Laukia karštas ruduo: 5 didžiausios naujojo politinio sezono intrigos

Rugsėjį prasideda ne tik nauji mokslo metai, kartu su Seimo rudens sesija prasideda ir naujas politinis sezonas. Galimi konfliktai, apkaltos, politinių lyderių susirėmimai, nauji politiniai dariniai – rudenį politinėje arenoje galima tikėtis visko. LRT.lt kviečia susipažinti su penkiomis didžiausiomis netrukus prasidėsiančio politinio sezono intrigomis.

Apkalta riaušėse dalyvavusiems parlamentarams

Rugpjūčio 10 d. apie 5 tūkst. žmonių prie Seimo protestavo dėl Vyriausybės planuotų ribojimų asmenims, nepasiskiepijusiems nuo koronaviruso. Pasibaigus šiam renginiui skirtam laikui, dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš Seimo, įvažiavimą į parlamento rūmų vidinį kiemą.

Pareigūnams ėmus protestuotojus atitraukti nuo Seimo rūmų, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, akmenys, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos. Per riaušes sužeista 18 pareigūnų.

Po šių įvykių buvo pradėtas plataus masto ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo ir kitų nusikalstamų veikų, įtarimai jau pareikšti 30 žmonių. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė tada pareiškė, kad atsakomybę už kilusias riaušes turėtų prisiimti ne tik jų organizatoriai, bet ir riaušėse esą dalyvavę Seimo nariai.

Per protestą ant scenos sakyti kalbų lipo ne vienas Seimo narys, tarp jų – Valdemaras Valkiūnas, „darbiečių“ atstovai Mindaugas Puidokas, Aidas Gedvilas, „valstiečių“ frakcijos nariai Valius Ąžuolas, Dainius Kepenis, Petras Gražulis. Pastarąjį galima buvo išvysti ir žmonių minioje vakare, kilus pirmiesiems neramumams.

Petras Gražulis mitinge prie Seimo / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nors, neoficialiomis žiniomis, valdančiųjų gretose užsiminta apie apkaltos inicijavimą kai kuriems parlamentarams, nutarta nuspausti stabdį – po rugpjūčio pabaigoje surengto uždaro Seimo valdybos posėdžio parlamento pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad, vykstant teisėsaugos tyrimui dėl riaušių, kol kas tam tikrų Seimo narių apkaltos nebus imamasi. Tiesa, jie neatmetė tokios galimybės ateityje.

LRT.lt kalbintas Kauno technologijos universiteto (KTU) docentas, politologas Ainius Lašas teigė, kad, viena vertus, tai, ar bus inicijuota apkalta vienam ar kitam Seimo nariui, veikiausiai priklausys nuo teisėsaugos tyrimo rezultatų. Pasak pašnekovo, jei bus pateikti aiškūs įrodymai, kad vienas ar keli parlamentarai skatino mitinguotojus imtis neteisėtų veiksmų, juos bus siekiama pašalinti iš parlamento.

Jei tokių įrodymų nebus pateikta, politologo įsitikinimu, apkaltos inicijavimas gali gimti tik valdančiųjų gretose. O tai, A. Lašo manymu, negarantuotų proceso sėkmės.

„Šiuo atveju puikiai žinome, kad opozicijos nariai dalyvavo tame mitinge, tarkime, ponas V. Ąžuolas, D. Kepenis. Buvo mitinge žmonių ir iš „valstiečių“, ir iš „darbiečių“. Beje, pats Darbo partijos pirmininkas iš dalies finansavo renginį.

Taigi nemanau, kad šių politikų tikslas yra duoti, tarkime, P. Gražuliui, per galvą už dalyvavimą mitinge, nemanau, kad jie to labai siektų, nes toks veiksmas priešintų minėtų politinių jėgų potencialų elektoratą. Juk opozicijos atstovai padėjo rengti tą mitingą ir jame dalyvavo neatsitiktinai. Jie iš dalies galbūt pritaria mitinge išsakytiems tikslams, bet, iš kitos pusės, politikai vilioja rinkėjus. Tad dabar jiems bausti P. Gražulį, pyktis su ta visuomenės dalimi, kuri iš dalies už juos ir balsuos, yra absoliučiai nelogiška“, – aiškino politologas.

