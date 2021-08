Lietuvoje registruota mažiau smurto prieš vaikus atvejų

Lietuvoje per pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, registruota 10 proc. mažiau smurto prieš vaikus atvejų, ketvirtadienį pranešė Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Per pirmą šių metų pusmetį užfiksuoti 1 370 galimo smurto prieš vaikus atvejai. Per visus praėjusius metus užfiksuotas 2 841 toks atvejis.

„Nors statistika rodo, kad smurto atvejų prieš vaikus mažėja, tačiau šie duomenys gali būti ne visai teisingi. Žmonės išgyveno didžiulį emocinį sukrėtimą – karantiną. Gali būti, kad žmonės tapo apatiškesni, mažiau reaguoja į smurto atvejus ir rečiau kreipiasi pagalbos“, – teigia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė.

Pranešimų skaičius apie vaiko teisių pažeidimus išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Per pusmetį jų gauta 19 835. Pasak I. Skuodienės, apie pusė pranešimų nepasitvirtina.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tačiau yra gerai, kad žmonės praneša apie galimus vaiko teisių pažeidimus, tai rodo, kad mūsų visuomenei rūpi, kaip gyvena vaikai. Net jei atvejis nepasitvirtino, visuomet geriau yra sureaguoti, įvertinti situaciją ir įsitikinti, ar vaikas yra saugioje aplinkoje, jo teisės nebuvo pažeistos, o jei reikia – suteikti pagalbą šeimai“, – sako ji.

Dažniausiai fiksuojama smurto forma – fizinis smurtas. Vis dėlto tarnyba vertina, jog taip gali būti ne dėl to, kad kitos smurto formos vartojamos rečiau, bet todėl, kad jas sunkiau atpažinti.

Per pusmetį tarnybai teko 334 kartus kreiptis į teismą dėl leidimo paimti vaikus iš įstatyminių atstovų.

Per visus praėjusius metus tokių kreipimųsi buvo 28 proc. mažiau nei 2019-aisiais. Šiam pokyčiui įtakos turėjo laikinos priežiūros institutas, kai esat sudėtingai situacijai pasitelkiama senelių ar artimų giminaičių priežiūra, kol šeimai bus suteikta intensyvi pagalba ir vaikas perkeliamas iš šeimos tik kraštutiniu atveju.

Šiuo metu globojamų vaikų Lietuvoje skaičius siekia 6 427. Daugiausiai globotinių yra šeimose – 4 488 vaikai, šeimynose – 298, globos įstaigose auga 1 466 vaikų, globos centruose – 175.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Didžiosios dalies globos namuose augančių vaikų amžius yra 10-17 metų.

Per pirmąjį pusmetį skaičiuojami 743 vaiko globos (rūpybos) pasibaigimo atvejai. Dažniausios globos pasibaigimo priežastys – vaiko grąžinimas tėvams (220 atvejai) ir vaiko pilnametystė (482 atvejai).

Per pirmąjį 2021 m. pusmetį buvo įvaikinti 22 be tėvų globos likę vaikai, per visus praėjusius metus buvo įvaikintas 51 vaikas. Šiuo metu yra 154 šeimos, pasiryžusios įsivaikinti ir laukiančios savo naujo šeimos nario. Didžioji dalis būsimų įtėvių yra pasirengę įvaikinti mažesnio amžiaus vaikus – iki trejų metų.

Gyvybės langeliuose per 2021 m. pirmą pusmetį rasti trys kūdikiai. 2020 metais palikta daugiausiai per paskutinius trejus metus nuo 2018 m. – net 10 vaikų.

„Žvelgiant į pirmojo pusmečio veiklos rezultatus matome, kad situacija nėra labai vienareikšmiška. Iš vienos pusės matome, kad žmonės tampa labiau įsitraukę ir pasirengę priimti į savo šeimą vaikus, padėti mažiausiems ir labiausiai pažeidžiamiems šalies gyventojams ir tai yra labai geras rodiklis. Tačiau iš kitos pusės, emocinės įtampos piko metu mažėjantis pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus skaičius verčia sunerimti, ar tikrai visais atvejais esame pakankamai jautrūs kitų skausmui“, – sako tarnybos direktorė.