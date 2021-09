Už žmogaus gyvenimą didesnis Sigito Klymanto projektas – neskaičiuoja tik to, kiek gyvūnų priglaudė ir kiek kainuoja juos išlaikyti

„Ūkiniai, egzotiniai gyvūnai yra mano hobis, o prieglauda yra visuomeninė veikla“, – sako Tauragės rajone gyvenantis Sigitas Klymantas. Net ir policijai įprasta, kad būtent Sigitas pasirūpins sužalotu laukiniu gyvūnu, taip čia jie atkeliauja iš visos Lietuvos. Skambučių dėl gyvūnų, kuriems reikia pagalbos, jis sulaukia dieną ir naktį, darbo dienomis ir savaitgaliais. Sigitas žino, kaip auginti gandrus, erelius, stručius, smauglius, voveres, retus jaučius ir tarantulus. Taip pat – kaip išgydyti žmonių žiaurumo gyvūnams traumas.

Logika prieš aistrą



„Būna, kažko užsinoriu, nesvarbu, tai būtų ožka, alpaka ar tarantulas. Pradeda įkyriai lįsti tos mintys, atsidarau internetą, kompiuterį, skelbimus, jau žinau, kad kiek tas gyvūnas kainuos, kad jis bus pas mane. Šiaip norėčiau jau įjungti loginį mąstymą, nes jau seniai pagavau, kad man išsivysčiusi priklausomybė. Kaip būna nuo nikotino, nuo alkoholio, nuo moterų, taip man nuo gyvūnų. Nežinau, kodėl“, – šypsosi pašnekovas. Nė vienas sodyboje užaugintas gyvūnas, net vištos, čia nėra valgomi.

Jau įsigijus egzotinį gyvūną, neretai tenka į jį toliau investuoti, pavyzdžiui, nuperkant jam tos pačios rūšies draugą. O kai kurie – laukiniai, pavyzdžiui, jūrinis erelis sulaužytu sparnu, arba išvis nebūdingi mūsų kraštams, egzotiniai: apie juos tenka daug mokytis, ieškoti dantų, kanopų, kailio specialistų.

Škotijos kalnų jaučiai. „Juos pavasarį išleidžia į atviras erdves, į miškus, rudenį parsiveda, jie nebendrauja su žmonėm. Kai juos atvežė, jie buvo kaip laukiniai, iš pradžių pats eidavau į aptvarą, po to ėjo drąsesni draugai, o dabar net šimto vaikų nebijau įsileisti“, – sako Sigitas. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sigitas yra Lietuvos gyvūnų globos draugijos Tauragės skyriaus pirmininkas, mokytojas ir baldų įmonės direktorius, pagal išsilavinimą biologas.

Tačiau, pavyzdžiui, tam, kas nutiko jo afrikiniam stručiui, mokslinio paaiškinimo jis neturi.

„Mano patinas yra pirmas Lietuvoje ir antras Baltijos šalyse, kuris turi instinktą pats perėti“, – sako Sigitas. Paprastai stručių veisėjai nesivargina perinti šių paukščių ir kiaušinius iškart sudeda į inkubatorių.

Trys vaikinai merginai šuns ieškojo, sako, kas čia per prieglauda, jei neatiduoda šuns? Neatiduosiu, ir viskas.

Sigito augintinis ant kiaušinių sėdi beveik mėnesį: beveik visą parą be pertraukų, net jei lyja.

„Jo protėviai yra labai toli, Afrikoje, ir jis yra išvestas čia, Latvijoje, iš kur pas jį atsirado tas instinktas?“, – stebisi pašnekovas.

Tačiau būtent brangus paukštis Sigitui sukėlė ir didžiausią traumą – įspyrė: „Čia yra žvėrys, kad ir keista paukščius vadinti žvėrimis.“

Kaip atsiranda traumuoti gyvūnai

Sigitas gali papasakoti apie žmonių žiaurumą – kieme voljeruose glaudžiasi šeimininkų suluošinti šunys. Nors pokalbio metu tiesiog į kiemą atvažiuoja vyras, girdėjęs, kad čia galima gauti augintinį, Sigitas atsisako, esą tinkamo namuose auginti šuns neturi.

„Jei aš įtariu, kad šuo gyvens blogiau, nei pas mus – aš nesakau, kad čia yra įspūdingos sąlygos, čia nėra kilimėlių šunims voljeruose, bet jei aš įtariu, kad nors kiek blogiau gyvens šuo, nei pas mus, aš jo neatiduosiu. Už tai esu ir čiut ne mušti gavęs ant kiemo. Trys vaikinai merginai šuns ieškojo, sako, kas čia per prieglauda, jei neatiduoda šuns? Neatiduosiu, ir viskas“, – prisimena jis.

Sigitas sako – nesuprantama, kaip žmonės gali auginti traumuotą, kenčiantį gyvūną. Klausiame jo, ar jau keičiasi laikai, juk ir daugyklų po prieš porą metų kilusių skandalų lietuviai nebetoleruoja.

„Dažnai būna dresūros klaida, perlaužia, reikalauja iš šuns per daug, – Sigitas mosteli ranka į kovinės veislės šunį. – Pavyzdžiui, tas stradforšyras. Dresūros klaida, kadangi buvo dresuotas muštru: komanda ir bausmė, komanda ir bausmė. Kol to neišsiaiškinome, nėjo prie jo prieiti. Pasirodo, jis bijojo staigių judesių: ar šluotą pakeli, ar staigesnį judesį padarydavai. Truko pusantrų metų, kol aš jį išsivedžiau iš voljero. Ko mes tik nedarėme“, – prisimena jis.

Kai kurie šunys – sunkiai sužaloti, visą gyvenimą buvę pririšti prie grandinės. Užtrunka, kol jie išmoksta gyventi laisvai, bet ir tada liūdi, nes ilgisi šeimininkų.

„Yra pas mane dvi prancūzų budogės iš daugyklų. Pasižiūriu, viena yra švelnumo įsikūnijimas... Viena akim akla, viena ausim kurčia. Aklumas – gal ne nepriežiūra, bet kurtumas yra tik dėl nepriežiūros. Tuo labiau, cezariai daryti. Pjaustyta ir pjaustyta vargšė.

Matyt, nepagimdydavo. Keturi „cezariai“, penkto niekas nedaro ant senukių. Jau tiek cezariuojami tie gyvūnai… Šlykštu pagalvojus apie tuos žmones. Kai nutarėme ją sterilizuoti, išimti gimdą iš viso, gydytoja susiėmė už galvos, atsivėrusi pilvo ertmę. Stebuklas, kaip pavyko operacija“, – sako Sigitas.

Šis gandro jauniklis rastas išmestas iš lizdo – tokio dydžio paukštis per dieną sulesa litrą šunų ėdalo, o vasarą jų sodyboje kartais būna iki penkiolikos. Sigitas pasakoja apie žiaurias gamtos pasaulio taisykles ir sunkų žmogaus pasirinkimą. „Išvis nereikėtų gelbėti, – svarsto jis. – Ar tai bus gandras, jei mane pripažįsta tėvu? Jis niekada neskraidys. Yra natūrali atranka. Jei jau išmeta, gal kažkas negerai: gal buvo per daug gandriukų lizde ir tėvai matė, kad bus silpni. Gal per vėlai išsirito ir tėvai matė, kad iki išskridimo jie neužaugs iki reikiamo ūgio, vėliau žus kelionėje. Priežasčių būna įvairiausių, bet žmonės būtinai [gelbėja].“ / E. Blaževič/LRT nuotr.