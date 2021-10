Iš Kabelių migrantai iškeldinti po grasinimo streiku, tačiau skundai dėl stingdančio šalčio, pasak pasieniečių, perdėti

Brezentiniame angare, Varėnos rajone, Kabelių užkardoje gyvenę migrantai pirmadienį perkelti į Pabradę. Tai žadėta padaryti spalio 1-ąją. LRT RADIJĄ pasiekė liudijimas, kad perkėlimo laukę migrantai grasino bado streiku. Migrantai perkeliami ir iš angaro Druskininkų užkardoje.

Pasak meteorologo Gyčio Valaikos, naktį iš sekmadienio į pirmadienį Varėnoje fiksuota -5 laipsnių oro temperatūra, o dirvos paviršiuje šalo iki -9 laipsnių šalčio.

Brezentinėje palapinėje, angare, esančiame Kabelių užkardoje, Varėnos rajone, iki šiol gyveno 58 migrantai.

„Pirma žinutė buvo tokia – atsiuntė man keletą nuotraukų, kaip gyvena (migrantai). Aš sakiau, kad siaubingai atrodo, nes kiekvieną dieną yra vis šalčiau ir šalčiau. Ir paskutinė žinutė buvo tokia, kad jie, migrantai, nusprendė protestuoti, nes buvo tokia naktis, kai buvo taip šalta, kad žmonės verkė, nes negalėjo to ištverti. (...) Jie pasakė, kad nevalgys, kol jų į kitą vietą neapgyvendins ir kad nori, kad papasakočiau, kad toks protestas vyksta“, – pasakojo su migrantais ryšį palaikanti Ewa Wolkanowska-Kolodziej.

Toks pagalbos prašymas, anot pašnekovės, visuomenės ausų neturėjo pasiekti.

„Toje stovykloje migrantai negali turėti telefonų, jie tiesiog paslėpė telefoną, padarė keletą nuotraukų. Aš jiems sakiau, jums gali kilti problemų, jeigu pareigūnai pamatys, kad jūs padarėte nuotraukas ir išsiuntėte tokią žinutę. Bet jie pasakė, kad jiems ten taip blogai, kad blogiau negali būti, taip blogai, kad tiesiog verkia iš šalčio“, – LRT RADIJUI sakė E. Wolkanowska-Kolodziej.

Druskininkų pasienio užkardos ruože pradėti fizinio barjero įrengimo darbai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kabelių užkardos vadas Donatas Urbelionis sako, kad situacija anaiptol nebuvo tokia dramatiška, jam pritaria ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis.

„Tas angaras – jis šildomas, nustatyti davikliai, kurie fiksuoja temperatūrą. 20-iai laipsnių nustatyta temperatūra, yra krosnelės, kūrenamos dyzeliniu kuru, tai nėra ten taip ir šalta“, – aiškino D. Urbelionis.

„Angaras nebuvo ta vieta, kur labai kentėtų – nuo potvynių, nuo šalčio to paties, nes jame vis tiek yra šildymas numatytas. Be to, angaruose gyvena mažiau pažeidžiami asmenys, negu gyveno palapinėse. Tiesiog buvo sudėlioti prioritetai, niekas specialiai nesistengia laikyti palapinėse, tiesiog atsiranda nauji moduliniai nameliai toje pačioje Pabradėje, ir tą pačią dieną žmonės iškeliami, kai tik yra sąlygos“, – pridūrė G. Mišutis.

Vietos konteinerių miestelyje Pabradėje atsirado kaip tik tada, kai buvo pagrasinta bado streiku. Pirmadienį Užsieniečių registracijos centro Pabradėje viršininkas Aleksandras Kislovas sakė, kad laikinoji gyvenvietė dar pilnai neįrengta.

„Šiai dienai, jeigu mes kalbame apie konteinerių miestelių įrengimą, tai konteinerių miestelis neįrengtas. Kaip jūs manote, kada laikomas butas įrengtas? Ko gero ne tada, kai pastatytos sienos, o kai viskas yra pabaigta. Tai šiai dienai iš penkių sektorių baigiamas rengti trečias sektorius, o į tą sektorių, kuris įrengtas, bus atvežti žmonės“, – sakė A. Kislovas.

Užsieniečių registracijos centras Pabradėje / BNS nuotr.

Brezentiniame angare, o kitaip tariant, didelėje palapinėje, apie pusšimtis migrantų iki vakar gyveno ir Druskininkų pasienio užkardoje.

„Mes angarą šildome 24-ias valandas per parą. Yra vienas išorinis šildytuvas didelis ir vienas yra viduje šildytuvas, kurį patys migrantai junginėjasi pagal savo poreikius“, – komentavo Druskininkų pasienio užkardos vadas Andrius Beloručkinas.

Jo teigimu, dienos metu čia temperatūra įšyla tiek, jog migrantai vaikšto su marškinėliais.

„O naktį visi miega, tai jie ir užsikloja, ir apsirengę, be abejo, naktį yra truputėlį vėsiau, bet patį šildytuvą jie patys junginėjasi viduje papildomai, pagal savo poreikius. Turime šildytuvų tiek, kiek reikia, jeigu reikia, dar ir papildomai galime pastatyti“, – sakė užkardos vadas.

Daliai žmonių vietos konteinerių miestelio nameliuose kol kas pritrūko, Kabelių užkardoje liko ir du 15 bei 17 metų nepilnamečiai, nelydimi suaugusiųjų, o iš viso – 11-ka asmenų.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tvirtino, kad užkardoje likusiems migrantams pasieniečiai yra užleidę dalį savo kabinetų, todėl nakties šalčio jiems kęsti neteks.

Visar reportažas – LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.