Šeimų sąjūdžio vadovas atsiriboja nuo kai kurių organizacijos vardu skelbiamų žinučių feisbuke: kas kur ką rašo, manęs nedomina

Artimiausius du savaitgalius Kaune ir Vilniuje numatomų renginių – LGBT eisenos ir Šeimų sąjūdžio mitingo – derinimas nepavyko, o abiejų savivaldybių neigiamus atsakymus organizatoriams vertina teismai. Konstitucinės teisės žinovas, advokatas Petras Ragauskas sako, kad kai kurie miestų valdžios atstovų argumentai kelia abejonių, tuo tarpu Šeimų sąjūdžio vadovas atsiriboja nuo pareiškimų apie protestą, organizacijos vardu išsakomų feisbuke.

„Diskusijos apie tai, kas bus toliau, neaktualios. Mums reikia 50 tūkst. prie Seimo, o toliau jau yra viskas suplanuota, kad daugiau niekada leftistinių lobistų (žmonijai ir planetai žalingų verslininkų) pakalikai nebepakliūtų į valdžią nei vienoje Pasaulio šalyje. Ir nesileiskime skaldomi visokių pseudopatriotų, kurie tą pačią mitingo dieną siūlo burtis kitur“, – sakoma „Šeimų sąjūdžio“ paskyroje feisbuke, kurią tinkle seka per 6,7 tūkst. žmonių ir kuri savo interneto tinklapiu nurodo oficialų organizacijos adresą.

Tačiau Šeimų sąjūdžio vadovas Raimondas Grinevičius teigia, kad pirmą kartą apie tai girdi, jo žiniomis, „nelegalių organizacijų“ tokiu pat pavadinimu feisbuke yra apie 40, o telegrame – dar 32. Tarp minėtos paskyros kontaktinių duomenų nurodomas ir įmonės „Autoridas“ elektroninis paštas – tos pačios, kuriai vadovauja R. Grinevičius.

„Tai čia jūsų reikalas yra išsiaiškinti, kieno čia žinutė. Aš informuoju, kad visą išsamią informaciją galite gauti iš manęs, iš mūsų 11-os tarybos narių, iš seimusajudis.lt internetinės svetainės. Ir kas kur ką rašo, tai manęs netgi nedomina tokie dalykai“, – LRT RADIJO laidoje „Aktualijų studija“ sakė R. Grinevičius.

Jo atstovaujama organizacija trečiadienį Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundė Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymą leisti organizuoti mitingą prie Seimo rugsėjo 10 dieną. Pasak jo, „savivaldybės pateikti motyvai nepagrįsti – nei žmonių skaičius, nei VSD pagrindimas“.

Raimondas Grinevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Be to, organizatoriai esą prieš daugiau kaip savaitę atsitraukė nuo pradinio sumanymo būriuotis nuo ryto iki pat 22 val. vakaro. Savivaldybė nurodė tai kaip vieną iš neigiamo atsakymo priežasčių, mat sutemus policijai būtų sunku užtikrinti saugumą.

Tačiau kitos aplinkybės lieka galioti, kaip LRT RADIJUJE aiškino savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Adomas Bužinskas, erdvė yra per ankšta žmonių kiekiui, kuris gali siekti iki 15 tūkst. – tokią viršutinę ribą nurodė organizatoriai. Nors renginiui anksčiau neprieštarauta, paraiška peržiūrėta po riaušių prie Seimo rugpjūčio 10-ąją.

„Savivaldybė kartu su policija prisiima atsakomybę už renginio ir vilniečių saugumą. Mes suprantame, kad yra žmonių teisė rinktis ir jie turi turėti galimybę pasakyti savo nuomonę, bet lygiai taip pat pareigūnai turi teisę į nesulaužytas kojas, turi teisę laisvai vaikščioti ir manome, kad šiuo metu yra tam padidėjusi rizika – kad kitų žmonių teisės gali būti pažeidžiamos vien dėl to, kad suteikiamas tas leidimas. Nesakau, kad tai susiję su organizatoriais konkrečiais, turiu omenyje bendrą kontekstą. Ir tikrai galime svarstyti kitą vietą, galime svarstyti mažesnį žmonių skaičių“, – kalbėjo A. Bužinskas.

Jo teigimu, savivaldybė pati kitos vietos siūlyti negali, tačiau yra pasiruošusi svarstyti mitingo rengėjų siūlymus.

Teisininkas dr. Petras Ragauskas sako, kad ne visi sostinės valdžios argumentai skamba įtikinamai ir atitinka konstitucinį susirinkimų laisvės principą.

„Kyla klausimas, kaip tie 15 tūkst. yra aktualizavęsi būtent pastaruoju metu, nes, kiek suprantu, susirinkimas 15-ai tūkst. buvo suderintas, viskas buvo tvarkoje, problemų nekilo. Bet aikštė juk nesumažėjo per tą laikotarpį, neatsitiko taip, kad susitraukė – jau vien dėl to šio argumento naudojimas yra keistas. Nors apskritai, be abejo, paskaičiavimas, kad fiziškai negali saugiai tilpti tam tikras skaičius žmonių erdvėje yra pakankamai svarbus ir galėtų būti rimtu pagrindu“, – sakė P. Ragauskas, pridūręs, kad ir neramumų rizika ne visada yra pakankamas pagrindas neleisti būriuotis, svarbu yra užtikrinti sąlygas, kurios neleistų jiems įsiplieksti.

