Valentinavičius apie mitingą: saujelė labai triukšmingų žmonių pastato ant ausų visą valstybę

Vilniuje įvyko dar vienas mitingas. Laimei, šįkart be riaušių. „Dienos temoje“ – filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis ir Mykolo Romerio universiteto docentas Virgis Valentinavičius.

– Pone Mažeiki, lygiai prieš mėnesį buvęs mitingas pasibaigė riaušėmis. Šiandien vėl turime gana gausų mitingą – iki 5 tūkst. žmonių. Girdime priekaištų valdžiai, kad ši nesišneka su žmonėmis. Ar sutinkate su tokia kritika?

G. Mažeikis: Kritika labai abstrakti. Neabejotina, kad dalis Seimo narių ir per pirmą mitingą buvo išėję, ir per antrąjį dalyvavo, bendravo. Vieni bendrauja, kiti mažiau bendrauja, kai kurie ministrai net bijo. Problema yra tokia, kad bendrauti įmanoma, kai nejauti išorinės agresijos, kai ateina taikiai, jei aplink nėra įžeidžiančių šūkių. Jeigu žmonės kreipiasi mandagiai, tada, žinoma, sulauki mandagaus atsakymo.

Mes smarkiai kritikavome Vyriausybės narius dėl to, kad ji nesikalba tai vienu, tai kitu klausimu. Ir Vyriausybė per tą laiką, per tą mėnesį, žinoma, ne vieną kartą atsakė į minėtą kaltinimą. Taip pat ir Seimo vadovybė. Bet šį kartą jau sunku pasakyti, kad Vyriausybės nariai ar ministrai iš tikrųjų nesikalba. Siūloma kalbėtis, bet tam tikru lygiu ir tam tikru mastu.

Gintautas Mažeikis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kas būtų, jeigu ir kitos socialinės grupės visą laiką keltų savo reikalavimus ir norėtų kalbėtis? Vis dėlto turi būti atstovai. Atstovai kalbasi su Vyriausybės arba Seimo nariais ir tie vertina taip pat, kaip ir visų kitų piliečių prašymus. Aš čia nematau labai didelės pretenzijos Vyriausybei.

– Pone Valentinavičiau, jūsų akimis, galbūt reikėtų Vyriausybei eiti ir kalbėtis su žmonėmis?

V. Valentinavičius: Nemanau, kad yra prasmės tai daryti. Kaip profesorius minėjo, bandyta kalbėtis. Bet ir nėra su kuo, ir nėra apie ką. Kai klausi protestuotojų, ko jie nori, pats populiariausias atsakymas, tiesą sakant, visko. Apie ką kalbėti – nelabai aišku. Ir šito mitingo tikslas buvo surinkti 50 tūkst. (žmonių, – LRT.lt) ir versti Vyriausybę. Tai ką čia gali kalbėti Vyriausybė? Klausti, kaip jūs versite? Ar skaudės, ar neskaudės? Situacija savaime absurdiška.

Šito mitingo paveikslas maždaug toks: tipinis Orlausko anekdotas – šiek tiek vulgarus, šiek tiek negudrus ir labai labai piktas.

Šeimų sąjūdžio mitingas Katedros aikštėje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Mažeiki, bet tie žmonės yra Lietuvos piliečiai, o jūs esate kritikavęs Vyriausybę, kad ji ne taip kalbasi. Kaip reikėtų pasiekti tuos žmones? Juk yra čia ir tų, kurie atsisako skiepytis, pagrindinis reikalavimas yra atšaukti galimybių pasą. Kitą savaitę bus dar daugiau ribojimų, susijusių su galimybių pasu. Atrodo, kad įtampa nedings. Kas galėtų įnešti susikalbėjimo arba nuimti susikaupusią įtampą?

