Lietuva mini Kovos su prekyba žmonėmis dieną: jos mastai auga nuolat

Minint Kovos su prekyba žmonėmis dieną, Vidaus reikalų ministerija siekia atkreipti visuomenės dėmesį į šį nusikalstamą socialinį reiškinį. Kaip rašoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime, prekybos žmonėmis mastai nuolat auga.

Kova su prekyba žmonėmis yra prioritetas tarptautiniu mastu, todėl ši sritis itin svarbi ir Lietuvos institucijoms, kurios stengiasi užtikrinti gyventojų saugumą.

Prekyba žmonėmis pagal savo pelningumą yra antras pasaulyje nusikaltimas po prekybos narkotikais. Europos Sąjungos duomenimis – prekybos žmonėmis mastai nuolat auga.

Jau keli metai Lietuvoje vyraujanti tendencija – mažėja pradėtų ir vykdomų ikiteisminių tyrimų (IT) dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis skaičius (kasmet pradėtų IT skaičius: 2017 m. – 35, 2018 – 14, 2019 – 16, 2020 – 11; kasmet vykdytų IT skaičius: 2017 – 61, 2018 – 54, 2019 – 46, 2020 – 27).

Didžioji dalis ikiteisminių tyrimų pradėti dėl prekybos žmonėmis nusikalstamoms veikoms vykdyti: priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui, seksualiniam išnaudojimui ir priverstiniams darbui, priverstinei santuokai. Lietuvoje priešingai nei daugumoje ES šalių, daugelis ikiteisminių tyrimų pradėti dėl prekybos žmonėmis neseksualiniam išnaudojimui, didžioji daugumą išnaudotų asmenų – moterys.

Lietuvos vietovės, kuriose buvo verbuojami nukentėję asmenys: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Mažeikiai, Zarasai ir Šalčininkai. Šalys, kuriose išnaudojami Lietuvos piliečiai: Lietuva (75 proc. nukentėjusiųjų), pavieniai atvejai – Jungtinė Karalystė ir Švedija. Atkreiptinas dėmesys, kad vis labiau išnaudojimas ir prekyba žmonėmis plinta šalies viduje. Prekyboje žmonėmis daugiausia išnaudojami jauni ir darbingo amžiaus asmenys 21–30 metų amžiaus grupės.

2020 m. iš valstybės biudžeto skirta 240 100 tūkst. eurų kompleksinei pagalbai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis (26 proc. daugiau nei 2019 m.) ir pagalba suteikta 208 nukentėjusiems asmenims. Prekyba žmonėmis – tai procesas, kurio metu įtraukti asmenys yra išnaudojami siekiant gauti ekonominės naudos. Tai yra sunkus nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas.

Prekybos žmonėmis nusikaltimas pasižymi išnaudojimo formų gausa. Vaikai ir suaugę asmenys gali būti išnaudojami vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, organų išėmimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais.

Šiandien Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kviečia prisijungti stebėti performansus, kurių metu visuomenė bus informuojama apie prekybos žmonėmis formas ir pavojus. Nuo 14 val. 13 miestų vyks renginiai prekybos žmonėmis tema, kuomet bendruomenių pareigūnai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais (NVO) pasakos apie prekybos žmonėmis pavojus.