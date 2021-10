Po trejų metų atgimusi legendinė jachta „Lietuva“ vėl kelia bures: ateityje – ir galimybė darkart apiplaukti pasaulį

Legendinė jachta „Lietuva“ vėl kels bures. Apverktinos būklės buvusio legendinio laivo restauravimo darbai užtruko apie trejus metus. Darbus atlikusios įmonės atstovai neslepia – jachtos būklė buvo prastesnė nei tikėtasi, o iššūkį dar labiau didino ir pandemija. Vis dėlto po restauracijos atgimusi jachta pasirengusi naujoms kelionėms ir yra visiškai pasirengusi pakartoti legendinį žygį aplink pasaulį arba įveikti naują maršrutą.

„Lietuva“ prisikėlė naujam gyvenimui

Jachta „Lietuva“ 2018 m. skaičiavo 42-uosius savo gyvenimo metus, o jos būklė jau buvo kritinė.

Tuomet buvo sprendžiama, ar laivą dar verta restauruoti, ar palikti ekspozicijai. Vis dėlto Klaipėdos savivaldybė nusprendė, jog jachtą vertėtų prikelti antram gyvenimui. Visiškai atnaujinta „Lietuva“ penktadienį išdidžiai skelbia ir vėl skleidžianti bures.

Atnaujinta legendinė jachta „Lietuva“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Restauracijos procese dalyvavęs jachtos „Lietuva“ kapitonas Osvaldas Kudzevičius teigė, kad penktadienis yra ta diena, kai galima pasidžiaugti ir jau norisi plaukti.

„Šiandien yra ta diena, kai mums perduos laivą. Jis jau žvilga, ten viskas gražu yra ir be abejo, jau norisi kažkur išplaukti. Jau po savaitės bandysime pasidaryti kelių dienų kelionę jūroje – rudeninėje Baltijoje pasimaudyti ir žiūrėsime, kaip viskas dirba“, – sakė O. Kuzdevičius.

Osvaldas Kudzevičius / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Šiemet „Lietuva“ regatose dalyvauti dar neketina, tai – ateinančių metų planai, o vėliau jau bus galvojama ir apie didesnes keliones.

Gali būti, kad atgimusi jachta „Lietuva“ ateityje ir vėl leisis į žygį aplink pasaulį. Tiesa, kapitonas pastebėjo, jog galbūt būtų pasirenkamas kitas maršrutas.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje lietuvių įgula su jachta „Lietuva” pasaulį apiplaukė 1992–1993 metais. Žygio tikslas buvo parodyti pasauliui, kad per 50 okupacijos metų Lietuva nemirė. Buriuotojai išplukdė per 1000 laiškų, kurie be cenzūros buvo pristatyti į Ameriką ir paskatino išeivijos lietuvius nebijoti vėl grįžti į tėvynę.

Atnaujinta legendinė jachta „Lietuva“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kapitonas neslėpė, jog prieš laivo restauraciją leidžiantis į keliones visuomet buvo įvertinama jachtos būklė, atsižvelgiama į oro sąlygas, stengtasi vengti rizikų.

„Mes visą laiką apie tai kalbėjome, visada savo jėgomis kažką paremontuodavome, tačiau neprofesionaliai, mėgėjiškai ir bandydavome plaukti. Taip pat labai žiūrėdavome orus, neforsuodavome ir paskutiniuosius du metus su negeru jausmu judėdavome“, – pasakojo O. Kuzdevičius.

Išlikęs legendinės jachtos „Lietuva“ fragmentas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kaip ir anksčiau, „Lietuva“ lauks tų, kurie nori išbandyti buriavimą, susipažinti su juo.

„Pas mus visada buvo kviečiami žmonės, kurienori šbandyti buriuoti. Tai buvo labiau mokymų burlaivis, skirtas buriavimo mokymui, prisilietimui prie buriavimo, nes išėję žmonės nemetė buriavimo, o sukūrė įgulas, klubus, dirba dideliuose laivuose. Tai mes toliau tęsime tai“, – patikino O. Kuzdevičius.

Atnaujinta legendinė jachta „Lietuva“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Jachtos atnaujinimas tapo iššūkiu: būklė buvo prastesnė nei tikėtasi, darbams kliudė ir pandemija

Laivo rekonstrukcija buvo patikėta „Garant Boats & Yachts“ prikausančiai įmonei „Laivo sandėlis“. Jos direktorius Simas Šakalinis teigė, kad pradėjus darbus paaiškėjo, jog jachtos rekonstrukcija bus didesnis iššūkis nei tikėtasi.

