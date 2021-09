Naujo politinio sezono abejonės: ar pavyks valdantiesiems susitarti tarpusavyje?

Seimas pradėjo rudens sesiją sudėtingomis sąlygomis. Valstybei tenka atremti Aliaksandro Lukašenkos režimo suorganizuotą migrantų invaziją, kai pareigūnai kone kasnakt dešimtimis apgręžia neteisėtai sieną ketinančius kirsti užsieniečius, o tuos tūkstančius, kuriems pavyko patekti į šalį, laikinai priglobti, rūpintis jais ir spręsti dėl jų likimo.

Antrus metus tęsiasi pandemija, jos valdymas reikalauja sprendimų, kurie kartais, kai kurių teisininkų nuomone, balansuoja ties piliečių teisių pažeidimu, o daliai visuomenės yra nesuprantami, todėl erzina ir kelia pasipriešinimą. Nuo gegužės sostinėje vyko trys mitingai, vienas jų baigėsi riaušėmis, protestuotojai grasina versti valdžią. Šiomis sąlygomis valdantiesiems reikia imtis reformų, teikti visuomenėje prieštaringai vertinamus įstatymų projektus.

Katedros aikštėje mitingavę Šeimų sąjūdžio ir prie jų besišliejančių įvairių visuomenės grupių atstovai skelbia reikalaujantys atleisti teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską, sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, ekonomikos ir inovacijų ministrę Aušrinę Armonaitę bei vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę.

Reikalaujama atstatydinti ir Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių, o jei tai nebus padaryta, išvaikyti Seimą – surengti pirmalaikius rinkimus.

„Tiek, kiek nuo manęs priklauso, pagrindo atleisti nė vieno ministro šiuo metu nematau“ – komentavo premjerė Ingrida Šimonytė.

„Apskritai, po Lietuvą sklando dvi paikystės: viena – valdžia nesikalba su žmonėmis, antra – valdžia privalo vykdyti kiekvieno mitingėlio reikalavimus. Tai nuo kada taip yra?“ – klausė apžvalgininkas Rimvydas Valatka.

Matyt, siekdami parodyti savo galią dalis mitinguotojų susiruošė kaip ir prieš mėnesį apsupti parlamentą, tačiau neteisėtą maršą Gedimino prospektu sustabdė policija.

Šeimų sąjūdžio mitingas Katedros aikštėje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vykstant šiems įvykiams, Seimas pradėjo rudens sesiją, kurios metu planuojama keisti šalies Konstituciją – įteisinti tiesioginius merų rinkimus, leisti į Seimą kandidatuoti nuo 21-erių, taip pat praėjus 10 metų terminui po apkaltos.

Savo eilės laukia balsavimas dėl lengvųjų narkotikų dekriminalizavimo, Stambulo konvencijos. Partnerystės įstatymo rengėjai tikisi nuo „valstiečių-žaliųjų“ atskilusių Sauliaus Skvernelio bendražygių palaikymo.

„Skvernelio frakcija daugiau yra Karbauskio nedraugai, negu kokie nors draugai pagal politines pažiūras. Kaip Miliūtė, Savickas ar Tomilinas balsavo už žmogiškumą, taip jie ir toliau balsuos, bet kad Mogenienė, Baškienė ir net Skvernelis balsuos už žmogiškumą. Jie gi žiūrės iš kur vėjai pučia, jie bando gaudyti, jiems reikia kažkur prisišlieti, kad žmonės juos mylėtų. Tai aš sakyčiau, kad santykis išliks toks pat“, – sakė R. Valatka.

Anot premjerės I. Šimonytės, neišvengiamai ginčų kils dėl kitų metų biudžeto. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina Vyriausybę nebedelsti, imtis svarbiausių sveikatos apsaugos ir mokesčių sistemų pertvarkos. Pasak šalies vadovo, ši galimybė mažėja perkopus į antrą Seimo kadencijos pusę. Ekonomisto Žygimanto Maurico manymu, kol kas Vyriausybė eina populistiniu keliu.

„Pensijos ir sveikatos apsaugos sistema – tai bus tie du pagrindiniai šaltiniai, kurie vis daugiau ris biudžeto pinigų. Be to mūsų sveikatos apsaugos sistema per šią krizę nesužibėjo, nes mes pagal daugelį rodiklių esame ES pabaigoje. Per tą patį perteklinį mirtingumą mus lenkia tik Bulgarija. Tai yra tikrai nedovanotina situacija ir nuo Švedijos mes esame blogiau 4 kartus, tai mes matome tik ledkalnio viršūnę“, – sakė banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Plenarinis seimo posėdis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tarp Seimo sesijų partijos pasirašė susitarimą dėl švietimo sistemos ir dabar žodžiai turi virsti kūnu, o tai reikalaus biudžeto lėšų.

„Bet visgi dedamas akcentas į išlaidų pusę, tai yra viena medalio pusė: padidinsime finansavimą, padidinsime mokytojų atlyginimus 130 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio. Gražiai skambantys dalykai ir visi tie dalykai bus įgyvendinti iki 2024 metų. Tie strateginiai iššūkiai, kurie yra Lietuvoje ir kurie tik bus, išdėlioti laike net po 2024, 2030 m. ir vėlesniam laikotarpyje. Tai vėlgi, tai yra didelė rizika, kad išleisime tuos pinigus, o tik vėliau galvosime kaip juos išnaudoti“, – aiškino Ž. Mauricas.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas sutinka, kad vienu metu valstybę užgriuvusios kelios krizės atima daug laiko ir jėgų iš reformas turinčių vykdyti ministerijų vadovų, tačiau krizinė situacija apnuogino valstybės institucijų, joms pavaldžių tarnybų neįgalumą ir būtinybę jas pertvarkyti.

Seimo posėdis / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Apnuogino labai daug vietų krizinė situacija, nes pasimatė dalykai tokie, kokie jie yra iš tiesų. Mes turime tragišką situaciją su vadovais – dalis institucijų iš viso neturi vadovų, dalis turi vadovus, kurių gal geriau neturėtų ir dalis funkcijų jau reikalauja visai kito lygio vadovų“ – sakė D. Misiūnas.

Profesoriaus Ramūno Vilpišausko nuomone, Vyriausybė prieš pateikdama Seimui bet kurią iš suplanuotų reformų turi sutelkti ne tik opoziciją, bet ir valdančiąją daugumą. Patirtis liudija, kad ankstesni konservatorių bandymai reformuoti valstybę baigėsi nesėkme būtent dėl negebėjimo susitarti, tai gali tapti pagrindine kliūtimi ir šią kadenciją.

„Iki šiol yra ne vienas atvejis, įskaitant ir 2008–2012 m. premjero Andriaus Kubiliaus teiktas reformas. Jos iš tiesų žlugo Seime, nes dalis pačių valdančiųjų neparodė pritarimo tokioms reformoms kaip valstybės tarnybos reforma, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, švietimo reformos ypač, kai kalbame apie įstaigų tinklo optimizavimą ar panašius gan daug diskusijų keliančius dalykus nesulaukė palaikymo Seime“ – teigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) prof. R. Vilpišauskas.

Ši Seimo sesija jau gali tapti riba, kai reformas reikia pradėti, kitaip jų gali nepavykti įgyvendinti iš viso, tačiau kol kas apie jas daugiau kalbama, nei jos teikiamos svarstyti visuomenei ar Seimui.