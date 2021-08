Požėla papasakojo apie po riaušių sulaikytus asmenis: daugiau nei trečdalis teisti už vairavimą išgėrus, smurtą, sukčiavimą

Per riaušes prie Seimo antradienį sužeista 18 pareigūnų, 3 iš jų operuoti ir išleisti namo. Dėl riaušių sulaikyti 26 žmonės. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ apie tai įvykius prie Seimo kalba Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

– Kokia yra jūsų pareigūnų sveikata, kiek jūsiškių yra sužeista?

– Na, iš tos blogos žinios, kad yra sužeistų pareigūnų, gera žinia ta, kad mūsų 12 pareigūnų iš esmės yra patyrę nesudėtingų sužalojimų ir šiuo metu gydosi ambulatoriškai.

– O kokie yra jūsų kolegų sužeidimai, nes turime duomenų, kad vienam akmeniu sulaužyta koja?

– Taip, turimais duomenimis, vienam kolegai yra kontūzija galvos smegenų, kitam kolegai sulaužytas kojos kaulas būtent akmeniu, dar vienam kolegai nuo sprogstamojo užtaiso padaryta plėštinio pobūdžio kojų trauma.

– Kokie įtarimai pateikti arba rengiami pateikti sulaikytiems žmonėms?

– Na, mes vakar iš karto, kai prasidėjo aktyvioji policijos operacijos fazė, pradėjome ikiteisminį tyrimą pagal riaušių organizavimo straipsnį. Šiuo metu minėto straipsnio antroji dalis inkriminuojama sulaikytiems asmenims. Tai reiškia, kad yra sunkinančioji aplinkybė, kad buvo panaudotas smurtas prieš pareigūnus, padaryti atitinkami kūno sužalojimai pareigūnams.

Mitingas prie Seimo peraugo į pareigūnų ir protestuotojų susirėmimą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar nustatyta visų sulaikytųjų tapatybė? Ar turite duomenų, kas tai per žmonės?

– Taip, šiuo metu esame nustatę tapatybes. Aš labai daug nekomentuosiu, bet tegul mūsų klausytojai susidaro įspūdį, kokie tai buvo „protestuotojai“. Iš 26 sulaikytųjų 10 yra su teistumu, ikiteisminiai tyrimai pakankamai įvairūs: sukčiavimas, smurtas artimoje aplinkoje, viešosios tvarkos pažeidimas, vairavimas esant neblaiviam. Dalis nusikalstamų veikų įvykdytos ne Lietuvoje. Dar įdomus dalykas, kad 9 iš 26 [asmenų] yra moterys, 13 iš 26 yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

– Vienas Šeimų maršo organizatorių skelbiasi ieškantis teisininkų, kurie atstovautų vakar sulaikytiems žmonėms. Ar turite duomenų, kad sulaikytieji susiję ir su Šeimų maršo organizavimu?

– Na, pavardės ar veidai, sakykim, matyti iš ankstesnių renginių, o kad jie ieškosi gynybinių pajėgumų, tai, matyt, suvokia situacijos rimtumą, nes net neabejoju, kad šitas sulaikytųjų sąrašas tikrai nėra baigtinis ir kai kurie mūsų „protestuotojai“, kurie gyrėsi filmuodami, kad gali mesti akmenį į policijos pareigūną ir nieko už tai negauti, tegul galvoja iš naujo.

Mitingas prie Seimo peraugo į pareigūnų ir protestuotojų susirėmimą / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaip tik mačiau tą įrašą ir mano klausimas būtų, bet jau beveik ir atsakėte, kad 26 [sulaikytieji]. Kiek, jūsų prognozėmis, gali kisti tas skaičius?

– Na, jeigu prisimename 2009 metus ir riaušes prie Seimo, ten, regis, buvo apie 50 įtariamųjų ir nuteistųjų. Nenoriu prognozuoti konkrečių skaičių, bet turiu įsitikinimą, kad tas skaičius kis ir, aišku, didėjančia geometrija.

