Neįgaliųjų poreikiai pasimeta milijoniniuose pirkimuose – daiktais nukrauti sandėliai, o išeina tuščiomis

Valstybės institucija – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras – vien šiais metais priemonių neįgaliesiems pirkimo sutarčių pasirašė už pustrečio milijono eurų. Dar už beveik milijoną pasirašyta sutarčių dėl tų priemonių taisymo ir pritaikymo. To reikia, nes žmonėms, turintiems skirtingą negalią, urmu perkamos universalios prekės – vežimėliai, specialios kėdutės, vaikštynės. Vėliau jas auksarankiai meistrai konkrečiam neįgaliajam arba pritaiko, arba pats neįgalus žmogus turi prie jos prisitaikyti.

Neįgalieji siūlo palyginimą – pabandykite nuolat vaikščioti su per dideliais ar atvirkščiai – spaudžiančiais batais. Neįgalus žmogus ir jo poreikiai masiniuose pirkimuose pasimeta. Ir paskui mes stebimės, kodėl neįgaliųjų poreikiams išleidžiami milijonai, kodėl pirkiniais nukrauti sandėliai, o vežimėlio savo vaikui rinktis atėjusi mama išeina tuščiomis ir neįgalų vaiką toliau vežioja vežimėliu, kuris jau seniai išaugtas.

Neįgaliųjų techninės pagalbos centre lentynos nukrautos vežimėliais.

„Sandėlyje turime daug įvairių priemonių, taip pat vaikiškų priemonių, vaikštynių, stovėjimo atramos, padidinto reguliavimo galimybių. Vežimėlių yra įvairių“, – vardija Techninės pagalbos neįgaliesiems centro koordinatorius Ramūnas Aladavičius.

„Pas mus yra dešimt padalinių kiekvienoje apskrityje, kiekvienas padalinys turi savo atskirą sandėlį“, – aiškina Techninės pagalbos neįgaliesiems centro laikinoji vadovė Vilija Juškienė.

„Kolektyvas padirbėjo labai stipriai. Mes turime viską įvykdyti ir atsiskaityti su tiekėjais iki gruodžio 24 dienos. Dėl to ir tiekėjai stengiasi pristatyti tas priemones“, – kalba Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyriaus vedėja Livija Martinėnienė.

Nors vežimėlių pilni sandėliai, o dukrą su negalia auginanti vilnietė iš tos gausos tinkamo vežimėlio vis tiek negali išsirinkti.

„Mums reikia vežimėlio didesniam vaikui, bet yra gana sudėtinga situacija, tie vežimėliai didesniems vaikams yra labai sunkūs“, – tvirtina mama Laura Keršytė.

Negalia / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Moteris sako, kad iš sandėlio pasiūlytas vežimėlis svėrė iki 30 kilogramų, todėl neįgalią dukrą mama priversta vežioti išaugtu vežimėliu.

„Tas lengvumas reikalingas, nes ne visur mes galime pravažiuoti, ne visur pritaikyta neįgaliesiems, reikia kartais ir vežimą pakelti. Mes gyvename penktame aukšte, laiptai yra, negalėčiau kiekvieną dieną net į lauką išeiti be kažkieno pagalbos, be vyro ar be kaimyno“, – priduria mama.

„Iš tikrųjų pats vežimėlis neįgaliam vaikui turi būti pakankamai stabilus ir saugus, ypač didesnio ūgio vaikui, didesnio svorio, tai jis negali būti visiškai lengvas“, – sako V. Juškienė.

Vežimėlio saugumą įprastai užtikrina ne svoris, o tarptautiniai standartai. Vežimėliai, kaip ir automobiliai, testuojami imituojant susidūrimą. Bet reikalavimas, kad vežimėlis atitiktų šį standartą, į viešųjų centro pirkimų sąlygas įtraukiamas retai. Šiais metais vežimėlių pirkta urmu, didelė jų dalis – universalūs.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė tvirtina, kad pirkti universalius vežimėlius žmonėms, turintiems skirtingus poreikius, neteisinga.