„Iššūkis tikrai atrodė daug mažesnis negu kai mes atidarėme jachtą ir pamatėme, kas joje. Viena yra kai jachta yra vertinama ko ji yra vandenyje ir kita – kai pradedi ją išrinkinėti angare ir žiūrėti, kokios yra problemos. Pirmiausia yra labai smagu, kad Klaipėdos savivaldybė kartu su miesto taryba priėmė tokį iššūkį jachtą atgaivinti ir prikelti naujam gyvenimui“, – akcentavo S. Šakalinis.

Simas Šakalinis / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Šį išbandymą įmonei sunkino ir tai, jog nebuvo likę jokių senų laivo brėžinių ar duomenų apie laivą, gamyklos, kuri prieš daugiau nei keturis dešimtmečius pastatė „Lietuva“ jau nėra išlikę.

„Tai buvo iššūkis, bet visa komanda jį priėmė, negailėjo nei laiko, nei jėgų ir jį įveikė“, – pastebėjo S. Šakalinis.

Atnaujinta legendinė jachta „Lietuva“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kai kurie jachtos rekonstrukcijos darbai dėl prastesnės nei tikėtasi laivo būklės užtruko kiek ilgiau nei planuota, tačiau tam įtakos turėjo ir COVID-19 pandemija.

„Buvo laikas, kai reikėjo stabdyti darbus, nes žmonės sirgo. Tai tikrai buvo didelis iššūkis iš visų pusių. Šiek tiek strigo ir detalių tiekimas. Lietuvoje detalių tokiai jachtai yra be galo sudėtinga atrasti, tikrai reikėjo siųstis iš kitų šalių. Buvo laikas, kai viskas buvo sustoję, nes nedirbo nei fabrikai, nei gamyklos. Tai šiek tiek užsitęsė, bet pabaigoje viskas grįžo į savo vėžes“, – pasakojo S. Šakalinis.

Jachtą naujam gyvenimui prikelti užtruko beveik trejus metus.

Pašnekovas patikino, kad naujam gyvenimui prikelta jachta dabar galėtų ir vėl drąsiai plaukti aplink pasaulį.

Atnaujinta legendinė jachta „Lietuva“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Išsaugoti pavyko nedaug senojo laivo, tačiau tam tikri elementai ir „Lietuvos“ dvasia, idėja – išliko

Darbus atlikusios įmonės atstovų teigimu, teko atlikti ne jachtos remontą, o ją visiškai restauruoti. Dabar jachtoje veiks visiškai naujas variklis, sumontuota nauja elektros instaliacija, nauja navigacija, naujas denis, vidaus įranga. Bures keliančioje jachtoje pavyko išsaugoti tik nedidelę dalį senojo laivo.

Atnaujinta legendinė jachta „Lietuva“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Procentaliai – gal 10 proc. Reikėtų nepamiršti, kad tai – stiebas, kuris buvo neseniai keistas. Korpusas, šonai, kurie buvo sustiprinti, bet forma liko senoji. Kiek įmanoma, stengėmės restauruoti medinių dalių, nes tai yra didžiulė vertė – pati mediena yra restauruota su visa istorija, kiekvienas įbrėžimas yra simbolis. Stalą, šiek tiek šturmaninių detalių pavyko restauruoti. Visa kita keitėsei, stengianti išlaikyti pačią idėja arba priartinti“, – dėstė darbus atlikusios įmonės viešųjų pirkimų projektų vadovas Vigmantas Gaižauskas.

Vigmantas Gaižauskas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pastebima, kad jachta „Lietuva“ buvo vienas pirmųjų šio laivo modelių, tad restauracijos metu specialistai atrado ir tam tikrų juos nustebinusių laivo statybos sprendimų, kurių buvo imamasi taikantis prie tuo metu buvusios situacijos.

„Tai irgi į laiko sąnaudas įdėjo sprendimų paieška, kaip tą pataisyti. Ir reikėjo viską pritaikyti tai, kas buvo sena su tuo, kas dabar yra nauja. Čia buvo nemažas iššūkis. Kas liko sena – forma ir dvasia, idėja“, – akcentavo V. Gaižauskas.