– Kaip atsitiko, kad vakar prie parlamento mitinguotojams, kai jie dar buvo mitinguotojai, o ne riaušininkai, nuo pat ryto leista nesilaikyti reikalaujamo atstumo iki parlamento, dėl ko jie galėjo ne tik blokuoti Seimo išėjimus, bet ir apsupti išeinančius Seimo narius?

– Na, mūsų vertinimu, ir ne kartą šiandien apie tai buvo kalbėta, kad tas renginys turėtų būti dalijamas į dvi dalis. Pirmoje renginio dalyje mes daugiau mažiau matėme sąlygų vykdymą, o nuo 16 valandos prasidėjo akivaizdūs pažeidimai būtent dėl atstumo nesilaikymo, būriavimosi, neteisėto elgesio su Seimo nariais, žurnalistais. Tuo metu buvo priimtas sprendimas organizuoti policijos specialiąją operaciją. Įvertinus galimas grėsmes buvo priimtas sprendimas, kad reikia papildomų tiek policijos, tiek Viešojo saugumo tarnybos pajėgumų, pasitelkiant ir specialiuosius riaušių malšinimo padalinius. Iš tikrųjų tas procesas iki finalinės stadijos šiek tiek užtruko.

Mitingas prie Seimo peraugo į pareigūnų ir protestuotojų susirėmimą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Na, ne šiek tiek – iki antros trečios valandos nakties.

– Čia jau buvo finišas. Realiai turbūt apie 20 ar 21 valandą, aš dabar tiksliai neatsimenu, ta aktyvioji fazė ir tas mūsų nerimas, grėsmės pasitvirtino, nes buvo 18 [nukentėjusių] pareigūnų.

– Pasityčiojimas iš Holokausto simbolių, kartuvės – kas tai, jeigu ne raginimas karti neįtikusiuosius, ar ne? Ar tai nebuvo signalas, kad renginys šiek tiek anksčiau pradeda nukrypti nuo to renginio, kuriam suderintas leidimas?

– Mes tikrai analizuosime to renginio pirmos dalies pareiškimus ir tam tikrą simboliką. Jokiu būdu mes savo pajėgumų neatšaukėm. Tiesiog prasidėjus eskalavimui, matydami naujas kylančias grėsmes priėmėme sprendimą, kad reikalingas dar didesnis pasirengimas ir dar didesni fiziniai ištekliai, kad su tomis grėsmėmis susitvarkytume.

Mitingas prie Seimo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Po gegužės renginio Vingio parke bent jau iš pradžių buvo aiškinama, kad policija per mitingą nestabdė smulkių nusižengimų, tokių kaip kaukių nedėvėjimas, ir dėl to, kad vengė provokuoti didesnius nusižengimus arba susirėmimus, ir dėl to, jog protestuotojų buvo labai daug. Ar panašios taktikos iš pradžių buvo laikomasi ir vakar?

– Vėlgi atskirkime dvi renginio dalis. Pirmoje dalyje iš esmės fiksavome situaciją ir tikrai ta situacija bus analizuojama, taip pat kaip mes iki šiandien dar nesame paskutinio taško padėję (tirdami, analizuodami) naujausius Šeimų maršo renginius prie Seimo. Ten irgi rašomi protokolai, darbas nėra baigtas. Tad tikrai dėl pirmos ir antros dalies mes dar turėsime ką veikti.

– Vidaus reikalų ministrė sako, kad vakarykštės riaušės prie Seimo ir migrantų pabėgimas iš Rūdninkų poligono stovyklos buvo organizuojami koordinuotai. Ar turite tai patvirtinančių duomenų?

– Tokių įtarimų kyla, tačiau esu karininkas, pareigūnas ir mėgstu kalbėti faktų kalba. Kol kas akivaizdžių faktų neturime, bet tikrai tai bus vertinama ikiteisminio tyrimo metu, bus komunikuojama su žvalgybos institucijomis ir į šitą klausimą tikrai rasime atsakymą sau ir visuomenei.

Mitingas prie Seimo peraugo į pareigūnų ir protestuotojų susirėmimą / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Bet kol kas dar neturite atsakymo?

– Kol kas atsakymo neturime.

