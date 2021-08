Anušauskas – apie „Kabulo vienuoliktuką“, jiems kilusias grėsmes Afganistane ir atskraidintų vertėjų tikrinimą

LRT laidoje „Dienos tema“ krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas papasakojo apie Lietuvos kariuomenei talkinusių afganistaniečių gelbėjimo operaciją.

– Trečiadienį Lietuvoje nusileido 2 lėktuvai su 100 afganistaniečių, dar vieno lėktuvo laukiama?

– Dar vieno ir dar vieno, nes ne visi telpa, lėktuvai nedideli, mūsų partnerė Lenkija suteikia dalį vietų ir paskutinė nedidelė grupė [atskris] rytoj.

– Bet lenkai paskelbė, kad baigė gelbėjimo operacijas. Ar tai reiškia, kad bus kitų lėktuvų?

– Tiesiog baigia. Šiaip dauguma valstybių orientavosi pabaigti ne rugpjūčio 31 dieną. Kai mes pradėjome vykdyti šią operaciją, orientavomės į 31-ąją, pradėjus ją vykdyti operacijos laikas sutrumpėjo iki 27-os dienos.

– Paskutiniai žmonės grįžta, kartu su jais – ir „Kabulo vienuoliktukas“, kaip Jūs pavadinote?

– „Kabulo vienuoliktukas“, be abejonės, irgi turi grįžti į Lietuvą. Turime įvairių pasiūlymų, kaip juos būtų galima atgabenti, tačiau reikia suprasti, kad tie žmonės grįžta su ginklais, o norint keliauti su ginklais netinka civiliniai lėktuvai, tinka tik kariniai, o kariniai reisai turi būti irgi sutarti, jeigu vyksta tranzitas, perėjimas į kitą lėktuvą – viskas turi būti suderinta įvairiomis notomis. Tas pats procesas buvo ir vykstant į priekį. Diplomatinės tarnybos, šiuo atveju Užsienio reikalų ministerija ir Krašto apsaugos ministerija, iš savo pusės talkino, informavo ir darė viską, kad kariai patektų į tą pusę su ginklais.

– Kiek žmonių iš to vienuoliktuko galės kalbėti viešai?

– Manau, vienas tikrai galės.

Arvydas Anušauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Majoras G. Ciunis, kuris jau davė interviu LRT?

– Vienam žmogui, manau, tikrai užtenka apibendrinti visą operaciją, tuos įspūdžius, nes norėjosi, kad būtų žmogus vietoje, kuris matytų, fiksuotų ir prireikus papasakotų, nes, patys suprantate, dalies ten dalyvavusių žmonių negalime išviešinti.

– Anksčiau kalbėta, kad bus evakuojama keliolika vertėjų su šeimomis, vėliau skaičiai tik augo ir dar trečiadienio rytą LRT RADIJUI sakėte, kad galutinis skaičius yra 148 asmenys, po pietų – 170. Šitas skaičius yra galutinis ar dar gali keistis?

– Skaičiai, besivystant operacijai, visą laiką keitėsi. Pradžioje turėjome informacijos apie 90 žmonių, kurie buvo Kabule, vėliau apie 110, o pradėjus operaciją ir surenkant žmones skaičius padidėjo iki pusantro šimto, bet operacija tęsiasi. Dabar, matyt, yra galutiniai skaičiai, nes iš esmės jau pabaigta. Taigi apie 170. Tiksliau bus žinoma, kai visi atvyks, nes kai atvyksta, būna įvairių atsitikimų, pavyzdžiui, paaiškėjo, kad vienas žmogus turi visiškai legalią, galiojančią ES vizą. Visaip yra, tiesiog išvykti, net ir turint visus dokumentus, Europos Sąjungos šalių dokumentus, ne visiems pavykdavo.

Žmonių evakuacija iš Kabulo / Lietuvos kariuomenės nuotr.

– Kokie buvo atrankos kriterijai evakuojamiems asmenims, nes kalbame supaprastintai – tik apie vertėjus ir jų šeimas. Bet buvo ir daugiau?

– Buvo vairuotojas. Pirmiausia orientavomės į tuos žmones, kurie turėjo sutartis su Lietuvos kariuomene.

– Vadinamieji kontraktininkai?

– Kontraktininkai ar ne kontraktininkai, bet jie turėjo sutartis, greta jų ir Lietuvos valstybinius apdovanojimus, padėkas už paramą, darbą kartu. Tai nėra atsitiktiniai žmonės ir pirmiausia su jais buvo palaikomas ryšys.

– Ar yra vis dar besikreipiančių asmenų?

– Neslėpsiu, yra, bet patvirtinti jų tapatybių negalime. Kai buvo pradėtas procesas, mes tikrinome, rinkome dokumentus ir procesas kiek užtruko, tačiau patikrinome tapatybes ir žinojome, kuriuos žmones ir jų šeimas atvešime. Dabar prie Afganistano Kabulo oro uosto, amerikiečių ir kitų šalių vertinimu, yra žmonės, kurie tiesiog stengiasi naudotis situacija ne dėl politinio susidorojimo ar mirties grėsmės, o kad paliktų šią šalį pasikeitus valdžiai.

