Новости

2021.08.07 10:24

В Литве выявлено 496 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

LRT.lt, BNS, ELTA2021.08.07 10:24
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbrasas/LRT

По данным департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве выявлено 496 новых случаев заражения COVID-19. Департамент информирует, что в пятницу от этой болезни летальных исходов не зафиксировано.

По данным департамента статистики, в пятницу было вакцинировано 22 617 человек. Первой дозой вакцины привито 18 121 человек, второй - 4 496 человек. Таким образом, с начала вакцинации обеими дозами вакцины в Литве уже привито 1 295 359 человек.

Прививки от COVID-19
Прививки от COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

С заболеванием COVID-19 за прошедшие сутки было госпитализировано 47 человек.

Уровень заболеваемости в Литве за последние 14 дней поднялся до показателя 177,1 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных тестов увеличилась до 3,3 процента.

Всего в Литве с начала пандемии коронавирусом переболели/больны 285 726 человек. Количество больных в настоящее время увеличилось за сутки до 4 178 человек.

Борьба медиков с COVID-19
Борьба медиков с COVID-19 / Kauno klinikų nuotr.

В общей сложности от этой болезни умерло 4 424 человека, а прямо или косвенно с COVID-19 связано 9 053 смертей.

По данным департамента статистики, в больницах Литвы в настоящее время проходят лечение 248 пациентов, зараженных COVID-19, 38 из них находятся в реанимации.

Коронавирус в Литве
Прививки от COVID-19
Борьба медиков с COVID-19
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
1 / 3D. Umbrasas/LRT
Прививки от COVID-19
Прививки от COVID-19
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Борьба медиков с COVID-19
Борьба медиков с COVID-19
3 / 3Kauno klinikų nuotr.
Коронавирус в Литве
Прививки от COVID-19
Борьба медиков с COVID-19
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Мигранты
Prieš 2 val.

Премьеры Литвы и Польши призывают ЕС расширить санкции против Беларуси

Институт вирусологии в Ухане
Prieš 17 val.

CNN: американская разведка получила доступ к базе вирусов из лаборатории в Ухане

:
Лаурa Асадаускайте-Заднепровскене
7
Prieš 18 val.

У Литвы - первая медаль на Олимпийских играх в Токио

7
Вакцинация в Литве
Prieš 18 val.

В Литве разрешили комбинировать вакцины от COVID-19

Мигранты в Друскиникай
Prieš 18 val.

Любаевас рассказал, что происходит с мигрантами, которые не могут попасть в Литву

Карта Литвы
Prieš 20 val.

Литва, Грузия, Украина: истории людей, которые уехали в эти страны из России

Мария Колесникова
Prieš 20 val.

Немецкая коллега о Колесниковой: мы с восхищением наблюдали, как из музыканта она становилась политиком

Коронавирус в Бразилии
Prieš 20 val.

Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Г. Ландсбергис
Prieš 20 val.

Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет

На литовско-белорусской границе
Prieš 21 val.

Правозащитник наблюдал за мигрантами на границе: это была одна из самых трудных ночей в моей жизни

Мигранты в Друскиникай
2021.08.06 15:44

Любаевас рассказал, что происходит с мигрантами, которые не могут попасть в Литву

Лаурa Асадаускайте-Заднепровскене
7
2021.08.06 16:23

У Литвы - первая медаль на Олимпийских играх в Токио

7
На литовско-белорусской границе
2021.08.06 13:16

Правозащитник наблюдал за мигрантами на границе: это была одна из самых трудных ночей в моей жизни

Клайпеда
2021.08.06 10:54

В Литве - 528 новых случаев коронавируса

Г. Ландсбергис
2021.08.06 13:44

Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет

Карта Литвы
2021.08.06 14:23

Литва, Грузия, Украина: истории людей, которые уехали в эти страны из России

Коронавирус в Бразилии
2021.08.06 13:59

Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Институт вирусологии в Ухане
2021.08.06 17:07

CNN: американская разведка получила доступ к базе вирусов из лаборатории в Ухане

:
Вакцинация в Литве
2021.08.06 16:17

В Литве разрешили комбинировать вакцины от COVID-19

Мария Колесникова
2021.08.06 14:09

Немецкая коллега о Колесниковой: мы с восхищением наблюдали, как из музыканта она становилась политиком