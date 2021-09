Joniškyje gyvenančiam užsieniečiui – 6 tūkst. eurų bauda už seksualinį priekabiavimą prie trijų darbuotojų

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose paskelbtas nuosprendis 48 metų Joniškyje gyvenančiam užsieniečiui H. G. H., kuris, būdamas darbdaviu, seksualiai priekabiavo prie trijų užkandinės darbuotojų.

Teismas H. G. H. pripažino kaltu ir skyrė subendrintą 6 000 eurų (120 MGL) baudą. Kaltinamasis turės sumokėti 2 910,76 eurų valstybei už nukentėjusiosioms suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

„Teismo nuomone, byloje surinktų, vienas kitą papildančių įrodymų, sujungtų į vientisą loginę įrodymų grandinę, visuma patvirtina, kad kaltinamasis vulgariais ir panašiais veiksmais, pasiūlymais bei užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą nuo jo priklausomų trijų nukentėjusiųjų, siekdamas su jomis seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo“, – sako baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Vijoleta Kurtkienė.

Anot teisėjos V. Kurtkienės, kaltinamojo H. G. H. veiksmai nebuvo atsitiktiniai, jis taip elgėsi tyčia, suvokdamas, kad tokie jo veiksmai yra nepageidaujami. Kaltinamasis suvokė pavojingą nusikalstamų veikų pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

Per ikiteisminį tyrimą ir per bylos nagrinėjimą teisme kaltinamasis H. G. H. kaltu neprisipažino. Tyrėjai pateiktuose paaiškinimuose kaltinamasis nurodė, kad su darbuotojomis elgdavosi kaip su šeimos draugėmis, kartu švęsdavo šventes, kad viena nukentėjusiųjų sukurstė kitas darbuotojas, kerštaudama, nes nepavyko išskirti jį su žmona, tapti jo drauge bei verslo partnere. Teisme kaltinamasis nurodė, kad duos parodymus po visų apklausų, tačiau baigiantis apklausoms H. G. H., nepranešęs teismui ir negavęs teismo leidimo, išvyko į užsienį, gynėjos teigimu, aplankyti sergančios mamos. Teismas kaltinamajam sudarė sąlygas dalyvauti posėdyje per nuotolį, tačiau kaltinamasis neprisijungė. Į Lietuvą gynėjos nurodytu laiku negrįžo, apie numatytus teismo posėdžius žinojo. Todėl buvo nuspręsta bylą toliau nagrinėti kaltinamajam nedalyvaujant, teigiama Šiaulių apylinkės teismo pranešime žiniasklaidai.

/ A. Šarkūno/LRT nuotr.

Kaltinamojo gynėja aiškino, kad H. G. H. nemoka lietuvių kalbos, todėl pastabas darbuotojoms dėl netinkamo darbo ar netinkamos aprangos išreikšdavo siųsdamas į darbinį telefoną nuotraukas arba baksnodamas pirštu. Be to, kaltinamasis atvykęs iš šalies, kurioje nėra žiemos, todėl sušalusių rankų pakišimas po drabužiais pasišildyti, neturėtų būti laikomas seksualiniu priekabiavimu.

Nors kaltinamasis ir jo gynėja kaltę neigė, nukentėjusiųjų parodymus apie kaltinamojo atliktus seksualinio priekabiavimo prieš jas veiksmus patvirtina ir kitų byloje surinktų įrodymų – liudytojų parodymų, nukentėjusiosios „Facebook“ profilyje rastų nuotraukų – visuma.

Kaltinamojo gynėja teigia, kad nukentėjusiųjų parodymai skirtingų apklausų metu yra nenuoseklūs, chaotiški, todėl teismas negali jais remtis. Teismas nurodo, kad nukentėjusiosios per ikiteisminį tyrimą ir teisme buvo apklaustos po keletą kartų ir jų parodymai dėl esminių aplinkybių yra nuoseklūs, vieni kitus patvirtina.

Prokuroras prašė bylą dėl seksualinio priekabiavimo vienos nukentėjusiųjų atžvilgiu nutraukti, nes suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas. Teismas konstatavo, kad vienos iš nukentėjusiųjų atžvilgiu kaltinamojo seksualinio priekabiavimo veiksmai tęsėsi nuo 2015 m. lapkričio iki 2017 m. gegužės. Trejų metų senaties terminas būtų suėjęs 2020 m. gegužę. Tačiau šiuo atveju H. G. H. kaltinamas laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio iki 2018 m. spalio padaręs iš viso tris nusikalstamas veikas. Jeigu asmuo iki nurodytų terminų pabaigos padaro naują tyčinę nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta. Šiuo atveju senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo padarytas naujas tyčinis nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas. Tai reiškia, kad senaties laikas, praėjęs nuo pirmosios iki antrosios nusikalstamos veikos padarymo momento, anuliuojamas, o apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis už kiekvieną nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti iš naujo nuo antros nusikalstamos veikos padarymo momento.

Byloje nustatyta, kad H. G. H. paskutinė nusikalstama veika baigta 2018 m. spalio 1 d. Būtent šią dieną senaties terminai dėl visų prieš tai įvykdytų nusikalstamų veikų nutrūko, o apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai (šiuo atveju – 3 metai) pradedami skaičiuoti iš naujo nuo paskutinės nusikalstamos veikos padarymo pabaigos momento, t. y. nuo 2018 m. spalio 1 d. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą ir nutraukti baudžiamąjį procesą dėl dalies H. G. H. pateiktų kaltinimų nukentėjusiosios atžvilgiu.

Teismas nustatė, kad nuo 2015 m. lapkričio iki 2018 m. spalio užkandinės direktorius, pasinaudodamas 3 nukentėjusiųjų – jo vadovaujamos įstaigos darbuotojų – tarnybiniu priklausomumu, seksualiai vulgariais veiksmais priekabiavo prie jų. Darbo metu vyras liesdavo savo darbuotojas, tempė rūbus, lietė kūnus ir kitais būdais siekė seksualinio bendravimo su nukentėjusiomis. Pasak nukentėjusiųjų, jų vadovas priekabiavo ne kartą ir tai darė įvairiais veiksmais.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus. Kaltinamasis turi teisę paduoti apeliacinį skundą ir praėjus tokio skundo padavimo terminams, taip pat pareikšti, kad jis dalyvaus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.