„Bendriausia prasme, grėsmės savaime nėra joks pagrindas nesuderinti renginio, nes grėsmės visokios yra visada. Jeigu einame gatve, ne per perėją, visada susiduriame su grėsme, kad mus gali nutrenkti automobilis, bet ar dėl to mes atsisakysime vaikščiojimo per gatves ir perėjas? Tikrai ne“, – kalbėjo teisininkas.

Mitingas prie Seimo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nors Šeimų sąjūdžio vadovai atsiriboja nuo rugpjūčio 10-ąją vykusio mitingo ir riaušių, dvi jo aktyvistės ir tarybos narės – Adelina Sabaliauskaitė ir Vitolda Račkova – pastarosiose buvo sulaikytos. R. Grinevičius sulaikymus pavadino nepagrįstais.

„Mes nematome jokio jųjų pažeidimo, kadangi jos buvo sulaikytos neteisėtai ir kaltinimai pareikšti absoliučiai neatitinkantys tikrovės“, – „Aktualijų studijoje“ sakė Šeimų sąjūdžio vadovas.

P. Ragausko vertinimu, ši aplinkybė visgi yra svarbi, svarstant dėl teisės organizuoti būsimąjį protestą prie parlamento.

„Nežinau, kas kreipėsi į savivaldybę prašydamas suderinti renginį – ar Šeimų sąjūdis, kurio tarybos narės turi neišspręstų klausimų su teisėsaugos institucijomis, ar tai buvo individualūs fiziniai asmenys, nuo to taip pat, be abejo, priklauso. Jeigu renginio organizatorius tas pats, kurio atstovai turėjo problemų su ankstesniu renginiu, tai galėtų būti pakankamai rimtas pagrindas sprendimams“, – sakė advokatas.

Kaip Šeimų sąjūdžio rėmėjams Vilniuje, taip LGBT eitynėms Kauno Laisvės alėjoje žalios šviesos vietos savivaldybė neuždegė, tačiau ir šiuo atveju tai dar gali padaryti teismas. Meras Visvaldas Matijošaitis ketvirtadienį naujienų agentūrai BNS pakartojo, kad Laisvės alėjoje tebevyksta rekonstrukcijos darbai, tiesa, kritikai atkreipia dėmesį, kad jie yra smulkūs ir intensyviam kasdieniam judėjimui Kauno centre jau seniai netrukdo.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras kaip svarbesnę detalę nurodė kitą – tai, jog Laisvės alėja yra tapusi gatvėje išsidėsčiusių kavinių ir restoranų erdve, dėl to žygiuoti ja būtų nesaugu patiems eisenos dalyviams, o taip pat sukeltų nepatogumų verslui.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

P. Ragauskas akcentuoja, kad ši vieta – vieša erdvė, todėl laikinas diskomfortas lauko kavinėms nenusveria konstitucinės teisės į susibūrimus.

„Konstitucijoje nėra numatyta tokio dalyko, kaip verslininkų teisė viešoje erdvėje įrengti kavines, kad tai yra kažkas tokio, ką Konstitucija labai gintų. Bet, kita vertus, Konstitucijoje turime labai aiškiai įtvirtintą susirinkimų laisvę, kuri yra viena iš fundamentaliausių žmonių teisių, kurios varžyti be deramo pagrindo negalima“, – sakė pašnekovas.

Galiausiai savivaldybė galėtų kompensuoti išlaidas, jeigu tokių verslui atsirastų.

„Jeigu savivaldybė sukūrė verslams tam tikrus lūkesčius, jeigu nėra kitos išeities ir negalima paprastuoju būdu patraukti staliukų ar pavėsinių, vis tiek yra techninės galimybės jas demontuoti vienai dienai ar pusdieniui. Jeigu savivaldybė neapsidraudė pasakydama, kad jeigu prireiktų tos erdvės, užėmusi ją kavinė privalo atlaisvinti – nors, mano įsitikinimu, bet kuris protingas administratorius pasirūpintų tokia sąlyga, leisdamas naudotis savo turtu – savivaldybė galėtų ir kompensuoti tuos kelis tūkstančius ar kiek tai būtų, kurie reikalingi laikinam pašalinimui įrenginių, trukdančių praeiti ar sudarančių „piltuvėlius“. Man atrodo, tai būtų puikus sprendimas, rodantis pagarbą miestiečiams, kurie nori tokio renginio ir nori išreikšti poziciją“, – sakė P. Ragauskas.

LGBT eitynės Vilniuje, piketuotojas / D. Umbrasas/LRT

LGBT eitynių organizatoriai žada rinktis nepriklausomai nuo to, ar penktadienį, likus dienai iki renginio, teismas patenkins skundą, tuo tarpu policijos atstovai teigia, kad visų saugumas bet kokiu atveju bus užtikrinamas. P. Keras laidoje taip pat užsiminė, jog savivaldybė nesuteikė leidimo šeštadienį vykti oponuojantiems LGBT renginiams.

„Saugumą užtikrina policija, parengtas saugumo planas, tikrai bus pakankamai daug priemonių. Savivaldybė savo ruožtu neišdavė leidimo oponuojantiems renginiams, kurie norėjo atsirasti toje pačioje teritorijoje. Turėjome porą tokių prašymų šio kol kas ginčytino renginio teritorijoje“, – sakė P. Keras, neatskleidęs, kokios tai leidimo prašiusios organizacijos ar asmenys.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „Aktualijų studija“ įraše.