G. Mažeikis: Visų pirma būtų buvę blogiau, jeigu būtų neleistas šitas mitingas. Todėl, kad visus piliečius apkaltinti tuo, kad jie kėlė riaušes, ir todėl jiems negalima pasinaudoti konstitucinėmis teisėmis, būtų buvę tikrai absurdiška. Žinoma, jie galėjo daryti mitingą lygiai taip pat, kaip policija arba kiti pareigūnai gali sulaikyti riaušininkus ar tuos, kurie skatina rasinę, tautinę neapykantą arba žemina kitus asmenis.

Mes gyvename teisinėje valstybėje, todėl, žinoma, jie turėjo teisę protestuoti. Taip pat šie asmenys turi teisę kelti savo reikalavimus ir Seimui, ir Vyriausybei, tai visai normalu. Ir, kaip jau čia kalbėjome, tie reikalavimai galėtų būti pateikti teisėtu būdu. Beje, ir kitos grupės gali tokius reikalavimus teikti.

Aš žiemą kritikavau Vyriausybę dėl to, kad kartais daro politiškai nepamatuotus arba nepakankamai pamatuotus pareiškimus, į kuriuos, žinoma, Šeimų maršo grupės lyderiai nedelsdami reaguoja. Kai kuriais atvejais galima kalbėti švelniau. Vis dėlto atsižvelgiant į kelintą maršą matyti, kad ypač švelnus ar kitoks kalbėjimas mažai turi esmės. Galimybių pasas būtų atšauktas, vis tiek vyktų šitie mitingai.

Po mitingo minia žingsniuoja link Seimo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Juk šitie mitingai vyksta ne dėl to, kad reikėtų galimybių pasą padaryti vienokį arba kitokį, o todėl, kad siekiama politiškai įaudrinti visuomenę ir pasinaudoti bet kokia proga: ar tai būtų Stambulo konvencija, ar Partnerystės įstatymas. Būtų surastas trečias įstatymas, būtų pasisakoma prieš migrantus ir būtų daromas jiems vienoks arba kitoks spaudimas. Kas be ko, tai yra didelis politinis žaidimas, todėl aš nematau labai didelės galimybės kalbėtis. Tačiau, kaip minėjau ir anksčiau, būtų gerai, kad Vyriausybė kartais pasistengtų nepilti žibalo į ugnį.

– Pone Valentinavičiau, nepaisant to, kad jūs sakote, jog galbūt tai yra vienas iš A. Orlausko anekdotų, jie žmones suburia. Ir jau ne pirmas mitingas, jų žadama ir daugiau. Šitą mitingą organizavo Lietuvos šeimų sąjūdis. Ar jūs, kaip politologas, čia įžvelgiate galimos naujos politinės jėgos kontūrus?

V. Valentinavičius: Dabar įžvelgti sunkiau, kadangi po riaušių kovos prieš partnerystės idėjas, kovos prieš vienos mažumos, realiai egzistuojančios, teisės reikalą visiškai užtemdė Vyriausybės kovą prieš antipandeminę politiką. Ir antivakseriai yra kur kas mažiau populiarus dalykas negu kova prieš mažumų teises. Antivakseriai faktiškai bando kovoti už žmonių teises, kur jų nėra. Tai visiškas prieštaravimas homoseksualų teisėms.

Aš norėčiau pratęsti profesoriaus mintį: būtent tai yra politinis žaidimas. Kas bebūtų kalbama, kas bebūtų šaukiama mitinguose, mes matome tuos, kurie labiausiai suinteresuoti, kad šita įtampa būtų kurstoma ir neramumai nuolat augtų. Akivaizdu, kad tai yra Ramūnas Karbauskis ir jo partija, nes, pavyzdžiui, naujai įkurtas Sveikatos teisės institutas yra susijęs su Agne Širinskiene. Akivaizdu, kad tai yra ir Darbo partija, Viktoras Uspaskichas figūravo. Ideologiškai vienas prie vieno yra Lenkų rinkimų akcija.

