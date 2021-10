Orų tarnyba atnaujins stebėjimo įrangą oro uostuose

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba artimiausiu metu planuoja iš esmės atnaujinti šalies oro uostuose įrengtą stebėjimų įrangą. Tam numatoma išleisti apie 1,3 mln. eurų.

Anot tarnybos, iki spalio 8 dienos dėl būsimo įrangos pirkimo konkurso bus konsultuojamasi su rinka norint geriau išsiaiškinti galimų tiekėjų susidomėjimą bei poreikius.

Pasak tarnybos direktorius Kęstučio Šetkaus, dabartinės stebėjimų įrangos naudojimo terminas yra daugiau nei 10 metų: Kauno oro uoste ji buvo pastatyta 2006 metais, Vilniuje – 2011-tais, Palangoje – 2012 metais.

„Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose naudojama įranga yra morališkai pasenusi, be to, ji neturi sąsajų su šiuolaikinėmis technologijomis, tai iš esmės siekiame ją atnaujinti, bet prieš tai norime įsitikinti, ar yra mūsų poreikius išpildančios įrangos, nes per kelerius metus ir kainos, ir kibernetiniai saugumo reikalavimai jai labai pasikeitė“, – BNS sakė K. Šetkus.

Pasak jo, tokios įrangos tiekėjų Europoje nėra daug.

„Šįkart norime pirkti visą įrangos paketą – nuo daviklių iki informacinių sistemų, ne dalimis, kaip anksčiau, nes turime patirčių, kai nusipirkus dalimis ne viskas koreliuoja vienas su kitu, todėl dalis įrangos neveikia. Kita vertus, kai kurie kibernetinio saugumo reikalavimai taip pat gali šiek tiek apriboti pirkėjų ratą“, – aiškino K. Šetkus.

Pasak jo, jeigu dabar susidomės bent keli tiekėjai ir jie neturės didesnių pastabų, įrangos pirkimo konkursas bus paskelbtas per kelias savaites.

„Jei atsiras bent keli tiekėjai, tai galime per savaitę ar dvi paskelbti preliminarios 1,3 mln. eurų vertės įrangos konkursą“, – sakė D. Šetkus.

Jo teigimu, jei konkursas būtų sėkmingas, trys oro uostai bus aprūpinti modernia, identiška meteorologinių stebėjimų įranga.