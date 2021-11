Jaunoms mamoms padėti siūlanti kaunietė Aušrinė: „Svarbiausia suprasti – nesame tobulos ir prašyti pagalbos nėra blogai“

Garsiai apie siūlymą padėti jaunoms mamoms prabilusi kaunietė Aušrinė Stanevičienė iškėlė ir problemą: tokios moterys neretai nedrįsta prašyti pagalbos vos gimus kūdikiui. Nors dar nesulaukė žinutės, kam galėtų padėti, moteris teigė, kad atsirado daugiau bendraminčių, pasiruošusių ištiesti pagalbos ranką. Įžvalgomis, kaip atpažinti jaunas mamas, kurioms reikėtų padėti buityje ar išklausyti, pasidalijo ir psichologė Birutė Ramoškienė.

Paskatino asmeninė patirtis

Kaunietė Aušrinė rugsėjo pabaigoje feisbuke paskelbė įrašą, siūlydama padėti jaunoms mamoms. Moteris pasidalino savo patirtimi, kai, auginant naujagimį sūnų, reikėdavo papildomų rankų, laiko tiesiog nusnūsti, nusiprausti ar pavalgyti, tačiau nedrįsdavo paprašyti pagalbos, kai jos labiausiai reikėjo. Vis dėlto atsirado žmonių, kurie patys atėjo ir pasisiūlė padėti, todėl dabar Aušrinė nori padėti kitoms mamoms.

„Galbūt reikėtų išvežti vaikelį į lauką, kol jūs nusnūstumėte. Gal pirmą savaitę po gimdymo, kol viską susigaudytumėte, galėčiau kiekvieną dieną pristatyti pietus, kad nereikėtų gaminti. Galbūt tiesiog norėtumėt susirašyti ir paklausti patarimo, sulaukti išklausymo. Galbūt nespėjate išsiplauti grindų, o jos jus labai erzina“, – rašė Aušrinė.

Aušrinė Stanevičienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Ši žinutė sulaukė nemažo palaikymo iš kitų moterų, o kalbėdama su LRT.lt kaunietė sakė, kad parašyti tai paskatino ir asmeninė patirtis.

„Kai sūnus buvo iki trijų mėnesių amžiaus, tas laikas buvo sunkiausias. Turėjau problemų dėl žindymo ir iš tikrųjų laikas ištirpdavo. Pirmą mėnesį, kol vyras buvo tėvystės atostogose, truputėlį daugiau buvo pagalbos, bet vėliau buvo toks metas, kai nuolat buvau namuose, buvo sunku su vaiku išeiti į lauką. Buvo tokių dalykų, kai papildomos rankos būtų pravertusios“, – pasakojo Aušrinė.

Tiek jos pačios mama, tiek vyro tėvai gyvena kituose miestuose, tad šalia nebuvo artimųjų, kurie galėtų ateiti ir padėti, pavyzdžiui, buityje. O ir pačiai buvo nedrąsu prašyti pagalbos.

„Pagalbos reikėjo buityje. Pirmoje vietoje – vaikas, o paskui valgis, tada – susitvarkyti, dar ką nors padaryti. Buitiniai darbai liko nuošaly. Ir kaip čia prašysi, kaip nesusitvarkai su visa situacija? Visada norisi būti geriausia, tobula mama ir su viskuo susitvarkyti pačiai“, – minėjo moteris.

Buvo toks metas, kai nuolat buvau namuose, buvo sunku su vaiku išeiti į lauką. A. Stanevičienė

Reikia ne tiek daiktų, kiek gero žodžio

Ji prasitarė, kad gavo žinutę iš draugės, kuri pasisiūlė padėti su paprastais dalykais, pavyzdžiui, indus išplauti. Tai, pasak pašnekovės, labai pravertė, o vaikui augant atsirado daugiau laiko ir daugiau pati galėjo padaryti. Aušrinė sakė, kad įsiminė tinklalaidėje „Kalba mamos“ girdėta pašnekovė, kalbėjusi, kad mamoms svarbu ne tiek atvežti rūbelių, nupirkti gražių žaislų ir ateiti pasėdėti, o būtent atlikti paprastus, kasdienius darbus.

„Kai pati savo kailiu patyriau, pagalvojau: jeigu iš to išbrisiu, eisiu pati daryti ko nors, susijusio su tuo. Turėjau troškimą padėti kitoms mamoms. Truputėlį reikėjo laiko, kad mano vaikas paaugtų. Nuo vasaros gvildenau idėją parašyti, bet vis nedrįsau. Nežinojau, kaip reaguos žmonės, atsiras ar neatsiras norinčiųjų“, – pasakojo Aušrinė.

Ji pastebėjo, kad jaunoms mamoms trūksta ir psichologinės pagalbos, išklausymo, kitų mamų palaikymo, galimybės pasidalyti bėdomis, sunkumais.