Virgis Valentinavičius / E. Blaževič/ LRT nuotr.

Deja, čia mes galime prirašyti ir prezidentą: taip pat politikas, kuris drąsina ir faktiškai provokuoja visas šitas nuotaikas. Prezidentas seniai yra pasiklydęs tarp trijų pušų, tai yra tarp partnerystės, Stambulo konvencijos ir savo rinkimų kampanijos.

Jis labai aiškiai kur kas teigiamiau vertina šituos maršistus negu bet kokią jėgą Seime. Jis, kaip ir R. Karbauskis, nepatenkintas sistemine žiniasklaida. R. Karbauskis irgi sako, kad žiniasklaida yra priešiška. Prezidentas nekviečia į prezidentūros balių Ritos Miliūtės, Rimvydo Valatkos ir Vytauto Bruverio, bet kviečia antivakserių žvaigždes. Prezidentui pats laikas išeiti iš to trijų medžių miško.

– Profesoriau, jūs įžvelgiate galimą naują politinę jėgą?

G. Mažeikis: Aš manau, kad pastangų suformuoti naują politinę jėgą, žinoma, bus. Bet neužmirškime, kad šitą audrinantį Šeimų sąjūdžio pyragą ir visą jų aktyvizmą bandys pasisavinti ir jau egzistuojančios politinės partijos. Tų balsų pritrūks ir reikės „valstiečiams“. Neabejotina, kad R. Karbauskiui ir jo politinei partijai reikia šių aktyvistų. Ir Darbo partija, ir Lenkų rinkimų akcija, ir kitos politinės partijos gali tuo susidomėti. Žinoma, ir įvairūs radikalūs dešinieji judėjimai.

Visi šie interesų prieštaravimai gali sutrukdyti susiformuoti naujai nacionalpopulistinei jėgai, kuri parodytų savo galią ir naujuose Seimo rinkimuose pasirodytų ypatingai. Juo labiau kad iki jų gana daug laiko. Paprastai, kada daug laiko iki rinkimų, tokiu metu bandoma arba save labai brangiai parduoti, arba persidalyti iniciatyvas ir formuoti, žinoma, naują politinę jėgą. Bet, kaip jau minėjau, dėl naujos politinės jėgos susiformavimo yra daug abejonių.

Dėl prezidento vaidmens – taip, aš sutinku, kad jis galbūt pasiklydęs tarp trijų pušų. Jau ne kartą su ekspertais kalbėjome, kad jo idėja – gerovės visuomenė – visiškai subliūško. Ir ne tik ekonominiu požiūriu, kuris neveikia, nefunkcionuoja niekas, bet nevykusi gerovės visuomenė socialiniu ir kultūriniu požiūriu, kur matome tik augantį susvetimėjimą ir susipriešinimą. Nematome jokio prezidento vaidmens siekiant šitą susipriešinimą įveikti.

Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tų grupių daugės ir galima nematyti galo šitam susipriešinimui. Labai gaila, kad prezidentas nevykdo rinkiminių įsipareigojimų.

– Pone Valentinavičiau, ar reikėtų nuogąstauti dėl tokio masto mitingų? Viena vertus, tai demokratijos išraiška, tačiau ar tai gali išbalansuoti Lietuvos politinę situaciją?

V. Valentinavičius: Drįsiu sakyti, kad mitingai arba neauga, arba jau mažėja. Nuo mitingo Vingio parke žmonių skaičiai yra kur kas mažesni. Kita vertus, labai apmaudu, kad ta saujelė labai triukšmingų žmonių pastato ant ausų visą valstybę. Tai ir policijos mobilizacija, reikia dėti didžiules pastangas, kad suvaldytų tai, kas turi mažai realaus turinio, mažai realaus atstovavimo tam, kas tikrai rūpi Lietuvos žmonėms. Yra daug politinių žaidimų, politinių intrigų, daug politinės manipuliacijos.