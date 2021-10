Pasisakymas apie lėtus skiepijimo tempus gali virsti rimta krize: ar Nausėda nubrėžė dar vieną raudoną liniją tarp savęs ir Vyriausybės?

„Centrinės valdžios skiepijimo strategija nukrypo ne į motyvavimą, o į grasinimą“, – taip po kritikos prezidentui Gitanui Nausėdai apie jo išsakytus teiginius, pasisakymą penktadienį patikslino prezidentūra. Tiesa, Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologė Rima Urbonaitė pabrėžia – kartais susidaro įspūdis, kad tiek prezidentas, tiek pati institucija už savo žodžius neatsako, o tai gali sukelti ne tik komunikacinę, bet ir politinę krizę.

„Po šios kritikos buvo bandoma imtis aktyvesnių veiksmų, tačiau pasirinkta centrinės valdžios strategija nukrypo ne į gyventojų motyvavimą skiepytis bei pozityvių paskatų kūrimą, o į grasinimo priemones, gąsdinant žmones netekti galimybės gauti būtinąsias viešąsias paslaugas, tokias kaip sveikatos priežiūra ar viešasis transportas. Tai suskaldė visuomenę ir padidino nepasitikėjimą valdžia“, – po pasipylusios kritikos G. Nausėdai sureagavo prezidentūra išplatintame komentare.

Politologė: prezidentas šiuo pasisakymu gali sukelti rimtą politinę krizę

Kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo MRU lektorė R. Urbonaitė, tai jau ne pirmas toks atvejis, kai prezidentas kone atvirai konfrontuoja su Vyriausybe ar kai kuriais jos ministrais.

Būtent pastarosios dienos pasisakymas kelia net kelis klausimus, vienas iš jų – ko siekė G. Nausėda pasakydamas tokius, iš pažiūros į didelį skandalą galinčius peraugti žodžius.

„Akivaizdu, kad tai nėra eilinė kritika dėl vakcinacijos kampanijos, tai yra labai rimtas vertinimas, jog iš esmės yra sabotuotas vakcinavimo procesas, su aiškiu tikslu, kad prezidento iškeltas tikslas nebūtų pasiektas. Tai kelia keletą klausimų – pirma, ar prezidentas gali pateikti faktus ir argumentus tam, antra, kodėl prezidentas dabar apie tai prabilo ir trečias momentas, kur prezidentas pats buvo vasaros pirmoje pusėje, nes, mano žiniomis, prezidentas nebuvo aktyvus vakcinacijos kampanijos dalyvis“, – sako MRU lektorė.

Rima Urbonaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ji teigia, visa ši G. Nausėdos kalba yra ne kas kita, kaip labai neatsakingas kalbėjimas, kuris, pasak R. Urbonaitės, prezidentūrai būdingas jau ne pirmą kartą.

„Kas gali nutikti, kad mes turėsime labai rimtą skandalą, nes tokie prezidentūros kaltinimai, jei jie pasitvirtintų, tai turėtume versti Vyriausybę. Tai, švelniai tariant, ne šiaip kritika Vyriausybei, o kaltinimas ir veikla, kuri mus atvedė ten, kur mes esame dabar, kai mes turime krūvas mirčių, kurių galėjome neturėti“, – teigia R. Urbonaitė, pridūrusi, jog darosi įdomu, ar prezidentūra apskritai geba atsakyti už savo pasakomus žodžius.

Apkaltino Vyriausybę, kad skiepijimo tempai vasarą buvo per lėti

LRT.lt primena, kad ketvirtadienį G. Nausėda išsakė kritikos, jog vakcinacijos tempai buvo dirbtinai lėtinti.

„Mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą“, – tuomet sakė prezidentas.

BNS klausė prezidentūros kuo šalies vadovas grindžia pastarąjį teiginį apie dirbtinį vakcinavimo lėtinimą, kas jį dirbtinai lėtino ir ar prezidentas pasitiki už vakcinavimą atsakingomis institucijomis.

Aštuonioliktos Vyriausybės premjerė ir ministrų kabinetas / LRT.lt koliažas

Pasak G. Nausėdos atstovų, šalies vadovas dar sausį iškėlė tikslą iki vasaros vidurio paskiepyti 70 procentų suaugusių gyventojų ir nuolat ragino imtis veiksmų to pasiekti.

„Kartu su Sveikatos ekspertų taryba sistemingai buvo teikiamos rekomendacijos parengti aiškią ir skaidrią gyventojų vakcinavimo strategiją, efektyviai veikiančius vakcinavimo procesus, visuomenės informavimo ir konsultavimo kampaniją. Tačiau gegužės mėnesį masinė vakcinacija buvo pradėta iš esmės neturint šių rezultatyviai vakcinacijai būtinų sąlygų, kai tuo tarpu ES vakcinų tiekimas buvo sklandus – planingas ir prognozuojamas“, – teigė prezidentūra.

Pasak G. Nausėdos atstovų, „tuo tarpu atsakingieji už pandemijos valdymą ir vakcinaciją kėlė sau neapibrėžtus „paskiepyti kiek įmanoma“ tikslus, buvo skiriama daug dėmesio aiškinant, kodėl 70 procentų tikslas nėra svarbus ar per ambicingas.“

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Centrinės valdžios veikimas buvo chaotiškas, dažniausiai reaktyvus, o ne proaktyvus kaip tikėtasi“, – nurodoma atsakyme.

Paprašytas detalizuoti, kas konkrečiai, prezidento vertinimu, tyčia sulėtino vakcinacijos tempus, jo atstovas nurodė, jog „būtent nepakankamas centrinės valdžios veikimas turėjo įtakos masinės vakcinacijos tempų sulėtėjimui“.

Į klausimą, ar G. Nausėda pasitiki Vyriausybe ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), R. Jasiulionis atsakė, jog, „šalies vadovas yra ne kartą sakęs, kad SAM, nepaisant to, kas buvo nepadaryta praeityje, turi imtis neatidėliotinų veiksmų paspartinti vakcinaciją, ypač tarp labiausiai pažeidžiamų grupių, visų pirma senjorų. Priešingu atveju ministras turėtų prisiimti politinę atsakomybę“.

Planas buvo pasiekti 70 proc.

70 proc. suaugusių gyventojų Lietuva paskiepijo rugsėjo pradžioje – šis tikslas anksčiau keltas viliantis, jog tokios dalies pasiskiepijusių gyventojų pakaks norint suvaldyti pandemiją. Vis dėlto pradėjus plisti pavojingesnei delta atmainai, G. Nausėda paragino siekti paskiepyti 90 proc. gyventojų.

Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Reaguodamas į prezidento kritiką sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ketvirtadienį teigė, kad žmonių noras skiepytis vasarą buvo sulėtėjęs didžiojoje Europos Sąjungos dalyje, o nepaisant pastangų skatinti gyventojus skiepytis, dalis žmonių vis dar nepasitiki mokslu ir medicina, o dalis piliečių nepasitiki ir vieni kitais, ir valstybe.

Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje bent viena doze yra vakcinuota 64 proc. visų gyventojų ir 74,6 proc. visų suaugusių gyventojų.