„Reikia tokios pagalbos, kai ne dalijamasi vien tik įvairiais patarimais į kairę ar į dešinę, o tiesiog supratingai išklausoma ir prašant pagalbos ar patarimo padedama. Reikia, kad pakalbėjusi suprastum, kad esi ne viena“, – pridūrė moteris.

Mamos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bijoma kreiptis pagalbos?

Nors dar neatsiliepė nė viena moteris, kuriai reikėtų pagalbos, kaunietė mano, kad Lietuvos moterys yra panašios į ją pačią gimus vaikui ir joms sunku prašyti pagalbos. Ypač pirmomis dienomis, kai daug nežinomybės, naujų dalykų.

„Įprasta būti visagalei mamai. Atrodo, kaip aš čia nesugebu, kaip kas nors neišeina. Aš manau, kad dėl lietuviško mentaliteto nelabai drįstama prašyti pagalbos, ypač nepažįstamų žmonių. Reikėtų suprasti, kad nesame tobuli žmonės, tobulos mamos, tobuli tėčiai, neturime visko spėti.

Ne tik vaikas gimsta, bet ir mama gimsta. Daug visko vyksta tiek vidiniame, tiek išoriniame gyvenime. Svarbiausia suprasti – mes nesame tobulos ir prašyti pagalbos nėra blogai. Tai nerodo, kad esame blogesnės mamos, jei kas nors ateis padėti“, – teigė Aušrinė.

Tiesa, moteris minėjo, kad sulaukė nemažai žinučių iš kitų moterų, mamų, besisiūlančių prisidėti. Ji svarsto ateityje suburti visas, kad būtų savotiška grupė, kuri, reikalui esant, galėtų padėti kitoms jaunoms mamoms. Ji taip pat ragina žmones ieškoti savo aplinkoje tokių mamų, kurioms reikia pagalbos, ir nebijoti jos pasiūlyti.

Ne tik vaikas gimsta, bet ir mama gimsta. A. Stanevičienė

„Galbūt tada ir reikės. Asmeninis kontaktas gali būti naudingesnis“, – pridūrė Aušrinė.

Paklausta, kaip jaunoms mamoms galėtų talkinti valstybė, moteris atsakė, kad būtų pravarti praktinė pagalba pirmomis dienomis po vaiko gimimo. Aušrinė girdėjusi, kad vienoje Europos šalyje būtent po gimdymo skiriama moteris pagalbininkė, kuri ateina kiekvieną dieną kelioms valandoms ir padeda buityje, sprendžia su žindymu susijusias problemas, parodo, kaip maudyti, prausti vaikutį.

„Tai reali pagalba, ne tiek žodinė. Galbūt reikėtų specialistų, kurie galėtų padėti. Prieš paskelbdama idėją, perskaičiau apie postpartum dulų mokymus, kaip ir į Lietuvą ateina jų idėja, suteikia žinių apie pirmąsias dienas ir padeda šeimai įveikti pirmus iššūkius. Jeigu tai išaugtų, galbūt būtų geras dalykas tėvams ir paskata“, – pasakojo kaunietė.

Aušrinė Stanevičienė / Fotolyrika nuotr.

Mamos kelia sau per didelius reikalavimus

Kauno miesto poliklinikoje dirbanti psichologė Birutė Ramoškienė džiaugėsi iš asmeninės patirties atsiradusia Aušrinės iniciatyva. Jos manymu, tai puikus būdas normalizuoti pagalbos poreikį ir tinkama pradžia padrąsinant kitas mamas ieškoti prieinamų pagalbos galimybių.

„Tikiu, kad sudėtingoje situacijoje esančios mamos, perskaičiusios Aušrinės įrašą ir komentarus po juo, gali kiek lengviau atsikvėpti: „Ach, pasirodo, ne man vienai taip.“ Tai sukuria bendrumo jausmą, kurio užsisukus vaikelio auginimo rutinoje gali labai trūkti, ir galbūt tas bendrystės jausmas gali paskatinti ryžtą prašyti pagalbos“, – LRT.lt teigė B. Ramoškienė.

Paklausta, kodėl kartais jaunos mamos nedrįsta prašyti pagalbos, net jei to tikrai reikėtų, psichologė atsakė, kad tai turbūt didele dalimi priklauso nuo moters asmeninių savybių bei gebėjimo prašyti pagalbos apskritai bet kokiose gyvenimo situacijose, ne tik gimus vaikui. Nors yra moterų, kurios pripažįsta, kad joms reikia padėti, nelaukdamos, kol pagalbą kas nors ims siūlyti, pašnekovė pabrėžė santykius su artimaisiais bei pasitikėjimą jais, gebėjimą išreikšti dėkingumą.

Birutė Ramoškienė / Asmeninio archyvo nuotr.

