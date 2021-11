Specialistė pataria: kaip tėvai gali padėti vaikui mokytis skaityti ir rašyti – teks susiimti ir patiems

Šiais laikais labai nuvertinamas rašymas ranka ir jo prasmė, pabrėžė logopedė ir specialioji pedagogė metodininkė Kristina Pociūtė. „Daug kas sako, kad rašymo ranka nelabai reikia, nes greitai vaikai rašys kompiuteriu. Išties rašymas yra be galo svarbus“, – sakė ji. Pasak specialistės, tėvai turėtų padėti formuoti šį įgūdį ir priešmokyklinukams, ir pirmokams, ir net vyresniems pradinukams. O ir patys neapsileisti, mat turi vaikams pavyzdį rodyti.

„Nuo dažno telefonų, planšečių naudojimo keičiasi netgi piršto struktūra. Jei tėvai nepadės vaikams lavinti rašymo įgūdžių, mokykloje mažieji susidurs su sunkumais, nes dėl pasikeitusios rankos struktūros bus sunkiau laikyti rašiklį. Rašymas ranka lavina smulkiąją motoriką, gerina susikaupimą“, – aiškino specialistė.

Ji pabrėžė, kad tai nereiškia, jog nereikia ugdyti naudojimosi išmaniąja technika įgūdžių.

„Tai yra svarbu, niekur nuo to nepabėgsime, bet viskas turėtų būti daroma lygiagrečiai“, – pabrėžė tarptautinio darželio-mokyklos logopedė ir specialioji pedagogė K. Pociūtė.

Kristina Pociūtė / Asmeninio albumo nuotr.

Pasak jos, pirmiausia tėvai turėtų parinkti vaikams tinkamą rašymo priemonę. Rašant šratinuku reikia labiau spausti rašymo priemonę, taip įsitempia vaiko ranka, ji greičiau pavargsta. Tad kur kas parankiau rinktis plunksnakotį.

„Rašaliniai plunksnakočiai yra be galo svarbūs. Kairiarankių vaikų tėvams derėtų nepamiršti, kad būna specialių, kairiarankiams pritaikytų, rašiklių“, – priminė specialioji pedagogė.

Svarbu, kad linijų brėžimo, rašymo pratybos netaptų kančia vaikui.

„Jei pernelyg spausime vaiką ir nesudominsime jo rašymu, vaikas ir nenorės rašyti, nes jam tai bus sunku, ypač pradžioje, kai nepavyksta linijų nubrėžti tiesiai, – tai išties nėra paprasta. Bėdų dėl motyvacijos ypač gali kilti vaikams, linkusiems į perfekcionizmą“, – kalbėjo K. Pociūtė.

Vaikus mokyti skaityti galima ir prie daiktų priklijuojant žodžius / Asmeninio albumo nuotr.

Ji sakė, kad knygynuose yra didelė įvairovė knygelių, kurios skirtos rankai lavinti, bet, pasak specialistės, neretai jos būna nuobodžios vaikui. K. Pociūtė mano, kad pagelbėti gali internetas. Jei vaikas, tarkime, žavisi šunyčiais patruliais ar Žaibu Makvynu, internete galima rasti raidžių rašymo, atkartojimo elementų užduočių su mėgstamais personažais.

„Yra daug medžiagos, ją galima pasirinkti pagal vaiko pomėgius“, – sakė specialistė.

Ji pabrėžė, kad labai svarbu yra tai, kad rašymas būtų kasdieninė veikla.

„Tai turi būti nuoseklus procesas ir – svarbiausia – tai neturi užtrukti per ilgai. Jei pirmokui duosime prirašyti dvidešimt puslapių, jis pavargs, sunyks jo motyvacija“, – aiškino K. Pociūtė.

Tiesa, yra vienas „bet“. Pačių raidžių rašymo turėtų mokyti tik tie tėvai, kurie yra tikri, kad patys nepamiršo, kaip taisyklingai rašomos, jungiamos raidės, arba atnaujino tokius įgūdžius.

Vaikus mokyti skaityti galima ir prie daiktų priklijuojant žodžius / Asmeninio albumo nuotr.

