus duomenis bus sprendžiama dėl padarytos veikos kvalifikavimo ne tik pagal dėl dokumento klastojimo ar tokio dokumento disponavimo, bet galimai ir kitus Baudžiamojo kodekso straipsnius.

„Johnson & Johnson“ vakcinos / Vida Press

Sukčiai pelnosi iš norinčiųjų gauti galimybių pasą

Kaip nurodyta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Komunikacijos poskyrio atsakyme, šiuo metu atliekamas vienas ikiteisminis tyrimas dėl vakcinacijos dokumento klastojimo. Apie tai, tiesa, dar rugsėjį pranešė pačiame vakcinacijos centre dirbantys darbuotojai.

„Už tai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Daugiau analogiškų ikiteisminių tyrimų šiuo metu Kauno apskrities VPK teritoriniuose policijos komisariatuose nėra atliekama“, – LRT.lt teigė Kauno policija.

Įstaiga teigia, kad visais atvejais tikrina gautą informaciją apie vakcinacijos proceso pažeidimus, tačiau aktyvesnė stebėsena vyksta elektroninėje erdvėje dėl siūlymų įsigyti ar pagaminti galimybių pasą, įtraukiant duomenis į e. sveikatą.

„Iš elektroninės erdvės stebėsenos matyti, kad įsigaliojus galimybių paso reikalavimams suaktyvėjo asmenys, siekiantys sukčiauti. Prašoma pervesti pinigų už galimybių paso gamybą, tačiau joks dokumentas neperduodamas“, – teigiama Kauno apskrities VPK Komunikacijos poskyrio atsakyme.

Galimybių pasas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vakcinacijos centre – didesnė kontrolė

Vakcinaciją nuo COVID-19 Kaune kuruoja Kauno miesto poliklinika. Jos vadovas Paulius Kibiša teigė, kad nėra aišku, ar galėjo daugiau žmonių gauti įrašą, esą buvo paskiepyti, bet negavo dūrio į petį. Daugiau atvejų nenustatyta, tačiau griežčiau stebimas skiepijimas.

„Vakcinavimo kabinų nebegalima pasirinkti nei slaugytojoms, nei pacientams. Paskirstoma atsitiktinai ir griežtai kontroliuojama, taip pat ir vaizdo įrašymo priemonėmis. Kiekvienas skiepijimo proceso žingsnis žymimas IT sistemoje. Paskutinis įrašas, patvirtinantis skiepijimo faktą, aktyvuojamas tik skiepą suleidusio asmens, taigi gudručiams, užsiregistruojantiems pas registratorę ir gydytoją, o paskui vietoj skiepijimo kabineto einantiems „į tualetą“ ir sprunkantiems lauk, teks apsilankyti dar kartą ir tikrai pasiskiepyti“, – LRT.lt komentavo P. Kibiša.

Jo teigimu, įstaiga, ieškodama įtartinų algoritmų, analizuoja įrašus IT sistemoje. Be to, įdiegta automatizuota sandėlio likučių sekimo sistema.

„Iš esmės visas kontrolės sistemas turėjome ir anksčiau, jų padedami ir išsiaiškinome galimą piktnaudžiavimą. Pastaruoju metu tiesiog dar griežčiau jas taikome“, – aiškino P. Kibiša.

Paulius Kibiša / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dabar, remiantis Kauno miesto savivaldybės pranešimais, kauniečiai vakcinuotis gali 24-iuose punktuose, bene visi įsikūrę privačiose gydymo įstaigose. Tačiau ten, anot P. Kibišos, skiepijimo proceso stebėjimas krinta ant pačių klinikų pečių.

„Privačiose klinikose dirba tokie pat gydytojai kaip pas mus, o vadovai turi tokią pat atsakomybę, todėl nesibaiminčiau. Metų pradžioje daug kolegų iš kitų miestų lankėsi pas mus pasimokyti, kaip organizuoti masinį skiepijimą. Jei kolegos iš privataus sektoriaus domėsis, mielai pasidalysime patirtimi, kaip kontroliuoti vakcinavimą“, – teigė pašnekovas.

P. Kibiša pridūrė, kad tokį elgesį, kai sukčiaujama ir apsimetama, jog pasiskiepijama, lemia žmonių tamsumas ir nesąžiningumas, o siekiant nuo to apsisaugoti reikia sąžiningumo, budrumo, principingumo ir ryžto.

Kaip prieš dvi savaites pranešė LRT TELEVIZIJA, įtariama, kad norint gauti įrašą apie suleistą vakciną, tačiau išvengti užėjimo į vakcinavimo kabinetą tekdavo susimokėti. Šaltinių teigimu, suklastotas įrašas galėjo kainuoti nuo 100 iki 500 eurų. Galimai tai padariusi Kauno miesto poliklinikos darbuotoja buvo atleista.

LRT.lt primena, kad galimų vakcinacijos klastojimo atvejų užfiksuota ir Vilniuje: praėjusią savaitę pareigūnai pranešė, kad už kyšius taip galėjo pasielgti apie 200 žmonių. Problema užfiksuota ir Akmenės rajone, tad dėl galimai klastojamų įrašų apie vakcinaciją nuo koronaviruso Akmenės rajono meras kreipėsi į prokuratūrą.