„Ganėtinai dažna situacija, kai mama įžeidžiai kritikuoja artimuosius, pavyzdžiui, vaiką pusdienį prižiūrėjusius senelius, dėl, jos supratimu, netinkamos priežiūros. Tokiu atveju tikėtina, kad seneliai ilgainiui ims vengti šių pareigų ir mama liks be to svarbaus pusdienio, kurį galėtų skirti savo poreikiams“, – komentavo B. Ramoškienė.

Ji taip pat mano, kad moterys sau kelia didelius reikalavimus dėl visuomenėje transliuojamo tobulumo įvaizdžio, mano, jog to iš jų tikisi aplinka. Nors tobulumą iki vaiko gimimo pavyksta neblogai imituoti, po gimdymo tai daryti sudėtinga. Be to, psichologės teigimu, jeigu kuri mama viešojoje erdvėje išdrįsta pasiskųsti miego stygiumi ar pajuokauti, kad išnuomoja savo mažylį parai, nes tiesiog nori pamiegoti, komentaruose greta palaikančių žinučių neretai pasipila įžeidinėjimai.

„Pakaktų pažvelgti į didžiąją dalį socialiniuose tinkluose skelbiamo turinio, susijusio su vaikų gimimu ir auginimu: ten vyrauja profesionalių fotosesijų metu užfiksuotos pirmos naujagimių dienos, nepriekaištingai suderintas garderobas, besišypsantys, laimingi tėveliai. Objektyvas nefiksuoja to, kad, tikėtina, tie tėveliai naktį prieš fotosesiją miegojo keletą valandų, o mamytė po gimdymo be nuskausminamųjų dar net sėdėti negali“, – dėstė B. Ramoškienė.

Savo klientėms patariu pirma tinkamai pasirūpinti savimi, kad galėtų pasirūpinti mažyliu. B. Ramoškienė

Sunkumus išduoda ir išvaizda, ir psichologinė būsena

Psichologės nuomone, tam, kad moteris būtų gera mama, ji neprivalo virsti kankine, dėl vaiko aukojančia visus savo poreikius. Visų pirma ji turėtų mokėti pasirūpinti savimi.

„Prisiminkime instrukcijas, kurias girdime prieš skrydžius lėktuvu. Viena jų yra nurodymas tėvams prireikus užsidėti deguonies kaukę pirma sau, o tik paskui jas uždėti vaikams. Lygiai taip pat savo klientėms patariu pirma tinkamai pasirūpinti savimi, kad galėtų pasirūpinti mažyliu“, – pabrėžė B. Ramoškienė.

Pakankamai gera mama, anot pašnekovės, yra ta, kuri pakankamai gerai atliepia esminius savo vaiko poreikius: užtikrina saugumą, skatina ne tik jo ryšius su kitais, bet ir autonomiją, saviraišką, stiprina savivertę ir brėžia tikroviškas ribas.

Mama ir vaikas / Shutterstock nuotr.

Psichologė taip pat papasakojo, kaip atpažinti, pamatyti moteris, kurioms reikia padėti su naujagimiais, bet jos to prašo nedrąsiai.

„Paprasčiausia atpažinti iš akivaizdžiai sumažėjusio rūpinimosi savo išvaizda, nes tam nebelieka laiko. Kalbant apie psichologinę būseną, būtų galima išskirti tokius požymius kaip mieguistumas, prislėgta nuotaika ar verksmingumas, perdėtas nerimavimas, baimė“, – teigė B. Ramoškienė.

Tačiau ji pažymėjo, kad negalima atmesti galimybės, jog ir nė vieno šių ar panašių požymių iš pažiūros neturinti mama nėra ties fizinio ar nervinio išsekimo riba, o kartais šių požymių netgi ir nėra kam pastebėti. Šiuo atveju, pasak pašnekovės, nemažą vaidmenį galėtų suvaidinti bendruomenė, pavyzdžiui, kaimynai, kurie žino, jog jų name gyvenanti moteris susilaukė mažylio ir augina jį viena.

Kalbėdama apie papildomą pagalbą, B. Ramoškienė teigė, kad gimdymo skyriuose galėtų būti teikiamos psichologinės konsultacijos akcentuojant būtinybę išmokti pasirūpinti savimi ir kad nėra gėdinga prašyti pagalbos. Taip pat reikėtų suteikti kontaktus pagalbą teikiančių įstaigų, į kurias kreiptis galima anonimiškai.

„Tokios konsultacijos galėtų būti teikiamos šeimai dar ligoninėje, prieš išleidžiant namo. Savo praktikoje esu turėjusi ne vieną klientę, kuri į konsultacijas atvykdavo kartu su mažyliu per jo pietų miegą, ir, kol vaikelis miegodavo, mamytė sulaukdavo psichologinio palaikymo bei pastiprinimo, o tai kur kas svarbiau nei švara spindinčios namų grindys“, – aiškino Kauno miesto poliklinikos psichologė B. Ramoškienė.