„Kyla grėsmė, kad tėvai gali mokyti taip, kaip patys dabar rašo. Retas iš mūsų pamena, kaip tai darėme būdami pradinukai. Tokiu atveju vaikai išmoks netaisyklingo rašymo ir mokytojui bus sunkiau ištaisyti klaidas. O vaikas nesupras, kas čia vyksta: mama ar tėtė mokė vienaip, o mokytojas ar mokytoja – kitaip“, – aiškino specialistė.

Ji siūlo pasikonsultuoti su pedagogais, kaip galima prisidėti prie vaiko mokymo.

„Bendradarbiavimas su pedagogais yra labai svarbus, kad nepadarytume meškos paslaugos ir nenumokytume savo vaikų“, – pabrėžė K. Pociūtė.

Dar vienas dalykas, kuris mažiesiems kelia ir iššūkių, ir nerimą, – skaitymas.

„Meilę knygai derėtų skatinti nuo mažų dienų. Rekomenduojama knygas skaityti ir patiems mažiausiems, kelių mėnesių vaikams“, – sakė pedagogė.

Anot jos, pravartu į dienotvarkę įtraukti kasdienes skaitymo valandėles, tarkime, prieš miegą.

Dar vienas labai svarbus dalykas – reikia rodyti pavyzdį. Jei vaikui sakysite, kad jis turi skaityti, o patys eisite žiūrėti televizoriaus, vaikas irgi nenorės skaityti, nepajus malonumo skaitydamas.

„Labai svarbus šeimos įsitraukimas“, – pabrėžė specialioji pedagogė.

Tėvai ir vaikai / Pexels nuotr.

K. Pociūtė patarė ir dėl šito dalyko pasikonsultuoti su mokytoja, tačiau, anot jos, populiariausi būdai mokytis raides pažinti, o paskui – jas jungti, yra du.

„Labai svarbu mokyti ne raidės pavadinimo, o garso. Pavyzdžiui, skiemuo „lo“. Reikia mokyti ne „l ir o“ arba, dar blogiau, „el ir o“, o tiesiog ištariant pačius garsus „llll ooo“, kad jie vaikui natūraliai susijungtų. Kai sakome „l ir o“, vaikui sunku suvokti, kaip garsai susijungia“, – pabrėžė K. Pociūtė.

Dar vienas variantas – lavinti grafinio vaizdo atpažinimą.

„Mūsų vaikai kuo puikiausiai atpažįsta prekybos tinklo pavadinimą – ne tik ant prekybos centro iškabos, bet ir lankstinuke, televizijos reklamoje. Vaikai puikiai įsimena grafinį vaizdą. Tad, remiantis šiuo mokymo būdu, galima aplinkos objektus apklijuoti jų pavadinimais. Tarkime, ant stalo priklijuoti raštelį „stalas“, – paaiškino K. Pociūtė.

Tėvai ir vaikai / Pexels nuotr.

Pasak pedagogės, šis būdas mažiau populiarus nei pirmasis.

O kaip išrinkti knygas, kurias vaikai jau skaitys pats?

Pirmiausia, sakė K. Pociūtė, derėtų pasirūpinti knygų biblioteka, nes jei vaikas turės vos dvi tris knygas, jam jos greitai pabos. Nebūtinai tai turi būti namų biblioteka. Prasminga, anot pedagogės, susiformuoti šeimai įprotį eiti į viešąją biblioteką, juolab kad šiais laikais jos patraukliai įrengtos, ten jauku vaikams.

„Tarkime, galima susikurti tradiciją kartą per mėnesį eiti į biblioteką. Pačioje pradžioje knygos turi būti tokios, kuriose teksto nėra labai daug. Tai paskatins vaiką viską perskaityti iki pabaigos. Be to, jei vaikas iš pradžių moka tik didžiąsias raides, derėtų ir rinktis knygą, kurioje visas tekstas yra didžiosiomis raidėmis, taip pat yra knygų, kur tekstas būna ir suskiemenuotas“, – sakė K. Pociūtė.