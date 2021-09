Socialdemokratai pateikė reikalavimus dėl augančių kainų, sako, kad žmonių nusivylimas Vyriausybe pagrįstas

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė sako, kad valdantieji per mažai diskutuoja su žmonėmis, priimdami pandemijos valdymo priemones ir negailėjo kritikos politikams, taip pat ir ministrei pirmininkei Ingridai Šimonytei. Taip ji kalbėjo šeštadienį vykusiame partijos tarybos posėdyje, kuriame buvo priimtas kreipimasis į Vyriausybę dėl kylančių kainų ir infliacijos.

„Mes pripažįstame skiepų naudą kovojant su pandemija, – sakė LSDP pirmininkė. – Tačiau būtina gerbti ir tų mūsų piliečių nuomonę, kurie abejoja: skiepytis, ar ne.“

Ji kritikavo valdančiuosius: pasak pirmininkės, nepakankamas „individualus priėjimas prie žmogaus“: galima būtų pasitelkti bendruomenes savivaldybėse ir net Bažnyčią.

Pasak V. Blinkevičiūtės, valdantieji nepakankamai diskutuoja su žmonėmis, dėl to kyla pasipiktinimas – ji priminė diskusijas dėl to, ar galimybių pasas bus būtinas viešajame transporte. Dėl to, pasak jos, tenka atšaukti jau priimtus sprendimus, kyla nepasitenkinimas.

„Būtina dešimt kartų pamatuoti ir tada priimti pasiūlymą“, – sakė ji.

LSDP tarybos posėdis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LSDP pirmininkė taip pat kritikavo tai, kad esą nebuvo pakankamai atsižvelgta į tai, kad ne visi žmonės galės lengvai gauti galimybių pasą, nes nesinaudoja išmaniaisiais įrenginiais, kritikavo atvejus, kai reikia mokėti už dokumento gavimą.

V. Blinkevičiūtės teigimu, galimybių paso veikimą reikia apibrėžti įstatymu.

„Galimybių pasas negali būti žmonių veiklos diskriminavimo įrankis, riboti prieigos prie bazinių dalykų: sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės apsaugos“, – pridūrė ji.

The Opportunity Pass (Galimybių Pasas) / E. Blaževič/LRT

Apie migrantų krizę: tokio chaoso nemačiau



LSDP pirmininkė pasisakė ir apie Lietuvoje kilusią migrantų iš Baltarusijos krizę. Ji kritikavo pradžioje kilusius nesutarimus tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos dėl nepaprastosios padėties pasienyje įvedimo.

„Dirbau ministre 8 metus <...> Nemačiau tokio chaoso, kad tokiais svarbiais Lietuvai klausimais Vyriausybės nariai nesusėda už bendro stalo“, – kalbėjo pirmininkė.

Jos teigimu, akivaizdu, kad pasienyje su Baltarusija būtina statyti fizinę sieną.

„Mes, socialdemokratai, palaikome barjero statymą ir palaikysime“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė ir pridūrė, kad svarbu užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą.

Ji atkreipė dėmesį, kad pasienio savivaldybėse gyventojai nežino, kiek ilgai gyvens laikino apgyvendinimo vietose, o pažeidžiamos grupės, pavyzdžiui, migrantų vaikai, gyvena blogomis sąlygomis.

„Reikia dirbti ir su integraciniais procesais“, – V. Blinkevičiūtė atkreipė dėmesį, kad nemažai atvykusių migrantų Lietuvoje gali ir likti ilgesniam laikui.

LSDP tarybos posėdis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kritika Šimonytei

Posėdyje LSDP pirmininkė kritikavo ir konkrečius politikus, premjerę Ingridą Šimonytę.

„Mūsų žmonės pagrįstai kritikuoja Vyriausybę, yra nusivylę jos veikla“, – sakė ji ir atkreipė dėmesį, kad visuomenės nuomonės apklausos rodo kritusį pasitikėjimą valstybės institucijomis. Socialdemokratų partija, atkreipė dėmesį ji, gali pasigirti išskirtinai augančiais reitingais dėl to, kad „atliepia žmonių lūkesčius“.

Pasak V. Blinkevičiūtės, kai kurie ministrai padarė „nemažai klaidų“.

„Yra sudėtingos situacijos, bet nėra laiko mokytis <...> Aš pasigendu žiauriai politinės vadybos, kaip ir komunikacijos“, – sakė V. Blinkevičiūtė.

Ji kritikavo garsiai nuskambėjusį premjerės I. Šimonytės pasakymą, esą, jei gyventojai yra nepatenkinti valdžia, gali išsirinkti naują.

„Negalima šitaip, suprantate. Tai, kad išrinko <...> tu atsakai už visus Lietuvos žmones. Pasakyti, kad nepatinka – išsirinkite kitus, gali kai kurie Seimo nariai, bet ne premjerė. Negalima klijuoti etikečių, negalima sluoksniuoti žmonių.

Buvo runkeliai, buvo vatnikai, dabar maršistai atsirado, vakseriai, antivakseriai. <...> Tai yra didžiulė žala, tam turi būti užkirstas kelias“, – apie susipriešinimą visuomenėje kalbėjo LSDP lyderė.

LSDP tarybos posėdis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kyla „visokių minčių“ dėl privačių mokyklų

Ji užsiminė ir apie pastaruoju metu Lietuvoje vykusias protesto akcijas, mitingus.

„Mes, socialdemokratai, visada pasisakome, kad žmonės turi teisę į taikius mitingus, taikias protesto akcijas, kitaip demokratinėje valstybėje negali būti. Tačiau dėl ko kyla mitingai, įvairios akcijos ir neramumai, reikia spręsti ne mitinguose – reikia kalbėtis ir tartis iki tol“, – sakė V. Blinkevičiūtė ir pridūrė linkinti valdantiesiems „socialinio ir pilietinio dialogo“.

