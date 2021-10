Valdantiesiems vargstant, opozicijai pešantis, galvą kelia kiti: kokį potencialą turi Trys Muškietininkai?

Politikos lyderiams stumdantis tarpusavyje, patyliukais savo reitingą auginasi buvusių „tvarkiečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija „Laisvė ir teisingumas“. LRT.lt kalbinti politologai tvirtina, kad ši neretai Trimis Muškietininkais vadinama politinė jėga sugeba kaupti politinį kapitalą naudodamasi sunkia valdančiųjų situacija ir tuo, kad opozicija pliekiasi tarpusavyje. Vis dėlto, ekspertų manymu, šis „Laisvės ir teisingumo“ šuolis tėra trumpalaikė sėkmė.

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rugpjūčio 20–31 dienomis atliktos „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, jei artimiausiu metu vyktų Seimo rinkimai, didžiausią gyventojų palaikymą turėtų Lietuvos socialdemokratų partija (18,3 proc., gegužę – 13,3 proc.), antroje vietoje atsidūrė kita opozicinė partija – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (12,2 proc., gegužę – 14,6 proc.). Nuo „valstiečių“ beveik neatsilieka valdančioji Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija su 11,1 proc. reitingu (gegužę – 11,5 proc.).

Už populiariausių partijų trejetuko ribų toliau rikiuojasi kita valdančioji partija – Liberalų sąjūdis. Šią politinę jėgą vasarai baigiantis palaikė 6,4 proc. gyventojų – tai 2,2 procentinio punkto mažiau nei pavasarį (gegužę palaikymas siekė 8,6 proc.). Nuo pavasario reitingą beveik 3 procentiniais punktais pagerinusi R. Žemaitaičio vadovaujama partija „Laisvė ir teisingumas“ – penktoje vietoje: gegužę jos reitingas tesiekė 3,4 proc., o jau rugpjūtį – 6,1 proc.

Darbo partijos palaikymas, apklausos duomenimis, yra 5,2 proc. Šios politinės jėgos populiarumas, lyginant su gegužės mėnesio duomenimis, sumenko – pavasarį jis siekė 7,9 proc.

Pasinaudojo valdančiųjų silpnumu, atėmė balsus iš kitų partijų

Mykolo Romerio universiteto docentas, politologas Virgis Valentinavičius, LRT.lt paklaustas, kaip paaiškinti partijos „Laisvė ir teisingumas“ augančio populiarumo priežastį, pabrėžė, kad ši partija sugebėjo pasinaudoti nelengva dabartine valdančiųjų ir dalies opozicijos veikėjų situacija.

„Iš principo Vyriausybės ir valdančiųjų akcijos tuo metu buvo pačios prasčiausios. Dabar, mano galva, migrantų krizė yra suvaldyta ir, ko gero, reitingai bent jau nekris toliau. Bet tada valdantiesiems buvo blogiausios dienos, o kai yra blogiausios dienos, žmonės, klausiami, už ką balsuotų, gręžiasi kitur.

Dėl Ramūno Karbauskio nuolat augančio radikalizmo ir viešo agresijos demonstravimo opozicija irgi nepasirodė rožinėje šviesoje – žmonės gręžiasi kitur. Čia po ranka pasitaiko „Laisvė ir teisingumas“, kur yra kelios pažįstamos pavardės. Kodėl nepasakyti, kad jie yra priimtini? Be to, partija „Tvarka ir teisingumas“ anihiliavosi ir kažkur tie jų balsai turi pasidėti. Matyt, dalis tų balsų vien dėl R. Žemaitaičio pavardės atitenka „Laisvei ir teisingumui“, – svarstė pašnekovas.

Panašią versiją pateikė ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, politologė Ainė Ramonaitė. Ji svarstė, kad „Laisvė ir teisingumas“ savo reitingus užsiaugino dėl valdančiųjų, konkrečiau – Liberalų sąjūdžio, ir Darbo partijos populiarumo kritimo, esą, dalis jų rinkėjų galėjo perbėgti į R. Žemaitaičio vadovaujamos politinės jėgos pusę.

Virgis Valentinavičius / E. Blaževič/ LRT nuotr.

„Nuo seno partijos „Tvarka ir teisingumas“ ir Darbo partijos rinkėjai persidengdavo. Dabar Darbo partijos aktyvumas nėra spindintis ir gali būti, kad dalis jos rinkėjų atsisuko atgal, ieškodami, kur čia ta „Tvarka ir teisingumas“, bet, kadangi tokios partijos nėra, ėmė rinktis tai, kas yra panašiausia į buvusius „tvarkiečius“, – partijos „Laisvė ir teisingumas“ populiarumo šuolį aiškino A. Ramonaitė.