Opozicijos atstovai padėjo rengti tą mitingą ir jame dalyvavo neatsitiktinai. A. Lašas

Išbandymai valdančiajai koalicijai

Šių metų gegužę Seimas po pateikimo nepritarė daug ginčų tarp koalicijos partnerių sukėlusiam Partnerystės įstatymo projektui, kuriuo siūlyta įteisinti partnerystę ne tik tarp skirtingų lyčių, bet ir tarp tos pačios lyties žmonių. Patobulintą projektą ketinama vėl teikti per Seimo rudens sesiją.

Stambulo konvencija, automobilių mokestis, nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimas – kiti klausimai, kurie per Seimo rudens sesiją taip pat gali sukelti aršias diskusijas ne tik tarp valdančiųjų ir opozicijos, bet ir tarp valdančiosios koalicijos partnerių.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis pabrėžia manantis, kad minėtų klausimų atgaivinimas gali sukelti kibirkštis tarp valdančiųjų partijų – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos. Be to, pašnekovo manymu, konflikto grėsmė didėja dar ir dėl to, kad dėl anksčiau išvardytų klausimų nebūta plačios diskusijos.

„Manau, kad nebus vienybės šiais klausimais ir diskusiją dėl jų koalicijos viduje matysime gana karštą. Nepasimokyta iš praėjusio karto – nebuvo diskusijų, aiškinamųjų kalbėjimų, tai yra parengiamasis darbas nevyko. Dėl to, aš manyčiau, šių įstatymų teikimas iš tikrųjų sulauks gana rimtos reakcijos“, – LRT.lt komentavo L. Bielinis.

Lauras Bielinis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Politologo įsitikinimu, abi liberalios jėgos koalicijoje per politinį rudens sezoną mėgins įgyvendinti savo pažadus rinkėjams.

„Tai yra neišvengiama. Kiekviena politinė jėga turi savo principinių klausimų, kurie jai yra svarbūs ir dėl kurių ji kovos. Taip kad valdančiųjų gretose kiekviena iš frakcijų turi savo specifinę tematiką, todėl mes galime pamatyti visko“, – aiškino L. Bielinis.

Tiesa, jis teigė netikintis, kad Laisvės partija, kuri yra pateikusi rinkėjams ne vieną pažadą, ims spausti ar šantažuoti koalicijos partnerius dėl jų.

„Mano galva, Laisvės partijoje esantys Seimo nariai, ko gero, yra nepasirengę šantažuoti koalicijos partnerių, jiems to daryti neleistų kultūrinis lygis“, – tikino politologas.

Skvernelis prieš Karbauskį

Ekspremjeras Saulius Skvernelis pastaruoju metu drąsiau kalba apie skyrybas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), kurios vėliavnešiu 2020 m. Seimo rinkimuose jis buvo. Politiko kalbos apie išėjimą tapo dar garsesnės po to, kai iš LVŽS buvo pašalintas ilgametis jos narys, parlamentaras Tomas Tomilinas ir kai iš „valstiečių“ frakcijos pasitraukė partijai nepriklausantis Lukas Savickas, buvęs Vyriausybės, kuriai vadovavo S. Skvernelis, vicekancleriu.

Seimo užkulisiuose kalbama, kad jau rudenį parlamente gali būti įkurta S. Skvernelio suburta nauja frakcija. Tokiu būdu esą išsiskirtų „valstiečių“ ir S. Skvernelio keliai. Kalbama, kad naująją frakciją gali sudaryti 9–12 narių.

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis / BNS nuotr.

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis situacijos nedramatizuoja, kartoja, kad jo ir S. Skvernelio požiūriai dėl vertybių sutampa, nuomonės esą skiriasi dėl požiūrio į prezidento Gitano Nausėdos veiksmus. LVŽS vadovas teigia palaikantis šalies vadovo politiką, o S. Skvernelis neva prezidentą mato kaip priešininką.

LRT.lt kalbinta Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, paklausta, ar vyksta pokalbiai su S. Skverneliu dėl jo prisijungimo prie partijos, tiesaus atsakymo nepateikė.

„Mes, kaip jauna partija, siekianti būti reikšmingesnė Lietuvos politiniame žemėlapyje, be abejo, kalbamės su visais politikais, kurie demonstruoja norą atstovauti toms vertybėms, kurias deklaruojame savo programoje“, – sakė I. Budraitė.

