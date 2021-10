Šimašiaus siūlymai Vyriausybei: visur reikalauti galimybių paso, o per Kalėdas riboti nepasiskiepijusių judėjimą

Pandeminei situacijai negerėjant, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius socialiniame paskelbė siūlymus, kuriuos teikia Vyriausybei. Tarp mero siūlymų – ir judėjimo ribojimai nesiskiepijusiems, ir galimybių paso reikalavimas visose prekybos vietose bei turguose.

Sostinės meras socialiniame tinkle dėstė, kad klausimą „kada baigsis pandemija Lietuvoje?“ jau turime pakeisti klausimu „kada mes užbaigsime pandemiją Lietuvoje?“.

„Jei jums atrodo, kad situacija bloga, tai noriu jus informuoti, kad ji dar blogesnė“, – tvirtino R. Šimašius.

Jis vardijo, kad Lietuva yra viena pirmųjų pasaulyje pagal naujų COVID-19 atvejų skaičių, o sergančiųjų, kurie yra neskiepyti, yra 4-5 kartus daugiau nei skiepytų. Be to, kaip dėstė meras, per parą nustatoma daugiau atveju, nei yra paskiepijama žmonių. O ir pagal mirtys, kaip rašė R. Šimašius, Lietuva yra viena iš pirmųjų.

„Šiuo metu šalyje turime 28 tūkst. sergančių. Čia tiek, kiek žinome – o kiek dar yra tokių, kurių nežinome. Ligoninės kemšasi COVID ligoniais – vien per pastarąją parą į ligonines Lietuvoje pagludyti 172 COVID pacientai. Deguonies lovose guli 1417 ligoniai, reanimacijoje guli 244 ligoniai. Priminsiu, kiek mums visiems kainuoja jų gydymas – pirmųjų apie 2000 eurų, su deguonies lovomis – 8000 eurų, reanimacijoje – 50 tūkst. eurų. Sudauginkite patys – štai kiek mums kainuoja nenoras skiepytis.

Medikų ir pacientų kova su Covid-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kiti pacientai nebegali gauti įprastų sveikatos gydymo paslaugų – galime turėti ir netiesiogiai su COVID susijusių mirčių. Paskiepijome apie du trečdalius šalies gyventojų, bet vis dar per mažai, kad virusui nebebūtų kur plisti. Vakcinos turime daugiau nei reikia, norinčių skiepytis nedaugėja. Mokyklos, kurias norime palikti neuždarytas, kas bebūtų, jau kalba apie prailgintas atostogas ar dalinį nuotolinį ugdymą. Deja, jose užsikrečiama daugiausiai“, – iššūkius vardijo sostinės meras.

Pasak R. Šimašiaus, turime neskiepytųjų pandemiją, bet ji vis dar veikia mus visus – net ir tuos, kurie pasiskiepijo ir taip apsaugojo save.

Anot mero, yra du keliai, kurių galima imtis. Pirmiausia, jo teigimu, einant pirmuoju keliu yra baudžiami tie, kurie pasiskiepijo, šiuo keliu, pasak jo, jau nuėjo Latvija.

„Nuprotėti galima iki tiek, kad pradėsime šaudyti į kojas savo pareigas vykdantiems parduotuvių apsauginiams, apsimetus ekspertais kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Galimybių paso (kuris, priminsiu, leidžia neuždaryti visko kaip buvo per ankstesnes bangas), virusą siūlysime gydyti kokiu nors vandeniu, o vengdami skiepų kliedėsime apie „laisvą mirtį“. Deja, visa tai jau vyksta.