„Tie žmonės, kurie dabar yra nelabai patenkinti valdančiąja koalicija, o balsavo, tarkime, už Liberalų sąjūdį, tai jie ieško kitų partijų. Galbūt šie rinkėjai šiuo metu nusivylė liberalais, o čia juk kitoje partijoje yra ir A. Zuokas, ir A. Paulauskas, o A. Zuokas istoriškai visada siejamas su liberalais. Taigi tokie žmonės, tikėtina, šį kartą pasirenka kaip alternatyvą partiją „Laisvė ir teisingumas“, – tęsė politologė.

Spėja, kad sėkmė tėra trumpalaikė

A. Ramonaitė, kalbėdama apie „Laisvės ir teisingumo“ populiarumą, vis dėlto tikino, jog tai gali būti tik momentinis rinkėjų prielankumas.

„Dabar tų reitingų per daug nesureikšminčiau, nes artimiausiu metu rinkimų dar nebus, o žmonės išreiškia palaikymą ar nepalaikymą tam tikroms grupėms, bet tai nėra ta tikroji žmonių pozicija.

Mes matėme ir anksčiau, kad „Laisvė ir teisingumas“ reitinguose, kad ir prieš rinkimus, atrodė neblogai, bet galiausiai, kai ateina laikas balsuoti, žmonės sprendžia, turi kelias alternatyvas tarp centro ar centro kairės pozicijų, gali pradėti svarstyti, ar ši partija gali perkopti barjerą, atsiranda kitų patrauklių pasirinkimų ir galiausiai gali nusisukti nuo tos partijos, kuri neaišku kokia yra“, – dėstė pašnekovė.

Ainė Ramonaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Politologas V. Valentinavičius taip pat tvirtino netikintis, kad partija „Laisvė ir teisingumas“ galėtų išsaugoti savo iškovotą populiarumą, jį padidinti ir konkuruoti su didžiosiomis politinėmis partijomis.

„Manyčiau, kad tai (populiarumo augimas – LRT.lt) yra laimingas sutapimas partijai su keliomis žinomomis pavardėmis. Kai visiems kitiems sunku, jie gauna gurkšnį oro. Bet ilgesnėje perspektyvoje man būtų sunku patikėti, kad partijai, kurioje yra A. Zuokas, R. Žemaitaitis, kurioje yra A. Zuoko bendražygiai, anksčiau gana ilgai buvę valdžioje su labai ilgu korupcinių skandalų šleifu, [...] pasiseks“, – aiškino politologas.

„Jeigu kalbėtume nemandagiai ir grubiai, tai yra partija, kurią kuria daugkartiniai politiniai lavonai, kurie yra daug kartų politiškai mirę ir dabar eilinį kartą bando vėl atgimti“, – kritiškai partijos „Laisvė ir teisingumas“ galimybes įvertino V. Valentinavičius.

„Tvarkiečių“ balsai pabiro į visas puses

Politologai, paklausti, kur galėjo nukeliauti buvusios partijos „Tvarka ir teisingumas“ rinkėjai, įkūrus partiją „Laisvė ir teisingumas“, pateikė įvairių versijų. Jų teigimu, dalis „tvarkiečių“ elektorato natūraliai perėjo į „Laisvės ir teisingumo“ pusę, tačiau kita dalis, panašu, pasirinko kitas partijas.

A. Ramonaitė kartojo, kad dalis „tvarkiečių“ balsų, tikėtina, atiteko Darbo partijai. Neatmestina, anot pašnekovės, jog dalis jų buvusios partijos elektorato nusekė ir paskui kitą buvusį „tvarkietį“ – parlamentarą Petrą Gražulį. Šis politikas šių metų birželį, susijungus Centro partijai-tautininkams, Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungai ir paties politiko judėjimui „Už Lietuvą – vyrai!“, tapo naujos partijos – Tautos ir teisingumo sąjungos – pirmininku.

Artūras Paulauskas, Remigijus Žemaitaitis ir Artūras Zuokas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Gali veikti P. Gražulio fenomenas, tad dalis „tvarkiečių“ rinkėjų nuėjo paskui jį“, – užsiminė A. Ramonaitė.

Apie tokį scenarijų užsiminė ir V. Valentinavičius. Jo teigimu, Tautos ir teisingumo sąjunga mėgins persivilioti rinkėjus iš R. Žemaitaičio vadovaujamos partijos „Laisvė ir teisingumas“.

„Ten į P. Gražulio partijos pavadinimą garantuotai žodį „teisingumas“ įkišo tam, kad išliktų partijos „Tvarka ir teisingumas“ kabliukas rinkėjams“, – spėjo politologas.

Ir A. Ramonaitė, ir V. Valentinavičius svarstė, kad dalį „tvarkiečių“ rinkėjų po partijos griūties susirinko ir „valstiečiai“.