Ji patikino, jog partija norėtų, kad Seime jai atstovautų daugiau žmonių, tačiau, pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkės, jokių sutarimų su konkrečiais politikais dar nėra pasiekta.

Vis dėlto I. Budraitė neslėpė, kad jos vadovaujamos partijos ir S. Skvernelio požiūriai sutampa.

„Šiuo metu labai siekiame savo programą pakreipti labiau į kairę pusę, atstovauti socialinio teisingumo klausimams ir būtent čia, aš manau, S. Skvernelio nuomonė iki šiol, taip pat ir jo premjeravimo metu labiau kairėje pusėje buvo. Čia, manau, požiūriai sutampa, bet tikrai nedrįstu konkrečių lūkesčių išsakyti jo atžvilgiu“, – tikino ji.

Ieva Budraitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

I. Budraitė užsiminė, kad politikai, kurie paliko LVŽS gretas ar ketina tai padaryti, kuriems yra svarbi aplinkosauga ir klimato kaitos stabdymas, yra laukiami Lietuvos žaliųjų partijoje.

KTU docentas A. Lašas neslėpė matantis, kad tarp S. Skvernelį palaikančio LVŽS liberaliojo flango ir partijos lyderio R. Karbauskio konservatyvesniojo šalininkų flango įtampa tvyro dar nuo tada, kai „valstiečiai“ valdė Vyriausybę.

Vis dėlto politologas teigė netikintis, kad S. Skvernelis išdrįs trenkti durimis ir palikti LVŽS.

„Nematau pagrindo, kodėl S. Skvernelis turėtų išeiti. Aišku, tokia galimybė išlieka visada, bet tam, kad S. Skvernelis išeitų, turėtų būti aiškūs finansiniai resursai, kuriais būtų finansuojamas naujas politinis S. Skvernelio projektas. S. Skvernelis tokių pinigų tikrai neturi, jam reikalinga finansinė atrama, rėmėjas. Nebent jis įsilietų į jau esamą politinę struktūrą, tarkime, buvusių „socialdarbiečių“ partiją, dabartinę Regionų partiją. Bet ir jų finansavimo šaltiniai nėra aiškūs, jie dar gana silpni ir nepatrauklūs“, – aiškino A. Lašas.

Politologas kartojo neatmetantis, kad tarp S. Skvernelio ir R. Karbauskio įtampa gali išaugti, tačiau skyrybomis tai esą nesibaigs.

„Taip, įtampų yra, bet didelės lūžio tikimybės dabar nematau“, – tikino jis.

Mano galva, Laisvės partijoje esantys Seimo nariai, ko gero, yra nepasirengę šantažuoti koalicijos partnerių, jiems to daryti neleistų kultūrinis lygis. L. Bielinis

Socialdemokratų potencialas

Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pastarosiose keliose visuomenės nuomonės apklausose iškopė į pirmą reitingų vietą, už savęs palikdama LVŽS, konservatorius, liberalus, „darbiečius“.

Politikos apžvalgininkai beda pirštu į naująją LSDP lyderę Viliją Blinkevičiūtę – esą būtent ši politikė prikėlė socdemus iš pelenų. Be to, ir pačiai europarlamentarei galėtų pavydėti ne vienas politikas, kadangi ji šiuo metu yra viena populiariausių politinių veikėjų šalyje.

Tačiau kiek potencialo dar turi LSDP ir ar kas nors sutrukdys jiems įsitvirtinti tarp populiariausiųjų partijų?

VDU profesorius L. Bielinis mano, kad socdemų sėkmės priežastis nėra vien V. Blinkevičiūtės fenomenas. Anot jo, partija kol kas yra pasirinkusi labai išmintingą veikimo politiniame lauke strategiją.

„Socialdemokratų taktika yra suprantama. Jie neprovokuoja kokių nors konfliktų ir dėl tos priežasties į juos žiūrima pakankamai palankiai. Antra priežastis, iškelianti socdemus, yra ta, kad šalia esančios politinės jėgos – „valstiečiai“, kitos frakcijos – tampa vis labiau kontroversiškos ir dėl tos priežasties centro kairiosios rinkėjas ieško stabilaus politinio vieneto. Čia socdemai tampa jiems geriausiu ir priimtiniausiu pasirinkimu“, – kalbėjo politologas.