Kai bijantys skiepų kalba apie vergovę ir priespaudą, realiai juk jie patys tėra savo tamsumo vergai, ir bando kitiems primesti savo pasirinkimų pasekmes. O gal visgi „vergams palikim vargo naktį klaikią“, o ne primeskim tos galvoje tūnančios tamsos ir vergovės visiems atsakingiems žmonėms? Siūlau nesielgti pagal neatsakingiausius, nebauskime tų, kurie atsakingi ir nori gyventi“, – rašė R. Šimašius.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip dėstė meras, Latvija, įsivesdama karantiną, baudžia pasiskiepijusius, nors pandemija yra neskiepytųjų. Kitas kelias, anot jo, yra toks, kurį pasirinko Estija – neliesti paskiepytųjų, bet griežtinti sąlygas nepaskiepytiems. Estijoje naikinama galimybė atlikus testą gauti jų galimybių paso atitikmenį – norint patekti į kai kurias laisvalaikio vietas, bus būtina turėti skiepo arba persirgimo įrodymą.

„Tokie du keliai. Arba baudžiame visus, arba griežtiname sąlygas tiems, kas vengia efektyvių ir saugių skiepų. Trečiasis kelias būtų apskritai nieko nedaryti – bet tada virusas užbaigtų mus, todėl tokio sprendimo net nesvarstykime. Džiaugiuosi, kad mūsų Vyriausybė bent jau kol kas renkasi antrąjį kelią, tačiau, mano nuomone, dar ne visos priemonės išnaudojamos.

Laikas būti atviriems ir tiesmukiems. Kažkas gal gali sau leisti būti suklaidintu egoistu dėl menamų vakcinos šalutinių poveikių, tačiau aš turiu pareigą dėl vilniečių būti principingu už mūsų miestą ir jo gyventojus“, – dėstė meras.

Ką jis siūlo Vyriausybei?

R. Šimašius išvardijo ir priemones, kuriū siūlo imtis Vyriausybei. Anot jo, Kalėdų laikotarpiu nepasiskiepijusiems asmenims turi būti taikomi judėjimo tarp savivaldybių ribojimai.

„Jei žmonės nėra pakankamai sąmoningi, nesuprasdami, kad gali parvežti virusą savo vyresniems artimiesiems, pastaruosius turi apsaugoti valstybė. Norite Kalėdų šeimoje – skiepykitės jau dabar“, – teigė R. Šimašius.

Jis taip pat siūlo, kad prekybos vietose neturėtų būti taikomi jokie ploto apribojimai, tačiau visose parduotuvėse ir turguose reikalaujama galimybių paso. Anot jo, tokia pati priemonė turėtų būti taikoma ir viešajame transporte.

„Analogiškas sprendimas galėtų taikomas ir viešajame transporte – dėl kontakto pobūdžio ir atsekamumo neturime duomenų, kad čia labiau plistų virusas, tačiau kontrolieriai galėtų tikrinti ne tik bilietus, bet ir galimybių pasus. Tam reikia Nacionalinio operacijų centro sprendimo, kurį kviečiu ir priimti.

Mokyklas uždaryti būtų jau nepateisinama, nes ten mokosi mūsų ateitis, ir jiems reikia tikro mokslo. Tačiau akivaizdu, kad šiuo metu tai yra gera terpė virusui plisti. Todėl mokinių testavimas turėtų būti privalomas, ne pasirenkamas. Taip apsaugotume ir mokytojus, ir moksleivių tėvus. Didžiausia problema čia – kaip užtikrinti, kad dėl testų tėvai nesugalvos neleisti savo atžalų į mokyklą, tokiu būdu kenkdami jų išsilavinimui. Į šio galvosūkio sprendimą turėtų pasijungti daugiau socialinių tarnybų“, – dėstė R. Šimašius.

Jis taip pat teigė, kad kai kurių priemonių, kurių jau ėmėsi Vilnius, reikėtų imtis ir nacionaliniu mastu, pavyzdžiui, reikalauti, kad viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių darbuotojai turi turėtų galimybių pasą.

R. Šimašius taip pat teigė, kad reikėtų sekti Estijos ir atsisakyti testo, kaip galimybės gauti galimybių pasą.