„Neatmesčiau, kad dalis buvusių „tvarkiečių“ rinkėjų galėjo už „valstiečius“ balsuoti. Juk ir patys „valstiečiai“ pakeitė profilį, lyginant 2016 ir 2020 m. Per praėjusius Seimo rinkimus jie labiau supanašėjo su partija „Tvarka ir teisingumas“ ar Darbo partija“, – tikino A. Ramonaitė.

Dalis rinkėjų tiesiog neapsisprendę

Politologas V. Valentinavičius taip pat spėjo, jog dar viena dalis „tvarkiečių“ elektorato galėjo perbėgti į kitas naujai įsikūrusias ar besikuriančias politines jėgas.

„Dalis „tvarkiečių“ rinkėjų išsibarstė radikalioms jėgoms. Juk dabar turime ir Nacionalinį susivienijimą, ir „maršistų“ ne vieną, o kokias penkias partijas, bent planuojamas“, – kalbėjo jis.

„Tvarka ir teisingumas“ / BNS nuotr.

Vis dėlto, politologo teigimu, kalbant apie naujai įsikūrusias partijas, matant jų populiarumo svyravimą, būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad didėja neapsisprendusiųjų, už ką balsuotų Seimo rinkimuose, rinkėjų skaičius.

„Pagrindinė tendencija, kuri liečia ne tik stiklinės dugne besistumdančias jėgas, yra tai, kad labai daug balsų nuėjo į neapsisprendusiųjų gretas.

Sunki padėtis valstybėje, Vyriausybei tenka sunkūs iššūkiai. Mano galva, krizės suvaldomos, nors nesklandumų galėtų būti mažiau, kritikos Vyriausybė gauna labai daug, opozicija nieko įdomesnio nesiūlo, tai, mano manymu, vyksta atsitraukimas nuo partijų apskritai ir labai daug žmonių apklausose nueina į neapsisprendusiųjų grafą. [...]

Gali būti, kad nemažai „tvarkiečių“ balsų yra ir tarp tų neapsisprendusiųjų, kurie laukia, kol meniu atsiras patiekalas, kuris jiems patinka“, – teigė pašnekovas.

Žemaitaitis: tai yra momentinis įvertinimas

LRT.lt kalbintas partijos „Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas R. Žemaitaitis tikino per daug nesureikšminantis savo vadovaujamos politinės jėgos populiarumo padidėjimo. Be to, anot jo, skirtingos apklausos rodo skirtingus partijos reitingo rezultatus.

„Nesakau, kad tai yra didelis šuolis, tai tiesiog yra momentinis įvertinimas. Gal kur nors mano kolegos pasisakė, aš pasisakiau, gal merai aktyvesni buvo ir tai suformavo populiarumą. Bet pagal vieną apklausą mūsų reitingas yra 6–7 procentai, pagal kitą – net 2 procentų nėra“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.

Remigijus Žemaitaitis, Artūras Zuokas ir Artūras Paulauskas pristatė partiją „Laisvė ir teisingumas“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Politikas svarstė, kad rinkėjams galėjo imponuoti jo pavaduotojų A. Zuoko ir A. Paulausko veikla. A. Zuokas, pasak R. Žemaitaičio, pastaruoju metu ypač aktyvus, kai keliami Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus galimai neskaidrių sprendimų klausimai. A. Paulauskas, kaip pasakojo partijos „Laisvė ir teisingumas“ vadovas, aktyviai darbuojasi Dzūkijos regione, dalyvauja įvairiuose renginiuose, susitikimuose.

Pasak R. Žemaitaičio, į partiją „Laisvė ir teisingumas“ iš partijos „Tvarka ir teisingumas“ perėjo apie 1400 žmonių. Likusi buvusių „tvarkiečių“ dalis, anot politiko, išėjo paskui P. Gražulį, kiti – paskui kitą buvusį „tvarkiečių“ lyderį Rolandą Paksą, dar kiti esą iš viso nestojo į jokias kitas politines organizacijas.

„Dabar visų partijų, partijų narių veikla yra devalvuojama, nes nebesilaikoma savo ideologijų“, – svarstė R. Žemaitaitis.

Jis neslėpė manantis, kad tiek jo vadovaujamai, tiek ir kitoms politinėms partijoms ateityje lengva nebus.

„Kai kurie partijos skyriai lieka, kai kurie skyriai mažės, nes kai kurie vyresnės kartos žmonės jau traukiasi iš politikos, tai aš manau, kad bus skyrių, kur iš 20 žmonių liks 15 ar 10. Bet tai yra natūralu.

Kitas dalykas – labai stiprėja rinkimų komitetai. Partijos išgyvena kataklizmą, nes žmonės eina į komitetus“, – tvirtino R. Žemaitaitis.