– Vilniaus savivaldybė dėl vakarykščių riaušių atšaukia visus išduotus leidimus žmonių susirinkimams. Ne renginiams, tiesiog tokiems susirinkimams kaip mitingai ir žada juos peržiūrėti iš naujo. Ar policija planuoja dalyvauti nagrinėjant tuos prašymus ir kokie bus jūsų siūlomi kriterijai, kada išduoti leidimą, o kada ne?

– Policija ir šiaip dalyvauja, ir mes tikrai planuojame aktyviai dalyvauti. Matyt, šitas vakarykštis įvykis, kuris labai panašus į buvusį prieš 12 metų, mums pasiuntė labai aiškią žinutę. Aš manau, ir mes kažkam žinutę pasiuntėme, bet mes irgi gavome žinutę. Iš tikrųjų renginio saugumas, žmonių saugumas bus preciziškai vertinami.

Mes šiek tiek turime pastabų dėl (Vilniaus miesto – LRT.lt) savivaldybės išduotų leidimų būtent dėl vakarykščio renginio, nes dar pirmadienį iki pietų turėjome informaciją, kad leidimas išduotas 1 000 gyventojų renginiui. Pirmadienį vakare jau atsiranda 5 000. Renginys prasideda antradienio ryte. Įvertinant dabartinį funkcionalumą, kiek policijos reikia įvairioms funkcijoms vykdyti, mums buvo tam tikras iššūkis persigrupuoti, persiorientuoti, įvertinti galimas grėsmes. Tad irgi bus atskira tema su savivaldybėmis, kaip laike turi būti sudėlioti protingi kriterijai, kad tarnybos galėtų pasiruošti.

Mitingas prie Seimo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dar vienas momentas – vienas tualetas. Čia, aišku, nėra tiesioginis mūsų galvos skausmas, bet tokiai masei žmonių buvo pastatytas vienas tualetas. Tai rodo, kad turbūt visoms institucijoms, kurios dalyvauja išduodant leidimus, reikia labiau pasigilinti, labiau išsakyti savo pozicijas.

– Pati vieta, kuriai buvo išduotas leidimas, kalbėkime apie parlamentarų saugumą, ar tai yra tinkama vieta ir padeda jums užtikrinti Seime esančių žmonių saugumą? Kai kurie akmenys, stebint vaizdo medžiagą, neatrodo panašūs į tokius, kurių gali rasti kad ir toje neasfaltuotoje aikštelėje prie Seimo.

– Na, turbūt pati Seimo pastatų ansamblio vieta yra ne pati geriausia, švelniai tariant, siekiant užtikrinti pastatų saugumą. Jeigu kalbame apie infrastruktūrą aplink parlamentą, tai irgi, jeigu prisiminsime 2009 metus, riaušininkai naudojo iš grindinio lupamas plyteles, jas daužė ir iš jų išeidavo geras ginklas, kuriuo buvo daužomi langai. Šiuo metu neasfaltuotoje aikštelėje irgi yra ir strypų, ir vielos, ir akmenų, ir apšvietimo problemų. Todėl aš manau, kad su savivaldybe bus apie ką pakalbėti, kaip eliminuoti tas tam tikro pobūdžio grėsmes.

Renatas Požėla / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Galime prisiminti dar ankstesnius laikus, kai prie parlamento – tuo metu dar Aukščiausiosios Tarybos – mitingavo „Jedinstvo“ organizuoti riaušininkai. Ar matote panašumų su vakarykštėmis riaušėmis?

– Na, kiek atsimenu iš 1990–1991 metų, irgi buvo tam tikrų bandymų atlikti identiškus veiksmus: šturmuoti, vykdyti brutalius veiksmus prieš pareigūnus. Matyt, čia tokių asmenų veikimo klasika. Mes matome, kad per riaušes kitose šalyse tokia taktika yra naudojama. Turbūt čia labai daug naujo mūsų oponentai neišgalvoja. Bet, atsakant į jūsų klausimą, tam tikrų panašumų yra.

– Ačiū jums už jūsų laiką ir ačiū jūsų pareigūnams už darbą.