Monika Ošmianskienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tikslas juk yra suteikti žmogui savarankiškumą, pilnavertį gyvenimą, tausoti jo sveikatą. Įsivaizduokime, jeigu jums siūlytų pasirinkti batus iš sandėlio, kurie yra užpirkti, kažkokie pigesni, nebūtinai jūsų dydžio, galbūt trina, jau nekalbu apie estetiką. Ir sakytų, žinote, mes pritaikysime, truputį nukirpsime, prisiūsime. Deja, bet realybė yra tokia, kokia vyksta šiandien, kalbant apie techninės pagalbos priemones žmonėms su negalia“, – teigia M. Ošmianskienė.

Negalią turintį sūnų auginanti mama sako, jog, norint gauti tinkamą priemonę, reikia surasti dar kone kelias dešimtis mamų, kurių vaikai turi tokių pat poreikių.

„Vienintelis, ką mes gavome pagal mūsų poreikį, tai yra vadinamoji sėdynėlė. Tiesiog būrys mamų rašė prašymus, nešė siuntimus, kad iš tiesų yra reikalingos tos kėdutės, ir tai buvo pirkimas, kiek man yra žinoma, būtent pagal tai, koks yra poreikis. Visais kitais atvejais eidavome pasiklausti, ar turi. Turi, pasiimame tai, ko reikia, net nebūtinai tai, ko reikia, o tai, ką turi“, – sako berniuko mama Vaida Survilė.

O jeigu būrio vaikų su tokias pat poreikiais nėra?

„Igno galvos kontrolė pakankamai silpna, mums reikėjo nusipirkti tokį lankelį, kuris padėtų laikyti galvą. Mes buvome vieninteliai tokie, mums tiesiog papurtė galvas. Lygiai taip pat buvo, kai reikėjo nusipirkti terapinį staliuką vežimėliui. Tai pagūžčiojo pečiais, tokio priedo prie vežimėlio nėra, kai buvo daromi pirkimai, toks nebuvo priedas nupirktas. Ir viskas“, – apgailestauja V. Survilė.

Negalia / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet mes Neįgaliųjų centre išgirdome kitokią versiją.

„Visą laiką taikome iš to, ką turime, pirmiausia bandome pritaikyti. Jeigu nepavyksta, surenkame informaciją, ko būtent reikia, galbūt reikia tą priemonę, kurią mes turime, kažkiek pritaikyti, ką mes irgi galime. Jeigu smulkus pritaikymas, mes vietoje, jeigu truputį kažko daugiau reikia pritaikyti, turime remonto įmonę, kuri pritaiko tą priemonę“, – tikina Techninės pagalbos neįgaliesiems centro koordinatorius R. Aladavičius.

Techninės pagalbos priemonių pirkimo sutarčių šiais metais pasirašyta už du su puse milijono eurų, dar beveik už milijoną – dėl remonto ir vežimėlių pritaikymo paslaugų.

„Aš nesuprantu, kokio gali būti lygio auksarankiai meistrai, kad iš tų universalių [vežimėlių] po to pritaikytų į tuos tinkamus žmonėms, kad jiems patogu naudoti. Ypač, jeigu pritaikymui skiriami pinigai, tai kodėl to nepadarius iš karto, kai gamykloje yra užsakomas kiekvienam individualus vežimukas“, – klausimus kelia Negalios organizacijų forumo administracijos direktorė Henrika Varnienė.

Henrika Varnienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Nuo kitų metų planuojame įsteigti mobilias komandas projektines tam tikruose regionuose, kurios būtų sudarytos tam tikrų specialistų ir vyktų pas asmenį į namus. Tos mobilios darbo veikla susidėtų iš tam tikrų etapų, pirmiausia, tinkamos priemonės parinkimas“, – kalba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė.

Tik gali būti, kad specialistai priemones neįgaliesiems bent artimiausius trejus ar ketverius metus rinks iš jau užpirktų universalių priemonių, nes sutartis centras pasirašo trejiems metams. Baigiantis prieš trejus metus pasirašytų sutarčių terminams paaiškėjo, kad visų jau prieš trejus metus užpirktų vežimėlių ir kitų priemonių net nespėta išdalyti, todėl sutartys pratęstos dar metams.