V. Blinkevičiūtė kalbėjo, kad partijoje kilo nemažai diskusijų prieš pasirašant susitarimą dėl švietimo. Ji atkreipė dėmesį, kad švietimui turėtų būti skiriami bent 6 procentai nuo BVP, kritikavo, kad mokslas, nors ir nemokamas, itin daug kainuoja, išreiškė susirūpinimą dėl privačių mokyklų reguliavimo.

Pasak V. Blinkevičiūtės, tokios įstaigos turėtų būti ne pelno siekiančios.

„Ir minčių man čia kyla visokių, kodėl šio klausimo niekas nenorėjo paliesti <...> suprantate, ką noriu pasakyti“, – užsiminė ji.

LSDP tarybos posėdis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sysas: „valstiečių“ skilimas nebuvo netikėtas

Posėdyje kalbėjęs partijos frakcijos Seime seniūnas Algirdas Sysas kalbėjo apie naujos frakcijos „Demokratai – vardan Lietuvos“ atsiradimą, atskilus nuo „valstiečių“.

„Visi žinojome, kad taip turėjo vykti“, – sakė jis ir pridūrė, kad LSDP bendraus „neformaliai su visais“: kalbėsis ir su „valstiečiais“, ir su „darbiečiais“.

A.Syso teigimu, socialdemokratų frakcija liks opozicijoje, o svarbiausi klausimai Seimo rudens sesijoje bus susiję su mokesčiais.

„Darysime viską, kad žmonių gyvenimo kokybė nekristų“, – kalbėjo jis ir užsiminė apie bazinio užmokesčio biudžetinių įstaigų darbuotojams užtikrinimą.

Algirdas Sysas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kreipėsi į Vyriausybę

Šeštadienį LSDP tarybos posėdyje buvo priimtas kreipimasis į Vyriausybę dėl veiksmų augant infliacijai ir didėjant kainoms.

Socialdemokratų lyderė V. Blinkevičiūtė sako, kad valdančioji dauguma „sąmoningai nutyli“ kainų ir infliacijos klausimą, kuris liečia šimtus tūkstančių Lietuvos žmonių.

„Vyriausybė kovoja su dviem didelėmis krizėmis – pandemija, nelegalia migracija. Tačiau trečiąją krizę apdairiai nutyli. O tai yra infliacija ir kainų augimas“, – sakė ji.

LSDP tarybos posėdis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kol kas nematau efektyvių I. Šimonytės ministrų kabineto siūlymų ir veiksmų didinant mūsų šalies gyventojų pajamas. O tam instrumentų yra. Todėl teikiame konkrečius pasiūlymus, kuriuos reikia svarstyti nedelsiant“, – kreipimąsi į Vyriausybę komentuoja V. Blinkevičiūtė.

Kreipimesi pabrėžiama, kad šiemet Lietuvoje energijos – elektros ir dujų – kainos rekordiškai išaugo, nėra prielaidų, kad artimiausiu metu jos mažėtų. Be to, maždaug 150 tūkst. šalies namų ūkių trūksta pinigų maistui, rodo apklausos, pagyvenę žmonės skursta.

LSDP vertinimu, dalis Vyriausybės Seimui rudens sesijoje teikiamų siūlymų kitąmet mažintų gyventojų pajamas, o siūlomi Darbo kodekso pakeitimai blogintų darbuotojų – silpnesniosios darbo santykių šalies – padėtį.

Socialdemokratai siūlo peržiūrėti ir taikliau naudoti socialinius ir finansinius instrumentus, didinančius gyventojų pajamas: tai esą būtų galima įgyvendinti per neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) korekcijas, socialiai teisingesnius mokestinius pakeitimus. Siūlomas progresyvesnis gyventojų pajamų mokestis, kuris apimtų visas gyventojų pajamas, nepriklausomai nuo jų kilmės.

Kreipimesi nurodoma, kad tokie pakeitimai sumažintų mažas ir vidutines pajamas gaunančiųjų nelygybę, taip pat siūloma didinti stambaus kapitalo ir didelio turto apmokestinimą siekiant didesnio biudžeto perskirstymo.

Prekės / Žygimanto Gedvilos/Scanpix nuotr.

„Nors darbdavių atstovai nepalaiko, [raginame] imtis planų nuo 2022 m. didinti minimalią mėnesio algą (MMA) iki 730 eurų“, – nurodoma kreipimesi, kurį pasirašė partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė.

Taip pat siūloma didinti biudžetinių darbuotojų pajamas koreguojant valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį.

Be to, raginama išlaikyti egzistuojančią 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šildymui ir nustatyti lengvatinį 9 proc. PVM elektros ir dujų tarifams buitiniams vartotojams.

Kiti socialdemokratų pasiūlymai valdantiesiems – didinti viešajame sektoriuje dirbančiųjų mokytojų, medikų, dėstytojų, pareigūnų, kultūros srities, socialinių ir kitų darbuotojų algas, spartinti senatvės pensijų didinimą, skatinti darbdavius, kurie sąžiningai elgiasi ir tariasi su savo darbuotojais – pavyzdžiui, suteikiant prioritetą viešuosiuose pirkimuose visoms įmonėms, kuriose galioja kolektyvinės sutartys.

Atkreipiamas dėmesys į kompleksines priemones dėl pagalbos šeimoms: siūloma nustatyti didesnę universalią išmoką gimus vaikui, užtikrinti bent jau vienos ar dviejų dienų per savaitę vaikų iki vienerių metų priežiūrą lopšeliuose; siekti, kad visos mokymo priemonės mokyklose būtų nemokamos; didinti nemokamo maitinimo mokyklose apimtį ir gerinti jo kokybę.