– Jeigu bus patvirtintos besikreipiančių asmenų tapatybės, ar bus bandoma ieškoti būdų, kaip juos atvežti į Lietuvą ir po rugpjūčio 31-osios?

– Tikrai ne iš Kabulo, galiu tik tai tiksliai pasakyti. Jeigu žmonės atsidurs kitose šalyse, turės įrodomuosius dokumentus apie bendravimą su Lietuvos kariuomene ar patvirtinsime jų tapatybes, kad iš tikrųjų tokie faktai buvo, tai galės kreiptis. Tokių galėtų būti tik vienetai, nes tai, kad vyksta evakuacija, kas norėjo, būdamas ar nebūdamas Kabule, sužinojo ir naudojosi galimybe.

Afganų ir Vakarų valstybių piliečių evakuacija iš Kabulo oro uosto, Afganistano kontrolę perėmus Talibanui / AP nuotr.

– Vietos gyventojų požiūriu, asmenys, dirbę su sąjungininkais, yra priešai. Jūsų manymu, kas bus su tais, kurie lieka Afganistane?

– Situacija per 8–15 metų, kai buvo bendraujama su Lietuvos kariuomene, galėjo pasikeisti. Vertinimai yra, bet nepamirškime Afganistano visuomenės struktūros – ten yra ir gentinės santvarkos bruožų, ir klanų, ir taip toliau. Tai yra šiek tiek kitos sąvokos, kurias mes, europiečiai, mėginame iš karto permesti į jų supratimą. Jeigu bendravai, ten nebūtinai būsi priešas, jeigu tavo santykiai su Talibanu yra kitokie.

– Kariai, norėdami vestis tuos žmones į Kabulo oro uostą, palieka saugomą perimetrą ir išeina iš tų ribų. Kaip pasakojo majoras G. Ciunis, jie matė Talibano kovotojus, kurie kontroliuoja teritoriją, ją saugo. Kariai bet kokiu atveju susiduria su grėsme. Ar buvo incidentų, provokacijų?

– Jei būtų buvę incidentų, sužinotume. Galiu sakyti, kad oficialių incidentų nebuvo. Kad galėjo kilti grėsmė – žinoma, nes aplink oro uostą buvo komplikuota situacija. Taip, nebuvo paprasta tuos žmones surinkti, bet vis tiek tai buvo daroma.

– Technika, kuria evakuojami žmonės. Matome visureigį, papuoštą Gediminaičių stulpais. Nežinote, kokia jo istorija?

– Žinau, kad dalį technikos, matyt, susirado patys. Mūsų partneriai sako, kad jie davė tą techniką. Bet kokiu atveju naudotasi tomis galimybėmis, kurios buvo tuo metu parankios ir kurios leido įvykdyti operaciją, o Gediminaičių stulpai, aišku, toks išskirtinis lietuvių ženklas, bet Rytuose jis mažai kam žinomas, todėl identifikuoti, kad lietuviai toje transporto priemonėje, ko gero, buvo sudėtinga.

Žmonių evakuacija iš Kabulo / Lietuvos kariuomenės nuotr.

– „Kabulo vienuoliktukas“ ir identifikavo tuos žmones, kuriuos reikia atvežti į Lietuvą, bet tuo jų patikra nesibaigia, jie parvežti atgal ir dabar tikrins Migracijos departamentas?

– Ne tik Migracijos departamentas, ir mūsų kontržvalgyba turi klausimų, reikia patikrinti. Per tuos metus iš tikrųjų daug kas keitėsi, mes vis tiek turime atlikti tą darbą, kad būtų užtikrinta pagrindinė taisyklė: jeigu suteikiame politinį prieglobstį, mes prisiimame atsakomybę už tuos žmones, dėl to jų tapatybės, veikla per tą laiką turi būti išsamiai patikrinta.

– Kas bus, jeigu rasite tokių, kurių tapatybė netikra?

– Nenorėčiau spėlioti, aš manau, kad tokių nebus.

– Ar galima sakyti, kad operacija jau baigta?

– Operacija pasibaigia, kai kariai nusileidžia ant žemės čia, Vilniuje, o iki tol visko gali būti. Jeigu kalbėtume apie tą operacijos etapą, kai surenkami evakuojami afganai, tai jis yra baigtas.

Į Lietuvą parskraidinta dar viena grupė afganistaniečių / BNS nuotr.

– Evakuacija Afganistane apnuogino vieną faktą: jeigu Jungtinės Valstijos nesiims aktyvių karinių veiksmų, Europos Sąjungos valstybėms yra gana sunku veikti. Ar įvykiai Afganistane, jūsų manymu, vėl gali paskatinti kalbas apie ES karinių pajėgų kūrimą?

– Kalbų buvo ir be Afganistano. Tad šiuo atveju nereikia nieko skatinti – jų buvo ir bus. Vis tiek suvokimas, kad Jungtinės Amerikos Valstijos savo karine galia ir įtaka bet kuriame pasaulio regione yra naudingiausias žaidėjas, lieka. Europos Sąjungai į logistiką, ką turi JAV struktūros, investuoti reikia gerokai daugiau.