Dulkys pakomentavo Nausėdos kritiką apie vangią vakcinaciją vasarą: žmonių noras skiepytis buvo sumažėjęs ir kitose ES šalyse

Sveikatos apsaugos ministerija ketvirtadienio pavakarę pateikė ministro Arūno Dulkio poziciją po prezidento Gitano Nausėdos išsakyto vertinimo apie vasarą galbūt net specialiai sulėtėjusių skiepijimo tempų priežastis.

„Žmonių noras skiepytis vasarą buvo sulėtėjęs didžiojoje Europos Sąjungos dalyje. Suvaldžius tuometinę pandemijos bangą ir sumažėjus naujų atvejų skaičiui, dalis žmonių klaidingai pamanė, kad ir grėsmė susirgti gerokai sumažėjo. Ir dėl to, deja, nukėlė savo apsisprendimą skiepytis vėlesniam laikui“, – sako A. Dulkys.

„Mums kiekviena žmogaus gyvybė yra brangi, dėl kiekvienos iš jų medikai kovoja kasdien, visi kartu raginame skiepytis. Labai gaila, kad dalis žmonių vis dar nepasitiki mokslu ir medicina, o dalis piliečių nepasitiki ir vieni kitais, ir valstybe. Tikime ir dirbame toliau, kad šio pasitikėjimo daugėtų visose srityse. Pasitikėjimas yra raktas ne tik į pandemijos įveikimą, bet ir į vakarietišką, demokratišką valstybę.

Dėkojame visiems pasiskiepijusiems, nes jų dėka iki pat liepos pradžios skiepijomės sparčiau nei ES vidurkis. Jų pastangomis nuo pačios vakcinacijos pradžios buvome ir šiandien tebesame sparčiausiai besiskiepijanti valstybė visoje Rytų Europoje“, – savo poziciją dėstė sveikatos apsaugos ministras.

Anot G. Nausėdos, jei apie paskatas skiepijant nuo COVID-19 būtų pradėta kalbėti anksčiau, šiandien būtume geresnėje vakcinavimo situacijoje.

„Bet yra taip, kaip yra ir dėl vakcinavimo tenka prisiminti, kad mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai.

Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada buvo verčiamasi per galvą“, – sakė prezidentas.

Pasak jo, jei panašių situacijų būtų buvę išvengta, skiepijimosi lygis būtų gerokai aukštesnis. Šalies vadovas teigė, kad niekas negali paneigti statistikos, kad mirčių ir sergamumo skirtumai tarp nepasiskiepijusių ir pasiskiepijusių žmonių yra itin dideli.

„Skiepijimasis lieka pačia svarbiausia priemone ir svarbiausia, kad mes turėtume Europos Sąjungos mastu galvoti apie bendrus pirkimus, rengiantis pandemijos tąsai“, – teigė G. Nausėda.