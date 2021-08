LRT trumpai. Kaukės mokykloje: kam jų reikia, kokios tinka, kada galima jas nusiimti?

Visi ugdymo įstaigų darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės netrukus prasidėsiančiais mokslo metais turės dėvėti kaukes uždarose patalpose mokyklose. Tiks tik medicininės kaukės, retais atvejais – ir skydeliai.

Susirinkus į klases rugsėjį kaukes turės dėvėti tiek mokytojai, tiek pagrindinio ir vidurinio ugdymo grandžių mokiniai. Pradinukams kaukės neprivalomos.

Tiems, kam kaukės privalu, galės jas nusiimti sportuodami per fizinio ugdymo pamokas. Patariama per pertraukas vaikams išeiti į lauką, ten galima būti be kaukių.

Sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė, pristatydama tvarką, kurios derės laikytis nuo rugsėjo 1-osios, sakė, kad per pamokas, kai mokoma, tarkime, garsų tarimo, mokytoja kaukę galės nusiimti, tačiau turės išlaikyti saugų atstumą.

Kaukė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio, pvz., darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais. Tada rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Rugsėjo 1-osios šventės metu, jei ji vyksta viduje, apsaugines kaukes dėvėti privaloma. Jei šventė vyksta lauke, kaukes dėvėti rekomenduojama, jei tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas.

Kaip paaiškino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Justina Petravičienė, reikalavimas penktokams ir vyresniems mokiniams dėvėti kaukes mokykloje įvestas siekiant kuo labiau sumažinti viruso plitimo riziką.

„Žinoma, kad vakcinos nuo koronaviruso apsaugo nuo simptominės COVID-19 ligos ir, svarbiausia, nuo jos sunkių formų bei mirties, tačiau paskiepyti žmonės gali užsikrėsti ir patys, nejausdami jokių infekcijos požymių, kurį laiką būti tyliais viruso nešiotojais ir platinti virusą kitiems asmenims.

Įvertinus, kad vaikų grupėje imunizacijos lygis nėra aukštas ir siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti galimas rizikas, numatyta, kad mokyklose dengti nosį ir burną turės visi mokiniai nuo penktos klasės, net jei jie yra paskiepyti ir persirgę. Tai ypač aktualu plintant delta koronaviruso atmainai. Ši atmaina yra žymiai užkrečiamesnė, tai reiškia, kad virusui perduoti užtenka ir mažesnio jo kiekio, ir trumpesnio laiko, t. y. kontakto su užsikrėtusiuoju“, – aiškino J. Petravičienė.