Vilija Blinkevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto pašnekovas ragina prisiminti – lazda turi du galus. Anot L. Bielinio, nors dabar tylėjimo ir nesivėlimo į konfliktus strategija LSDP pasiteisina, tai dar nereiškia, kad ir toliau ji bus veiksminga.

„Toks tylėjimas vis dėlto yra klaida. Galbūt kurį laiką tai gali padėti, bet jie, tikiu, puikiai supranta, kad pakaktų pradėti aktyviau veikti kitai politinei frakcijai ar partijai kairės centro lauke ir tas populiarumas gali dingti. Socdemams prireiks aktyvumo. Kol to nebus, mes matysime juos tik kaip situacinius sėkmės gaudytojus“, – perspėjo L. Bielinis.

Prezidento ir valdančiųjų santykiai

Prezidento Gitano Nausėdos ir valdančiosios koalicijos santykius nuo pat 2020 m. parlamento rinkimų lydėjo įvairūs nuomonių išsiskyrimai ir net konfliktai. Vienus pirmųjų susikirtimų tarp valdančiųjų ir šalies vadovo galima buvo išvysti Vyriausybės formavimo metu. G. Nausėda tąkart atmetė kelias ministrų kandidatūras, o dalis valdančiųjų neslėpė manantys, jog tam nebuvo pagrindo.

Vėliau konservatoriai ėmė kelti klausimą dėl atstovavimo Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT), svarstydami, ar visada šią funkciją turi atlikti prezidentas. G. Nausėda atšovė, kad pagal Konstituciją tai yra šalies vadovo pareigos. Konservatoriai savo ruožtu tikino dėl atstovavimo EVT kreipsiąsi į Konstitucinį Teismą.

Prezidentas ir valdantieji susikirto dėl koronaviruso pandemijos valdymo. G. Nausėda kėlė tikslą Vyriausybei, kad jau šių metų liepą būtų nuo koronaviruso paskiepyta 70 proc. gyventojų. Ministrų kabinetas, reaguodamas į tai, ne kartą kartojo, kad bus paskiepyta tiek žmonių, kiek leis tai padaryti turimi vakcinų kiekiai.

Nepasiekus šio tikslo liepą, G. Nausėda sukritikavo Vyriausybę dėl esą perlenktos lazdos skatinant visuomenę skiepytis. Kartu prezidentas užsiminė apie naują tikslą – 90 proc. gyventojų vakcinacijos lygį. Premjerė Ingrida Šimonytė atšovė, kad toks tikslas nebus keliamas.

Ainius Lašas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Politologas A. Lašas LRT.lt tikino, kad įtampa iš prezidento ir valdančiųjų santykių niekur nedingo.

„Yra tų trinčių tarp prezidentūros, prezidento, kuris nori užduoti tam tikrą toną, turi tam tikrų minčių, nori būti matomu politiniu žaidėju, ir dabartinės Vyriausybės. Vyriausybė savo ruožtu irgi nori užduoti toną, valdyti krizes ir jaučia, kad prezidentas nėra labai konstruktyvus, reaguoja į krizes galbūt pavėluotai ar dviprasmiškai. Taigi čia yra paties prezidento nuostatų, požiūrio į politiką klausimai, jie per laiką kinta“, – aiškino pašnekovas.

A. Lašo manymu, konfliktų tarp šalies vadovo ir valdančiosios koalicijos galima tikėtis ir ateityje, tačiau, pasak politologo, ir viena, ir kita pusė, panašu, pradeda suvokti, kad laimėtojo šiose grumtynėse gali ir nebūti.

„Prezidentas žaidžia tam tikrą savo žaidimą ir šiek tiek adaptuojasi prie situacijos. Bet tos trintys iš esmės niekur nedings. Mes matome, kad jo veikimo modelis iš esmės nesikeičia, tik manau, kad ir prezidentas, ir dabartinė Vyriausybė supras, kad kai kurie dalykai jiems yra nepasiekiami, tad tarpusavio santykiai apsitrins“, – dėstė jis.

„Kai tarp institucijų nėra lengvo ir darnaus darbo nuo seno, tai didėja galimybė kilti naujiems konfliktams ar atsinaujinti seniau kilusiems“, – pridūrė A. Lašas.