В Литве выявлено 496 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

По данным департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве выявлено 496 новых случаев заражения COVID-19. Департамент информирует, что в пятницу от этой болезни летальных исходов не зафиксировано.

По данным департамента статистики, в пятницу было вакцинировано 22 617 человек. Первой дозой вакцины привито 18 121 человек, второй - 4 496 человек. Таким образом, с начала вакцинации обеими дозами вакцины в Литве уже привито 1 295 359 человек.

Прививки от COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

С заболеванием COVID-19 за прошедшие сутки было госпитализировано 47 человек.

Уровень заболеваемости в Литве за последние 14 дней поднялся до показателя 177,1 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных тестов увеличилась до 3,3 процента.

Всего в Литве с начала пандемии коронавирусом переболели/больны 285 726 человек. Количество больных в настоящее время увеличилось за сутки до 4 178 человек.

Борьба медиков с COVID-19 / Kauno klinikų nuotr.

В общей сложности от этой болезни умерло 4 424 человека, а прямо или косвенно с COVID-19 связано 9 053 смертей.

По данным департамента статистики, в больницах Литвы в настоящее время проходят лечение 248 пациентов, зараженных COVID-19, 38 из них находятся в реанимации.