Keliasdešimt tūkstančių eurų kainavęs vakcinacijos centras išsikėlė į kitas patalpas: kelia klausimą, ar rokiruotė bus naudinga?

Klaipėdoje vėl dėmesio sulaukė miesto vakcinacijos centro vietos klausimas. Nuo rugsėjo centrą nuspręsta perkelti į kitą vietą gerokai toliau nuo ten, kur centras buvo iki šiol. Toks miesto valdžios sprendimas kai kuriems savivaldybės tarybos nariams sukėlė klausimų. Svarstoma ir ar tokia rokiruotė nesulėtins klaipėdiečių skiepijimo tempo.

Skiepytis – naujoje vietoje

Iki rugsėjo Klaipėdos vakcinacijos centras, kuriame galėjo pasiskiepyti visi norintys, veikė LCC tarptautiniame universitete.

Dėl visuotinei vakcinacijai pritaikyto centro vietos metų pradžioje virė daugybė diskusijų – miesto valdžia buvo sulaukusi kritikos dėl to, jog ilgiau nei Vilnius ar Kaunas nerado tinkamos vietos. Be to, abejota ir ar iš tiesų LCC tarptautinis universitetas, esantis šiaurinėje miesto dalyje, yra patogiausia vieta vakcinacijos centrui, kur teks atvykti žmonėms iš visos Klaipėdos.

Klaipėdos vakcinacijos centras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Dalis politikų tuomet pirštu rodė į „Švyturio“ areną. Tai, jog vietos ir pasiekiamumo viešuoju transportu požiūriu, tai iš tiesų būtų patogesnis variantas LRT.lt yra sakęs ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, tačiau tuomet jis taip pat patikino, kad kitais aspektais LCC traptautinis universitetas pranoko areną.

LCC tarptautiniame universitete atidaromas naujas vakcinavimo centras / Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Vis dėlto nuo rugsėjo LCC tarptautinis universitetas nebėra pasiskiepyti norinčių klaipėdiečių traukos centru – miesto valdžia vakcinacijos centrą nusprendė perkelti į naują erdvę kitoje miesto vietoje – naujosios Futbolo sporto mokyklos teritorijoje esančiose„Atviro jaunimo centro“ patalpose.

Permainos sukėlė dvejonių

Toks sprendimas sukėlė klausimų kai kuriems tarybos nariams.

„Tai yra klausimas, į kurį norisi žinoti atsakymus. Politikų nepasiekė jokia argumentacija, jokie motyvai ir spaudoje nemačiau jokio motyvo“, – pastebėjo tarybos narė Vaida Raugelė.

Pakeitus vakcinacijos centro vietą keliami klausimai dėl to, ar sprendimas centrą įrengti laikinoje vietoje ir vėliau ją keisti nebuvo trumparegiškas, mat vien centro įrengimui LCC tarptautiniame universitete reikėjo keliasdešimt tūkstančių eurų, o patalpų nuoma LCC kainavo 12–12,4 tūkst. eurų per mėnesį.

Klaipėdos savivaldybės administracijos atstovų teigimu, vakcinavimo centro įrengimas LCC tarptautiniame universitete ir priežiūra kovo–rugpjūčio mėnesiais iš viso kainavo 158 980 eurų. Centro perkėlimui į Futbolo mokyklos teritoriją prireikė dar 5 680 eurų.

Klaipėdos vakcinacijos centras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kad teks perkelti žinojo iš anksto

Vis dėlto Klaipėdos savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė Aušra Lukauskienė aiškino, kad tai, jog rudenį teks keisti vakcinacijos centro vietą buvo žinoma jau seniai.

„Sutartis su LCC tarptautiniu universitetu buvo sudaryta iki šių metų rugpjūčio 31 d., įvertinant, kad nuo rugsėjo 1 d. ši mokymo įstaiga privalo teikti ugdymo paslaugas“, – dėstė A. Lukauskienė.

Klaipėdos savivaldybė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Centrą perkelti į Futbolo mokyklos teritoriją nuspręsta esą todėl, kad tai šiuo metu laisvos ir tinkamos vakcinavimui vykdyti savivaldybės turimos patalpos.

Paklausta, kodėl vakcinacijos centras iškart nebuvo įkurdintas ten, kur galėtų veikti tiek, kiek reikės, A. Lukauskienė aiškino, kad tuo metu, kai reikėjo įkurti vakcinavimo centrą, savivaldybė tam tinkamų (reikiamo dydžio, higienos reikalavimus atitinkančių) savo laisvų patalpų neturėjo, todėl buvo paskelbtas patalpų nuomos konkursas, pasirašyta sutartis su jo laimėtoju.

„Jau tada buvo aišku, kad vakcinavimo centro veiklai reikės kitų patalpų, tokių Klaipėdoje yra vos kelios, be to, jos nėra laisvos. Futbolo mokykla, kurios statybos ėjo į pabaigą, buvo viena iš realiausių kandidačių. Po to, kai buvo gautas Valstybinės priėmimo komisijos leidimas eksploatuoti pastatą, vakcinavimo centrą įrengti nuspręsta arčiausiai gatvės esančioje pastato dalyje, savivaldybės Karalienės Luizės jaunimo centrui priklausančiose „Atviro jaunimo centro“ patalpose“, – teigė savivaldybės atstovė.

Klaipėdos vakcinacijos centras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Ji taip pat paaiškino, kad patalpos, kuriose įkurdintas naujasis vakcinacijos centras, šiuo metu nėra naudojamos.

Dar vienas galimas naujosios vakcinacijos centro vietos privalumas – menkesnės jo išlaikymo išlaidos.

„Už patalpų nuomą Futbolo mokyklos teritorijoje vakcinacijos centrui mokėti nereikės, nes tai yra savivaldybės patalpos. Tačiau kainuos patalpų valymas ir komunalinės paslaugos, kiek – bus aišku pasibaigus pirmajam vakcinacijos centro veiklos šioje vietoje mėnesiui“, – dėstė A. Lukauskienė.

Neigiamos reikšmės vakcinacijos procesui neturės

Keliamas ir dar vienas klausimas, ar vakcinacijos centro vietos pakeitimas nesulėtins Klaipėdos skiepijimo tempo, nes žmonėms teks priprasti prie naujos vietos.

Savivaldybės nuomone, tokia rokiruotė ne tik neturės neigiamos reikšmės, bet ir išeis į naudą.

„Tokios nuomonės yra ir vakcinavimo centro koordinatoriaus – Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vadovai. LCC tarptautinio universiteto patalpose aktyviau skiepijosi šiaurinės miesto dalies gyventojai, kuriems ši vieta buvo arčiau namų. Dabartinė vakcinavimo centro vieta yra patogesnė miesto centro ir pietinės miesto dalies gyventojams. Tikimės, kad naująją Vakcinavimo centro vietą lengvai suras ir kitų Klaipėdos regiono vietovių gyventojai, į uostamiestį atvykstantys apsipirkti ar kokiais kitais reikalais ne tik darbo dienomis, bet ir šeštadieniais“, – patikino A. Lukauskienė.

Klaipėdos vakcinacijos centras / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Statistikos departamento duomenimis, Klaipėdoje jau pasiskiepijo 52,1 proc. gyventojų.

Pagal šį rodiklį Klaipėdą lenkia Kaunas, kur jau pasiskiepijo 63,7 proc. gyventojų, Vilnius, kuriame pasiskiepijo jau 61,5 proc. gyventojų ir Šiauliai, kur vakcinuota jau 59,1 proc. gyventojų.

Bendras šalies rodiklis – 60,6 proc.