VSAT: Į Lietuvą neįleistas 61 migrantas, vienas asmuo bandė apgauti pasieniečius apsimesdamas Belgijos gyventoju

Palyginti su dviem pirmomis savaitės dienomis, trečiadienį pasieniečių neįleistų neteisėtų migrantų skaičius padidėjo dukart. Nė vienas užsienietis neleistinose vietose į Lietuvą nepateko. Medininkų punkte tunisietis bandė apgauti pasieniečius, apsimesdamas Belgijos gyventoju, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Per praėjusią parą, nuo trečiadienio vidurnakčio iki ketvirtadienio, pasieniečiai iš Baltarusijos neleido patekti 61 migrantui. Pirmadienį ir antradienį šis skaičius buvo 28, sekmadienį – 49, šeštadienį – 40, penktadienį – 84, ketvirtadienį – 93.

Trečiadienį migrantai iš Baltarusijos neleistinose vietose ėjo ties Ignalinos, Šalčininkų ir Lazdijų rajonais bei Druskininkų savivaldybe.

Ryte prie sienos ties Varėnos rajonu Baltarusijos pusėje buvo iššauta signalinė raketa.

Jau sutemus kaimyninėje šalyje ties Lazdijų rajonu buvo iššautos dvi signalinės raketos ir paleistas šūvis. Kiek vėliau ties Lazdijų rajonu netoli sienos Baltarusijos pusėje girdėjosi du šūviai.

Kaip jau tapo įprasta pastarosiomis dienomis, ties Druskininkų savivaldybe ir Lazdijų rajonu Baltarusijos pusėje trečiadienį įvairiu laiku girdėjosi pabūklų šūviai. Manoma, kad šaudoma kaimyninėje šalyje esančiame Gožos poligone.

Druskininkų pasienio užkardos ruože pradėti fizinio barjero įrengimo darbai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Trečiadienio naktį vienas Tuniso pilietis bandė apgauti Lietuvos pasieniečius. Jis iš Baltarusijos pėsčiomis ėjo per tarptautinį Medininkų pasienio kontrolės punktą. Dokumentų patikrinimo metu VSAT pareigūnams užsienietis pateikė Tuniso piliečio pasą ir esą savo vardu išduotą leidimą nuolat gyventi Belgijoje. Pastarasis turėjo jam suteikti teisę į Šengeno erdvę patekti be vizos. Pasieniečiai iškart nustatė, kad šis belgiškas leidimas yra visiška klastotė. Dėl to tunisietis nebuvo įleistas į Lietuvą ir grąžintas į Baltarusiją.

Tarnybinių ginklų, specialiųjų priemonių ar fizinės prievartos veiksmų Lietuvos pasieniečiams ir jiems talkinantiems kariams praėjusią parą panaudoti neteko. Sienos kontrolė Lietuvos pusėje vykdoma sustiprintu režimu.